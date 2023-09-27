Rewrite this title: كيف يمكن للترحيل الجزئي للمحتوى أن يفيد تحسين محركات البحث

ستساعدك المقالة التالية: كيف يمكن للترحيل الجزئي للمحتوى أن يفيد تحسين محركات البحث

تنمو معظم مواقع الويب في الحجم وتتطور بشكل عضوي. في البداية، يتم تعزيز جوهر الصفحات المقصودة في مجال معين من خلال بضع صفحات معلومات بما في ذلك جهة الاتصال، وعنا، وبيان المهمة، وفرص العمل، وما إلى ذلك.

مع مرور الوقت، تظهر المزيد من الصفحات المقصودة التكميلية (التي لا تغطي النشاط التجاري الأساسي ولكن هناك حاجة إليها بطريقة أو بأخرى).

تتناول الصفحات المقصودة للعلاقات العامة استفسارات وسائل الإعلام والصحفيين. تتم تغطية مصالح المساهمين بصفحات معلومات المستثمر.

يتم إنشاء أجزاء أكبر بكثير من موقع الويب عند إضافة أرشيف، ومنتدى مجتمعي، ودعم فني، وحدث لمرة واحدة، وقنوات تجارية، ومدونة الشركة التي لا مفر منها تقريبًا.

في بعض الأحيان، يقوم خادم التدريج المستضاف في النطاق الفرعي بتكرار موقع الويب بأكمله، مما يؤدي إلى مضاعفة مشكلات تحسين محركات البحث.

على الرغم من أنها ليست قائمة شاملة، إلا أن كل السيناريوهات المذكورة أعلاه تزيد من صعوبة أداء موقع الويب بشكل جيد في بحث Google. فهي كثيرًا ما تضعف إشارات المحتوى وتتسبب في فقدان رؤية التصنيف بمرور الوقت.

ومع ذلك، يمكن تجنب مشكلات تحسين محركات البحث هذه وإصلاحها بسهولة من خلال الترحيل الجزئي إلى نطاق المستوى الأعلى الجديد (nTLD).

تحديد ما يجب نقله

يرجع السبب في أن إشارات المحتوى ذات صلة وأهمية لتحسين محركات البحث إلى حقيقة ذلك التصنيف هو كل شيء عن النسب.

على سبيل المثال، إذا كان موقع الويب يتكون من 80% من منتدى المستخدمين، والذي لا تتم مراقبته وبالتالي يتم إساءة استخدامه بشكل مستمر من قبل مرسلي البريد العشوائي، فإن نسبة 20% المتبقية من موقع الويب (حتى لو كانت ذات جودة عالية) ستواجه صعوبة في التصنيف.

وذلك لأن موقع الويب يتكون في معظمه من صفحات ذات جودة منخفضة أو غير مرغوب فيها تمامًا.

بالطبع، ليس كل منتدى يستضيفه نطاق فرعي يجب أن يصبح مركزًا للبريد العشوائي. ومع ذلك، فإن الكثيرين يفعلون ذلك مع مرور الوقت، مع تغير الأولويات وتخصيص الوقت والتخلي بهدوء عن المبادرات التي كانت واعدة ذات يوم.

يمكن تطبيق سيناريو مماثل على أي جزء آخر من الأجزاء التي يحتمل أن تكون خارجة عن السيطرة وسريعة النمو في موقع الويب والتي تولد إما صفحات مكررة أو منخفضة الجودة أو محتوى ضعيفًا أو صفحات غير مرغوب فيها.

ومع ذلك، بالنسبة للتصنيفات الرائعة، فإن اتساق الإشارة هو المفتاح. أفضل طريقة للتعامل مع المحتوى الذي لم تعد هناك حاجة إليه حتى الآن هي حذفه وإرجاع ملف استجابة مخصصة 404.

في بعض الأحيان لا يكون هذا خيارًا بسبب السياسة الخاصة بالثقافة السائدة داخل المنظمة. ومع ذلك، فإن التأثير المتزايد لهذا المحتوى القديم، الخارج عن الموضوع، والهزيل على التصنيف يعني أنه يجب التعامل مع هذه القضية.

يحدث هذا عندما تصبح الهجرة الجزئية هي الخيار الأفضل التالي القابل للتطبيق.

أمثلة على المرشحين للهجرة الجزئية

لم تكن المشكلة سهلة المعالجة من قبل نطاقات TLD الوظيفية أصبحت متاحة بكثرة كما هي الآن.

باستخدام نطاقات TLD، يمكن نقل المحتوى القديم أو الخارج عن الموضوع أو الهزيل أو غير المرغوب فيه بطريقة أخرى – المستضاف على نطاق فرعي أو دليل – بأمان إلى موقع جديد.

فيما يلي بعض الأمثلة العملية:

staging.example.com -> example.dev

يعد خادم التدريج غير المحمي المستضاف على الموقع الرئيسي دائمًا عرضًا خطيرًا، وبالتالي يجب نقله خارج الموقع، ومن الأفضل أن يتم نقله إلى نطاق ‎.dev.

يمكن أن يكون هذا النطاق (لكن ليس من الضروري) أن يكون ممثلاً للعلامة التجارية. ومع ذلك، يجب حماية محتويات الخادم المرحلي من خلال تسجيل دخول آمن في جميع الأوقات.

blog.example.com -> example.blog

من الأفضل نقل المدونة القديمة التي لا تخدم غرض تحسين تجربة المستخدمين ولا تشكل جزءًا أساسيًا من موقع الويب إلى نطاق .blog.

Authors.example.com -> example.expert

بجوار مدونة غير مرغوب فيها، قد يكون هناك عدد أقل من صفحات مؤلفي المحتوى الهزيل، والتي، ما لم يظهروا الخبرة ويعززوا سلطة موقع الويب، يمكن نقلها إلى نطاق .author جديد.

newsroom.example.com -> example.news

pr.example.com -> example.press

تقدم مواقع الويب ذات العلامات التجارية الكبيرة في كثير من الأحيان حزمًا إعلامية إلى جانب مواد العلاقات العامة للأغراض الصحفية. تميل الصفحات المقصودة للوسائط الخاصة بهم إلى النمو من حيث العدد مع تضخم أرشيفات البيانات الصحفية بالمحتوى القديم.

ولهذا السبب، من الأفضل نقلها إلى نطاق .press ذي العلامة التجارية.

Community.example.com -> example.community

Status.example.com -> example.report

wiki.example.com -> example.wiki

يشكل المحتوى الذي ينشئه المستخدم تحديًا لأنه مرغوب فيه للغاية من منظور تسويقي ويمكن أن يعزز بشكل كبير ملاءمته في مجال معين.

وفي الوقت نفسه، تتطلب المحافظة على المجتمعات موارد، وكثيرًا ما يتم التخلي عنها في مرحلة ما.

إن المجتمعات “العشوائية”، التي لا تخضع لأي إشراف أو رقابة، تجتذب دائمًا السلوكيات المسيئة وفي نهاية المطاف تقديم المحتوى غير المرغوب فيه. لذلك، من الأفضل نقل المجتمعات إلى نطاق .community ذي العلامة التجارية.

وينطبق الشيء نفسه على صفحات الموارد التي يحررها المجتمع، والتي من الأفضل نقلها إلى نطاق .wiki ذي العلامة التجارية. يتم نقل تقارير الحوادث السابقة، التي تتطلب الحفاظ عليها، بشكل مثالي إلى نطاق ‎.report.

support.example.com -> example.support

help.example.com -> example.help

تنمو صفحات المساعدة والأسئلة الشائعة بشكل طبيعي مع مرور الوقت، مع توسع الخدمات عبر الإنترنت وتصبح أكثر تعقيدًا.

غالبًا ما تتكون من حجم كبير ومتزايد باستمرار من المشكلات الفردية، والتي تم توضيحها بإيجاز مع وصف موجز للحل.

عادةً ما تكون هذه أمثلة كتابية لصفحات المحتوى الهزيل، ولهذا السبب من الأفضل نقل صفحات المساعدة و/أو الدعم من موقع الويب الرئيسي إلى نطاق .help أو .support ذي العلامة التجارية.

في هذه الحالة، يعد النظر في نقل المحتوى خارج النطاق الرئيسي أكثر أهمية، لأنه يتم في كثير من الأحيان استخدام برنامج CMS تابع لجهة خارجية، مما لا يوفر لمشغل موقع الويب أي سيطرة على إشارات تحسين محركات البحث.

shop.example.com -> example.shop

Sale.example.com -> example.sale

بالنسبة لمواقع الويب التي تقدم بضائع كعمل جانبي، قد تكون نطاقات .shop (أو بدلاً من ذلك .sale) ذات العلامة التجارية بديلاً جذابًا لنقل المخزون إلى نطاق آخر وتجنب تخفيف إشارات المحتوى.

events.example.com -> example.events

Tickets.example.com -> example.tickets

بالنسبة للأحداث الدورية والأحداث التي تتم لمرة واحدة، من المحتمل أن تكون نطاقات TLD للأحداث أو .tickets ذات العلامات التجارية بدائل جذابة لنقل المحتوى خارج الموقع الرئيسي.

الأمثلة التي تم تسليط الضوء عليها هي من بين الأمثلة الأكثر شهرة بالنسبة لمشغلي مواقع الويب الكبيرة. لكنها ليست شاملة.

اعتمادًا على المجال المحدد وجودة المحتوى ونسب الحجم، قد تكون هناك مجالات أخرى (وواعدة بنفس القدر، إن لم تكن أكثر) للتحسين في الحالات التي لا يمكن فيها حذف المحتوى القديم ولكن يمكن نقله إلى نطاقات TLD ذات علامات تجارية أخرى.

بالنسبة لغالبية العلامات التجارية، لا تزال العديد من نطاقات TLD الوظيفية متاحة ويمكن تأمينها بتكلفة منخفضة.

لا تشكل نطاقات TLD غير المتاحة عائقًا، نظرًا لوجود الكثير من البدائل التي يجب مراعاتها والاختيار من بينها؛ تعد نطاقات TLD مثل .org أو .site أو .net أو .io أو .co من بين هذه البدائل العامة والشائعة.

متى يتم ترحيل المحتوى القديم

ينبغي اتخاذ قرار تأمين نطاقات TLD البديلة ذات العلامات التجارية وترحيل المحتوى بشكل انتقائي فقط على أساس التدقيق والتحقيق الشامل.

لا يمكن قياس التأثير الذي قد يحدثه المحتوى الإضافي على موقع الويب بأكمله إلا بعد:

مراجعة كل من أدوات مشرفي المواقع Bing وبيانات Google Search Console.

تحليل سجلات الخادم التي تغطي فترة زمنية تمثيلية.

الزحف إلى موقع الويب باستخدام زاحف متطور مثل Botify أو DeepCrawl أو Screaming Frog.

وفي سياق التحليل، يجب النظر فقط في ترحيل الأجزاء الكبيرة من موقع الويب التي لم تعد تخدم الغرض المقصود منها في البداية ولكن لا يمكن حذفها، للترحيل إلى نطاق nTLD.

ولهذا السبب، من غير المحتمل أن تكون بعض صفحات معلومات الاتصال مرشحة للانتقال إلى نطاق .contact أو .chat (ناهيك عن أن المستخدمين قد يرتبكون بشأن الجهة التي يتصلون بها).

إن أي هجرة، حتى تلك التي تبدو غير مهمة، لا تخلو من المخاطر.

عند الانتهاء من العملية، يميل المحتوى الأكثر صلة إلى التصنيف بشكل أفضل، على الرغم من وجود محتوى أقل بشكل عام.

لماذا نقل المحتوى إلى TLD جديد؟

لعدة أسباب، غالبًا ما يشكل حذف المحتوى عقبات على الطريق.

وقد تلعب الاعتبارات السياسية دورًا، كما قد يلعب الخوف الحقيقي من إثارة غضب المستخدمين.

عندما لا يمكن حذف كميات كبيرة من الصفحات المقصودة (التي لديها القدرة على إعاقة تصنيفات محرك البحث للموقع بأكمله)، يصبح الترحيل الجزئي هو الخيار الأفضل التالي.

يمكن لهذه الخطوة وحدها أن تقطع شوطا طويلا نحو ضمان الامتثال لإرشادات مشرفي المواقع من Google.

على الرغم من وجود مخاطر مرتبطة بها – خاصة إذا لم يتم تعيين المبادئ الأساسية بشكل صحيح – إلا أن هناك مزايا تشمل أ تأثير إيجابي على تحديد أولويات الزحف.

مع وجود عدد أقل بكثير من الصفحات المقصودة، من المحتمل أن يتم الزحف إلى موقع الويب بأكمله بشكل متكرر أكثر.

على الرغم من أن الاستضافة وأداء الصفحة يلعبان دورًا حاسمًا، بشكل عام، فإن عددًا أقل من الصفحات المقصودة ذات الصلة والأفضل تحسينًا سيتم تصنيفها بشكل أفضل للاستعلامات التنافسية.

ومع ذلك، فإن عمليات ترحيل المحتوى الجزئية لا تعالج بأي حال من الأحوال كل ما هو ممكن ميزانية الزحف التحديات، مثل التصفية القابلة للفهرسة أو اعتراضات الزاحف لتجربة مواقع الويب الكبيرة.

تتطلب هذه العوائق الخطيرة والمعقدة في مجال تحسين محركات البحث (SEO) دراسة وحلًا منفصلين.

ميزة أخرى للترحيل الجزئي هي تحسين أولويات موارد تحسين محركات البحث (SEO).

غالبًا ما يؤدي نقل المحتوى الذي ينشئه المستخدمون إلى تخفيف أعباء فريق التوعية عن واجبات المراقبة والشرطة المتكررة. كما يمكن أن يتيح المزيد من الوقت لعمليات التوعية الواعدة بما في ذلك مبادرات التعرف على العلامة التجارية، والتي يمكن أن ترفع نسبة النقر إلى الظهور.

الأهم من ذلك، يمكن أن يكون الموقع الرئيسي فصلها عن أي محتوى منخفض الجودة أو البريد العشوائي.

وفي الوقت نفسه، يمكن الاحتفاظ بأي مزايا تنبع من الروابط الخلفية عالية الجودة من خلال الارتباط من موقع الويب الجديد إلى الموقع الرئيسي، وهو أمر مشروع بالنسبة لشركة Google.

كقاعدة عامة، تتم الموافقة على الارتباط المتبادل – حتى باستخدام نصوص الربط التجارية للغاية وروابط تمرير PageRank – من قبل محركات البحث الرائدة، طالما ظل من الواضح أن هناك اتصال مشروع بين المواقع.

بدائل لترحيل المحتوى الجزئي

يمكن للعلامات التجارية الكبيرة وغير العامة التي تتمتع بموارد كبيرة تحت تصرفها، باتباع استراتيجية طويلة المدى، أن تتكيف مع استراتيجية الترحيل المذكورة أعلاه بعد التقدم بنجاح للحصول على TLD لعلامتها التجارية الخاصة.

يمكنك المشاركة في عملية التقديم خلال فترة محددة آيكان فترات الافتتاح الممنوحة. ومع ذلك، ليس هناك ضمان لنجاح هذا التطبيق.

تعتبر هذه العملية مكلفة نسبيًا، خاصة بالمقارنة بشراء وصيانة مجموعة كبيرة من نطاقات TLD الوظيفية.

ولهذه الأسباب، اختار عدد قليل نسبياً من المنظمات اتخاذ هذه الخطوة.

وقد نجح عدد أقل من الناس في القيام بذلك، واضطر البعض الآخر إلى ذلك إعادة النظر في نطاقات TLD ذات العلامات التجارية والتراجع عنها وإسقاطها.

بالنسبة للغالبية العظمى من مشغلي مواقع الويب، لا يعد نطاق TLD للعلامة التجارية خيارًا ممكنًا، لأن العملية صعبة للغاية.

بالنسبة للبعض، اسم علامتهم التجارية عام جدًا. بالنسبة للآخرين، فإن اسم علامتهم التجارية المحددة للغاية هو ببساطة طويل جدًا بحيث لا يمكن قراءته كنطاق TLD.

وبالنسبة للبعض، يعد هذا خيارًا فاخرًا، إذا تم تنفيذه، فإنه يسمح بالتحكم الكامل في TLD للعلامة التجارية بما في ذلك جميع النطاقات المرتبطة.

وهذا يستلزم إمكانيات لا حدود لها تقريبًا لإضفاء النظام والاتساق على إشارات المحتوى. يعد نطاق TLD ذو العلامة التجارية خيارًا مبالغًا فيه لجميع المؤسسات باستثناء عدد قليل من المؤسسات.

نصائح لمراقبة نجاح هجرتك الجزئية

بمجرد تنفيذ الترحيل الجزئي بنجاح، فكر في بعض الخطوات الأكثر أهمية.

أولاً، سجل واحتفظ بسجلات خادم الويب الأولية لموقع الويب الجديد. إذا لم يكن الأمر كذلك، فلا توجد طريقة لاستعادة البيانات المفقودة عند الحاجة إليها للتحليل.

على أقل تقدير، يجب إضافة موقع الويب الجديد والتحقق منه في Google Search Console وأدوات Bing Webmaster Tools.

يرغب مشغلو مواقع الويب الأكثر طموحًا في جمع أكبر قدر ممكن من بيانات محرك البحث المجانية وقد يفكرون في إضافة مواقع الويب الخاصة بهم إلى Seznam Webmaster Console وYandex Webmaster Console أيضًا.

هناك أدوات أخرى أيضًا، مثل Baidu Webmaster Tools وNaver Webmaster Tools. ويشكل هذان الأخيران تحديات خطيرة بسبب إجراءات التحقق الصارمة وحاجز اللغة أمام المتحدثين الصينيين غير الأصليين.

وأخيرًا، من الضروري ضمان المراقبة المستمرة لكل من المواقع الرئيسية والجديدة لبعض الوقت بعد أي عملية ترحيل والتعامل بسرعة في حالة حدوث أي عواقب غير مقصودة.

أثناء القيام بذلك، من المهم أن يؤكد جوجل بوت و بينجبوت أولاً.

استمر في التركيز على تحسين إدخال الإشارة

التصنيفات العضوية في البحث هي نتيجة لإدخال الإشارة. تقوم محركات البحث وخوارزمياتها بجمع الإشارات ذات الصلة داخل الصفحة وخارجها بشكل مستمر، وقراءتها، ومحاولة فهم مدى ملاءمتها وجودتها.

غالبًا ما ينجحون وينتجون SERPs ذات الصلة نتيجة لذلك. ومع ذلك، فإن البحث معقد، وفي بعض الأحيان، تفشل خوارزميات محرك البحث تلك.

في المجالات التنافسية، الثقة في أن الخوارزميات ستنجح في تحقيق الأمر ليست استراتيجية ناجحة. بدلًا من التمني، ضع أفضل ما لديك في تحسين محركات البحث (SEO) من خلال تحسين تلك الإشارات ذات الصلة حيثما أمكن ذلك.

يتحكم مشغلو مواقع الويب في الإشارات الموجودة على صفحات مواقعهم الإلكترونية. إن ممارسة هذه السيطرة يحدث فرقًا كبيرًا، خاصة بالنسبة للمواقع التجارية.

يمكن أن تحقق الإستراتيجية الموضحة أعلاه مكافآت، بما في ذلك إشارات المحتوى المتسقة والموضوعية، وعدد أقل من الصفحات المقصودة للمحتوى الهزيل، وعدد أقل من مخاطر انتهاك السياسة، وعدد أقل من الصفحات المقصودة التي تتنافس على كل من ميزانية زحف محرك البحث واهتمام المستخدم في SERPs.

المزيد من الموارد: