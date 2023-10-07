Rewrite this title: كيف يمكن أن يساعدك تقديم ورش العمل في جذب العملاء بمرور الوقت

ستساعدك المقالة التالية: كيف يمكن أن يساعدك تقديم ورش العمل في جذب العملاء بمرور الوقت

ولأنني أملك شركتي الخاصة، فأنا أعلم مدى صعوبة جلب عملاء جدد باستمرار والحفاظ على تدفق ثابت للدخل. يجب أن يكون لديك خطة لمدة تزيد عن 6 أشهر في المستقبل، وقد يساعدك تقديم ورش العمل أو الفصول الدراسية.

أعتقد أن جزءًا مهمًا جدًا من الاستشارات هو التدريب. لقد قمت بتدريب الشركات على كل شيء بدءًا من استخدام WordPress وحتى استراتيجيات الوسائط الاجتماعية المخصصة. التدريب يؤتي ثماره بشكل جيد في الوقت الحالي، ولكن هذا العميل المحدد قد لا يحقق دخلاً شهريًا. إذا قمت بعمل جيد فسوف ينشرون الكلمة، وهو ما تريده، ولكن لا تزال بحاجة إلى خطة للحفاظ على قدوم العملاء.

ورش عمل / فصول

نظرًا لأنني كنت أقوم بالعديد من الدورات التدريبية، فقد قررت اختبار تقديم فصل دراسي للسكان المحليين من أجل الترويج الذاتي ولجلب عملاء جدد على أمل. سأقوم بتفصيل الخطوات التي اتخذتها ثم سأشرح فوائد العملية.

تخطيط

التخطيط لورشة عمل أو فصل دراسي يتطلب الكثير من العمل. فيما يلي قائمة بالأشياء التي يتعين عليك البدء في العمل عليها قبل أشهر من الترويج لورشة العمل/الفصل الدراسي الخاص بك.

الموضوع – ما الذي يحتاج الأشخاص في منطقتك إلى تعلمه وما الذي لم يتم حشوه في حلقهم بالفعل؟

عدد الأشخاص الذين ترغب في حضورهم

موقع يتسع لعدد الأشخاص الحاضرين، ويوفر شاشات للعروض التقديمية، وخدمة الواي فاي، وطاولات للعروض الترويجية.

هل سيكون من السهل الوصول إلى الموقع لمن هم في منطقتك؟

عرض تقديمي

العناصر الترويجية للتخلي عنها

هل ستكون هذه ورشة/فصل دراسي مجاني أم مدفوع الأجر؟

استراتيجيتي

بالنسبة لصفي الأول عرضته مجانًا لأنني كنت بحاجة إلى بناء الثقة مع السكان المحليين وجذب الناس إلى الباب. كان موضوعي هو أساسيات تحسين محركات البحث (SEO). ستساعد ورشة العمل هذه الأشخاص على تحديد ما إذا كانوا يحصلون بالفعل على ما دفعوا مقابله، كما أنها ستساعد الآخرين على اختيار شركة تحسين محركات البحث المناسبة لاستخدامها.

كان لدي حد 100 شخص واخترت جامعة محلية توفر غرفة تشبه الملعب بها كل ما أحتاجه لتقديمه. كان هذا الموقع يقع مباشرة خارج الطريق السريع لذا كان من السهل على السكان المحليين وأولئك الذين قد يرغبون في السفر. تتسع الغرفة لـ 120 شخصًا.

لقد عملت على الخطوط العريضة لعرضي التقديمي قبل الترويج له لذلك أود أن أعرف كيفية الترويج لها. لقد طلبت دبابيس تحمل اسم شركتي ومعلومات الاتصال الخاصة بي كترويج، ولكن أذكى شيء قمت به هو التخطيط لطباعة العرض التقديمي الخاص بي في كتاب حلزوني حتى يتمكن الحاضرون من تدوين الملاحظات في الكتاب.

الهدف من وراء العرض المطبوع هو أنهم سيحتفظون به ويرون اسم عملي مرارًا وتكرارًا. لم يكن لدي ما يدعو للقلق أيضًا بشأن أسلاك الطاقة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة وخدمة الواي فاي الخاصة بها. لقد أعلنت أنه يمكن للأشخاص الحضور والحصول على كتاب وتدوين الملاحظات. لقد كلفني استئجار الغرفة والكتب والأقلام بعض المال، لكن الإعلان كان منطقيًا.

استراتيجيات الترويج عبر الإنترنت المستخدمة:

Facebook وإعلانات جوجل

قوائم في مواقع الأحداث لمدينتي والمدن الكبيرة الأخرى في غضون ساعتين من مسافة القيادة

مشاركات المدونة

التسويق عبر البريد الإلكتروني

نموذج التسجيل على الموقع

“المقاعد محدودة”

يمكن للعملاء المحتملين الحضور مجانًا. إذا كان لديك شخص يفكر في استخدامك للحصول على خدمة ما، فيجب عليك دعوته. لا توجد طريقة أفضل لبناء الثقة من أن تظهر لهم أنك تعرف حقًا الأشياء التي تخصك. ، تأكد من تسجيل عدد جيد من الحضور أولاً قبل دعوتهم.

كان هناك طاولتين في هذا الحدث. تحتوي إحدى الطاولات على دبابيس وعروض تقديمية وبطاقات عمل وبطاقات حامل جاهزة ليتمكن الأشخاص من الإمساك بها. كانت هناك أيضًا منصتان للتسجيل في النشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني، والنصائح الواعدة والأخبار والفرص الأولى في الفصول الدراسية القادمة. كان لدينا أيضًا صندوق لطيف يوفر فرصة للفوز بالدخول إلى فصل دراسي مدفوع مقابل بطاقات العمل الخاصة بهم.

وكان الجدول الآخر المياه المعبأة في زجاجات والمعجنات والقهوة. كان الهدف من وراء هذه الطاولات هو أن أظهر للناس أنني أعرف كيفية إقامة ورشة عمل أو فصل دراسي، وكان لدي المال لتوفير كل ما هو مطلوب (وبالتالي يجب أن أكون جيدًا في ما أفعله) وقمت بتلبية احتياجات الحاضرين. كنت آمل أن تنتشر الكلمة حتى عندما بدأت تقديم دروس مدفوعة الأجر سيحضرها الناس.

طاقم عمل – كان لدي شخص واحد عند الباب لتسجيل الأشخاص وكان هناك شخص خلف كل طاولة متاح للأسئلة. كان الجميع يرتدون قمصان الشركة.

أرسل بريدًا إلكترونيًا للحاضرين بعد الحدث لشكرهم على الحضور وطلب التعليقات. من خلال الاتصال بالحاضرين وشكرهم على وقتهم، لديك فرصة أخرى للقفز أمامهم مرة أخرى. لقد طلبنا دائمًا التعليقات وفي معظم الفصول قدمنا ​​رمز قسيمة للفصل التالي. نقول مرحبًا ونقول شكرًا ونعطيهم شيئًا آخر.

النتائج

لقد حضر 83 من الحضور في الحدث الأول. كان العرض التقديمي مدته ساعة و10 دقائق مع 20 دقيقة من الأسئلة والأجوبة. وانتهى بنا الأمر بالبقاء أكثر من ساعة بعد العرض التقديمي للإجابة على الأسئلة ومناقشة المشاريع المحتملة مع الحضور. كان عدد العملاء الفوريين الذين تم إجراؤهم في ذلك اليوم 3، وحصلنا على 9 عملاء منذ ذلك اليوم.

في نهاية الفصل الأول أعلنا عن الفصل التالي الذي سيكون خلال 90 يومًا. حضر الفصل الثاني اثنان وثلاثون من الحاضرين في الحدث الأول. جميع الفصول بعد الأولى حيث كانت الفصول مدفوعة الأجر وأعتقد أن أرخص سعر كان 100 دولار للشخص الواحد. لأنه إذا كان لدى الشركة العديد من الموظفين الحاضرين، فقد قدمنا ​​​​صفقات. أصغر فصل كان لدينا كان 20 وكانت التكلفة 200 دولار للشخص الواحد ولم يتم تقديم أي عروض.

تم التعامل مع كل حدث مستقبلي بنفس الطريقة من خلال العروض التقديمية المطبوعة وقد نجحت هذه الإستراتيجية بشكل جيد بالنسبة لنا. كان لدينا دروس في مجموعة متنوعة من المواضيع. لقد اخترنا موضوعات كنا نعلم أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستحتاج إلى المساعدة بشأنها. جاءت بعض الشركات لإجراء مقابلة معنا تقريبًا. لقد رأوا أننا نعرف ما كنا نتحدث عنه، وتعلموا عن الموضوع ثم وثقوا بنا بدرجة كافية لتوظيفنا. كانت تكلفة الحضور عبارة عن أموال تم إنفاقها بشكل جيد للتأكد من أنهم استأجروا شركة جيدة.

طريقتان لكسب المال

لقد كسبنا المال من الفصول الدراسية نفسها وجذبت هذه الفصول العملاء على مدار العامين التاليين. إن الحصول على فصل دراسي أو ورشة عمل هو عمل كثير وستخسر يومًا كاملاً في إقامة الحدث، ولكن الفوائد كثيرة والدخل طويل المدى رائع. كما تمنحك ورش العمل أو الفصول الدراسية مجموعة متنوعة من الطرق لإخراج اسمك إلى مجتمعك.

لا أوصي بورش العمل والفصول والتدريب للجميع. يجب أن تكون مرتاحًا جدًا عند التحدث أمام العديد من الأشخاص، وطرح الأسئلة، والتدريس/التدريب، والتعامل مع الأشخاص الذين يظهرون فقط لمحاولة إثبات أنهم يعرفون أكثر منك.

أنت تريد أيضًا الاحتفاظ بالحق، في جميع المواد التسويقية الخاصة بك، في عدم السماح لأي شخص بحضور الحدث الخاص بك. عندما قمنا بتدريس فصل دراسي حول WordPress، كان لدينا 5 شركات تصميم ويب أخرى (تقدم بالفعل خدمات WordPress) مسجلة. كيف تعاملنا مع هذا الموقف هو قيام الأشخاص بالتسجيل في الفصل من خلال النموذج الموجود على موقعنا. سنقوم بمراجعة الحاضرين والبحث عنه، وإذا لم يكونوا منافسين، فسنرسل إليهم رابطًا عبر البريد الإلكتروني لإجراء الدفع. لو كانوا منافسين لقلنا لا أو امتلأ الفصل، لكن ذلك لم يمنع أحدًا من الحضور في يوم الحدث.

بعض النصائح الختامية

حسنًا، سأضع هنا بعض النصائح المحرجة بعض الشيء. لقد ألقيت الكثير من الخطب والدورات التدريبية والفصول الدراسية، لذا فإنني أتخلص من كل الأشياء السيئة …

خطط للأشياء التي يمكن أن تسوء، ولديك استراتيجيات للتعامل معها عند حدوثها.

اطلب من الموظفين هناك مساعدتك.

خطط للبقاء بعد ذلك للإجابة على الأسئلة وتأكد من حجز المساحة اللازمة لذلك الوقت الإضافي.

تأكد من إيقاف تشغيل الميكروفون قبل استخدام الحمام (تذكرت ذلك في الوقت المناسب!).

تأكد من إيقاف تشغيل رسالتك الفورية إلى شريكك أو زوجتك أو زوجك! لم تقلصت فقط. لقد تحدثت في مؤتمر مربيات وأرسل زوجي رسالة عني أثناء الاستحمام في ذلك الصباح وظهرت على الشاشة الكبيرة جدًا… ولم أعرف حتى بعد ذلك… إنه أمر مهين!

تناول مشروبًا قريبًا. ليس هناك ما هو أسوأ من الحاجة إلى الشراب والاضطرار إلى التحدث. ويمكن استخدامه أيضًا لإعطائك بضع ثوانٍ للتفكير في كيفية الإجابة على أحد الأسئلة.

ضع خطة لكيفية التعامل مع الشخص الذي يحاول التحدث/طرح الأسئلة خلال العرض التقديمي بأكمله. سيكونون هناك!

إذا كنت مالكة شركة، فقد ترغب في أن يحضر أحد الموظفين الذكور هذا الحدث للرجل العجوز المنحرف الذي يظهر ويريد التحدث معك بعد ذلك ولن يذهب بعيدًا (ثم يحاول حضور كل حدث تريده) يرمي ويدعوك إلى منزله للحديث عن الأعمال!).

لذا، إذا كانت ورش العمل تبدو فكرة جيدة بالنسبة لك، أتمنى أن أكون قد قدمت بعض الاقتراحات التي من شأنها أن تساعدك.