Rewrite this title: كيف يكشف بحث المؤسسات + ذكاء الأعمال عن نبض السوق

ستساعدك المقالة التالية: كيف يكشف بحث المؤسسات + ذكاء الأعمال عن نبض السوق

شهد العام الماضي تغيراً سريعاً، ولا يُظهر عام 2021 أي علامة على تباطؤ هذا الاتجاه.

لقد تغيرت الاقتصادات والأسواق، وتغيرت الطريقة التي يتصرف بها المستهلكون، ويتم تحديث خوارزميات البحث، وتتطور نتائج برنامج SERP، ويتزايد نطاق ما نقوم به كمحترفين في تحسين محركات البحث للمؤسسات.

نظرًا لأن المؤسسات تركز على مواءمة العمليات مع التركيز على تجربة العملاء، فقد أصبح فهم كيفية تصرف المستهلكين على المستويين الكلي والجزئي أمرًا ضروريًا لتحسين محركات البحث في المؤسسة.

بالنسبة للكثيرين، كان الأمر كذلك دائمًا. ومع ذلك، فإن التحول والتحديات غير المسبوقة التي أحدثها الوباء العالمي تعني أن اللقطة التاريخية الشهرية قد أفسحت المجال أمام الحاجة الملحة للحفاظ على نبض يومي للاتجاهات في الوقت الفعلي.

إن استخدام البيانات والتكنولوجيا واتجاهات السوق إلى أقصى إمكاناتها سيساعد المؤسسات على تحقيق فرص جديدة.

بدءًا من الرؤى في الوقت الفعلي حول تقلبات الطلب في السوق وحتى التفاصيل الدقيقة حول كيفية قيام المستهلكين بالبحث عبر الإنترنت، هناك ثروة من البيانات التي يجب تفعيلها.

لم يعد بإمكان المسوقين الاعتماد على نماذج التنبؤ القديمة، بغض النظر عن مدى تعقيدها أو تفصيلها أو جمالها.

يحتاج المسوقون في المؤسسات الآن إلى فهم نبض السوق حتى يتمكنوا من التكيف ديناميكيًا مع الأحداث المتوقعة وغير المتوقعة في قطاعهم.

ومن خلال القيام بذلك، يمكنك سد الفجوة بين الافتراضات حول ما سيحدث وما أثبته الواقع الحالي.

أن تكون على دراية بما يحدث في أسواقك الأوسع

لقد اتخذ العديد من المسوقين تقليديًا نهجًا فوريًا ومجهريًا لتحسين محركات البحث. وبدون تفكير، ينتقل التركيز مباشرة إلى الكلمة الرئيسية والرابط.

ومع ذلك، يتطلب العمل في المؤسسات الكبيرة تحولًا في العقلية نحو فهم ليس فقط الأعمال التجارية، ولكن أيضًا السوق الأوسع والآثار الاقتصادية التي قد تؤثر على كيفية تصميم استراتيجيتك.

تشكل عوامل السوق الشاملة استراتيجيات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.

استخدم نماذج مثل تحليل PEST لفهم ما يحدث في السوق من منظور سياسي واقتصادي واجتماعي وتكنولوجي:

سياسي – خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والانتخابات والقوانين واللوائح.

– خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والانتخابات والقوانين واللوائح. اقتصادي – قيود كوفيد-19، الصناعات التي تربح أو تخسر.

– قيود كوفيد-19، الصناعات التي تربح أو تخسر. اجتماعي – سلوكيات المستهلك واتجاهاته وثقافته والأزياء واتجاهات التسوق.

– سلوكيات المستهلك واتجاهاته وثقافته والأزياء واتجاهات التسوق. التكنولوجية – التطورات والابتكارات للمساعدة في فهم ما سبق بشكل أفضل.

الجمع بين ذكاء الأعمال والبحث لفهم نبض العميل

في العديد من النواحي، البحث هو صوت العميل.

تحتوي استعلامات البحث على إشارات نوايا، ويوضح تحليل SERP كيف يرغب العملاء في استهلاك المحتوى، وتساعدنا تقارير الكلمات الرئيسية على إنتاج محتوى له صدى.

يمكن لبيانات البحث التفصيلية أن تخبرنا كثيرًا عما يفعله المستهلكون، وما يهتمون به، وكيف يفكرون.

يجب أن يكون الحفاظ على نبض يومي للرؤى الجديدة التي تؤثر على السوق وما يتغير في SERPS على أساس يومي ذا أهمية إلزامية لأولئك الذين يرغبون في الاستفادة من الفرص الجديدة والجديدة.

على سبيل المثال، يمكن أن يؤثر التغيير الطفيف في ترتيب الكلمات الرئيسية المستندة إلى حجم البحث الكبير على الإيرادات بشكل كبير خلال يوم واحد فقط. خلال المواسم المهمة (وخاصة في تجارة التجزئة)، سوف تتطلب التحولات الدقيقة في الطلب المرتبطة بالفئة اتخاذ إجراءات دقيقة.

يتطلب إطلاق المنتجات الجديدة مراقبة يومية حتى يتمكن أصحاب المصلحة من رؤية التأثير اليومي وإجراء التعديلات على العرض.

نظرًا لأن تقلبات السوق وعواطف المستهلك تدفع أنواعًا جديدة من الطلب، يتعرض المسوقون لضغوط لتطوير فهم أكثر تعمقًا لتفضيلات عملائهم مع فهم اتجاهات السوق.

يحتاج المزيد والمزيد من المسوقين إلى فهم عملائهم حقًا واستخدام هذا الفهم لقيادة تجارب جديدة تلقى صدى لدى المستهلكين.

إن استخدام اتجاهات البحث ودمجها مع نتائج ذكاء الأعمال يعني أن المسوقين يمكنهم العثور على أنماط وفرص جديدة على المستوى الكلي وتنفيذ الاستراتيجيات على المستوى الأكثر تفصيلاً.

ويساعدك هذا أيضًا على الاستجابة بسرعة للتغيرات الديناميكية في سلوك المستهلك الحالي والقادم.

بفضل ذكاء الأعمال المدعوم برؤى البحث، يمكن للشركات اتخاذ قرارات سليمة واستراتيجية لتحقيق أهدافها، سواء كان ذلك من خلال فهم ما يحتاجه عملاؤها حقًا أو من خلال التنبؤ بمتطلباتهم المستقبلية.

العلاقة بين ذكاء الأعمال والبحث هي علاقة تكافلية ويمكن أن تحسن عائد الاستثمار بشكل كبير.

استخدام ذكاء الأعمال لفهم وتصور نبض السوق

تبحث المؤسسات أكثر من أي وقت مضى عن ذكاء الأعمال (BI) لتحويل البيانات إلى رؤى يمكن التصرف بناءً عليها بسرعة. يمكّن ذكاء الأعمال محترفي تحسين محركات البحث (SEO) للمؤسسات من تحليل الرؤى بسهولة لمجموعات بيانات أكبر من المعتاد للكشف عن فرص جديدة وتسليط الضوء على أوجه القصور في إستراتيجية الحملة.

هنا مثال من شركتي:

يمكن لهذا النوع من الذكاء أن يخبرك بما يحدث الآن وما حدث في الماضي.

يمكن أن تساعد العديد من أنواع ذكاء الأعمال في تقديم لقطات سهلة الفهم للحالة الحالية لما يحدث في السوق، ليس فقط لتحسين محركات البحث ولكن أيضًا للوظائف الرقمية والمبيعات والمنتجات وخدمة العملاء.

يمكن أن يساعد في إظهار سمات المنتج الأكثر أهمية، وتقلبات حساسية الأسعار، وتفضيلات العلامة التجارية، واحتياجات المخزون، والمزيد.

يمكن تصور ذلك عبر لوحات المعلومات اليومية والمرئيات والتقارير المخصصة ويمكن استخدامها من أجل:

تحليل اتجاهات الصناعة في الوقت الحقيقي. تصور الطلب على الفئة والمخزون في الوقت الحقيقي. قارن البيانات التاريخية بما يحدث الآن. الإنشاء والتنبؤ بناءً على النمذجة التنبؤية. تجميع مصادر البيانات المختلفة. تحديد اتجاهات المشتري الجديدة. ابحث عن أوجه القصور في المنتج أو استراتيجية التسعير. ابحث عن الارتباطات الرئيسية بين نشاط البحث وعوامل السوق الخارجية. خطة للموسمية. تقييم فعالية الحملة التسويقية.

خاتمة

لمواكبة التغيرات في سلوك المستهلك وظروف السوق، يحتاج المسوقون إلى الاستفادة من تكنولوجيا المؤسسة للاستفادة من معالجة كميات هائلة من البيانات.

بالمضي قدمًا في الربع الثاني من هذا العام، يكمن نجاح Enterprise SEO في القدرة على فهم نبض المشهد الصناعي بأكمله والتمتع بالمرونة الكافية لتغيير استراتيجيات وتكتيكات البحث بسرعة بناءً على رؤى في الوقت الفعلي.

على مدار العام الماضي، أصبح تحسين محركات البحث للمؤسسات (Enterprise SEO) في مقدمة ومركز استراتيجيات التسويق الرقمي.

للمضي قدمًا، يجب على محترفي تحسين محركات البحث (SEO) أن يصبحوا أكثر مرونة في نهجهم لفهم اتجاهات السوق وعملائهم.

يمكن أن تساعد التكنولوجيا في توفير رؤى واسعة النطاق وعميقة حتى تتمكن من تنفيذ البحث وإعلام الحملات الرقمية بسرعة ودقة عالية.

كمجتمع جماعي من محترفي تحسين محركات البحث (SEO)، نحتاج جميعًا إلى مراقبة نبض السوق عن كثب والاستعداد للاستجابة للظروف الجديدة في لحظة.

يعطينا كل من الأسواق والمستهلكين إشارات واضحة للنوايا على أساس أكثر انتظامًا.

أولئك الذين يجمعون بين ذكاء الأعمال ورؤى البحث للكشف عن تلك الفرص والتصرف بناءً عليها سيدفعون تحسين محركات البحث الخاصة بهم إلى الأمام بشكل أكبر هذا العام.

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