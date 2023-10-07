Rewrite this title: كيف يمكنك تحفيز محرك البحث؟ تحفيز العميل!

ستساعدك المقالة التالية: كيف يمكنك تحفيز محرك البحث؟ تحفيز العميل!

إن نجاح تحسين محركات البحث (SEO) يدور حول الاستفادة من القدر المناسب من التحفيز. هناك الكثير من الجوانب التقنية لتحسين محركات البحث. ولكن في الحقيقة، خذ كل هذه الأمور التقنية جانبًا، وما يتبقى لك هو مفاهيم حول كيفية تحفيز محركات البحث للاهتمام بموقعك وتطبيق المقدار المناسب من “القيمة” عليه حتى تحصل على تصنيف أفضل كلماتك الرئيسية.

تحسين محركات البحث (SEO) يكاد يكون بهذه البساطة. فقط قم بتطبيق القدر المناسب من الإقناع وستحصل على النتائج التي تريدها. ولكن مثل معظم الأشياء، فإن الإقناع هو فن يعتمد على التوقيت والاهتمام وإظهار قيمة الإجراء المرغوب للمقتنع.

باختصار، إذا كنت ترغب في تحفيز محرك بحث لتصنيف موقعك على الويب، فركز على إقناع عملائك. تريد محركات البحث فقط أن تمنح الباحثين ما يريدون، وإذا كانوا يريدونك، فقد قمت بعملك!

كيفية تحفيز عملائك (ومحركات البحث)

الدافع هو شيء مضحك. يمكنك محاولة تشجيع الأشخاص على القيام بشيء ما من خلال إخبارهم بميزات وفوائد ما تقدمه، ولكن في بعض الأحيان لا يكون ذلك كافيًا. الحديث هو مجرد الحديث. يتحدث الناس طوال الوقت، لكنهم يتحدثون أكثر.

يستطيع معظمنا كتابة صفحات محتوى حول أعمالنا. لكن المتسوقين يريدون أكثر من مجرد المحتوى. إنهم يريدون أن يشعروا بما هو وراء المحتوى. هناك شيء يحفزك كبائع، ومن المهم نقل هذه المعلومات إذا كنت تريد تحفيز جمهورك. إذا قمت بصياغة رسالتك بشكل صحيح، يمكنك نقل مشاعرك باستخدام الكلمات. الشعراء وكتاب الأغاني والمؤلفون يفعلون ذلك طوال الوقت.

دعونا نلقي نظرة على بعض الأمثلة.

تستخدم مطاعم الوجبات السريعة الكلمات (والصور) لتجعلك تشعر بالجوع. نادرًا ما ترى لافتة مكتوب عليها “تناول الطعام” مع صورة لبعض البرجر العشوائي في نافذة العرض. لا، بدلاً من ذلك، ستتعرف على البرجر من خلال الكلمات والصور. وهي ليست صورة عشوائية، إنها الصورة المثالية، الصورة التي من المرجح أن تثير معدتك!

تقوم المنظمات غير الربحية بجمع الأموال عن طريق جعلك تشعر بالحزن والأهمية والغضب والمساعدة ومجموعة كاملة من المشاعر القيمة الأخرى التي تدفعك إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة. ويتم كل ذلك تقريبًا بالكلمات (ومرة أخرى ببعض الصور). ولكن يجب أن تكون الكلمات الصحيحة، لأنه، “مرحبًا يا رجل، هل يمكنك التبرع لمؤسستي الخيرية. لو سمحت؟” لا يحفز حقا أي شخص.

يحفز أصحاب العمل من خلال جعل موظفيهم يشعرون بالقيمة والأهمية. يمنح الرؤساء الجيدون فريقهم إحساسًا بالسيطرة على اتجاه القسم أو الشركة، كل ذلك بسبب العمل الذي يقومون به. هل كل هذا مجرد كلام؟ لا ينبغي أن يكون. المشاعر تدوم فقط طالما أن الأفعال التي تقف وراءها تدعمها.

في مجال الإعلان والتسويق عبر الإنترنت وتحسين محركات البحث، يمكنك إنشاء كلمات وصور قوية تجعل الأشخاص يشعرون بما تشعر به.

يمكنك خلق مشاعر الألم، والغضب، والارتياح، والرغبة، والانجذاب، والحاجة، والأمل، والرضا، والحب، وما إلى ذلك. إذا كنت تريد حقًا إتمام عملية البيع، اجعل الناس يشعرون أن ما تبيعه مهم لتلبية رغباتهم واحتياجاتهم . عندما تنقل كلماتك المشاعر، فأنت تحفز القراء على اتخاذ الإجراء الذي ترغب فيه. أنت تساعدهم بشكل أساسي على اتخاذ قرار سيشعرون بالرضا عنه، لأنه في النهاية سيساعدهم ذلك على النجاح في شيء ما. أنت أيضًا تساعدهم على الشعور بالرضا تجاه النتيجة لأنهم واثقون من أنها الحل الصحيح. يحب الناس اتخاذ القرارات الصحيحة، وأنت ساعدتهم على القيام بذلك!

نعلم جميعًا أن محركات البحث ليس لديها مشاعر، ولكن لديها طريقة مذهلة لمعرفة ما يهتم به الأشخاص. أنت لست الوحيد الذي يقرأ Twitter, Facebook أو جوجل+. محركات البحث تفعل ذلك أيضاً! إنهم يعرفون ما يتحدث عنه الناس ويرتبطون به.

كلما تمكنت من إثارة شغف عملائك من خلال كلماتك، كلما زاد تحفيزهم للحديث عنك. كلما تحدثوا أكثر، كلما استمعت محركات البحث أكثر. وبالنسبة لمحرك البحث، لا يوجد دافع أكبر للرغبة في جلب حركة المرور إلى موقعك من ما تقوله عنك!