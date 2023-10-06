Rewrite this title: كيف يمكن أن يؤدي تدقيق تحسين محركات البحث لمواقع الويب الخاصة بك إلى زيادة تصنيفاتك

ستساعدك المقالة التالية: كيف يمكن أن يؤدي تدقيق تحسين محركات البحث لمواقع الويب الخاصة بك إلى زيادة تصنيفاتك

في كثير من الأحيان، نحن، كمسؤولين عن تحسين محركات البحث، نضع أيدينا على موقع ويب بعد إنشائه. يركز المصممون على جعل المواقع “جميلة” و”قابلة للاستخدام”. ولسوء الحظ، فهم إما يفتقرون إلى المعرفة أو ببساطة لا يهتمون بقيمة البحث التي يقدمها موقع الويب. هذا هو المكان الذي يبدأ فيه الخلاف المتزايد بين مُحسنات محركات البحث (SEO) والمصمم.

لحسن الحظ، هناك الكثير من التنازلات التي يمكن القيام بها دون التضحية بجماليات موقع الويب أو قيمة البحث. يبدأ كل شيء بتحديد العناصر الموجودة على موقع الويب وإجراء تغييرات طفيفة من شأنها أن تجعل موقع الويب يستمر في الظهور بشكل رائع، ولكن أيضًا يكون له فرصة عادلة في تحقيق رؤية أفضل للبحث.

15 عنصرًا من عناصر تحسين محركات البحث (SEO) لديك سيطرة كاملة عليها

قالت Google في الماضي إنها تدمج مئات من المعلمات في خوارزمية التصنيف الخاصة بها (حتى أن Ann Smarty كتبت منشورًا تحاول تحديد أكبر عدد ممكن منها هنا على SEJ). العديد من معايير التصنيف هذه إما ليس لدينا أي فكرة عنها (لا تخبرنا بها)، أو أنه من الصعب جدًا البناء عليها (الروابط والإشارات الاجتماعية، على سبيل المثال). ومع ذلك، فإننا نعرف 15 عنصرًا من عناصر تحسين محركات البحث (SEO) الموجودة على الصفحة والتي يتم استخدامها (بدرجات وتأثيرات مختلفة بالطبع) والتي نتحكم فيها بنسبة 100 بالمائة.

1) محتوى الموقع

المحتوى هو المفتاح لأي حملة SEO ناجحة. لقد ولت منذ فترة طويلة الأيام التي يمكنك فيها إنشاء صفحة واحدة أو حتى موقع ويب مكون من ثلاث إلى خمس صفحات والحصول على تصنيف جيد. الأمر كله يتعلق بإنشاء محتوى عالي الجودة يولد روابط طبيعية.

2) الكنسي

في كثير من الأحيان نرى تقسيم حقوق الارتباط بين صفحات متعددة تحتوي على نفس المحتوى تمامًا. هذا أحد عناصر تحسين محركات البحث (SEO) التي لدينا سيطرة كاملة عليها ويجب أن نراقبها دائمًا. لقد رأيت موقع الويب 301 يعيد توجيه إصدار صفحته الرئيسية غير www إلى إصدار www وشاهد زيادات كبيرة في تصنيفات مواقعه بين عشية وضحاها تقريبًا!

3) علامات العنوان

الإجابة البسيطة هنا هي كتابة علامات العنوان في حدود 70 حرفًا. دارين سلاتن لديه دراسة حالة مثيرة جدًا للاهتمام تثبت أن Google قد تستخدم بالفعل حجم البكسل بدلاً من حدود الأحرف. والأهم هنا هو أن تكتب علامات عنوان فريدة وعالية الجودة تدعم المحتوى الموجود على الصفحة. أيام حشو الكلمات الرئيسية في علامات العنوان بـ “|” يجب أن تبقى في الماضي.

4) هيكل URL

متى كانت آخر مرة أخبرت فيها صديقك عن مقال قرأته على domain.com/articlename+-&38%_really-weird_url83293892348؟ ربما أبدا. قد لا يواجه Google صعوبة في فهرسة عناوين URL الديناميكية كما كان الحال في الماضي، ولكن ليس من الجيد أبدًا جعل Google يعمل بجهد أكبر مما ينبغي. استخدم عناوين URL الثابتة.

5) الربط الداخلي

إذا كنت قد قرأت مدونتي من قبل، فمن المحتمل أنك لاحظت أنني كنت دائمًا مؤيدًا لعنصرين غالبًا ما يساء استخدامهما على الصفحة: الارتباط الداخلي وهندسة الموقع. إذا تم تنفيذ كليهما بشكل صحيح، يمكنك رؤية بعض الزيادات الكبيرة في تصنيفات مواقعك. إذا تم القيام بذلك بشكل سيئ أو لم يتم إصلاحه مطلقًا، فقد تكون مرهقًا في مجالات أخرى من تحسين محركات البحث، مثل بناء الروابط التي يمكن القول إنها أكثر صعوبة بشكل كبير.

6) هندسة الموقع/الملاحة

كما هو مذكور في الارتباط الداخلي، لدي نقطة ضعف فيما يتعلق بهندسة الموقع. يمكن أن يضيف محتوى الصومعة على موقع الويب الكثير من القيمة. لا يمكنك الارتباط داخليًا بشكل مناسب فحسب، بل يساعد كل رابط وارد يتم الحصول عليه في الصومعة بأكملها، وليس فقط تلك الصفحة المعينة.

7) المحتوى المتكرر

يعد المحتوى المتكرر أمرًا أصبح مهمًا للغاية في حملات تحسين محركات البحث الحديثة. لا يساعدك المحتوى المتكرر في التصنيف حسب الكلمات الرئيسية الطويلة فحسب، بل يمنحك أيضًا فرصًا للعثور عليك اجتماعيًا (من خلال المشاركة) واكتساب الروابط “الطبيعية”.

8) تحسين سرعة الموقع

قالت Google في الماضي إنها ستعطي الأفضلية لمواقع الويب التي تتميز بوقت تحميل سريع في نتائج البحث. هذا لا يعني أنه يمكنك القفز من الصفحة الخامسة إلى الصفحة الأولى بمجرد امتلاك موقع ويب سريع، ولكن إذا كان ذلك مفيدًا لزوار موقعك، فيمكنك المراهنة على أن Google تقدره أيضًا.

9) التكامل الاجتماعي

بعيدًا عن التلميحات وقوائم الانتظار التي تقدمها لنا Google، من المهم دمج الإشارات الاجتماعية في مواقعنا الإلكترونية. هذا لا يعني أنه يجب أن يكون لديك أزرار عائمة في كل صفحة من صفحاتك، ولكن حتى زر “أعجبني” أو زر “زائد واحد” يمكن أن يفي بالغرض. بالإضافة إلى ذلك، من لا يريد حركة الإحالة المحتملة Facebook, Pinterest، أو حتى Google+ يمكن أن ترسل؟

10) أناسمة البديل بركه

تم دمج السمات البديلة في الأصل في مواقع الويب حتى يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة البصرية من فهم ما تعرضه الصور. وبما أن عناكب Google لا ترى الصور مثلنا، فمن المهم تضمين هذه السمات البديلة لهذا السبب أيضًا. إذا كنت قادرًا على دمج كلمة رئيسية ذات صلة داخل الصورة، فقد تحصل على بعض فوائد التصنيف منها أيضًا، سواء في بحث الويب أو بحث الصور.

11) صفحات الخطأ 404 المخصصة

تعد صفحات الخطأ 404 المخصصة مهمة جدًا لسببين: فهي تحافظ على الزوار على موقع الويب الخاص بك وتحافظ على عناكب البحث على موقع الويب الخاص بك. في كلتا الحالتين، إذا نقر شخص (أو روبوت) على رابط معطل أو حاول كتابة عنوان URL على نطاقك يدويًا وأخطأ في ذلك، فستظهر له صفحة خطأ 404 مخصصة.

تتضمن هذه الصفحات عادةً التنقل الخاص بك، بالإضافة إلى رسالة لطيفة تخبرهم بأن ما يبحثون عنه غير موجود. قد تتبع عناكب البحث أيضًا روابط التنقل لمواصلة تصفح الموقع بدلاً من ترك موقعك معًا.

12) الأوصاف التعريفية

يُعتقد أن الأوصاف التعريفية في مرحلة ما تلعب دورًا في خوارزمية التصنيف في Google. اليوم، يُعتقد بشكل أكثر شيوعًا أنها فرصة لزيادة نسبة النقر إلى الظهور في نتائج البحث العضوية. من منا لا يريد تحسين نسبة النقر إلى الظهور؟ استمر في اللعب بالأوصاف التعريفية الخاصة بك.

13) خريطة الموقع بصيغة XML

هل لديك موقع ويب كبير به بنية موقع أو تنقل غير مثالي؟ قد تساعدك خريطة موقع XML في فهرسة المزيد من الصفحات في Google. في حين أن بعض مُحسنات محركات البحث (SEO) تقسم أن خريطة موقع XML لا تقدم أي قيمة، إلا أنها بالتأكيد لا تؤذيك أيضًا. مع وجود الكثير من الأدوات لإنشاء خرائط مواقع XML لك (خاصة على WordPress)، يجب أن تستغرق بعض الوقت في إنشاء واحدة.

14) علامات الرأس

إليك عنصر SEO آخر يجادل الكثيرون في قيمته. يقول البعض أن علامات H1 الخاصة بك يجب أن تتضمن كلماتك الرئيسية، بينما يعتقد البعض الآخر ببساطة أن وجود كلماتك الرئيسية في رأس المواقع (مع أو بدون علامات ) هو المكان الذي تشتق منه القيمة. بغض النظر، بما أن استخدام العلامات لا يضرك بالتأكيد، فمن الجيد استخدامها. هذا ليس عنصرًا من عناصر تحسين محركات البحث (SEO) وأود بالضرورة إعادة تصميم موقع الويب الخاص بك بالكامل لدمجه، ولكن من أفضل الممارسات التي يجب مراعاتها عند إنشاء مواقع ويب جديدة.

15) ملف Robots.txt

من منا لا يحب الملف الذي يحدد بالضبط ما يمكن لـ Google الاطلاع عليه على موقع الويب الخاص بك؟ صدق أو لا تصدق، هناك ملفات على المواقع لا يريد أحد نشرها. يمكن لملف robots.txt (أو حتى ملف robots meta على صفحات فردية) أن يوفر الكثير من المعاناة في المستقبل. أنا شخصياً من المعجبين بتضمين مسار إلى خريطة موقع XML الخاصة بي من ملف robots.txt، حيث يُعتقد أن Google يبحث في ملف Robots أولاً قبل الانتقال إلى موقع الويب الخاص بك.

الترتيب رقم 1 يبدأ بموقع ويب محسّن بشكل صحيح

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