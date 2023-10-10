Rewrite this title: كيف يمكن للرسائل النصية والقيادة أن تدمر عملك [With Legal Analysis]

ستساعدك المقالة التالية: كيف يمكن للرسائل النصية والقيادة أن تدمر عملك [With Legal Analysis]

هل جذب عنوان مقالتي انتباهك؟ صدقني، أتمنى ألا تؤدي الرسائل النصية والقيادة إلى تدمير عملك، ولكن لسوء الحظ لديها القدرة على ذلك. في مقال هذا الشهر، سأأخذ استراحة من الكتابة عن تحسين محركات البحث التقنية، والبحث المدفوع، والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما إلى ذلك للحديث عن شيء يمكن أن يجعل حتى أسوأ مشكلاتك المتعلقة بالبحث تبدو وكأنها نزهة في الحديقة.

في الأسبوع الماضي كنت أقود سيارتي على الطريق 95 خلف سيارة بدأت فجأة تنحرف من المسار الأوسط إلى المسار الأيسر، ثم عادت إلى المسار الأيمن. وبعد مرور دقيقة أو نحو ذلك خلف الشخص، قررت أن أتجاوز السيارة لأبتعد عن المشكلة. عندما مررت بالسيارة، ألقيت نظرة سريعة ورأيت السائق يتحدث على هاتفه المحمول. كان يكتب، لذلك كان إما يرسل رسالة نصية إلى شخص ما، أو يرسل بريدًا إلكترونيًا إلى شخص ما، أو ربما حتى يتحقق Twitter. لا أعرف عنك، لكن تجربة ذلك مباشرة على 95 بمعدل سرعة مرتفع نسبيًا جلبت إلى المنزل خطر إرسال الرسائل النصية والقيادة. لن يستغرق الأمر سوى جزء من الثانية حتى يصطدم هذا الشخص بسيارة أخرى وربما يتسبب في حادث مميت. و لماذا؟ للتحقق من أحدث إعادة تغريد أو رسالة مباشرة؟

لا يوجد نقص في الأمثلة، مع الإحصائيات لدعم المشكلة

ليس عليك أن تنظر بعيدًا لتقرأ عن المآسي التي نتجت عن الرسائل النصية والقيادة. على سبيل المثال، امرأة تبلغ من العمر 47 عامًا تجاوزت الإشارة الحمراء أثناء إرسال الرسائل النصية والقيادة واصطدمت بسيارة دفع رباعي تحمل عائلة مكونة من أربعة أفراد (مقتل شخصين، فتاة تبلغ من العمر 4 سنوات وأمها البالغة من العمر 35 عامًا). أو ماذا عن أ يبلغ من العمر 19 عامًا وكان يرسل الرسائل النصية ويقود السيارة وتسبب في خروج سيارة أخرى عن نطاق السيطرة (مقتل رجلين يبلغان من العمر 38 و50 عامًا). أو قصة سام بيج، الذي اصطدمت أخته بعمود الهاتف وماتوا بينما كانوا يرسلون الرسائل النصية ذهابًا وإيابًا. وقائمة القصص تطول وتطول…

بالإضافة إلى القصص المفجعة، فإن الإحصائيات المتعلقة بتأثيرات الرسائل النصية والقيادة مذهلة. على سبيل المثال، وجدت دراسة أجراها معهد Viginia Tech Transportation Institute (PDF) أن السائقين الذين يرسلون الرسائل النصية ويقودون السيارة هم كذلك 23.2 مرة أكثر احتمالا للتورط في حادث تصادم أو بالقرب من حدث التصادم أكثر من السائقين غير المشتتين. فضلاً عن ذلك، أجرى Car and Driver اختبارًا خاصًا بهم، يوضح التأخير في وقت رد الفعل ومدى المسافة التي قطعها السائق إلى ما بعد النقطة التي كان يجب أن يتوقف عند إرسال الرسائل النصية والقيادة. كان وقت رد الفعل لكل من 22 عامًا و 37 عامًا أثناء إرسال الرسائل النصية والقيادة أسوأ من التعرض للكحول. لقد سافروا أيضًا مسافة 31 قدمًا و 319 قدمًا أبعد مما ينبغي عند إرسال الرسائل النصية والقيادة بسرعة 70 ميلاً في الساعة. تخيل الضرر الذي يمكن أن تحدثه إذا كنت بحاجة إلى التوقف عند نقطة واحدة، لكن انتهى بك الأمر بالسفر لمسافة 319 قدمًا أخرى!

على الرغم من أن مفهوم الرسائل النصية والقيادة جديد نسبيًا، إلا أن كثرة الحالات المثيرة للقلق دفعت بعض الدول إلى التحرك. يمكنك التحقق من txtresponsible.org لعرض الولايات التي أصدرت قوانين ضد إرسال الرسائل النصية أثناء القيادة، بل إن هناك حملة حديثة ضد سائقي الشاحنات والرسائل النصية (وهو أمر منطقي تمامًا). ولكن كما نعلم جميعًا، هناك فرق بين إصدار التشريعات وتغيير سلوك السائق فعليًا.

التأثير التجاري للرسائل النصية والقيادة

أعتقد أن معظمنا يفهم بوضوح أنه يمكنك إما قتل أشخاص آخرين أو قتل نفسك أثناء إرسال الرسائل النصية وأثناء القيادة. من الواضح أن هذا هو السيناريو الأسوأ، ولكن هناك جانبًا خطيرًا آخر للتعرض لحادث بسبب الرسائل النصية (على الرغم من أنه ليس بنفس خطورة قتل شخص ما أو التعرض للقتل). أنا أشير إلى التأثير التجاري المحتمل.

لنفترض أنك مررت بحادث سالمًا نسبيًا. ربما ينتهي بك الأمر ببعض الإصابات الطفيفة ولا يزال الأشخاص الآخرون المتورطون على قيد الحياة (على الرغم من تلف سياراتهم وربما تعرضوا لكسر في العظام أو اثنين). هل أنت حقا خارج الغابة؟ ما هو التأثير المحتمل بالنسبة لك ؟ ماذا يمكن أن يحدث للشركة التي عملت بلا كلل من أجل بنائها، والوظيفة التي كنت تعمل فيها 70 ساعة في الأسبوع، وسمعتك؟ لسوء الحظ، في مجتمعنا المتقاضي أنت بعيد عن أن تكون خارج الغابة. بدلا من ذلك، يمكنك أن تجد نفسك في أعماق الغابة. والغابة التي أشير إليها ليست مليئة بالأرانب الصغيرة ذات الفراء ومخلوقات الغابة اللطيفة. وبدلاً من ذلك، فإن الغابة القانونية مليئة بالمحامين المسعورين، والقضاة الذين لا يحبون الأشرار الصغار الذين يحملون أجهزة iPhone، والأشخاص الذين يتطلعون إلى الاستفادة من نظامنا القانوني. نعم، مرحبا بكم في أمريكا.

أصحاب الأعمال ينتبهون

إذا كنت مستشارًا، أو تدير مشروعك الخاص، أو تدير وكالة، أو إذا كنت مديرًا تنفيذيًا في شركة، فأنت بحاجة إلى معالجة مشكلة الرسائل النصية والقيادة الآن (قبل أن تغوص في الغابة المخيفة، أنا فقط مذكور). وبالمناسبة، يتعلق هذا أيضًا بموظفيك وليس بسلوكك فقط. على الجانب الآخر، إذا كنت موظفًا في شركة ولديك هاتف خلوي صادر عن الشركة، فيجب عليك أيضًا الاستماع. النظام القانوني هو طريق ذو اتجاهين، ويمكنك أيضًا أن تجد نفسك في المحكمة. المزيد عن ذلك أدناه.

الرسائل النصية أثناء القيادة، منظور قانوني

في العام الماضي كتبت تدوينة بعنوان “المحامون والبنادق و Twitter: من يملكك Twitter حساب؟” والتي تناولت ملكية حساب وسائل التواصل الاجتماعي. في هذا المنشور، قدمت سيناريوهات مختلفة إلى جانب وجهة نظري حول من يملك بالفعل الحسابات التي أنشأها الموظفون وأداروها. لقد قدمت وجهة نظري كمسوق عبر الإنترنت ثم سألت محاميًا أعرفه من جامعة برينستون (مايك بيسورو) لمراجعة السيناريوهات وتقديم مدخلاته من الناحية القانونية. وغني عن القول أننا لم نتفق على جميع المواضيع. 🙂 قررت استخدام تنسيق مماثل مع هذا المنشور. سأقوم بإدراج العديد من سيناريوهات العمل المحتملة فيما يتعلق بالرسائل النصية والقيادة ثم أطلب من مايك تقديم وجهة نظره القانونية.

لذلك دون مزيد من اللغط، دعونا نبدأ.

السيناريو 1: يتسبب صاحب العمل في وقوع حادث عن طريق إرسال الرسائل النصية والقيادة

لنفترض أنك تدير مشروعك التجاري الخاص، ومثل معظم أصحاب الأعمال، لديك هاتف محمول يستخدم في الغالب للاستخدام المهني (على الرغم من أنك تتلقى مكالمات شخصية ورسائل نصية ورسائل بريد إلكتروني على الهاتف). لقد انتهى بك الأمر إلى إرسال بريد إلكتروني ذهابًا وإيابًا مع العميل أثناء تواجدك على الطريق نظرًا لوجود مشروع كبير قيد التنفيذ. بينما كنت تتطلع إلى الأسفل لإرسال رسالة البريد الإلكتروني الأخيرة، اصطدمت بشاحنة صغيرة بداخلها عائلة مكونة من 4 أفراد. لقد ضربتهم بسرعة 50 ميلاً في الساعة وكانت هناك عدة إصابات. يمكنك أن تنسى أمر هذا العميل في الوقت الحالي، نظرًا لأن لديك سمكة أكبر لتقليها. إذن، ماذا يمكن أن يحدث نتيجة للحادث؟ هل يمكن مقاضاة عملك؟ هل يمكن مقاضاتك شخصيا؟ ماذا عن الاثنين معا؟ هل التهم الجنائية ممكنة؟ هذا هو المكان الذي سأسلمه إلى مايك لإدخاله.

يجب أن أوافق على أن إرسال الرسائل النصية/البريد الإلكتروني والتغريد وما إلى ذلك أثناء القيادة أمر خطير وشائع وقد رأينا جميعًا السائقين على طول الطريق أثناء محاولتهم القيام بشيء ما على هواتفهم. ويمكن أن يكون لها أيضًا تأثير عميق على صاحب العمل. سأقدم جميع إجاباتي مع بعض التحذيرات. أولاً، مثل أشياء كثيرة في القانون، تعتمد بعض الإجابات على هذه الأسئلة على المكان الذي تعيش فيه أو في هذه الحالة مكان وقوع الحادث. أنا أمارس المهنة في نيوجيرسي والسلطة الفلسطينية ولكن هذا لا يعني أن قاضي ولاية ماين سيتعامل مع كل سيناريو بنفس الطريقة التي يتعامل بها قاضي نيوجيرسي. بالنسبة لبعض هذه السيناريوهات، نحتاج إلى مزيد من المعلومات لإجراء تقييم كامل لمزايا كل حالة. أفترض في كل من هذه السيناريوهات أنه لم تكن هناك سياسة للشركة ضد استخدام الهاتف الذكي أثناء القيادة. وأفترض أيضًا أن السيارة كانت مملوكة للموظف/المالك شخصيًا ولم تكن سيارة تابعة للشركة. وأفترض أيضًا أن الموظف هو المسؤول حقًا عن الحادث.

يمكن أن تكون هناك عدة نظريات مختلفة حول مسؤولية الشركة والتي ربما سأبحث فيها وأحاول تأكيدها في شكوى ضد السائق وصاحب العمل. في هذا المنشور، قررت تطبيق نظرية الرد على الرئيس. أي هل يمكن أن يكون صاحب العمل مسؤولاً عن تصرفات موظفه. أنا لا أبحث فيما إذا كان صاحب العمل أو موظف آخر معينًا يمكن أن يكون مسؤولاً عن التسبب في تشتيت انتباه الموظف الذي يقود السيارة. لست متأكدًا من أن هذه القضية قد تم البت فيها من قبل المحكمة في قرار تم الإبلاغ عنه. على افتراض أن نظرية المسؤولية ستسمح بها المحاكم، فهي محددة للغاية للحقائق والاختصاص القضائي بحيث لا يمكن تحليلها بسهولة (وسيكون منشور المدونة أطول مما هو عليه الآن). قررت أن أذهب مع رئيس الرد لأنه مقبول عالميًا تقريبًا وسيكون من الأسهل بكثير أن يتابعه محامي المدعي.

ومع زوال التحذيرات، فإن هذا السيناريو واضح للغاية. من البداية، سيكون صاحب العمل مسؤولاً شخصيًا عن الأضرار التي لحقت بالسيارة وبالأشخاص. من المستأجر الأساسي أن الشخص الذي يرتكب ضررًا (يتسبب في وقوع حادث) يكون مسؤولاً شخصيًا عن هذا الضرر. أعتقد أنه في معظم الولايات القضائية، إن لم يكن جميعها، يمكن مقاضاة الشركة في هذه الحالة أيضًا. سأشرح أسباب هذا القرار في أحد السيناريوهات أدناه.

ما إذا كان من الممكن اتهام الفرد جنائيًا بالحادث يعتمد حقًا على عوامل كثيرة جدًا. القانون الجنائي خاص جدًا بالدولة. على سبيل المثال، في نيوجيرسي، تعد المخالفات المرورية شبه جنائية. قانون مكافحة الرسائل النصية في نيوجيرسي يجعلها مخالفة مرورية تخضع لغرامة قدرها 100 دولار. قد تختلف الولايات الأخرى حسب قوانينها. هناك 7 ولايات تحظر التحدث على الهواتف المحمولة أثناء القيادة بدون نظام حر اليدين. هناك 21 ولاية تحظر إرسال الرسائل النصية. بالإضافة إلى قوانين الولاية، يمكن أن تكون هناك أيضًا قوانين محلية تؤثر على استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة. http://www.iihs.org/laws/cellphonelaws.aspx. كما يمكن أن تؤثر خطورة الإصابات أيضًا على ما إذا كانت الدولة ستؤكد التهم الجنائية.

السيناريو 2: يتسبب أحد موظفي عملك في وقوع حادث وإصابة أشخاص آخرين

في هذا السيناريو، لن يتعرض موظفك للإصابة بعد تعرضه للحادث. إنه الشخص الذي ضربه وهو في حالة سيئة. لنفترض أن الشخص الذي أصابه في حالة حرجة نتيجة للحادث. ومما زاد الطين بلة أن الشخص الذي أصيب يدير مشروعه الخاص وهو المصدر الرئيسي للدخل لعائلته (لديها زوج وثلاثة أطفال). وينتهي الأمر بأنها لا تعاني من إعاقة قصيرة المدى أو طويلة المدى أيضًا. ماذا لو قام هذا الشخص بمقاضاة موظفك؟ هل يمكن للموظف بعد ذلك مقاضاتك لأنه كان يرسل إليك بريدًا إلكترونيًا وهو في طريقه إلى المنزل بشأن أعمال الشركة؟ هل ستقرر شركة التأمين التنازل عن التسوية ومتابعة العمل بدلاً من ذلك؟ مرة أخرى، أسئلة جيدة ومايك مستعد للإجابة عليها.

: سيتم تسمية كل من السائق/الموظف وصاحب العمل كمتهمين. إذا لم يكن محامي المدعي يعرف في البداية عن صاحب العمل، فسيتم ذكر اسمه في النهاية. وأيضًا، إذا لم يتم تسمية صاحب العمل من قبل المدعي، فيمكن للموظف تقديم شكوى من طرف ثالث لإحضار صاحب العمل باعتباره طرفًا ثالثًا مدعى عليه من أجل الاستفادة من التغطية التأمينية للشركة. عادة ما يكون لدى كل من الموظف وصاحب العمل تأمين لتغطية الحادث. ستكون كلا وثيقتي التأمين متاحتين عادةً للمساعدة في استيفاء أي حكم ضد المدعى عليهم. في معظم الحالات، ستدافع شركة التأمين عن المدعى عليهم ولن تتخلى عن التغطية. إذا كانت إصابات المدعي كبيرة بما فيه الكفاية أو لم يكن لدى المدعى عليهم تغطية كافية؛ وسيسعى المدعي بعد ذلك إلى استرداد الحكم الزائد شخصيًا من الموظف وصاحب العمل. وقد يكون الانتعاش في طريق فرض الأجور؛ الاستيلاء على الحسابات المصرفية؛ أو بيع الأصول مثل المنازل ومباني المكاتب والمعدات.

على الرغم من أنه سيتم تسمية صاحب العمل كمدعى عليه، فإن السؤال الحقيقي هو هل يجب أن يكون صاحب العمل مسؤولاً عن الحادث. هناك اختباران قانونيان على الأقل لتحديد ما إذا كان صاحب العمل مسؤولاً عن تصرفات موظفيه: (1) نظرية المؤسسة التي تتبعها ولاية كاليفورنيا و(2) إعادة صياغة الوكالة (ثانيًا) تليها نيوجيرسي والعديد من الولايات القضائية الأخرى. تعد نظرية المؤسسة في كاليفورنيا أكثر اتساعًا من إعادة الصياغة. بموجب قاعدة الأغلبية (أو إعادة الصياغة)، فإن مسألة ما إذا كان ينبغي أن يكون صاحب العمل مسؤولاً عن تصرفات موظفه التي تسبب وقوع حادث هي ما إذا كان الموظف يتصرف ضمن نطاق عمل الموظف في وقت وقوع الحادث. ستنظر المحكمة في العوامل التالية عند تحديد ما إذا كان الموظف يتصرف نيابة عن صاحب العمل وقت وقوع الحادث:

هل هذا هو نوع العمل الذي يتم توظيفهم للقيام به

هل كان ذلك ضمن الموقع العادي ووقت العمل

وكان العمل لصالح صاحب العمل

ما إذا كان لدى صاحب العمل سبب للاعتقاد بأن الفعل المزعوم سيتم ارتكابه

ما إذا كان الفعل مماثلاً للأفعال المأذون بها

ما إذا كان النشاط قد تم من خلال المعدات التي قدمها صاحب العمل

ما إذا كان الفعل إجرامياً بطبيعته

المعايير المذكورة أعلاه هي بعض الأسئلة التي تسعى المحكمة للإجابة عليها. قد تزن المحاكم المختلفة في ولايات قضائية مختلفة المعايير بشكل مختلف. كما أنه ليس هناك شرط يستوفي جميع المعايير. على سبيل المثال، لا أعتقد أن المحكمة ستهتم بما إذا كان الهاتف الذكي مقدمًا من صاحب العمل أو مملوكًا للموظف في العثور على صاحب العمل مسؤولاً عن تصرفات الموظف في هذا السيناريو. عند النظر إلى نمط الحقيقة هذا، يتم الرد على العديد من المعايير بالإيجاب. ومن الواضح أن الموظف كان ضمن نوع العمل الذي تم تعيينه للقيام به. تقع على عاتق الموظف مسؤولية الإجابة على أسئلة صاحب العمل، ويعد البريد الإلكتروني/الرسائل النصية طريقة شائعة جدًا لتحقيق ذلك. وكمثال على شيء لا يتعلق بالعمل، وقع الحادث لأن الموظف كان يتناول العشاء في طريقه إلى المنزل.

إن السؤال حول ما إذا كان الفعل (إرسال الرسائل النصية أثناء القيادة) قد تم خلال وقت ومكان العمل هو أمر أكثر غموضًا، ولكن أعتقد أنه سيتم الرد على هذا السؤال بالإيجاب من قبل المحكمة. توقع صاحب العمل أن يكون قادرًا على الوصول إلى موظفيه على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وقدم التكنولوجيا لتحقيق هذا الهدف. إنه جزء من صناعة البحث والعديد من الآخرين لاستخدام أجهزة الكمبيوتر و smartphones لإنجاز المشاريع وهذا يحرر الموظفين للعمل في أي مكان: المكتب، المقهى، في المنزل أو بجوار حمام السباحة.

وبما أن الموظف كان يجيب على الأسئلة التي طرحها رئيس الموظف، فمن الواضح أن هذا الفعل كان لصالح صاحب العمل. (أفترض أن الأسئلة كانت متعلقة بالعمل وليست شخصية بطبيعتها).

بوضوح منذ أن قدم صاحب العمل smartphones للموظفين ومن المتوقع أن يكون قادرًا على الوصول إلى الموظف على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، يجب أن يكون لدى صاحب العمل سبب واضح للاعتقاد بأن موظفه سوف يستجيب لرسائل البريد الإلكتروني. تم توفير الهاتف الذكي من قبل صاحب العمل، لذا فمن الواضح أن هذا يلبي معايير توفير المعدات من قبل صاحب العمل.

كما هو مذكور أعلاه، فإن إرسال الرسائل النصية أثناء القيادة ليس أمرًا إجراميًا أو على الأقل ليس في نيوجيرسي، لذا لن ينطبق هذا الهروب. قد تكون الرسائل النصية مخالفة للقانون ولكن القيام بذلك ليس جريمة في نيوجيرسي.

في النهاية، سيتم العثور على الموظف مسؤولاً عن إصابات المدعي. أنت دائما مسؤول عن الأضرار الخاصة بك. ومن المحتمل أيضًا أن يكون صاحب العمل مسؤولاً بشكل غير مباشر عن تصرفات موظفه.

السيناريو 3: المقاول الذي استأجرته يتسبب في وقوع حادث عن طريق إرسال الرسائل النصية والقيادة

لنفترض أنك انتهيت من تعيين مقاول لفترة قصيرة من الوقت للمساعدة في زيادة العمل. المقاول ليس موظفًا في شركتك، وليس لديه هاتف محمول صادر عن الشركة (من شركتك)، على الرغم من أنه لديه هاتف محمول خاص به يستخدم للعمل. إذا تسبب هذا الشخص في وقوع حادث عند إرسال رسالة نصية أو إرسال بريد إلكتروني إليك حول مشروع أثناء السير على الطريق، فهل يمكن أن تتحمل المسؤولية؟ هل يمكن للمقاول أن يلاحقك شخصياً أو شركتك رغم أنه ليس موظفاً رسمياً؟ دعونا نستمع إلى ما سيقوله مايك.

: هذا سؤال أصعب بكثير للإجابة عليه من الأسئلة المذكورة أعلاه. بحكم التعريف، المقاول المستقل ليس موظفا. هناك عدة عوامل لتحديد ما إذا كان الشخص الذي يُسمى مقاولًا مستقلاً هو في الحقيقة مقاول مستقل وليس موظفًا. هذه المناقشة لمقالة أخرى. ويجب على المحاكم أن تقرر، قبل النظر في المعايير المذكورة أعلاه، أن الشخص هو بالفعل خادم الشركة. “الخادم” يمكن أن يكون له نطاق أوسع من مجرد موظف. على افتراض أن الشخص هو بالفعل مقاول مستقل، فمن المحتمل ألا تنظر المحاكم إلى أبعد من ذلك، دون مزيد من الحقائق، وتقرر أن الشركة ليست مسؤولة.

ولكن من أجل الجدال، لنفترض أن المحكمة ذهبت إلى أبعد من ذلك في التحليل. في هذا السيناريو، ليس من الواضح ما إذا كانت الشركة تتوقع من المقاول المستقل إرسال بريد إلكتروني للشركة أثناء القيادة. لا يوجد في نمط الحقيقة ما يشير إلى أن المقاول المستقل كان يستجيب لطلب من الشركة أو أن الشركة كانت تتوقع استجابات فورية. كان المقاول المستقل يستخدم معداته الخاصة كما تتوقع من شركة IC. ولذلك، لم يتم استيفاء معيار المعدات. على الرغم من أن نطاق العمل الذي كان المقاول يؤديه ليس واضحًا، إلا أنني أفترض أنه يمكن أن يشمل إرسال البريد الإلكتروني. لا يوجد هنا ما يشير إلى أن البريد الإلكتروني كان بغرض تعزيز أعمال أصحاب العمل. باختصار، قد يكون من الصعب على المحامي إقناع القاضي بأن الشركة يجب أن تكون مسؤولة عن تصرفات مقاولها المستقل.

أما من سيقاضي من، فمن المرجح أن يقاضي محامي المدعي الشركة أكثر من أن يقاضي المقاول الشركة. إذا كانت العلاقة بين المقاول والشركة معروفة لدى محامي المدعي، فسيتم تسمية الشركة كمدعى عليها. لكن تسمية المدعى عليه لا تعني تحمل المسؤولية عن الحادث. لا يزال يتعين على المدعي إثبات أن الشركة يجب أن تكون مسؤولة عن تصرفات المقاول.

ملخص: فكر مرتين قبل إرسال الرسائل النصية أثناء القيادة (وجهز عملك الآن)

آمل ألا يخيفك هذا المنشور كثيرًا، لأن ذلك لم يكن نيتي. من الواضح أن هذا الموضوع مهم على عدة أبعاد، خاصة وأن الأجهزة المحمولة أصبحت أكثر قوة وأصبحت سياراتنا مجهزة بمزيد من الوظائف. كما أوضح مايك، هناك الكثير من المناطق الرمادية المرتبطة بالسيناريوهات المعروضة في هذا المنشور. ومع ذلك، فمن الأفضل الاستعداد للأسوأ قبل حدوث أي شيء. لا تريد أن تضطر إلى التعامل مع السيناريوهات المذكورة أعلاه بسرعة. تماما كما هو الحال مع منصبي حول Twitter ملكية الحساب، ووضع سياسة للموظفين تحدد توقعات صاحب العمل بشأن رسائل البريد الإلكتروني والنصوص والمكالمات الهاتفية بشكل عام، وأثناء القيادة، هي فكرة قوية. ثم لا بد من فرض السياسة، لأن السياسة التي يتم تجاهلها أكثر من تأييدها لا تستحق الورق الذي كتبت عليه. في حين أن السياسة الجيدة قد لا تحميك في جميع الأوقات من المسؤولية تجاه أطراف ثالثة، إلا أنها ستساعد على الأقل في الدفاع عن شركتك.

لذا، في المرة القادمة التي تكون فيها على الطريق وتسمع هذه الرسالة تصل إلى هاتفك المحمول، فكر مرتين قبل التحقق منها. قد ينتهي بك الأمر في المستشفى، أو السجن، أو في الغابة المظلمة والمخيفة مع محامين مسعورين. لا أعرف عنك، لكن تلك الأماكن لا تبدو ممتعة جدًا بالنسبة لي.