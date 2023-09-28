Rewrite this title: كيف يمكنني التنافس ضد مواقع الويب الأكبر حجمًا التي تحتوي على المزيد من الروابط الخلفية؟

ستساعدك المقالة التالية: كيف يمكنني التنافس ضد مواقع الويب الأكبر حجمًا التي تحتوي على المزيد من الروابط الخلفية؟

يأتي سؤال “طرح سؤال حول تحسين محركات البحث” اليوم من Julius in Leesburg. يوليوس يسأل:

كيف يمكنني التنافس ضد مواقع الويب التي تحتوي على أكثر من مليون رابط خلفي ولماذا لا يستطيع Google معرفة أن هذه الروابط الخلفية قد تم شراؤها؟

من الممكن أن يتغلب داود على جالوت.

ولكن كما في العهد القديم، فإن قتال جالوت بالأسلحة المخصصة لجالوت قد يؤدي إلى موت سريع.

الجميع يريد أن يكون الأفضل في ما يفعلونه.

لكن كونك الأفضل هو أمر شخصي.

وفي تحسين محركات البحث، كونك الأفضل لا يعني دائمًا أن تكون رقم واحد في الكلمات الرئيسية الأكثر تنافسية.

كما قلت من قبل، التركيز أكثر من اللازم على منافسك، وعدم التركيز بشكل كافٍ على نفسك، هو موقف خاسر.

ماذا تفعل عندما تواجه منافسًا لديه المزيد من الموارد، والمزيد من التاريخ، وفقط، حسنًا… أكثر؟

سر المنافسة ليس القتال بالقوة، بل بالذكاء.

تمامًا مثل محاربي العصابات الذين يمنحون الإمبراطوريات النوبات، يمكن لمُحسّنات محرّكات البحث الذكية أن تنجح وتبني مواردها للقتال يومًا ما على أرض متساوية حتى مع أكبر الخصوم.

البحث عن نقاط الضعف

عند التنافس على العقارات في SERPs ضد عدو “متفوق”، فإن الخطوة الأولى هي التأكد من ترتيب منزلك.

إذا لم تعتني بالأساسيات الخاصة بك، فسوف تفشل، بغض النظر عن مدى تقليدك لما يفعله منافسك الناجح.

وهذا يعني التأكد من أن كود موقعك يلتزم بأحدث أفضل ممارسات تحسين محركات البحث الفنية.

وهذا يعني التأكد من أن المحتوى الخاص بك يروق لجمهورك المستهدف ولكنه يعرض أيضًا الخبرة والسلطة والثقة لمحركات البحث، كل ذلك أثناء استخدام عبارات الكلمات الرئيسية التي تريد الظهور لها عند إجراء استعلام.

ويعني ذلك التأكد من أن لديك اتصالات من المواقع التي سترتبط بموقعك – وأن تلك الاتصالات ليست غير واضحة في حد ذاتها.

ويعني ذلك مراقبة بياناتك الخاصة عن طريق التأكد من إعداد تحليلاتك بشكل صحيح.

بمجرد الانتهاء من هذه الأشياء، وعندها فقط يجب أن تنظر إلى هذا المنافس الطاغوت.

وعندما تنظر إلى هذا العملاق، لا تنظر إلى ما يفعلونه لتحقيق النجاح – انظر إلى ما لا يفعلونه بشكل صحيح.

ابدأ بالتركيز على نقاط ضعف ذلك المنافس، لكن لا تهاجم.

ركز جهودك على النجاح حيث يفشل منافسك.

على سبيل المثال، إذا لم يقدم منافسك معلومات كافية عن منتج معين، فتأكد من أن وصف منتجك مليئ بالإجابات التي يريدها المستهلكون.

إذا كان منافسك يهيمن على الكلمة الرئيسية الرئيسية في موضوع ما، فابحث عن المصطلحات الأقل أهمية التي يمكنك النجاح بها.

ابحث عن فرص النجاح حيث فشل جالوت.

بغض النظر عن مدى جودة جالوت، فهو لا يفعل كل شيء بشكل صحيح.

لا أحد.

إنهم يغشون وهذا ليس عدلاً!

في كثير من الأحيان، أتحدث مع العملاء المحتملين الذين هم مقتنعون بأن منافسيهم يغشون.

إنهم مندهشون من أن Google ستسمح لشخص ما بالإفلات من هذا التجاهل الصارخ للقواعد.

وبطبيعة الحال، يتم تقديم هذه الشكوى فقط للمواقع ذات التصنيف الأعلى من تصنيف العميل المحتمل.

كما تقول نكتة SEO القديمة، فإن البريد العشوائي (SPAM) يرمز إلى “سites صتم وضعه أفوق مإي.”

الواقع هو أكثر تعقيدا.

بالتأكيد، هناك الكثير من المواقع التي تستفيد من خرق القواعد – سواء على المدى القصير أو الطويل.

ولكن في الواقع، تعرف Google أكثر مما تعلنه.

في كثير من الأحيان، عندما نتعمق في سبب تصنيف موقع ما، نجد أن ذلك ليس بسبب القواعد التي يخالفها.

في معظم الأحيان، يحتلون مرتبة أعلى من منافسيهم بسبب الأشياء التي يقومون بها بشكل صحيح.

يبدو أن Google لا تطبق العقوبات اليدوية بالقدر الذي اعتادت عليه.

لكن العديد من الأساليب التي كانت تستخدم لتبرير العقوبات اليدوية تتجاهلها Google الآن.

وهذا يعني أن معظم الأشخاص الذين يخالفون القواعد أو يشترون روابط غير مرغوب فيها يضيعون وقتهم وأموالهم، ولا يعرفون أنهم كذلك.

قد تكون هناك بعض الفوائد قصيرة المدى، ولكن في معظم الحالات، يتم تجاهل ملايين الروابط المشتراة.

أود أن أقترح أنه قبل أن تفترض أن الروابط المشتراة هي التي تجعل منافسك يتفوق عليك، قم بإلقاء نظرة على الأشياء الأخرى التي قد يفعلها بشكل أفضل منك.

وبالطبع، اقضي معظم وقتك في العمل على تحسين موقعك.

إن فوائد التركيز على الأشياء الخاصة بك تفوق بكثير الوقت الذي تقضيه في محاولة معرفة ما يفعله منافسوك.

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