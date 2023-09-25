Rewrite this title: كيف يمكن أن يصبح تحسين محركات البحث والتصميم الجرافيكي فريق الأحلام

ستساعدك المقالة التالية: كيف يمكن أن يصبح تحسين محركات البحث والتصميم الجرافيكي فريق الأحلام

لا يتفق محترفو تحسين محركات البحث (SEO) ومصممو الجرافيك دائمًا مع بعضهم البعض – وهذا أمر مؤسف.

غالبًا ما يفضل مصممو الجرافيك المعاصرون التصميمات النظيفة التي تحتوي على الكثير من المساحات البيضاء، في حين أن محترفي تحسين محركات البحث (SEO) أقل اهتمامًا بالأخيرة.

بشكل عام، يريد محترفو تحسين محركات البحث (SEO) المحتوى أينما يمكننا الحصول عليه.

ففي نهاية المطاف، إذا لم تظهر الكلمة الرئيسية أو العبارة الرئيسية في الصفحة، فلن تظهر الصفحة في أعلى نتائج محرك البحث.

يعرف أي شخص عمل في مشروع موقع ويب أن الخلافات بين محترفي تحسين محركات البحث (SEO) ومصممي الجرافيك لن يتم حلها من خلال منهجيات تصميم محددة للمصممين أو خبراء تحسين محركات البحث (SEO) الذين يشيرون إلى إحصائيات غير مؤكدة.

أنا لست مصمم جرافيك، ولكن بعد أن عملت بشكل وثيق مع المصممين لأكثر من 20 عامًا، أعرف بعض الحيل لمساعدة خبراء ومصممي تحسين محركات البحث (SEO) في الحصول على ما يريدون.

فيما يلي بعض من أفضل الحيل التي تعلمتها طوال مسيرتي المهنية.

كل شيء لا يجب أن يكون فوق Fold

عندما يتعلق الأمر بالمحتوى، فقد وجدت أن كلا من محترفي تحسين محركات البحث (SEO) والمصممين يميلون إلى الاتفاق: يجب أن يكون النص الأكثر أهمية والنسخة في أعلى الصفحة.

يخبرنا جوجل بهذا أيضًا.

تدور الصفحة حول موضوع الصفحة – والأمر متروك لمؤلف موقع الويب للتعرف على جوهر الصفحة وإيصال ذلك إلى الجمهور المستهدف.

وعندما يتعلق الأمر بمواقع الويب، يحتاج كل من محترفي تحسين محركات البحث (SEO) والمصممين إلى إبقاء الجمهور المستهدف في مقدمة أولوياتهم.

يحتاج محترفو تحسين محركات البحث (SEO) إلى أن يتذكروا أن الجمهور المستهدف هو لا جوجل بوت. في المقابل، يحتاج المصممون إلى أن يتذكروا أن الجمهور المستهدف ليس أستاذًا للفنون، ولا هو الشخص الذي يوافق على التصميم النهائي – حسنًا، إلى حد ما.

عادةً، يجب مراجعة عمل المصممين والموافقة عليه من قبل شخص يشرف على الموقع.

إذا أراد أحد محترفي تحسين محركات البحث (SEO) وضع المحتوى في مكان يبدو غريبًا، فقد يؤدي ذلك إلى تأخير الموافقة على التصميم العام – وبالتالي قد يتراجع المصممون عن الطلب.

لقد وجدت أن المصممين الجيدين الذين يرغبون في تقديم تنازلات يمكنهم عادةً دمج تغييرات في التصميم الذي يناسب العميل والمصمم ومحترف تحسين محركات البحث (SEO).

في نهاية المطاف، يعد شكل الموقع ومظهره أمرًا في غاية الأهمية لنجاحه.

ولكن إذا كنت تقضي الوقت والمال في بناء موقع جميل، فأنت تريد التأكد من أن الأشخاص يزورونه.

لذا، يجب على المصممين وخبراء تحسين محركات البحث (SEO) العمل بشكل وثيق لتحقيق التوازن الصحيح.

يمكن لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO) تقديم المشورة بشأن البنية المناسبة لجذب الزوار إلى موقعك، ويمكن للمصممين التأكد من أنك لا ترسل حركة المرور إلى موقع لا ينسجم بشكل جيد مع الجمهور المستهدف.

لن تحدث كل حركة المرور في العالم فرقًا إذا لم يتخذ هؤلاء الزوار الإجراء المطلوب.

نسخة تفكك

في حين أن المصممين وزوار الموقع قد يجدون كتلًا ضخمة من النصوص قبيحة ومخيفة، إلا أن محترفي تحسين محركات البحث غالبًا ما يحبونها.

نريد بكسلات وبكسلات من النص يمكن لعناكب محرك البحث أن تتغذى عليها بما يرضي قلوبهم.

في رأيي، عادةً ما يكون محترفو تحسين محركات البحث (SEO) مخطئين عندما يتعلق الأمر بترقيم الصفحات للنسخ.

باعتبارنا خبراء في تحسين محركات البحث، تتمثل مهمتنا في التأكد من أن المحتوى المكتوب لكل صفحة يُظهر الخبرة والسلطة والثقة (EAT).

في حين أن الطريقة التي يتم بها وضع الكلمات على الصفحة تساهم إلى حد ما في EAT للصفحة، فإن ترقيم الصفحات ليس هو العامل المحدد لـ EAT.

في الواقع، إذا كنا صادقين، فإن تناول الطعام هو مفهوم أكثر من كونه قاعدة صارمة وسريعة.

يعرف معظم محترفي تحسين محركات البحث (SEO) ما هو EAT عندما يرونه، ولكن تعريفه يمكن أن يكون مهمة شاقة.

ولكن، بمجرد اكتمال البحث وكتابة النسخة، فقد حان الوقت للثقة في المصمم للقيام بعمله.

يمكن لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO) الإصرار على أن تكون النسخة موجودة، ولكن إملاء موضع النص يشبه إخبار الطيار بكيفية قيادة الطائرة لمجرد أنك مسافر بمسافة بلاتينية.

وطالما تم وضعها بطريقة منطقية، فإن مهمتنا تنتهي.

فيما يلي بعض النصائح التي وجدتها لتقسيم النسخة دون التدخل في واجبات المصمم التقليدية:

قم بتقسيم النص باستخدام قوائم ذات تعداد نقطي ومرقمة. تعد القوائم ذات التعداد النقطي وسائل ممتازة للموضوعات وعبارات الكلمات الرئيسية. ويمكنهم تقسيم جدار النص لجعله أقل صعوبة بالنسبة للمستخدم النهائي.

تعد القوائم ذات التعداد النقطي وسائل ممتازة للموضوعات وعبارات الكلمات الرئيسية. ويمكنهم تقسيم جدار النص لجعله أقل صعوبة بالنسبة للمستخدم النهائي. اقتباسات السحب هي صديقك. تعمل علامات الاقتباس على تقسيم الصفحة ويمكنها أيضًا التركيز على النقاط الرئيسية للمستخدمين النهائيين وروبوتات محركات البحث.

تعمل علامات الاقتباس على تقسيم الصفحة ويمكنها أيضًا التركيز على النقاط الرئيسية للمستخدمين النهائيين وروبوتات محركات البحث. استخدم التسميات التوضيحية للصور. أنا محرر قديم في إحدى الصحف، لذلك أعتقد أن كل صورة يجب أن تحتوي على تعليق – على الرغم من أن العديد من الأشخاص لم يعودوا يستخدمون التسميات التوضيحية لصورهم. تعتبر التسميات التوضيحية رائعة أيضًا للكلمات الرئيسية الإضافية ومواضع عبارة الكلمات الرئيسية. لا، النص ALT ليس مثل التسميات التوضيحية الأمامية.

التسوية على الخطوط والصور

يتصرف بعض خبراء تحسين محركات البحث (SEO) أحيانًا مثل المنشق في فيلم “Top Gun”: نشعر بالحاجة إلى السرعة.

لا يشارك المصممون دائمًا، أو يفهمون تمامًا، هوسنا بمدى سرعة تحميل الموقع.

لكن يمكنهم توفير الكثير من الوقت والصداع والحجج على أنفسهم باستخدام خطوط الويب الأصلية.

يجب أن يعمل المصممون على تحسين الصور بحيث يتم تحميلها بسرعة – وإذا لم يتمكنوا من الحصول عليها بالسرعة الكافية، فقد يحتاجون إلى تحميلها عبر شبكة توصيل المحتوى (CDN).

يجب على المصممين استخدام الرسوم المتحركة بشكل مقتصد، حيث لا يمكن لمحركات البحث قراءتها عادةً مما يؤدي إلى تشتيت انتباه المستخدمين النهائيين. ويمكن قول الشيء نفسه عن مقاطع الفيديو المفرطة.

ولكن، يجب على محترفي تحسين محركات البحث (SEO) أن يتذكروا أن الحصول على درجة 100 في أداة Google Page Speed ​​ليس ضروريًا (أي شيء أعلى من 90 هو مجرد تعزيز للأنا).

ختاماً

محترفي SEO ومصممي المواقع يجب العمل معًا لإنشاء مواقع ويب تُسعد الجمهور المستهدف.

أي منظمة ليس لديها خبير في تحسين محركات البحث (SEO) ومصمم جرافيك في فريق التسويق من المرجح أن تفوت الفرص.

ولكن، إذا عملوا معًا، فإن الاحتكاك الطبيعي بين محترفي تحسين محركات البحث (SEO) والمصممين يمكن أن ينتج عنه بعض الألماس الرائع.

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