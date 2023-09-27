Rewrite this title: كيف يمكن للتنبؤ بتحسين محركات البحث أن يساعدك في الحصول على العملاء المناسبين

ستساعدك المقالة التالية: كيف يمكن للتنبؤ بتحسين محركات البحث أن يساعدك في الحصول على العملاء المناسبين

بناء حالة العمل مع التنبؤ

طريقة لمواءمة فريقك

إن القيام بتمرين التنبؤ في هذه المرحلة لا يساعدك فقط على تقييم إمكانات نمو العميل المتوقع، ولكنه يعد أيضًا خطوة مهمة في المعايرة الداخلية للوكالة.

بالنسبة لـ Go Up، يعد هذا “اختبار الجدوى” الذي يتضمن كلاً من التوقعات والتعمق في المشكلات الفنية وفرص تحسين محركات البحث (SEO) وأجزاء مهمة أخرى من التدقيق الأولي الذي أجراه فريق الإستراتيجية.

إذا كان ما يقيمه فريق الإستراتيجية يتوافق مع السيناريو المتوقع، وكان هناك عائد استثمار كبير لعرضه على هذا العميل، فيمكن للوكالة تقديم اقتراح قوي مع توافق جميع وجهات النظر الداخلية.

لتحديد ما إذا كان العميل المتوقع يستحق المتابعة والتحكم في العملية، فإن فريق الإستراتيجية لا يكون على علم بنتائج تحليل التوقعات الأولية، مع التركيز على:

مشكلات موقع الويب الخاص بالعميل المحتمل، وسلطة المجال، وما إلى ذلك.

فرص الكلمات الرئيسية و”الحصة السوقية” لهذا العمل من حيث الرؤية.

ما هي الموارد الأساسية اللازمة لحملة تحسين محركات البحث الناجحة: تحسين محركات البحث الفنية، والعلاقات العامة، وتجربة المستخدم، وCRO، وما إلى ذلك.

الميزانية مقابل إمكانيات تحسين محركات البحث.

وفي النهاية، فإن اكتشاف الفرصة المناسبة يعتمد على الإجابة على الأسئلة التالية:

ما مقدار الإيرادات التي يمكن للعميل الحصول عليها؟

ما المدة التي ستستغرقها عملية الوصول إلى تلك الأهداف وما مدى كثافة الموارد؟

إذا تم إنفاق جميع الموارد في الوقت المتفق عليه، فهل سيكون عائد الاستثمار إيجابيًا للعميل؟

إذا كان بإمكانك العودة والقول أنه مقابل ميزانية شهرية قدرها 5000 دولار، يمكنك تحقيق 2 مليون دولار في السنة، فإن عائد الاستثمار واضح على كلا الجانبين.

على العكس من ذلك، إذا كان هدف تحسين محركات البحث للعميل المحتمل غير واقعي، وأثبت تمرينك الداخلي ذلك، فيمكنك مساعدته على إدراك ذلك. بعد ذلك، يمكنك تحديد هدف جديد، أو حسب الحالة، اشرح لهم لماذا لا يعد تحسين محركات البحث هو النهج التسويقي المناسب لأعمالهم في الوقت الحالي.

قال جيمس: “عند استخدام التنبؤ، فإننا نأخذ هذا الإعداد بأكمله على أنه 100%، ثم ننظر إلى شريحة الكعكة التي نعتقد أنها واقعية، والتي قد تكون 30%”. “ثم، لكوننا محافظين حقًا، فقد خفضنا ذلك إلى 15٪. لذلك يمكننا قياس الإيرادات التي ستولدها 15% – وهو ما نقارنه بالناتج والميزانية المطلوبة.

إن القيام بكل من عملية التنبؤ واختبار الجدوى يصبح وسيلة لتقييم قوة الحملة المحتملة مع إبقاء جميع الأعضاء المشاركين في الوكالة مسؤولين. لهذا السبب، كعملية، فإنها تولد الثقة اللازمة للتواصل مع العميل المتوقع وتسليط الضوء على ما ينجح وما لا ينجح.

طريقة لعرض فرصة تحسين محركات البحث

إن قياس فرصة تحسين محركات البحث (SEO) هو، كما رأينا، تمرين استراتيجي في حد ذاته.

من خلال الفهم الواضح لمشهد بحث العميل المحتمل، ومصطلحات البحث المحددة التي يمكنك تحسينها وحركة المرور الخاصة بهم، والمقارنة مع منافسيهم، وما إلى ذلك، وسيناريو التوقعات في الجزء الخلفي من عقلك، يمكنك توضيح إمكانات نموهم.

من أجل الشفافية والتواصل الواضح، يمكنك تقديم نطاق البيانات الذي تعتمد عليه استراتيجيتك وشرح كيفية ترجمة ذلك إلى فرصة العمل التي اكتشفتها.

قال جيمس: “كانت هناك شركة خدمات مالية تطلق منصة جديدة أتت إلينا وقالت إنه إذا تمكنا من الحصول على 300 اشتراك مدفوع خلال العام الأول، فستكون هذه الحملة ناجحة تمامًا”.

ولتقييم مدى جدوى هذا الهدف وتحديد الفرصة، قامت الوكالة بإزالة أي شيء يبدو وكأنه كلمات رئيسية قصيرة المدى، وما إلى ذلك، وصممت تمرين التنبؤ الداخلي حول مجموعات الكلمات الرئيسية الطويلة – بناءً على بحث شامل من مؤسسة مماثلة. عمل.

وأوضح جيمس:

“لقد قمنا بتحليل ما تبقى بعد إزالة كل ما بدا مثيرًا حقًا. هل كان لدينا عرض قيمة جذاب بعد ذلك؟ لقد أخذنا حجم البحث المجمع لكل تلك الكلمات الرئيسية الطويلة المختلفة وأدركنا أنه يمكننا توفير عائد على الاستثمار في الأشهر العشرة الأولى من الحملة. لقد قمنا بتقدير معدل التحويل بناءً على موقع الويب الشقيق ثم فكرنا – إذا كنا نزيد معدل التحويل بنسبة 20% وحققنا الأهداف المتعلقة بـ 70% من هذه الكلمات الرئيسية في الصفحة الأولى، فهل سنصل إلى علامة 300 اشتراك؟ كانت الإجابة نعم، لذلك ذهبنا إلى العميل وقلنا: هذه ليست مؤشرات أداء رئيسية، ولكننا نعتقد أن هناك نموذج عمل يمكن تطبيقه هنا.

وفي النهاية، زاد عدد عملاء الخدمات المالية أكثر من الهدف الأولي، وكان استخدامهم الداخلي لمنهجية التنبؤ هو الذي جعل إمكانات النمو واضحة منذ البداية.

ومع ذلك، بالنسبة لـ Go Up، فهذه أيضًا هي اللحظة التي يوضحون فيها أنهم يضعون مؤشرات الأداء الرئيسية بعد إجراء التحسينات التقنية الأولى:

قال جيمس: “إذا قمت حرفيًا بتغيير علامات العنوان على موقع ويب، فستحصل على مؤشر بسرعة كبيرة حول كيفية تفسير Google لهذا التغيير ومدى تأثيره على العميل”.

إن تحديد هذا النوع من التوقعات يجعل الوكالة واثقة من تقديم سيناريو تنبؤي في الشهر الثالث أو الرابع من التعاون ووضع مؤشرات أداء رئيسية ثابتة.

“بمجرد الانتهاء من التغييرات الأولية، يمكننا أن نقول أن كل هذه الكلمات الرئيسية هنا يمكن أن تصل إلى أعلى 3، وهذه أعلى 5، وما إلى ذلك. نعود إلى التنبؤ ثم نقوم بتعيين مؤشرات الأداء الرئيسية المناسبة. قال جيمس: “غالبًا ما نربط أنفسنا بهذه الأهداف ماليًا”. “سنطلب من العميل اقتطاع 10% من رسوم الإدارة الشهرية. وإذا لم نحقق مؤشرات الأداء الرئيسية هذه بعد 12 شهرًا، فإننا نتنازل عن نسبة الـ 10%. ولكن إذا فعلنا ذلك، فسنرسل لك فاتورة لطيفة بقيمة الـ 10% هذه.

نصيحة محترف: سواء قمت بتقديم سيناريو التنبؤ في مرحلة العرض أو استخدامه كبوصلة داخلية، فلا تنس أهمية إعادة التنبؤ أيضًا. تعد مراجعات الأعمال ربع السنوية لحظة جيدة لقياس نبض العميل وتقديم فرص تحسين محركات البحث الجديدة التي رصدتها خلال الأشهر الماضية.

في ملخص

يتضمن تأهيل العملاء لوكالة تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك الكثير من العمل والموارد مع الموازنة بين جميع العوامل التي تحتاج إلى أخذها في الاعتبار لتحقيق تعاون ناجح.

إذا كان العميل المحتمل هو ما يثير حماسك ويتناسب بشكل جيد مع ثقافة وكالتك، يصبح الأمر مسألة تقييم مدى جدوى أهداف وفرص تحسين محركات البحث الخاصة بهم.

استخدام Go Up لـ وحدة التنبؤ الخاصة بـ SEOmonitor هي طريقة مباشرة للتقييم الداخلي لمعرفة ما إذا كان عائد الاستثمار الخاص بالعميل يستحق العناء، مع إبقاء جميع الأطراف مسؤولين.

بعد كل شيء، فإن بناء حالة عمل مع التنبؤ يساعدك على:

قم بقياس “الحصة السوقية” للعميل المحتمل وفرص نموه.

افهم أين يمكنك إحداث فرق وكيف يمكن أن يرتبط ذلك بنتائج الأعمال.

قم بتقييم مدى اتساق عائد الاستثمار وكن صادقًا بشأن الأداء المحتمل للحملة.

باستخدام منهجية SEOmonitor، يمكنك القيام بكل ذلك، مع عرض القيمة التجارية المضافة التي يمكن لوكالتك إنشاؤها، ووضع نماذج لحركة المرور الإضافية، والتحويلات، والتكلفة المعادلة لإعلانات Google – والتي يمكن أن تكون مؤشرًا لتحديد الميزانية المناسبة.

تعد وحدة التنبؤ مجرد أحد الحلول التي طورتها SEOmonitor للوكالات لاكتساب المزيد من العملاء ذوي الصلة وإدارتهم والاحتفاظ بهم.

انضم إلينا في سعينا لتحقيق المزيد من الشفافية في صناعة تحسين محركات البحث.