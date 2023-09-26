Rewrite this title: كيف يمكن للأقسام المختلفة تجنب تفكيك الكلمات الرئيسية؟

ستساعدك المقالة التالية: كيف يمكن للأقسام المختلفة تجنب تفكيك الكلمات الرئيسية؟

يأتي سؤال “طرح سؤال حول تحسين محركات البحث” هذا الأسبوع من كارولين في كليفلاند، التي كتبت:

ترغب أقسام متعددة في شركتنا في التصنيف لنفس الكلمات الرئيسية.

هل هناك أي نصائح حول كيفية التعامل مع هذا النوع من المواقف؟ يبدو أن شركتنا سوف تتنافس مع نفسها في SERPs لتصنيفات الصفحة 1.

يشعر الناس بالقلق الشديد بشأن تفكيك الكلمات الرئيسية هذه الأيام.

الحقيقة هي أنه إذا كنت تعمل داخل شركة حيث يكون من المنطقي أن يتم تصنيف العديد من المنتجات لنفس الكلمة الرئيسية، فقد تواجه موقفًا حيث سيتم تصنيف أحد مواقعك فوق الآخر.

ومع ذلك، في معظم الحالات، لا يمثل هذا الأمر المهم الذي يريد بيل تحقيقه في “الأدوات الزرقاء”.

إن مجرد تصنيف أكثر من منتج ضمن “الأدوات الزرقاء” لا يعني أن الحصول على البيع أو العميل المحتمل هي لعبة محصلتها صفر.

في الواقع، من خلال الحصول على تصنيف شركة متعددة الأقسام للعديد من الكلمات الرئيسية حول نفس الموضوع، لديك فرصة أفضل بكثير لإنشاء تفضيلات العلامة التجارية للسلع والخدمات التي تقدمها.

لديك أيضًا فرصة أفضل لأن تكون الموقع الذي تتم فيه عملية البيع.

يجب على الأقسام مشاركة البيانات

من الأفضل مشاركة البيانات مع نظرائك في القسم.

عندما تقوم بإبعاد الأشياء عن بعضها البعض، يمكنك بسهولة خلق بيئة عمل معادية.

يحتاج رؤساء الأقسام إلى التواصل مع بعضهم البعض حول كيفية العمل معًا، بدلاً من كيفية التخطيط للتغلب على المنافسة في شركتهم.

على سبيل المثال، يجب على كل قسم الترويج المتبادل للآخر باستخدام الرسومات الموجودة على الصفحات التي يتم تصنيفها.

بعد كل شيء، إذا كان من المنطقي أن يتم تصنيف كلا القسمين لنفس الكلمات الرئيسية، فمن المنطقي أن يقوم كل قسم بالترويج المتبادل للآخر.

بعد كل شيء، إذا كنت تبحث عن “القطعة الحمراء” ولكن انتهى بك الأمر بطريق الخطأ إلى صفحة “القطعة الزرقاء” – إذا رأيت عرضًا ترويجيًا لـ “القطعة الحمراء”، فمن المحتمل أن تنقر على هذا الترويج.

ضبط التواصل مع كبار المسؤولين

في الواقع، أظهرت لي تجربتي أن الترتيب فوق المنافس بفارق نقطتين لا يُترجم دائمًا إلى زيادة في المبيعات.

إذا كانت شركتك لديها تصنيفات متعددة الأقسام لكلمات رئيسية محددة حول موضوع ما، فيجب أن تكون قادرًا على تتبع مقدار حركة المرور وعدد المبيعات التي تحققها تلك الاستعلامات بالضبط.

تحتاج إلى توصيل هذه الأرقام إلى كبار المسؤولين لديك.

تأكد من توضيح أن الهدف هو زيادة المبيعات وحركة المرور بشكل إجمالي بدلاً من الحكم على كل قسم بمفرده.

ومن خلال العمل على زيادة الكعكة الإجمالية بدلاً من مجرد ما يجمعه كل قسم، فإن ذلك سيجعل الشركة بأكملها أقوى.

في بعض الأحيان قد يكون من الصعب على أولئك الذين يديرون الشركة رؤية ذلك.

لذا فمن المهم إيصال رسالة “النمو الشامل” في وقت مبكر وبشكل متكرر.

التنافس – ولكن مساعدة بعضنا البعض

أنت تريد أن تتفوق على منافسك في القسم، ولكن إذا لم تفعل ذلك (ويتفوقون عليك) فلا يزال ذلك جيدًا للمؤسسة ككل.

يجب أن تقدم المساعدة لنظرائك في القسم عندما لا يكون ترتيبهم جيدًا.

أعط بعض النصائح والحيل حول كيفية الحصول على مرتبة أعلى في SERPs.

إذا كنت أنت ونظرائك في القسم تمتلكون المركزين رقم 1 ورقم 2 في برنامج SERP، فمن المرجح أن تحصلوا على البيع – أو على الأقل إنشاء تفضيل للعلامة التجارية.

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