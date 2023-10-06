Rewrite this title: كيف يمكنك مساعدة المتضررين من إعصار ساندي الآن

ستساعدك المقالة التالية: كيف يمكنك مساعدة المتضررين من إعصار ساندي الآن

ومن الواضح أن ملايين الأشخاص سيحتاجون إلى أكبر قدر ممكن من المساعدة التي يمكننا تقديمها لهم بحلول الوقت الذي ينتهي فيه هذا الإعصار. أفضل شيء يمكننا القيام به جميعًا هو ابدأ بدعم المنظمات التي تساعد الضحايا الآن! إذا كنت تعرف طرقًا أخرى يمكننا المساعدة بها، فيرجى إخبارنا وسنضيفها إلى الصفحة.

تبرع بالدم

وفقًا للصليب الأحمر، تم إلغاء حملات التبرع بالدم في المناطق المطلة على ساندي، وهم يعتمدون على هذا الدم للمرضى المحليين. وسوف يحتاجون إلى المزيد بسبب العاصفة.

إذا كان بإمكانك التبرع بالدم إلى بنك الدم المحلي أو المستشفى أو الصليب الأحمر، فيرجى العلم بأنه ستكون هناك حاجة إليه. معلومات الاتصال بالصليب الأحمر – RedCrossBlood.org/ أو أتصل 1-800-الصليب الأحمر (1-800-733-2767).

التبرعات

يمكنك التبرع بالمال ل الصليب الاحمر من خلال موقعهم أو عبر الرسائل النصية ويمكنك أيضًا التبرع بالعناصر من خلال الشبكة الوطنية لإدارة التبرعات.

متطوع

ابدأ الطهي

ستحتاج العديد من المنظمات إلى الغذاء والدعم أثناء دعمها لضحايا العاصفة. قم بطهي بعض الأشياء الآن وأحضر لهم الطعام عندما تنتهي العاصفة إنه آمن.

سيحتاج خفر السواحل والحرس الوطني إلى أكبر قدر ممكن من الدعم.

عندما تنتهي العاصفة

عندما تنتهي العاصفة، ترقب المنظمات الموثوقة والمؤسسات الدينية المحلية التي ستعبر عن الاحتياجات والخيارات للمساعدة.

أنا أعيش في فلوريدا لذا أعلم أن هناك حاجة إلى أشياء مثل الكثير من الماء والبطانيات والملابس. يمكننا جميعا المساعدة بطريقة ما. بارك الله في من هم في طريق ساندي.