Rewrite this title: كيف يمكن للإعلانات الديناميكية على شبكة البحث أن تسيطر على حسابك في AdWords مع تأثيرات مدمرة

ستساعدك المقالة التالية: كيف يمكن للإعلانات الديناميكية على شبكة البحث أن تسيطر على حسابك في AdWords مع تأثيرات مدمرة

تمت إضافة الإعلانات الديناميكية على شبكة البحث مؤخرًا إلى جميع حسابات معلني AdWords. وقد تصادف هذا الأمر بشكل جيد مع إعادة تشغيل إدارة عميل قديم لي كان يرغب في إدارة حملاته في AdWords داخليًا لفترة من الوقت.

لقد كان لدى هذا المعلن حق الوصول إلى الإعلانات الديناميكية على شبكة البحث لبعض الوقت، كما أن بدء حملة الإعلانات الديناميكية على شبكة البحث كان له إمكانات كبيرة لتحقيق أرباح إضافية من حملات AdWords الخاصة به دون بذل الكثير من العمل الإضافي. ومع ذلك، من الناحية العملية، كان هناك العديد من العيوب وأدت حملة DSA التي بدأت حديثًا إلى نقل الحساب من حساب مربح إلى حساب غير مربح.

كان المعلن قد بدأ حملة إعلانات ديناميكية على شبكة البحث في بداية عام 2012 وكان يعتمد على الحملة لتحقيق إيرادات جديدة لحسابه في AdWords.

يمكن أن تكون الإعلانات الديناميكية على شبكة البحث رائعة، ولكن مثل العديد من الأشياء الأخرى في AdWords، فإنها تتطلب التحسين ولا تعمل على النحو الأمثل مع الإعدادات القياسية.

البيان الرسمي: إنه يملأ الفجوات

تم اختراع الإعلانات الديناميكية على شبكة البحث لمساعدة كبار المعلنين على سد الفجوات في إعلاناتهم في AdWords. إحدى العقبات التي يواجهها العديد من كبار المعلنين هي موازنة الكلمات الرئيسية لمُعدِّل المطابقة التقريبية (BMM).

نظرًا لجميع عمليات البحث الجديدة التي تتم على Google يوميًا، لا يمكنك جني كل الإمكانات التي يمكن أن يوفرها AdWords من خلال الاعتماد فقط على الكلمات الرئيسية التي تستخدم مطابقة العبارة والمطابقة التامة. للوصول إلى الإمكانات الكاملة في AdWords، يتعين عليك إضافة كلمات رئيسية تستخدم مُعدِّل المطابقة التقريبية (BMM) إلى هذا المزيج، على الرغم من أن بعض عمليات البحث التي قد تكتشفها هذه الكلمات ستكون بلا شك غير مربحة بالنسبة لك.

نظرًا لأن العديد من عمليات البحث الشهرية على Google جديدة، فإن محاولة إضافة كلمات رئيسية سلبية بشكل أسرع من قدرة Google على عرض إعلاناتك تصبح لعبة القط والفأر.

ستخسر دائمًا القليل، لكن هذا جزء من اللعبة. عادةً ما تؤدي الأرباح الناتجة عن الكلمات الرئيسية ذات البحث الواحد والنقرة الواحدة والبيع الواحد إلى الإخلال بالتوازن (إذا تمت إدارتها بشكل صحيح).

يأتي التحدي نفسه مع الإعلانات الديناميكية على شبكة البحث. إذا تركت حملة الإعلانات الديناميكية على شبكة البحث لتتدبر أمرها بنفسها، فسوف تتعرض للكثير من النقرات الضائعة.

تؤدي الإعلانات السيئة لمصطلحات البحث الحالية إلى انخفاض معدل التحويل

في حساب AdWords الذي بدأت إدارته مؤخرًا مرة أخرى، زادت تكاليف/حجم الإعلانات الديناميكية على شبكة البحث على مدار العام الماضي من أقل من 500 دولار أمريكي شهريًا إلى 3500 دولار أمريكي في مارس 2013.

تستحوذ الإعلانات الديناميكية على شبكة البحث الآن على 32% من إجمالي ميزانية AdWords ولكنها تُنسب إلى 15% فقط من الإيرادات. كانت هذه أول علامة على وجود خطأ ما.

وبالنظر عن كثب، أصبح من الواضح أن المشكلة كانت مرتبطة بالسماح لحملة الإعلانات الديناميكية على شبكة البحث بالعمل منفردة: فقد استحوذت حملة الإعلانات الديناميكية على شبكة البحث على مصطلحات البحث التي تم تغطيتها (أو إيقافها مؤقتًا) في حملات أخرى.

بدون أي كلمات رئيسية سلبية داخلية، رأينا أن الكلمات الرئيسية التي كانت مربحة سابقًا لمُعدِّل المطابقة التقريبية لن تحصل الآن على أي نقرات تقريبًا بسبب الاستيلاء على حملة الإعلانات الديناميكية على شبكة البحث.

وقد تسبب هذا في نتيجة سلبية نظرًا لأن أداء الإعلانات التي تم إنشاؤها ديناميكيًا لم يكن بنفس جودة أداء الإعلانات الفردية التي تم إنشاؤها مسبقًا. لقد حصلنا على نقرات أكثر من ذي قبل، ولكن النقرات التي تلقيناها من حملة الإعلانات الديناميكية على شبكة البحث (DSA) تحولت إلى أقل من نفس النقرات الواردة من كلمات رئيسية أخرى.

الكلمات الرئيسية السلبية الداخلية أمر لا بد منه

بالنظر إلى المثال السابق، يصبح استبعاد مصطلحات البحث من خلال الكلمات الرئيسية السلبية في حملة الإعلانات الديناميكية على شبكة البحث أمرًا ضروريًا لتحقيق النجاح.

على الرغم من أن جوجل تقول إن حملات الإعلانات الديناميكية على شبكة البحث لن تتولى أي عمليات بحث تنتجها حملاتك “النشيطة” بالفعل، إلا أن النتائج التي توصلت إليها تخبرني بخلاف ذلك. لقد كنت دائمًا حذرًا بشأن السماح لـ Google بالتحكم أكثر من اللازم وهذه حالة مفتوحة ومغلقة.

ومع ذلك، فإن عملية تضمين جميع كلماتك الرئيسية الحالية ككلمات رئيسية سلبية في حملات DSA الخاصة بك ليست مهمة صغيرة. نظرًا لأن حملات الإعلانات الديناميكية على شبكة البحث مخصصة لمواقع الويب الأكبر حجمًا، فمن المرجح أنك تبحث عن عدد كبير من الكلمات الرئيسية. في حالتنا كان لدينا 43,967 كلمة رئيسية نشطة في الشهر الماضي.

لا يمكنك فقط إضافة كل كلمة رئيسية باعتبارها سلبية في المطابقة التقريبية حيث يمكنك بسهولة استبعاد جميع عمليات البحث المحتملة.

علاوة على ذلك، سيتعين عليك مراجعة جميع كلماتك الرئيسية المتوقفة مؤقتًا أو المحذوفة والتأكد من رغبتك في أن تبدأ حملة الإعلانات الديناميكية على شبكة البحث في عرض إعلانات لها. إن تضمين هذه الكلمات الرئيسية السلبية من خلال عملية منهجية قد يستغرق وقتًا طويلاً للغاية.

الحملات غير المربحة تحصل على فرصة ثانية عند تفعيل الإعلانات الديناميكية على شبكة البحث

الحملات والكلمات الرئيسية التي أوقفتها مؤقتًا أو حذفتها من قبل بسبب انخفاض عائد الاستثمار سيكون لها فرصة كبيرة جدًا للظهور في إعلاناتك الديناميكية على شبكة البحث مرة أخرى.

لقد رأينا جزءًا كبيرًا من الكلمات الرئيسية التي توقفنا عن الظهور مرة أخرى ضمن حملة الإعلانات الديناميكية على شبكة البحث. تم إيقاف معظم الكلمات الرئيسية مؤقتًا للأسباب التالية:

مجموعة صغيرة من علامة تجارية أو فئة معينة على الموقع الإلكتروني

منتجات خارج الموسم

أسعار النقرات غير المربحة مقابل هوامش المنتج

إنتهى من المخزن

وبما أننا لم نضيف هذه المصطلحات كمصطلحات سلبية في الإعلانات الديناميكية على شبكة البحث، فقد تلقت الحملة الكثير من النقرات للكلمات الرئيسية التي لم تكن ذات صلة على الإطلاق.

مكان عظيم للبحث عن الكلمات الرئيسية

من أكثر النتائج المبهجة من فتح حساب AdWords باستخدام الإعلانات الديناميكية على شبكة البحث وتشغيلها لأكثر من عام هو مقدار مصطلحات البحث المتوفرة لديك الآن.

لدينا الكثير من البيانات التي يتعين علينا القيام بها، وأنا واثق من أننا سنجد كلمات رئيسية جديدة ومربحة ليتم تنفيذها ككلمات رئيسية تستخدم مطابقة المطابقة التقريبية (BMM) ومطابقة العبارة والمطابقة التامة.

لم يتم تعيين الإعلانات الديناميكية على شبكة البحث ونسيانها

على الرغم من أن الإعلانات الديناميكية على شبكة البحث قد تبدو طريقة رائعة للحصول على “دخل سلبي” من خلال إعلانات Google AdWords، إلا أنها ليست طريقة ثابتة ولا يمكن نسيانها. تتطلب حملات DSA الكثير من الإعداد والصيانة من أجل تحقيق عائد استثمار إيجابي مستدام.

نادرًا ما أقول إن بعض الأشياء في AdWords ليست في صالح أي شخص. على مر السنين، رأيت أغرب الممارسات التي تؤدي إلى نتائج رائعة، لذلك تعلمت أن أظل متفتحًا.

إذا تمكنت الإعلانات الديناميكية على شبكة البحث من الوفاء بوعودها، فيمكن أن تكون إضافة هائلة لحملاتك في AdWords. ومع ذلك، لتحقيق هذا النوع من النتائج الموعودة، ستحتاج إلى تعديلها كثيرًا وقد يقول البعض أنه من الأفضل أن تأخذ الوقت الكافي للعمل على حملاتك الخاصة في AdWords.

بالنسبة لدراسة حالة أخرى حول الإعلانات الديناميكية على شبكة البحث، أوصي بقراءة مشاركة إليزابيث مارستين على موقع Portent.com حول هذا الموضوع.