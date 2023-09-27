Rewrite this title: كيف يمكنك قياس مؤشرات الويب الأساسية

ستساعدك المقالة التالية: كيف يمكنك قياس مؤشرات الويب الأساسية

حددت Google مجموعة من المقاييس التي يجب على مالكي المواقع التركيز عليها عند تحسين تجربة المستخدم.

من خلال تحديد هذه مؤشرات الويب الأساسية، تهدف Google إلى تقديم إرشادات موحدة لإشارات الجودة التي تقول Google إنها ضرورية لتقديم تجربة مستخدم رائعة على الويب.

“يعد تحسين جودة تجربة المستخدم أمرًا أساسيًا للنجاح طويل المدى لأي موقع على الويب.

سواء كنت مالكًا لنشاط تجاري أو مسوقًا أو مطورًا، يمكن لـ Web Vitals مساعدتك في قياس تجربة موقعك وتحديد فرص التحسين.

تؤكد Google على أهمية مؤشرات أداء الويب الأساسية مقارنة بالمقاييس الأخرى لأنها مهمة لجميع تجارب الويب.

يمكن أن تختلف توقعات المستخدمين لتجارب الويب وفقًا للموقع والسياق، ولكن بعضها يظل ثابتًا بغض النظر عن مكان تواجدهم على الويب.

إن مؤشرات أداء الويب الأساسية هي احتياجات تجربة المستخدم التي يجب أن تسعى جميع مواقع الويب إلى تلبيتها.

على وجه التحديد، تحدد Google احتياجات تجربة المستخدم الأساسية على النحو التالي: تحميل, التفاعلية، و الاستقرار البصري.

وإليك كيفية قياس احتياجات تجربة المستخدم هذه.

قياس تجربة المستخدم باستخدام مؤشرات الويب الأساسية

تقول Google إن مالكي المواقع يمكنهم قياس جودة تجربة المستخدم لموقعهم باستخدام هذه المقاييس:

أكبر طلاء المحتوى : الوقت الذي يستغرقه تحميل المحتوى الرئيسي للصفحة. قياس LCP المثالي أقل من أو يساوي 2.5 ثانية .

: الوقت الذي يستغرقه تحميل المحتوى الرئيسي للصفحة. قياس LCP المثالي أقل من أو يساوي . تأخير الإدخال الأول : الوقت الذي تستغرقه الصفحة لتصبح تفاعلية. القياس المثالي أقل من أو يساوي 100 مللي ثانية .

: الوقت الذي تستغرقه الصفحة لتصبح تفاعلية. القياس المثالي أقل من أو يساوي . تحول التخطيط التراكمي: مقدار التحول غير المتوقع في تخطيط محتوى الصفحة المرئية. القياس المثالي أقل من أو يساوي 0.1.

تشرح جوجل سبب أهمية هذه المقاييس الثلاثة على وجه الخصوص:

“تلتقط كل هذه المقاييس نتائج مهمة تتمحور حول المستخدم، وهي قابلة للقياس ميدانيًا، ولها معادلات وأدوات قياس تشخيصية مختبرية داعمة.

على سبيل المثال، في حين أن أكبر طلاء للمحتوى هو مقياس التحميل الرئيسي، فإنه يعتمد أيضًا بشكل كبير على أول طلاء للمحتوى (FCP) ووقت أول بايت (TTFB)، والتي تظل ضرورية للمراقبة والتحسين.

متعلق ب: يشرح موظف Google عوامل سهولة الاستخدام وتصنيف تجربة المستخدم

كيفية قياس مؤشرات الويب الأساسية

تدمج Google إمكانات قياس مؤشرات أداء الويب الأساسية في العديد من أدواتها الحالية.

يمكن الآن قياس مؤشرات أداء الويب الأساسية باستخدام:

وحدة تحكم البحث.

رؤى سرعة الصفحة.

منارة.

أدوات تطوير كروم.

تقرير تجربة المستخدم لمتصفح Chrome.

ملحق حيوية الويب.

إليك المزيد حول استخدام كل من هذه الأدوات لقياس مؤشرات أداء الويب الأساسية.

وحدة تحكم البحث

يوجد تقرير جديد لمؤشرات أداء الويب الأساسية في Search Console لمساعدة مالكي المواقع على تقييم الصفحات عبر الموقع بأكمله.

يحدد التقرير مجموعات الصفحات التي تتطلب الاهتمام بناءً على البيانات الواقعية من تقرير Chrome UX.

مع هذا التقرير، انتبه إلى أنه سيتم حذف عناوين URL إذا لم تتضمن الحد الأدنى من بيانات التقارير.

رؤى سرعة الصفحة

تمت ترقية PageSpeed ​​Insights لاستخدام Lighthouse 6.0، مما يجعلها قادرة على قياس مؤشرات الويب الأساسية في كل من الأقسام المختبرية والميدانية بالتقرير.

يتم وضع تعليقات توضيحية على “مؤشرات الويب الحيوية الأساسية” بشريط أزرق، كما هو موضح أدناه.

منارة

تمت ترقية Lighthouse مؤخرًا إلى الإصدار 6.0، بما في ذلك عمليات تدقيق إضافية ومقاييس جديدة ونقاط أداء تم إنشاؤها حديثًا.

اثنان من هذه المقاييس الجديدة المضافة هما أكبر طلاء محتوى (LCP) وإزاحة التخطيط التراكمي (CLS).

هذه المقاييس عبارة عن تطبيقات معملية لـ Core Web Vitals وتوفر معلومات تشخيصية لتحسين تجربة المستخدم.

يقال إن المقياس الجديد الثالث – إجمالي وقت الحظر (TBT) – يرتبط بشكل جيد مع تأخير الإدخال الأول (FID)، وهو مقياس آخر لمؤشرات أداء الويب الأساسية.

يتم تحديث جميع المنتجات التي تتمتع بقدرات Lighthouse لتعكس الإصدار الأحدث.

تقرير تجربة المستخدم لمتصفح Chrome

يُشار إلى هذا التقرير أيضًا باسم CrUX، وهو عبارة عن مجموعة بيانات عامة لبيانات تجربة المستخدم الحقيقية على ملايين مواقع الويب.

يقيس تقرير Chrome UX الإصدارات الميدانية لجميع مؤشرات الويب الأساسية، مما يعني أنه يُبلغ عن بيانات العالم الحقيقي بدلاً من بيانات المختبر.

قامت Google مؤخرًا بتحديث التقرير بصفحة مقصودة جديدة لـ Core Web Vitals.

يمكن الوصول إلى التقرير هنا.

أدوات تطوير كروم

تم تحديث Chrome DevTools لمساعدة مالكي المواقع في العثور على مشكلات عدم الاستقرار المرئي وإصلاحها على الصفحة التي يمكن أن تساهم في التحول التراكمي للتخطيط (CLS).

حدد Layout Shift لعرض تفاصيله في علامة التبويب Summary. لتصور مكان حدوث النقل نفسه، قم بالتمرير فوق الحقلين تم النقل من وتم النقل إلى.

يقيس Chrome DevTools أيضًا إجمالي وقت الحظر (TBT)، وهو أمر مفيد لتحسين تأخير الإدخال الأول (FID).

تظهر TBT الآن في تذييل لوحة أداء Chrome DevTools عند قياس أداء الصفحة.

تحسينات الأداء التي تعمل على تحسين مركبات ثلاثي بوتيل القصدير في المختبر يجب أن تعمل أيضًا على تحسين FID.

ملحق حيوية الويب

هناك ملحق جديد، متاح الآن للتثبيت من سوق Chrome الإلكتروني، يقيس مقاييس مؤشرات أداء الويب الأساسية الثلاثة في الوقت الفعلي.

يمكنك تنزيل الامتداد وتثبيته هنا.

ماذا عن المقاييس القيمة الأخرى؟

على الرغم من أهمية مؤشرات الويب الأساسية، إلا أنها ليست كذلك فقط مقاييس تجربة المستخدم التي يجب التركيز عليها.

بينما تعمل Google على تحسين فهمها لتجربة المستخدم من الآن فصاعدا، ستقوم بتحديث مؤشرات أداء الويب الأساسية سنويًا.

ستوفر Google أيضًا تحديثات حول المرشحين المستقبليين لـ Web Vitals، والدافع وراء اختيارهم، وحالة التنفيذ.

في الوقت الحالي، على الأقل، تستثمر الشركة بشكل كبير في تحسين فهمها لسرعة الصفحة:

“بالتطلع إلى عام 2021، نحن نستثمر في بناء فهم أفضل وقدرة على قياس سرعة الصفحة وغيرها من خصائص تجربة المستخدم المهمة.

على سبيل المثال، توسيع القدرة على قياس زمن وصول الإدخال عبر جميع التفاعلات، وليس التفاعلات الأولى فقط؛ ومقاييس جديدة لقياس وقياس السلاسة؛ البدائيات والمقاييس الداعمة التي ستمكن من تقديم تجارب فورية تحافظ على الخصوصية على الويب؛ و اكثر.”