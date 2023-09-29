Rewrite this title: كيف يمكن لاختبار ضمان الجودة لتحسين محركات البحث أن يعزز حركة المرور والإيرادات لديك

ستساعدك المقالة التالية: كيف يمكن لاختبار ضمان الجودة لتحسين محركات البحث أن يعزز حركة المرور والإيرادات لديك

تحسين محركات البحث هش.

مع المهندسين والمصممين ومديري المنتجات ومديري التسويق، وأحيانًا حتى الرؤساء التنفيذيين الذين يغمسون أيديهم في مزيج تحسين محركات البحث المعقد، يمكن أن تسوء الأمور حتمًا.

في 29 يوليو، قمت بإدارة ندوة عبر الإنترنت برعاية Search Engine Journal قدمها مارك مونرو، الرئيس التنفيذي لشركة SEORadar.

ناقش مونرو كيفية دمج اختبار تحسين محركات البحث (SEO) بسهولة في عملية ضمان الجودة لمنع ظهور مشاكل تحسين محركات البحث (SEO) على الإطلاق.

فيما يلي ملخص للعرض التقديمي للندوة عبر الويب.

لماذا عملية ضمان الجودة المركزة لتحسين محركات البحث؟

لا يوجد موقع ويب آمن من مشكلات تحسين محركات البحث (SEO).

حتى أكبر مواقع الويب يمكن أن يتم إلغاء فهرستها من Google وتواجه مشكلات أخرى تؤثر على حركة المرور العضوية والتصنيفات.

تحدث هذه المشكلات بسبب ضعف تحسين محركات البحث وصعوبة الاختبار.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز Google بالسرعة عندما يتعلق الأمر بالزحف إلى المحتوى وفهرسته.

لذا، منذ البداية، نريد تجنب ظهور أي مشكلة في تحسين محركات البحث (SEO) على الإطلاق وإحداث الفوضى في حركة المرور والإيرادات.

إن كونك محترفًا في تحسين محركات البحث (SEO) هو عمل صعب حقًا.

أنت مسؤول عن أشياء لا يمكنك التحكم فيها، مثل تحديثات خوارزمية Google، وما يفعله المنافسون، وغير ذلك الكثير.

ومع ذلك، هناك أشياء لك يستطيع التحكم – وهذا يشمل موقع الويب الذي يتم نشره في الإنتاج.

دعونا نركز على السيطرة على ما يمكن السيطرة عليه.

ومن الناحية المثالية، ينبغي إجراء اختبار ومراقبة تحسين محركات البحث (SEO) في جميع مراحل التطوير.

اختبار ضمان الجودة لتحسين محركات البحث: كيفية الوصول إلى هناك

تتضمن عملية اختبار ضمان الجودة الجيدة لتحسين محركات البحث ما يلي:

اختبار المقارنة: القدرة على مقارنة نسختين من كود المصدر الخاص بك، على سبيل المثال: التدريج مقابل الإنتاج (أو بمجرد أن تكون في الإنتاج: الإنتاج مقابل الإصدار السابق).

القدرة على مقارنة نسختين من كود المصدر الخاص بك، على سبيل المثال: التدريج مقابل الإنتاج (أو بمجرد أن تكون في الإنتاج: الإنتاج مقابل الإصدار السابق). مجموعة الاختبارات الشاملة: اختبار العناصر التي تهمك.

اختبار العناصر التي تهمك. أتمتة: أنت تعرف بالفعل ما تريد اختباره وتريد أن تجعله أفضل وأكثر كفاءة.

أنت تعرف بالفعل ما تريد اختباره وتريد أن تجعله أفضل وأكثر كفاءة. مراقبة التغيير: تأكد من أن الأشياء آمنة بمجرد دخولها مرحلة الإنتاج. حتى إذا قمت بإجراء اختبار شامل على موقع التدريج الخاص بك، فستظل هناك أشياء تحدث في الإنتاج ولا تحدث في أي بيئة أخرى، لذا يتعين عليك مراقبة ذلك.

تأكد من أن الأشياء آمنة بمجرد دخولها مرحلة الإنتاج. حتى إذا قمت بإجراء اختبار شامل على موقع التدريج الخاص بك، فستظل هناك أشياء تحدث في الإنتاج ولا تحدث في أي بيئة أخرى، لذا يتعين عليك مراقبة ذلك. أرشيف صفحة الويب: سجل من التغييرات وكود المصدر الخاص بك لتتمكن من الرجوع إليه والنظر في حالة انخفاض حركة المرور والتغييرات المفاجئة الأخرى.

بعض التغييرات مفاجئة وكارثية

عندما قام موقع iFly.com عن طريق الخطأ بوضع علامة noindex على جميع صفحاته الداخلية، فقد خسر نصف عدد الزيارات وإيرادات كبيرة.

تتمثل إحدى طرق اكتشاف ذلك في تصفح الكود المصدري، وهو الأمر الذي قد يكون أمرًا صعبًا.

يعد اكتشاف التغيير خيارًا أفضل نظرًا لأنك لا تتصفح التعليمات البرمجية فحسب، بل يمكنك رؤية ما تم تغييره وما إذا كان هذا شيئًا توقعته.

لذلك، إذا كان موقع التدريج الخاص بك يحتوي على علامة noindex وكان الإنتاج يحتوي على فهرس، فستعرف أنه يتعين عليك القيام بشيء ما.

للقيام بذلك، يمكنك استخدام ملحق SEORadar المجاني، أداة فرق الكروم.

ما عليك سوى تحميل عناوين URL التي تريد مقارنتها في علامات التبويب وتشغيل الامتداد.

ثم يتيح لك رؤية مقارنة تفصيلية بين الصفحتين.

إليك مثال آخر لمشكلة SEO المفاجئة والمدمرة.

خسر موقع الويب هذا كل حركة المرور غير المرتبطة بالعلامة التجارية و95% من مكاسب تحسين محركات البحث (SEO) بين عشية وضحاها.

ما واجهوه كان مشكلة في العرض أدت إلى عرض Googlebot للصفحات الفارغة فقط.

لم يتم اكتشاف هذه المشكلة إلا من خلال اختبار Googlebot.

الطريقة الوحيدة لمعرفة ما تراه Google على وجه اليقين هي جلب وكيل مستخدم Google.

الحالات الأخرى أكثر دقة قليلاً.

تسبب التغيير في هيكل الملاحة الخاص بـ Trulia في الانخفاض المطرد التالي.

سبب المشكلة هو إزالة روابط التنقل.

ولكن ما جعل تشخيص الموقف أكثر صعوبة هو عدم وجود سجل تغيير متاح.

أهم التغييرات للمراجعة

هل تريد حماية حركة المرور والإيرادات العضوية الخاصة بك؟

ثم تأكد من مراقبة التغييرات التالية:

شديد الأهمية

العناوين

الكنسي

Noindex

لا اتباع

روابط التنقل والتذييل (المحذوفة)

ملف الروبوتات.txt

عمليات إعادة التوجيه

حرجة تقريبا

هريفلانج

استخدام الكلمات الرئيسية

مجالات المحتوى (المراجعات، محتوى تحسين محركات البحث، وما إلى ذلك)

ميتا الوصف

مهم للغاية

عدد الكلمات

مقاس الصفحه

H2/H3

أمبير

GA/GTM

نصيحة محترف

قم بإنشاء جميع العناصر المهمة بالنسبة لك والصفحات التي يجب اختبارها.

استخدم هذا قالب ورقة جوجل لبناء مصفوفة اختبار وتحديد أولويات ما هو مهم بالنسبة لك.

تحديد الصفحات المراد اختبارها

أنت تعرف بالفعل العناصر المهمة والتي تحتاج إلى اختبار، ولكنك تحتاج أيضًا إلى معرفة ما يجب اختباره.

إذا كان لديك موقع ديناميكي، مثل موقع التجارة الإلكترونية، أو موقع السفر، أو موقع تأجير الشقق، أو موقع العقارات، فستكون لديك مجموعة من النماذج التي تحتاج إلى الاختبار.

نصيحة محترف

لا تنس اختبار الصفحات التي لا ترغب في فهرستها على وجه التحديد (الصفحات التي تحتوي على علامة noindex أو العلامات الأساسية التي تشير إلى مكان آخر).

اختبار المصفوفة الخاصة بك

لنفترض أن لديك قوالبك وصفحات المحتوى الرئيسية والعناصر التي تهمك. و هناك كثيراً.

وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل الكثير من الناس لا يختبرون. هناك أشياء كثيرة يجب اختبارها وكسرها.

مع الإصدارات المتكررة، يكون الأمر صعبًا حتى لو كان لديك عملية منهجية شبه يدوية جيدة حيث يكون لديك مصفوفة وتعرف الأشياء التي ستختبرها.

لا يزال الأمر يستغرق وقتًا طويلاً، خاصة إذا كان لديك قائمة ضخمة.

حل إدارة التغيير



هذا هو المكان الذي يمكن أن يساعد فيه حل إدارة التغيير.

يمكنك تسليط الضوء على جميع التغييرات التي تحددها على أنها حرجة/مهمة وتوفير سجل دائم.

كما يتيح لك:

أرشفة HTML ولقطات الشاشة لتوفير سجل.

اختبار على التدريج.

مراقبة الإنتاج.

أخذ المزيد من ذلك

كيف نجعل هذه العملية أكثر قابلية للتطوير وأكثر كفاءة؟

أتمتة

دعونا نلقي نظرة على كيفية قيام Rentpath بتطوير عملية اختبار يدوية باستخدام ScreamingFrog.

أثناء نجاح العملية، كانت أيضًا مرهقة جدًا.

حتى قاموا باستبدال Screaming Frog بأداة بديلة تدمج الاختبار على نطاق واسع، مثل أداة SEORadar.

بعض العناصر التي من الجيد وجودها في أداة اختبار ضمان الجودة لتحسين محركات البحث هي:

تقرير واحد بجميع التغييرات ذات الأولوية التي تحتاج إلى مراجعة.

القدرة على الإبلاغ عن الأشياء التي تحتاج إلى إصلاح.

لا حاجة لمراجعة كل عنصر من عناصر عناوين URL التي تم اختبارها.

سؤال وجواب

فيما يلي بعض أسئلة الحضور التي أجاب عليها مارك مونرو:

ما هي أفضل أداة لتدقيق المواقع عند قيامك بإعادة التصميم، ScreamingFrog أو Ahrefs؟

مارك مونرو (مم): وكما أوضح جون سترومين من RentPath أثناء المكالمة، فإن هذه الأدوات (وأدوات التدقيق المشابهة) معرضة للخطأ لأنها لا تسلط الضوء على ما تغير.

ولهذا السبب تحول جون إلى SEORadar، حتى يتمكن من معرفة أي شيء تغير يمكن أن يسبب مشكلة قبل النشر في الإنتاج. يعد هذا أمرًا بالغ الأهمية بشكل خاص إذا كنت تقوم بإعادة التصميم.

هل هناك طريقة سريعة لتحديد مدى تأثير التغيير على تصنيفات الصفحات؟ على سبيل المثال، نريد إزالة بعض الروابط من الموقع بسبب التغيير في التصميم ولكننا نريد أن نفهم مدى تأثير هذه الإزالة على تصنيفات الصفحات قبل أن نطرحها.

مم: لا توجد حقًا طريقة سريعة لقياس تأثير حذف الروابط. سأحاول بشكل خاص تجنب قطع المسار الوحيد للمحتوى المهم لتحسين محركات البحث لديك.

ربما يمكنك العثور على طريقة بديلة للحصول على تلك الروابط على الصفحة والتي لا تتعارض مع التصميم الجديد.

يقوم فريق الويب الخاص بي دائمًا بإجراء الاختبارات قبل الإنتاج. هل يختلف هذا عن اختبار تحسين محركات البحث (SEO) في التدريج؟

مم: هل يقومون باختبار أشياء محددة يمكن أن تسبب مشاكل في تحسين محركات البحث؟ عادة، هذا ليس هو الحال.

يجب عليك التأكد من أنهم يختبرون خصيصًا عناصر تحسين محركات البحث التي قمنا بمراجعتها في الندوة عبر الويب والتي يمكن أن تؤثر على أدائك في Google.

[Slides] كيف يمكن لاختبار ضمان الجودة لتحسين محركات البحث أن يعزز حركة المرور والإيرادات لديك

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