Rewrite this title: كيف يغير البحث الصوتي تحسين محركات البحث؟

ستساعدك المقالة التالية: كيف يغير البحث الصوتي تحسين محركات البحث؟

البحث الصوتي ينطلق حقًا. أستخدمه باستمرار وأعلم أن العديد من زملائي يستخدمونه أيضًا. لماذا تكتب بيديك بينما يمكنك فقط طرح استعلام بحث؟ الآن ذلك يقدم Chrome البحث الصوتي على جهاز الكمبيوتر، فهو ينمو بشكل أسرع. بصدق، سوف يغير SEO. البحث الصوتي لا يزال حديث العهد، ولكن من الأفضل أن نتكهن ببعض الآثار المترتبة على هذه التكنولوجيا الناشئة الآن، وإلا فإن استراتيجيات البحث الخاصة بنا سوف تترك في الغبار.

في هذا المنشور، نلقي نظرة على كيفية تغيير البحث الصوتي، أو قد يغير، تحسين محرك البحث.

من الأرجح أن تبحث باللغة الطبيعية

عندما تستخدم البحث الصوتي على هاتفك، فإنك لا تأخذ الوقت الكافي للجلوس والتفكير في الطريقة الأكثر فعالية وإيجازًا لإجراء الاستعلام، أليس كذلك؟ وبدلاً من ذلك، ما عليك سوى طرح سؤال على هاتفك. وهذا بدوره هو العامل الأساسي الذي يؤدي إلى العديد من التغييرات الدقيقة في البحث الصوتي مقارنةً بالبحث المكتوب. عندما نستخدم اللغة الطبيعية، تتغير الأمور.

أقل احتمالا لاستخدام الكلمات الرئيسية

هذه النقطة تأتي مباشرة من مات كاتس: “من المؤكد أنه إذا كان لديك شيء يأتي عبر الصوت، فمن المرجح أن يستخدم الناس اللغة الطبيعية. هم أقل عرضة لاستخدام عوامل تشغيل البحث والكلمات الرئيسية وهذا النوع من الأشياء وهذا هو الاتجاه العام الذي نراه“.

ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى وضع المحادثة الذي يستخدمه الأشخاص عند إجراء عمليات البحث الصوتي. عندما يبحث شخص ما عن كهربائي ويقوم بإجراء بحث صوتي، فقد يقول: “أين يمكنني العثور على كهربائي جيد حقًا؟”، بدلاً من إجراء بحث مكتوب عن شيء مثل “كهربائي سان دييغو”.

يؤدي هذا إلى تغيير كبير في الطريقة التي يحتاجها Google ومحركات البحث الأخرى لتفسير الاستعلامات. في الواقع، ما يعنيه هذا هو أنهم سيحتاجون إلى زيادة قدراتهم في الاستعلام التحادثي عن طريق تعيين الأسئلة والمراحل للكلمات الرئيسية، أو ببساطة إيجاد طريقة جديدة لتقديم النتائج بناءً على الاستعلام التحادثي. ما يهم حقًا هو النتائج التي سيحققونها وكيف.

انخفاض في استعلامات المرور المستندة إلى المعلومات إلى مواقع الويب

لقد رأينا ذلك مع سيري ومع خرائط جوجل. عندما نقوم بالبحث الآن، يتصل هاتفنا مباشرة بنا ولا نحتاج حتى إلى صفحة ويب. فكر في الآثار المترتبة على ذلك مع توسع طريقة توصيل المعلومات هذه. إذا لم يكونوا بحاجة إلى صفحات الويب الخاصة بنا، فلن يرسلوا لنا أي حركة مرور. ولا شك أن هذا المفهوم نفسه سيمتد إلى البحث الصوتي على جهاز الكمبيوتر. فيما يلي بعض الأشياء التي يجب مراعاتها بخصوص هذا:

إذا لم يكن المستخدم بحاجة إلى النقر فوق صفحة ويب للحصول على المعلومات، فسيؤدي ذلك إلى الحد من حركة البحث.

سيحتاج مُحسنو محركات البحث (SEO) إلى إيجاد طرق لتوصيل معلوماتهم عند إجراء بحث صوتي للمحادثة. Note: سأغطي كيفية القيام بذلك في رسالتي القادمة.

سيواجه المسوقون مشكلات في التتبع عند محاولة معرفة عدد المرات التي تم فيها ذكر موقع الويب/العلامة التجارية كنتيجة بحث للمحادثة

ستظل بعض الاستعلامات تتطلب تسليم النتائج عبر صفحة ويب؛ لمزيد من المعلومات اللازمة فرصة أفضل.

ستظل الاستعلامات القابلة للتنفيذ (المنتجات والخدمات وما إلى ذلك) تتطلب صفحة ويب فقط إذا لم يكن لدى محرك البحث القدرة على تنفيذ هذا الطلب.

ستصبح أسئلة المتابعة شائعة في البحث الصوتي، حيث لا يمكن تقديم سوى كمية محدودة من المعلومات في كل إجابة.

يمكن توقع استفسارات أطول وأطول

قد تحتاج Google إلى تغيير طريقة البحث لمطابقة الاستعلامات الأطول. هنا اقتباس من مات كاتس حول هذا الموضوع.

“في مرحلة ما، ربما نحتاج إلى تغيير وجهة نظرنا الذهنية قليلاً لأنه عادةً إذا أضفت كلمات إلى استفسارك، فإنك تقوم بوضع علامة “و” بين كل كلمة من هذه الكلمات. وهكذا، كلما كتبت المزيد والمزيد من الكلمات، تحصل على نتائج أقل وأقل لأن المستندات التي تتطابق مع تلك الكلمات أقل فأقل. ما تريده على الأرجح أثناء قيامك بالاستعلام عن الكلمات المنطوقة هو أنه كلما تحدثت أكثر، حصلت على المزيد من النتائج لأننا نعرف المزيد عنها. لذلك عليك بالتأكيد تغيير وجهة نظرك من “و” بين كل كلمة إلى محاولة استخراج الجوهر لتلخيص ما يبحثون عنه ثم مطابقة تلك الفكرة الشاملة.

كما نرى، سيحتاج Google إلى العثور على الأجزاء المهمة في استعلامات البحث الأطول. لا يرغب الأشخاص في التفكير في الكلمات الرئيسية، بل يريدون التحدث واستخدام عملية تفكيرهم للحصول على نتيجة تتطابق حقًا مع ما يفكرون فيه. في الوقت الحالي، جوجل لا يعمل بهذه الطريقة. ومع الزيادة في كلمات التوقف المستخدمة والاستعلامات الأطول بشكل عام، فإن الأمور تتغير حقًا.

تلخيص ذلك

يعد البحث الصوتي تغييرًا كبيرًا في تحسين محركات البحث (SEO)، ولكنه ليس سلبيًا، إنه مختلف فقط. تعد الاستعلامات الصوتية أسهل للمستخدمين وغالبًا ما تقدم المعلومات بسرعة أكبر. ستجد شركات تحسين محركات البحث الرائدة دائمًا طرقًا لإدراج عملائها في نتائج البحث، بغض النظر عن كيفية تسليمهم. إنه وقت مثير في تحسين محركات البحث وسيكون من الممتع أن نرى كيف ستتطور الأمور. وبينما نمضي قدمًا، سيكون الابتكار أمرًا بالغ الأهمية. والآن بعد أن حددنا الفرصة، فقد حان الوقت لإنشاء مسار للاستفادة منها. ابحث عن مشاركتي القادمة حول كيفية تحسين SEO للبحث الصوتي.