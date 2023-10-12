Rewrite this title: كيف يمكن لـ Google (نظريًا) اكتشاف صفحات الويب

ستساعدك المقالة التالية: كيف يمكن لـ Google (نظريًا) اكتشاف صفحات الويب
في كثير من الأحيان تجد أن Google يعرف الكثير عن موقعك أكثر مما يفترض: تجد أنه يزحف إلى صفحات لا تحتوي على أي روابط خلفية (أنت على علم بها) أو يمكنك العثور على صفحات لم تكن موجودة بالفعل في فهرسها.
يقودنا هذا إلى الكثير من التخمينات والنظريات والملاحظات حول ما يمكن استخدامه لاكتشاف صفحة الويب؛ هنا 15 منهم (مقالة مستوحاة من موضوع عالم مشرفي المواقع):
- “Dofollow” روابط مباشرة (سواء كانت خارجية أو داخلية) تشير إلى الصفحة؛
- ‘التلاعب بعنوان URL‘- أي إذا كان موجودًا، فربما يكون موجودًا أيضًا.
- الرابط داخل النماذج:
- النقر على رابط باستخدام متصفح مثبت عليه شريط أدوات Google (أو مؤشر تصنيف الصفحات من نوع ما الذي يرسل كل صفحة تزورها إلى Google)؛
- وضع الرابط في شريط بحث جوجل وإجراء البحث عنه (قد تتفاجأ بمعرفة عدد الأشخاص الذين يستخدمون جوجل للتنقل في الويب بدلاً من شريط عناوين المتصفح العادي)؛
- مواقع أخرى مرتبطة بصورك؛
- المواقع الأخرى المرتبطة بملفات جافا سكريبت أو CSS الخاصة بك؛
- الروابط الموجودة في البريد الإلكتروني التي يمكن لمحرك البحث الوصول إليها (رابط في Gmail)؛
- عناوين URL ضمن البيانات الوصفية للرسومات وملفات الفيديو؛
- عناوين URL ضمن تعليقات HTML؛ عناوين URL الموجودة في القسم الرئيسي، أو البيانات التعريفية لصفحة HTML، أو كيانات html البديلة (alt، الاسم، المعرف، إلخ) أو أي سمات HTML أخرى؛
- الروابط في أفلام الفلاش (الألعاب، الاختبارات، إلخ)؛
- عناوين URL غير المرتبطة (http://www.domain.com)؛
- الروابط في أي مستندات بخلاف صفحات الويب، مثل .doc، و.pdf، و.txt، وما إلى ذلك – راجع التجربة التفصيلية حول محركات البحث وpdf؛
- الروابط في البرامج الأخرى التي تنتجها Google (الأدوات، وعناصر واجهة المستخدم)
- روابط إعلانية (AdWords/Yahoo)، وخدمات أخرى مثل الخرائط.
غير لامع [Cutts] أكدت أن مثل هذه “الروابط” ترسل نظام تصنيف الصفحات. تنشئ Google رابطًا افتراضيًا على نهايتها الخلفية عندما يعثرون على شيء ما من خلال التنقل في النموذج ويضيفون هذا الرابط الافتراضي إلى رسم الويب.