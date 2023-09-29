Rewrite this title: كيف يمكنني استعادة الكلمات الرئيسية المفقودة لكبار المسئولين الاقتصاديين وحركة المرور العضوية؟

ستساعدك المقالة التالية: كيف يمكنني استعادة الكلمات الرئيسية المفقودة لكبار المسئولين الاقتصاديين وحركة المرور العضوية؟

آرون من الهند يكتب:

“كيف يمكنني استعادة كلماتي الرئيسية المفقودة وحركة المرور العضوية؟”

سؤال عظيم! سأجيب على هذا في جزأين.

الأول هو كيفية تحديد الكلمات الرئيسية أو الصفحات التي وقعت في بحث جوجل، والثاني هو تشخيص المشكلة.

كيفية العثور على الكلمات الرئيسية التي فقدت تصنيفات SEO لها أو الصفحات التي سقطت.

طرق البدء في تشخيص المشكلة.

1. الكلمات الرئيسية المفقودة في Google Analytics

في هذا السيناريو، لديك شخص يحاول معرفة الكلمات الرئيسية التي تجذب حركة المرور وما هي النتيجة.

يمكن أن تكون مشاهدات الصفحة، أو التحويلات، أو حركة المرور الجديدة من الكلمات الرئيسية الجديدة، أو أي مؤشر أداء رئيسي آخر.

لديك أيضًا صفحات فقدت حركة المرور.

لا يزال من الممكن أن تظل الصفحة في مرتبة ولكن تم إسقاط شكل واحد من الكلمات الرئيسية وكان كبيرًا.

وفي أحيان أخرى انتهى بك الأمر إلى فقدان مقتطف مميز ولكنك لا تزال في الصفحة الأولى (والعكس صحيح).

أو تظهر الآن خريطة أو حزمة محلية أعلى النتيجة الأولى.

وفي كلتا الحالتين، سأساعدك في العثور على الكلمات الرئيسية التي تشير إلى الصفحة، والكلمات الرئيسية التي تراجعت والتأثير على الإيرادات/التحويلات.

افتح كلاً من Google Search Console وGoogle Analytics.

انتقل إلى Google Analytics وابدأ من تحديد في وسط شاشتك، ثم عنصر التحويل من القائمة المنسدلة الموجودة على يمينه إذا كنت تبحث عن تأثير على التحويلات.

اضبط على .

من المفترض أن يظهر لك هذا الآن Google بجوار الصفحات ويمكنك التصفية حسب Google فقط.

الآن قم بتعيين النطاق الزمني الذي تبحث عنه. يمكنك أيضًا إجراء فترة مقارنة.

انتقل الآن إلى Google Search Console وانتقل إلى

قم بتعيين النطاق الزمني أو مقارنة التواريخ التي لديك أعلاه.

هنا هو الجزء الممتع.

في Google Analytics، ابحث عن الصفحة التي حصلت على الزيادة والتي تظهر الزيادة في التحويلات. يمكنك الآن العثور عليه في Google Search Console.

انقر على الصفحة في وحدة التحكم في البحث وانقر على علامة تبويب الاستعلامات.

لديك الآن قائمة بالكلمات الرئيسية وتاريخ بدء تصنيفها. يمكنك عادةً مطابقة هذه العناصر مع القوائم الموجودة في Google Analytics ولديك الآن إجابتك على التحويلات ومكاسب أو خسائر حركة المرور.

نصيحة إضافية: إذا قمت بإضافة متوسط ​​الموضع عن طريق تحديد المربع الخاص بهذه الصفحة وفي شاشة المقارنة، فسترى الكلمات الرئيسية التي تقع في هذه الصفحة على وجه التحديد ويمكنك البدء في تشخيصها لأنها سبب الربح أو الخسارة.

وهذا يؤدي إلى الجزء الثاني من هذا المنصب.

2. تشخيص المشكلة

إذا سقطت صفحاتك، أو فقدت الكلمات الرئيسية، فقد يكون ذلك بسبب أي عدد من الأشياء.

لا يوجد حل واحد لكل مشكلة وبدون معرفة موقع الويب الخاص بك والمشكلة لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال لك.

ومع ذلك، يمكنني مساعدتك في بعض نقاط البداية.

اطرح على نفسك هذه الأسئلة عند تشخيص خسارة أو ربح حركة مرور تحسين محركات البحث:

هل كانت الزيارات تأتي من أخبار Google وهل المحتوى الخاص بك الآن قديم أم قديم؟

تحقق من الروابط التي تشير إلى صفحتك/موقعك الإلكتروني. هل قام شخص ما بشن هجوم؟

هل فقدت فئة بأكملها، أو موقع الويب الخاص بك بالكامل، أو صفحة واحدة حركة المرور؟ هل لا تزال هذه الصفحة تحتوي على كلمات رئيسية أخرى ترسل الزيارات إليها؟

ما هي سرعة الصفحة وتجربة المستخدم ومحتوى الصفحات الجديدة التي تظهر لعبارات الكلمات الرئيسية الرئيسية؟ هل يمكنك أن تجعل ملكك أفضل من ملكهم؟

انظر لمعرفة ما إذا كان موقع الويب الخاص بك قد تم اختراقه وما الذي تأثر بالقرصنة.

ربما تكون الممارسات السيئة قد أثرت عليك أيضًا، خاصة فيما يتعلق بالروابط. وتشمل هذه استراتيجيات بناء الروابط السيئة مثل: شبكات المدونين الخاصة الشارات والشهادات المنح الدراسية لروابط .edu الروابط المدفوعة يقوم تشغيل الموقع بمتابعة إعلانات البانر والإعلانات

هل نسيت إزالة عدم السماح من ملف robots.txt و/أو إضافة noindex للروبوت التعريفي عن طريق الخطأ؟

هل تغيرت طريقة عرض نتائج البحث؟ هل يوجد الآن مقطع فيديو في الأعلى، أو عرض دائري للمنتجات، أو حزمة محلية؟ ربما لا تزال في الرقم 1، ولكن في أسفل الصفحة حيث لا يراك أحد. أنت الآن بحاجة إلى تحسين المزيد من أنواع الوسائط.

هذه هي الطريقة التي أبدأ بها في استكشاف الأخطاء وإصلاحها إذا لم يكن لدي المزيد من المعلومات.

آمل أن يساعد هذا.

المزيد من الموارد: