Rewrite this title: كيف يعمل تحسين محركات البحث؟

ستساعدك المقالة التالية: كيف يعمل تحسين محركات البحث؟

ربما سمعت أن تحسين محركات البحث (SEO) ضروري عندما تريد زيادة عدد الزيارات إلى موقع الويب الخاص بك.

عندما تتطلع إلى زيادة حجم العملاء القادمين إلى متجرك، والمكالمات الواردة، والطلبات عبر الإنترنت، يجب أن تكون مرئيًا في بحث Google.

يساعدك تحسين صفحات الويب الخاصة بك على الحصول على تصنيف أعلى وتحويل المزيد من الباحثين إلى عملاء.

ولكن كيف يعمل تحسين محركات البحث؟

في هذه المقالة، ستتعرف على العملية التي يستخدمها المسوقون لتحسين موقع الويب الخاص بك لمحركات البحث مثل Google وBing وYahoo وغيرها الكثير.

لنبدأ بمعرفة ما هو SEO.

ما هو تحسين محركات البحث (SEO) على أي حال؟

SEO تعني تحسين محركات البحث.

إن تحسين محركات البحث (SEO) في جوهره هو عملية جعل موقعك في أعلى مرتبة ممكنة في Google عندما يكتب شخص ما [burrito blanket] (أو أي شيء تبيعه أو تروج له أو تتحدث عنه).

كلما ارتفع تصنيف موقعك، أصبح عملك أكثر وضوحًا، وزاد عدد الزيارات والمبيعات التي من المحتمل أن يحققها عملك.

قد تكون ضائعًا بعض الشيء إذا كنت قد بدأت للتو في تحسين محركات البحث.

هناك العديد من المواقع والكتب والأدلة (حتى أننا كتبنا واحدًا هنا في Search Engine Journal) لمساعدتك على البدء. ولكن قد تجد أن العديد من الموارد تقدم معلومات متضاربة.

جزء من السبب الذي يجعل تحسين محركات البحث (SEO) يحبط الكثير من الأشخاص هو أنه يتغير باستمرار.

لماذا؟ لأنه عندما يغرس المسوقون أسنانهم في “استراتيجية” جديدة، فإنهم يرغبون في تنفيذها على الأرض.

في الأساس، نحن السبب في عدم قدرتنا على الحصول على أشياء جميلة.

هناك أيضًا حقيقة مفادها أن Google تعمل باستمرار على تحديث خوارزميتها.

يعد تحسين محركات البحث (SEO) معركة لا تنتهي أبدًا لجذب المزيد من الاهتمام إلى موقع الويب الخاص بك وإقناع Google بأن موقعك يستحق إرسال الباحثين إليه.

كيف يعمل تحسين محركات البحث؟ أهم الأسئلة المتعلقة بتحسين محركات البحث، تمت الإجابة عليها

إذًا، ما الذي يهم عندما يتعلق الأمر بـ SEO؟

هل الأمر كله يتعلق بالروابط؟

هل بنية URL حقًا موضوع؟

موضوع؟ ما هو بالضبط الوصف التعريفي، على أي حال؟

هل تحتاج إلى نشر مدونة مكونة من 2000 كلمة أربع مرات يوميًا؟

قبل التعمق في الجوانب الأكثر تقنية لتحسين محركات البحث، سأجيب على الأسئلة الأكثر شيوعًا حول تحسين محركات البحث.

هل مات تحسين محركات البحث؟

نعم. لقد مات تماما.

انتهت وظائفنا. يجب عليك الإقلاع عن التدخين الآن.

أنا أمزح، في الغالب.

أنا أزعم أن مُحسنات محركات البحث (SEO) تموت باستمرار بشكل متكرر. فكر في الأمر مثل بيل موراي في يوم جرذ الأرض.

يتم استبدال الاستراتيجيات التي نعرفها ونحبها بإستراتيجيات أحدث وأكثر فعالية. تموت أفضل ممارسات تحسين محركات البحث (SEO)، وتولد ممارسات جديدة من جديد.

لذلك، على الرغم من أن تحسين محركات البحث لم يمت، إلا أنه يتغير دائمًا. إذا كنت تريد النجاح في تحسين محركات البحث (SEO)، فيجب أن تكون على استعداد لتحمل الضربات.

ما هو عامل SEO الأكثر أهمية؟

لا يوجد عامل ذهبي واحد لتحسين محركات البحث يتفوق على جميع العوامل الأخرى.

إحدى الإجابات الأكثر شيوعًا التي ستحصل عليها في تحسين محركات البحث هي: “حسنًا، هذا يعتمد على…”

قد يكون هذا محبطًا، لكنها الحقيقة.

هل الروابط مهمة؟ نعم، لكن يجب أن يكون لديهم معنى.

نعم، لكن يجب أن يكون لديهم معنى. هل يجب أن يكون لديك روابط للرتبة؟ ربما، ولكن ليس بالضرورة.

ربما، ولكن ليس بالضرورة. هل طول المحتوى مهم؟ نعم، لكن المنشور الطويل الرديء لن يتفوق على المنشور القصير المذهل.

يمكنني الاستمرار، ولكن أعتقد أنك فهمت هذه النقطة.

ما المدة التي يستغرقها تحسين محركات البحث (SEO) للعمل؟

حسنا، هذا يعتمد. (آسف!)

جوجل فقط هي التي تعرف بالضبط كيف تعمل الخوارزمية الخاصة بها.

يقومون بإصدار التحديثات، وهناك عدد قليل من قوائم عوامل التصنيف الأكثر أهمية.

الحقيقة هي أن تحسين محركات البحث (SEO) يستغرق وقتًا طويلاً – قد يستغرق ذلك أسابيع أو حتى أشهر، اعتمادًا على استراتيجيتك.

إذا قام شخص آخر بشيء أفضل قليلاً، فقد يتم إزاحتك من أعلى قائمة نتائج البحث (SERPs).

ما هو الفرق بين الـ SEO داخل الصفحة و الـ SEO خارج الصفحة؟

يشير تحسين محركات البحث على الصفحة إلى التغييرات التي تجريها على الموقع الذي تمتلكه والتي تؤثر على تحسين محركات البحث.

على سبيل المثال، إضافة خريطة موقع XML لتعزيز SEO الخاص بك.

يشير تحسين محركات البحث خارج الصفحة إلى استراتيجيات تحسين محركات البحث التي تحدث خارج موقع الويب الخاص بك، مثل بناء روابط للمحتوى الأساسي.

بناء الروابط أمر صعب – ألا يمكنني شراء الروابط فقط؟

يمكنك. يمكنك أيضًا تمرير يدك من خلال الخلاط. لا أحد سوف يمنعك. لكنها غالبًا ما تكون استراتيجية تحسين محركات البحث غير فعالة.

بدلاً من شراء الروابط، أوصي بالبدء بدليلنا لبناء الروابط.

عوامل تحسين محركات البحث (SEO) التي تحكم اليوم وما بعده

الآن بعد أن قمنا بتغطية الأساسيات، أنت جاهز لتلويث يديك.

أدناه، سنغطي بعضًا من أهم عوامل تحسين محركات البحث (SEO).

ضع في اعتبارك أن اتجاهات تحسين محركات البحث (SEO) تتغير باستمرار، وما يعمل الآن قد لا يعمل خلال بضعة أشهر.

يفوز المحتوى ذو الصلة وعالي الجودة

هناك العديد من عوامل تحسين محركات البحث الفنية – بنية الموقع، ونص الرابط، وبنية عنوان URL، وما إلى ذلك.

هذه التفاصيل مهمة، ولكن العمود الفقري لتحسين محركات البحث هو المحتوى عالي الجودة. إذا قمت بذلك بشكل صحيح، فإن بقية عمليات تحسين محركات البحث (SEO) ستكون أسهل بكثير.

إذا كنت تريد الوصول إلى الصفحة الأولى على Google، فأنت بحاجة إلى محتوى ذي صلة ومحسّن جيدًا ويكسب الروابط.

ماذا نعني بالمحتوى عالي الجودة؟

فيما يلي بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار عند تطوير المحتوى:

الكلمات الرئيسية لا تزال حرجة، ولكن السياق يهم أكثر. تقوم برامج زحف Google الآن بتحليل السياق والبحث عن الكلمات الرئيسية الثانوية ذات الصلة التي تشترك في غرض الباحث.

تقوم برامج زحف Google الآن بتحليل السياق والبحث عن الكلمات الرئيسية الثانوية ذات الصلة التي تشترك في غرض الباحث. قم بتضمين عناوين واضحة وغنية بالكلمات الرئيسية وأوصاف تعريفية وسمات بديلة وعلامات H1 وعناوين URL. تخبر هذه العوامل Google أن موقعك ملائم وتساعده على التصنيف.

تخبر هذه العوامل Google أن موقعك ملائم وتساعده على التصنيف. الطول مهم، لكن الملاءمة أكثر أهمية. يقول جوجل“يعتمد مقدار المحتوى اللازم لتكون الصفحة مرضية على موضوع الصفحة والغرض منها.”

باختصار، تأكد من أن كل المحتوى الخاص بك مكتوب للبشر أولاً ومُحسّن لـ Google ثانيًا.

مسائل البيانات الوصفية

البيانات الوصفية هي العنوان وأسطر النص في صفحة نتائج البحث.

على سبيل المثال، إذا كنت جوجل [who killed Carole Baskin’s husband]، إليك البيانات الوصفية التي ستراها:

لقطة شاشة من البحث عن [who killed Carole Baskin’s husband]، جوجل، يوليو 2022

تخبر البيانات الوصفية المستخدم بما يمكن أن يتوقع العثور عليه إذا نقر على الصفحة.

يعد تحسين البيانات الوصفية أمرًا بسيطًا جدًا:

قم بتضمين كلمات رئيسية ذات صلة ولكن ليست متكررة والاختلافات في العنوان والوصف.

والاختلافات في العنوان والوصف. اجعلها قصيرة، ولكن ليست قصيرة جدًا. تقوم Google بقص الأوصاف التعريفية بحوالي 160 حرفًا، لذا استهدف أقل من ذلك.

تقوم Google بقص الأوصاف التعريفية بحوالي 160 حرفًا، لذا استهدف أقل من ذلك. كن واضحًا وموجزًا حتى يعرف المستخدمون ما يمكن توقعه.

فكر في البيانات الوصفية كإعلانات للمحتوى الخاص بك.

لماذا يجب على المستخدمين النقر؟ ماذا يمكنك أن تقول لهم؟

استخدم التعريف لتشجيع النقرات، مما سيجذب حركة المرور ويؤدي إلى المزيد من الأعمال.

الروابط مهمة، ولكن…

لقد كانت الروابط جانبًا مهمًا في تحسين محركات البحث طالما كان Google موجودًا.

تعمل الروابط بمثابة “تصويتات” لإعلام Google بأن المواقع الأخرى تعتقد أن المحتوى الخاص بك مفيد وذو صلة.

كلما حصلت على روابط عالية الجودة وذات صلة، زاد تصنيف موقعك على الأرجح بالنسبة للمصطلحات الرئيسية ذات الصلة.

باختصار، لا تزال الروابط أساسية لتحسين محركات البحث.

لكن الجودة أهم من الكمية.

إذا كنت تستثمر في بناء الروابط كجزء من جهود تحسين محركات البحث (SEO)، فاستهدف الروابط من مواقع الويب ذات الصلة بالموضوع والشائعة في مجال تخصصك.

تجربة المستخدم (UX) تؤثر على التصنيفات

تلعب تجربة المستخدم (UX) دورًا كبيرًا في مدى تصنيف موقع الويب الخاص بك على Google.

ومع ذلك، تعتمد تجربة المستخدم على العديد من العوامل مثل البنية الأساسية للموقع وتخطيطه والمحتوى وما إلى ذلك، مما يجعل من الصعب قياسها.

إذا كنت تريد الفوز في مجال تحسين محركات البحث (SEO)، فيجب أن تكون تجربة المستخدم (UX) على رأس الأولويات.

فيما يلي بعض أفضل الممارسات التي يجب اتباعها:

تتبع المقاييس الداخلية مثل الوقت المستغرق في الصفحة ونسبة النقر إلى الظهور ومعدل الارتداد. هذه الإشارات ليست عوامل تصنيف مباشرة، ولكن تحسين موقعك من أجل التفاعل العالي يمكن أن يساعد بشكل غير مباشر. يمكن أن تخبرك هذه الإحصائيات عن أداء المحتوى الخاص بك. مستخدمون سعداء، جوجل سعيد.

هذه الإشارات ليست عوامل تصنيف مباشرة، ولكن تحسين موقعك من أجل التفاعل العالي يمكن أن يساعد بشكل غير مباشر. يمكن أن تخبرك هذه الإحصائيات عن أداء المحتوى الخاص بك. مستخدمون سعداء، جوجل سعيد. اجعل موقعك سهل التنقل. قم بتحسين التنقل في موقع الويب الخاص بك لضمان عثور المستخدمين بسرعة على الصفحة التي يبحثون عنها. نهج “الأبسط والأفضل” يعمل بشكل مثالي هنا. ستساعدك أشرطة التنقل والقوائم المنسدلة والروابط الداخلية والبحث في الموقع.

قم بتحسين التنقل في موقع الويب الخاص بك لضمان عثور المستخدمين بسرعة على الصفحة التي يبحثون عنها. نهج “الأبسط والأفضل” يعمل بشكل مثالي هنا. ستساعدك أشرطة التنقل والقوائم المنسدلة والروابط الداخلية والبحث في الموقع. سرعة الموقع لها أهمية كبيرة. يجب أن يتم تحميل موقعك في أقل من ثانيتين في عالم مثالي. سيساعد ضغط الصور وتحسينات التعليمات البرمجية والبنية والخوادم الأسرع. ابدأ مع جوجل أداة رؤى PageSpeed لنرى أين تقف.

مع ازدياد ذكاء جوجل، فمن المرجح أن تلعب تجربة المستخدم دورًا أكثر أهمية في المستقبل.

والآن هو الوقت المناسب لتعلم الأساسيات وتنفيذ أفضل الممارسات على موقعك.

أصبح الهاتف المحمول مهمًا أكثر من أي وقت مضى

في عام 2018، انتقلت جوجل إلى فهرسة الهاتف المحمول أولاً، مما يعني أن محرك البحث يستخدم إصدارات الهاتف المحمول من موقعك لتصنيف مواقعك في نتائجه.

خطوة جوجل منطقية لأن أكثر من 50٪ يتم إنشاء حركة المرور في جميع أنحاء العالم من جهاز محمول.

ماذا يعني ذلك بالنسبة لكبار المسئولين الاقتصاديين؟

أولاً، تقترح جوجل الاستثمار في التصميم سريع الاستجابة. يجب عليك جعل المحتوى الخاص بك متسقًا عبر أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة والتأكد من تحميل موقعك بسرعة على الأجهزة المحمولة وسطح المكتب.

باختصار، تحتاج إلى رفع مستوى لعبتك أو موقعك على الهاتف المحمول لتظل في أسفل نتائج بحث Google.

لا تتجاهل البحث الصوتي

عندما يتعلق الأمر بالصوت، هناك الكثير من المعلومات المتضاربة.

قالت جوجل، في عام 2016، إن عمليات البحث الصوتي تتكون من عدة أشياء 20% لجميع عمليات البحث التي تم إجراؤها في تطبيق Google.

اليوم، أكثر من الربع من بين كل الأمريكيين يمتلكون مكبر صوت ذكي. ومع ذلك، فإن 72% من المسوقين ليس لديهم خطط لتحسين البحث الصوتي.

هل البحث الصوتي مهم؟ نعم هو كذلك.

لقد زادت شعبية البحث الصوتي ومن المرجح أن يستمر في القيام بذلك. لا ينبغي أن تكون هذه هي الأولوية رقم 1 في تحسين محركات البحث لديك، ولكن من المنطقي أن تبدأ في تحسين البحث الصوتي.

إليكم السبب:

معظم إستراتيجيات تحسين البحث الصوتي منطقية أيضًا بالنسبة للبحث الدلالي.

فيما يلي بعض الخطوات للمساعدة في تحسين موقعك للبحث الصوتي:

لا يعد تحسين البحث الصوتي أمرًا ضروريًا في الوقت الحالي، ولكن تحسينات البحث الصوتي منطقية بالنسبة لـ Google بشكل عام وقد تمنحك دفعة في المستقبل.

3 نصائح للنجاح الفعلي في تحسين محركات البحث (SEO).

هناك نوعان من نصائح تحسين محركات البحث: الأمور التقنية التي تناولتها أعلاه والمبادئ الأساسية لتحسين محركات البحث. سوف تتغير الأمور التقنية، لكن نصائح تحسين محركات البحث هذه تصمد أمام اختبار الزمن.

إذا بدا الأمر مشبوهًا، فمن المحتمل أن يحرقك

ربما سمعت عن القبعة السوداء والقبعة البيضاء والقبعة الرمادية لتحسين محركات البحث.

يشير Black hat SEO إلى الممارسات التي تتعارض تمامًا مع شروط خدمة Google.

مثل إنشاء 10 مواقع وربطها معًا لجعل Google تعتقد أن مواقع البيتكوين السيئة الخاصة بك شرعية.

هذا هو المكان الذي يلعب فيه الاختصار PBN.

ثم هناك القبعة الرمادية، والتي قد لا تكون خاطئة من الناحية الفنية ولكنها تسير على خط رفيع (رمادي).

القبعة البيضاء فوق اللوحة، وهي SEO شرعية تمامًا. لقد جادل البعض بشكل مقنع بأن القبعة البيضاء لم تعد شيئًا بعد الآن.

يسير الكثير من محترفي تحسين محركات البحث (SEO) على خط القبعة الرمادية. والكثير منهم يحترقون.

لتحقيق النجاح في تحسين محركات البحث، عليك القيام بالأشياء بالطريقة الصحيحة.

إذا شعرت بشيء ما – مثل شراء الروابط أو بيعها – فمن المحتمل أن يحرقك وينسف فرصك في البحث.

ثق بي. الأمر لا يستحق المخاطرة على المدى الطويل.

قراءة الخبراء الحقيقيين

هناك الكثير من “خبراء” تحسين محركات البحث (SEO).

يدعي البعض منهم أنهم سيوصلونك إلى أعلى الصفحة الأولى على Google “مضمون!”

لا يقوم الآخرون بتحسين محركات البحث فعليًا ولكنهم يكتبون عنها كثيرًا. تأكد من أن مصادرك موثوقة.

خذ كل ما تقرأه بحذر، لأنه لا يوجد شيء عالمي.

ما يصلح لموقع التجارة الإلكترونية في مجال التكنولوجيا لن ينجح بالضرورة في متجر مستلزمات المطاعم.

انتبه إلى ما يأتي من Google مباشرةً من أشخاص مثلهم جون مولر و غاري إليس.

اختبار واختبار واختبار مرة أخرى

يدور تحسين محركات البحث (SEO) حول تحديد ما يناسب موقعك في مجال عملك بناءً على المشهد الفريد الخاص بك.

الطريقة الوحيدة لمعرفة ذلك هي الاختبار – ومواصلة الاختبار بشكل متكرر.

إذا كنت تستخدم تكتيكات مشبوهة، فقد يضيع كل عملك إذا أدى آخر تحديث لخوارزمية Google إلى تغيير الأمور. ولكن إذا قمت بتطبيق أفضل ممارسات تحسين محركات البحث (SEO) وقمت بالاختبار باستمرار، فيمكنك الاستعداد عندما تتغير الرياح.

يعد الاختبار جزءًا أبديًا من أي استراتيجية ناجحة لتحسين محركات البحث.

خاتمة

SEO يتطور باستمرار.

يود كل متخصص في تحسين محركات البحث (SEO) العثور على الصيغة السحرية التي ترفع مواقعه إلى قمة نتائج البحث (SERPs) وتبقيها هناك إلى الأبد.

لسوء الحظ، لا يعمل تحسين محركات البحث (SEO) بهذه الطريقة.

هناك قواعد وأفضل الممارسات، ولكن جوهر تحسين محركات البحث هو معرفة ما يناسب موقعك أو عميلك ثم تغييره عندما يتوقف عن العمل.

نصيحتي الأخيرة هي: