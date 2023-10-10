Rewrite this title: كيف يمكن للربط العميق الخارجي والمزيد من المحتوى أن يعزز تصنيفاتك

ستساعدك المقالة التالية: كيف يمكن للربط العميق الخارجي والمزيد من المحتوى أن يعزز تصنيفاتك

الجميع يريد ترتيب أفضل. حسنًا، نعلم جميعًا أن هذا التعزيز الجيد من الموضع 8 إلى 5، أو 2 إلى 1 لمصطلح البحث المستهدف الخاص بك يمكن أن يعني اختلافًا كبيرًا في مشاهدات الصفحة والنقرات التي تتلقاها، وربما يكون هذا مقياسًا تتتبعه بقوة. ولكن كيف يمكنك تجاوز المنافسة في تصنيفات البحث المستهدفة؟

يعد الارتباط العميق الخارجي أمرًا تهمله الكثير من مواقع الويب، مما قد يسبب لك ضررًا كبيرًا في استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك. تقضي مواقع الويب الكثير من الوقت في تحسين صفحتها الرئيسية لترتيب كلماتها الرئيسية عالية المستوى، وترسل جميع الروابط الخارجية إلى صفحتها الرئيسية مع إهمال صفحاتها المفهرسة بعمق.

تشمل فوائد الارتباط العميق الخارجي ما يلي:

مجموعة روابط أكثر تنوعًا لأن الروابط التي تشير إلى صفحاتك المفهرسة الأخرى من المحتمل أن تحتوي على كلمات رئيسية أخرى مرتبطة بالروابط، وبالتالي سيكون نطاق المستوى الأعلى الخاص بك أكثر قوة بسبب الروابط المتنوعة ولأن الكلمات الرئيسية في تلك الروابط من المحتمل أن تكون ذات صلة لغويًا بالكلمات الرئيسية ذات المستوى الأعلى التي تحاول تصنيفها تعمل الروابط الخارجية لصفحات أخرى داخل موقعك على زيادة تصنيفاتك لتلك الكلمات الرئيسية المتوسطة والطويلة التي تزيد من إجمالي عدد الزيارات المزيد من حركة المرور من صفحاتك الأخرى المتزايدة في التصنيف تعني تصنيفات أفضل على المستوى الأعلى لأن إجمالي حركة المرور يعد عاملاً مهمًا في تصنيفات البحث الخاصة بك

يمكن أن يساعدك الارتباط العميق الداخلي إذا كنت تجد صعوبة في الحصول على روابط خلفية خارجية لصفحاتك المفهرسة بعمق.

يعد إنشاء المزيد من المحتوى الفريد أمرًا مهمًا أيضًا. من المؤكد أن هذا شيء يبدو أنه يُقال كثيرًا من قبل مُحسنات محركات البحث (SEO)، ولكنه صحيح لأن هناك علاقة مباشرة بين التصنيفات الأفضل والصفحات الأكثر فهرسة، بالإضافة إلى حجم الروابط. وبطبيعة الحال، تلعب الجودة دورًا أيضًا، لكننا لن نعقد الأمور كثيرًا مع كل ذلك الآن.

يمكن أن يكون المزيد من المحتوى مفيدًا حقًا لاستراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك بعدة طرق:

تُظهر المزيد من الصفحات المفهرسة أنك مصدر أكثر موثوقية لأنه سيكون لديك المزيد من المحتوى ذي الصلة بمكانتك والكلمات الرئيسية التي تستهدفها المزيد من الصفحات يعني المزيد من الفرص للارتباطات بتلك الصفحات، والمزيد من الصفحات المرتبطة العميقة تزيد من تنوع الروابط التي تتلقاها كما هو الحال دائمًا، يعني المزيد من الصفحات المزيد من الفرص لاستهداف الكلمات الرئيسية الطويلة، ولن يكون ترتيب هذه الكلمات الرئيسية صعبًا، لذا سيزداد إجمالي عدد الزيارات، وإذا زادت حركة المرور، فسيزداد تصنيف البحث الخاص بك أيضًا

سيكون التأكد من استثمار الوقت والجهد في الارتباط العميق الخارجي وإنشاء المزيد من المحتوى أمرًا مهمًا إذا كنت ترغب في زيادة تصنيفات البحث الخاصة بك. لا تقم فقط بالارتباط بصفحتك الرئيسية وحاول تحسين ذلك فقط لأنك ستلاحظ أن هناك تأثيرًا مضاعفًا عند الارتباط بصفحات أخرى داخل موقع الويب الخاص بك نظرًا لأن جميع تصنيفاتك سترتفع. تعمل هذه المزايا بشكل أفضل مع مواقع الويب التي لا تحتوي على العديد من الروابط الخارجية التي تشير إلى صفحاتها الداخلية. بالنسبة لمواقع الويب مثل SearchEngineJournal حيث تشير العديد من الروابط إلى صفحات مفهرسة بعمق بدلاً من الصفحة الرئيسية فقط وحيث يتم نشر محتوى جديد كل يوم، فإن إجراء المزيد من الارتباطات العميقة الخارجية وإضافة المزيد من المحتوى سيكون أمرًا زائدًا عن الحاجة.