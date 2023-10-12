Rewrite this title: كيف يمكن لـ Google (نظريًا) اكتشاف صفحات الويب

ستساعدك المقالة التالية: كيف يمكن لـ Google (نظريًا) اكتشاف صفحات الويب

في كثير من الأحيان تجد أن Google يعرف الكثير عن موقعك أكثر مما يفترض: تجد أنه يزحف إلى صفحات لا تحتوي على أي روابط خلفية (أنت على علم بها) أو يمكنك العثور على صفحات لم تكن موجودة بالفعل في فهرسها.

يقودنا هذا إلى الكثير من التخمينات والنظريات والملاحظات حول ما يمكن استخدامه لاكتشاف صفحة الويب؛ هنا 15 منهم (مقالة مستوحاة من موضوع عالم مشرفي المواقع):