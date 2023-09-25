Rewrite this title: كيف يمكننا حل أخطاء عناوين URL التي تم إنشاؤها تلقائيًا مرة واحدة وإلى الأبد؟

ستساعدك المقالة التالية: كيف يمكننا حل أخطاء عناوين URL التي تم إنشاؤها تلقائيًا مرة واحدة وإلى الأبد؟

سؤال “اطرح سؤال تحسين محركات البحث” اليوم يأتي من Bhaumik من مومباي، الذي يسأل:

“لدي سؤال حول عناوين URL التي يتم إنشاؤها تلقائيًا. سبق أن استخدمت شركتي أدوات مختلفة لإنشاء خرائط الموقع. ولكننا بدأنا مؤخرًا في إنشائها يدويًا عن طريق تحديد عناوين URL الضرورية وحظر عناوين URL الأخرى في ملف robots.txt.

نحن نواجه الآن مشكلة تتعلق بأكثر من 50 عنوان URL تم إنشاؤه تلقائيًا.

على سبيل المثال، لدينا صفحة تسمى عنوان URL “الكلمة الرئيسية”: https://url.com/keyword-keyword/ ولدينا عنوان URL آخر لمركز المعرفة لصفحة أخرى: https://www.url.com/folder/keyword-keyword .

في مشكلات التغطية، نشهد أخطاء ضمن سلسلة 5xx التي أدت إلى إنشاء عناوين URL جديدة تمامًا مثل https://test.url.com/keyword-keyword/keyword-keyword. لقد جربنا العديد من الطرق ولكننا لم نحصل على الحل لهذه المشكلة.

مرحبًا بوميك،

إنه موقف مثير للاهتمام تجد نفسك فيه.

والخبر السار هو أن أخطاء 5XX تميل إلى حل نفسها، لذا لا تقلق بشأن هذا الخطأ.

تعد مشكلة تفكيك لحوم البشر التي تواجهها أيضًا أكثر شيوعًا مما يعتقده معظم الناس.

مع متاجر التجارة الإلكترونية، على سبيل المثال، يمكن أن يظهر نفس المنتج (أو نفس مجموعة المنتجات) في مجلدات متعددة.

إذن، أي واحد هو الرسمي؟

الأمر نفسه ينطبق على موقفك في مجال التمويل B2B (لقد قمت بإزالة عنوان URL الخاص بك أعلاه واستبدلته بـ “الكلمة الرئيسية”.)

ولهذا السبب قامت محركات البحث بإنشاء روابط أساسية.

تعد الروابط الأساسية طريقة لإخبار محركات البحث عندما تكون الصفحة نسخة مكررة من صفحة أخرى، وأي صفحة هي الصفحة الرسمية.

لنتظاهر أنك تبيع نعالًا على شكل أرنب وردي.

هذه النعال على شكل أرنب لها صفحتها الخاصة، وهي معروضة للبيع، وتظهر في الأحذية، وكذلك باللون الوردي.

url.com/products/pink-bunny-slippers.

url.com/on-sale/pink-bunny-slippers.

url.com/products/pink/pink-bunny-slippers.

url.com/category/footwear/pink-bunny-slippers.

عنوان URL الأول أعلاه هو “الإصدار الرسمي” لعنوان URL.

وهذا يعني أنه يجب أن يكون له رابط قانوني يشير إلى نفسه.

الصفحات الثلاث الأخرى هي نسخ مكررة منه. لذلك، عند إعداد الرابط الأساسي الخاص بك، يجب أن يشير إلى الصفحة الرسمية.

باختصار، ستحتاج إلى التأكد من أن جميع الصفحات الأربع تحتوي على rel=”canonical” href=”https://url.com/products/pink-bunny-slippers” لأن هذا سيؤدي إلى إلغاء تكرارها لمحركات البحث.

بعد ذلك، ستحتاج إلى التأكد من إزالة جميع الإصدارات المكررة من خريطة الموقع الخاصة بك.

من المفترض أن تحتوي خريطة الموقع على الصفحات الأكثر أهمية وقابلة للفهرسة على موقع الويب الخاص بك.

لا ترغب في تضمين الإصدارات غير الرسمية من الصفحة، والصفحات غير المسموح بها بواسطة ملف robots.txt، وعناوين URL غير الأساسية في ملفات Sitemap الخاصة بك.

لا تقوم محركات البحث بالزحف إلى موقع الويب الخاص بك بالكامل في كل مرة – وإذا قمت بإرسالها إلى صفحات غير مهمة، فإنك تهدر قدرتك على الزحف والفهرسة بشكل صحيح.

هناك موقف آخر يمكن أن يحدث هنا.

إذا قمت بتمكين البحث في الموقع، فيمكنه أيضًا إنشاء عناوين URL مكررة.

إذا كتبت “أحذية أرنب وردي” في مربع البحث الخاص بموقعك، فمن المحتمل أن أحصل على عنوان URL بنفس عبارة الكلمة الرئيسية في عنوان URL – وأيضًا مع المعلمات الموجودة عليه.

قد يؤدي هذا إلى تفاقم مشكلتك، وسيحتاج فريق تكنولوجيا المعلومات لديك إلى تعيين الروابط الأساسية لنتائج البحث برمجيًا بالإضافة إلى ملف robots.txt لـ noindex، اتبع.

شيء آخر يجب البحث عنه هو: إذا قمت بالنقر فوق صفحة Pink Bunny Slippers من نتيجة البحث، فقد تظل هذه المعلمات ثابتة.

إذا فعلوا ذلك، فاتبع نفس الخطوات المذكورة أعلاه.

سيساعد استخدام الروابط الأساسية المناسبة والتأكد من أن خريطة الموقع الخاصة بك لا تحتوي على صفحات غير رسمية في حل مشكلة الصفحة المكررة ويساعد على ضمان عدم إضاعة زيارة العنكبوت من خلال جعله يزحف إلى الصفحات الخاطئة على موقعك.

آمل أن يساعد هذا!

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