Rewrite this title: كيف يمكن للمحتوى الخاص بك أن يكون أفضل علاقات عامة لديك

ستساعدك المقالة التالية: كيف يمكن للمحتوى الخاص بك أن يكون أفضل علاقات عامة لديك

وفقًا لـ BuzzSumo، نمت شبكة الإنترنت بما يزيد قليلاً عن 500 مقالة متعلقة ببناء الروابط في الشهر الماضي.

بالطبع، هذا أمر جيد، حيث أن كل ما تم نشره قبل 24 أبريل 2012 يمكن تجاهله بأمان بفضل تحديث Penguin من Google. نعم، لقد حدث عام 2012 منذ الأبد، أو على الأقل هذا ما يبدو عليه الأمر، ولكن بعض تلك المنشورات والمقالات القديمة لا تزال تظهر هنا وهناك في نتائج البحث (الحديث عن بناء الروابط تم بشكل صحيح).

لا شك أن بناء الروابط لا يزال موضوعًا رائجًا ليس فقط لأنه أحد أهم عوامل التصنيف، ولكن أيضًا لأنه جزء حيوي من مصداقية أي علامة تجارية أو استراتيجية علاقات عامة. يميل الأشخاص إلى شراء الخدمات أو السلع من علامات تجارية مألوفة، وهذا يعني أن اسم شركتك يجب أن يكون له صدى لدى المستهلكين المحتملين عندما يقومون بغربلة العديد من العلامات التجارية الأخرى. يعد ذكر مصادر الأخبار الشهيرة عبر الإنترنت أحد أفضل الطرق لكسب ثقة عملائك.

في هذه المقالة، سأناقش بعض إستراتيجيات بناء الروابط التي ستجد أي شركة أن تنفيذها في متناول الجميع. وبما أن لدي خبرة متعمقة في بناء الروابط من خلال إنشاء المحتوى وتوزيعه، فهذا ما سنركز عليه هنا. أعتقد بشدة أن بناء استراتيجية بناء الروابط الخاصة بك على مبادئ إدارة المحتوى لن يكسبك الروابط فحسب، بل سيزيد أيضًا من المشاركات الاجتماعية إلى جانب حركة الإحالة.

مقابلات

سواء كنت تقدم فكرة حالية في ضوء جديد، أو تستحوذ على جمهور جديد، أو ببساطة تقوم بزيادة قائمة اتصالاتك، فإن إجراء مقابلات مع الأشخاص المناسبين للحصول على رؤيتهم يعد خطوة ذكية منطقية لناشري العلامات التجارية.

ومع ذلك، من السهل جدًا إضاعة فرصة محتملة أو إضاعتها.

فيما يلي بعض الأشياء التي تستحق أن تضعها في الاعتبار إذا كنت ترغب في تحقيق أقصى قدر من النتائج:

1. قم بأداء واجباتك المنزلية.

أسوأ شيء يمكن أن تفعله للخبير، بصرف النظر عن إهانته، هو إضاعة وقته الثمين. قم بإعداد أسئلة المقابلة الخاصة بك مسبقًا بحيث تتمحور حول الأبحاث الحديثة للخبير ومنشوراته وخطاباته وما إلى ذلك.

باستخدام هذه الإستراتيجية، ستزيد معدل استجابتك بشكل كبير حيث ستظهر أنك تريد التحدث عن الأشياء التي تهمهم.

الطريقة الخالية من المتاعب للعثور على أحدث محتوى للخبير هي البحث عنه عبر BuzzSumo. على سبيل المثال، إليك ما ستحصل عليه إذا بحثت باستخدام الاستعلام “author: alexandra tachalova”.

2. كسر الجليد.

أفضل طريقة لبدء محادثة عبر الإنترنت هي مشاركة إبداعاتك عليها Twitter أو LinkedIn، مع الإشارة إلى الخبير في منشورك. ربما كان هذا الخبير بمثابة مصدر إلهام لك، أو ربما توصل إلى نتيجة مثيرة للاهتمام بعد تحليل أكوام من البيانات، أو ربما يمكنك إثبات خطأ هذا الخبير.

على أية حال، بعد الإشارة إلى الخبير الخاص بك، يمكنك التواصل مع هذا الشخص مباشرة، سواء كان ذلك عبر Twitter رسالة خاصة، أو بريد إلكتروني قديم جيد. في إحدى مقالاتي السابقة، وصفت الطرق التي يمكنك من خلالها الحصول على عنوان البريد الإلكتروني لأي شخص. لأن الجميع يستخدم الإنترنت.

3. قم بدراسة ملف الخبير الخاص بك (إذا كان متاحًا).

يجب أن يضمن لك هذا رابطًا خلفيًا لمقابلتك المنشورة (شريطة ألا تفسد الأمور المذكورة أعلاه). لدى معظم خبراء الصناعة قسم منفصل على مواقعهم الإلكترونية حيث يقومون بإدراج جميع الأعمال المكتوبة التي ساهموا فيها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ومع ذلك، فإن بعض الخبراء، بسبب ضيق الوقت الحقيقي أو الثقة المفرطة، لا يعتقدون أنهم بحاجة إلى محفظة. لذا تأكد من أن الخبراء الذين ترغب في التواصل معهم لديهم هذا القسم على مواقعهم الإلكترونية. وإلا فإن فرصك في الحصول على رابط خلفي تكون ضئيلة.

في هذه المرحلة، من المرجح أنك تتساءل عن كيفية تعقب هؤلاء الخبراء وتجنب قضاء ساعات في ملء نماذج التسجيل، والتحقق من مواقعهم الإلكترونية، والمشاركة في أنشطة المطاردة القياسية الأخرى. سيداتي وسادتي، يسعدني جدًا أن أشارككم طرقي لحل هذه المعضلة.

ابحث في العديد من المقالات أو المقابلات ذات الصلة بصناعتك، واعرف من الذي يرتبط بها. مراقبة المنافسين والموضوعات والمؤثرين في مجال تخصصك: يمكن تحقيق ذلك باستخدام أدوات مثل Ahrefs أو Majestic.

ترك ردود الفعل

يجب على كل علامة تجارية أو شركة ترغب في نشر نجاحها أن تستمع إلى مستخدميها. دائماً. يعد النظر في تعليقات العملاء أمرًا في غاية الأهمية لأي شركة تسعى جاهدة لتزويد عملائها بالمنتجات التي يحتاجون إليها.

هذه الاستراتيجية لا تتطلب الكثير من العمل. حتى لو لم تكن مستخدمًا مسجلاً، فلا يزال بإمكانك التواصل معنا لتقديم تعليقاتك أو اقتراحاتك أو أسئلتك. هدفك هنا هو العثور على تلك الشركات التي لديها قسم على موقع الويب مخصص للتعليقات والقيام بكل ما يلزم لنشر تعليقاتك هناك.

يعد Product Hunt، وهو مركز عبر الإنترنت لجميع العلامات التجارية الصاعدة، مكانًا يربط بين الشركات الراغبة في تلقي تعليقات العملاء وأولئك الذين يتطلعون إلى تقديمها. سوف تتفاجأ بمعرفة عدد الشركات الجديدة التي يتم تأسيسها أسبوعيًا. بناءً على تجربتي، هناك فرصة أكبر لنشر تعليقك في قسم تعليقات العملاء، أو حتى نشره على صفحتهم الرئيسية إذا تواصلت مع علامة تجارية منشأة حديثًا.

في هذه الحالة، أثناء سعيك للحصول على رابط ثمين، قد تتضمن النتيجة سيناريوهين، اعتمادًا على بنية موقع الويب الخاص بالشركة:

1. تركت الشهادة في جملتين

إنه يومك المحظوظ! الشركة التي تريد الحصول على رابط خلفي منها لديها قسم للملاحظات، مثل قسم Serpstat تجارب المستخدمين. الآن، اهدأ واجمع نفسك معًا. ركز على الرسالة التي تريد إرسالها. صف تجربتك الشاملة؛ أخبرهم عن مدى سهولة حياتك منذ أن دخل منتجهم إلى حياتك. لكن لا تبالغ في الثناء. لن يصدق أحد البيان الجبني.

2. دراسة الحالة التفصيلية

اه ما المشكلة؟! ليس لديهم قسم التعليقات الذي كنت تبحث عنه؟ حسنا، هذا هو المشكل.

لكن لا تستسلم. هل تأكدت مما إذا كانوا ينشرون دراسات حالة المستخدم؟ يمكن أن يتم عرضهم على مدونتهم أو صفحة “حول” اعتمادًا على بنية موقعهم. عند كتابة دراسة حالة، عليك أن تصف موقفك قبل البدء في استخدام المنتج، وكيف تحسنت حالتك بمرور الوقت، وبالطبع، إلى أي مدى أنت متفوق الآن بعد أن أصبح هذا المنتج في حياتك.

كن محددًا، وحاول تحليل ميزات المنتج. إذا كانت دراسة الحالة الخاصة بك توفر رؤية قيمة أو توضح كيف يمكن التعامل مع مشكلة حقيقية وحلها باستخدام هذا المنتج، فمن المؤكد أنهم سيعرضون قصتك.

تحويل إشارات العلامة التجارية إلى روابط

لا يتطلب هذا التكتيك بالضرورة محتوى في حد ذاته، لكنني ما زلت أعتبره ذا صلة بالموضوع.

أول الأشياء أولاً، تحتاج إلى تتبع هذه الإشارات. للقيام بذلك، حاول استخدام تنبيهات جوجل أو BrandMentions.com – فهي مجانية. هناك أيضًا موقع Brandwatch.com، الذي يقدم أبحاث السوق وإدارة السمعة. لدى Moz أداة رائعة حقًا، إذا قضيت بعض الوقت في البحث عن تاريخ الإشارات (التي يمكن أن تعود إلى 30 يومًا)، فسوف تكشف عن بعض البيانات القيمة. عليك أن تقرر الأداة التي تفضلها بشكل أفضل.

لقد تعلمت أن أفضل طريقة لتحويل الإشارة إلى علامتك التجارية غير المرتبطة إلى رابط هي التواصل مع مؤلف المقالة مباشرةً. ، أنت بحاجة إلى صياغة عرض تقديمي جيد حقًا. هل تعتقد أنه يتعين عليهم الارتباط بك فقط لأنهم ذكروك؟ لا، إنهم لا يدينون لك بأي شيء. فكر في الأمر جيدًا وأنشئ عرضًا مدروسًا جيدًا. اجعلها مفيدة لهم.

نظرًا لأنه ليس هناك أي معنى لمحاولة الإشارة إلى العلامة التجارية على موقع غير ذي صلة، فيجب عليك مشاركة نفس المجال أو الاهتمامات مع الشركة أو العلامة التجارية.

فيما يلي طريقتان مؤكدتان للحصول على الرابط:

رابط لمحتوى الشركة على مدونتك. عند صياغة عرضك التقديمي، اذكر أنك أشرت سابقًا إلى المحتوى الرائع الخاص بهم في إحدى دراساتك. اطلب من أي من خبراء الصناعة نصيحة أو اقتباسًا لاستخدامه في المقالة التي تخطط لنشرها قريبًا.

إن تحويل إشارات العلامة التجارية إلى روابط هو كل ما يتعلق بالعثور على الاستشهادات والتواصل مع الشخص المسؤول عن الصفحة لتحويل إشارة العلامة التجارية إلى رابط، وهو أمر أقل صعوبة بكثير من صياغة جزء جديد من المحتوى من الصفر أو إنشاء روابط معطلة .

مراقبة الروابط المفقودة لدى منافسيك

عند استخدام هذا التكتيك، لا يمكنك الاستغناء عن تقارير مثل تلك التي تقدمها Majestic أو Ahrefs، والتي تساعدك في العثور على الروابط المفقودة لمنافسيك.

كما يوحي الاسم، الرابط المفقود هو الرابط الذي لم يعد موجودًا لأنه تم حذفه بواسطة مشرف الموقع.

ومع ذلك، فإن الروابط المفقودة لديها الكثير من الإمكانات، لذا ركز على كتابة المحتوى ذي الصلة بالعلامة التجارية التي تحاول الحصول على رابط منها. اتصل بشخص ما في العلامة التجارية. اجعل نفسك معروفًا برسالة بريد إلكتروني كالتالي:

العودة إلى الأدوات والتقارير التي يمكن أن تساعدك في العثور على الروابط المفقودة. توضح لقطة الشاشة أدناه كيف يمكنك تحديد إطار زمني ورؤية قائمة الروابط التي تم حذفها:

قم بتحليل المعلومات التي تتلقاها، ثم كل ما عليك فعله هو تقديم محتوى مشابه لما كان يشير إليه هذا الموقع ولكنه مفقود حاليًا. يبدو وكأنه الكثير من الجهد، أليس كذلك؟ نعم، يتطلب الأمر منك استثمار بعض الوقت في هذا النوع من تحليل البيانات، ولكن هناك فرصة جيدة لأن تتمكن من تقديم قطعة من شأنها تحويل بعض إشارات العلامة التجارية إلى روابط.

مشاركات الضيوف

لا أوصي باستخدام النشر الضيف فقط لبناء الروابط — فقط لأنه مكلف للغاية. من أجل خفض نفقاتك، حاول تحديد المواقع التي من المحتمل أن تؤدي إلى جذب زيارات الإحالة إلى موقع الويب الخاص بك. وللقيام بذلك، ستحتاج إلى أداة مثل SameWeb، والتي تسمح لك بالعثور على المواقع التي ترسل زيارات إحالة إلى مواقع منافسيك.

على سبيل المثال، في لقطة الشاشة أدناه، يمكنك معرفة من الذي يرسل أكبر عدد من الزيارات إلى LearnInbound.com (بالمناسبة، أوصي بشدة بالتعرف على مقاطع الفيديو من الأحداث السابقة للشركة والتي نشروها على مدونتهم).

بعد تقييم تدفق حركة المرور لديك، تحتاج إلى تصفية مواقع الويب التي لا تقبل منشورات الضيوف أو المحتوى ذي العلامة التجارية المشتركة. بعض المدونات لا تهتم بالمحتوى الذي يقدمه مؤلفون آخرون، ولكنها حريصة على التعاون من خلال إنشاء قصص معًا.

عندما يتعلق الأمر بمنشورات الضيف، ضع في اعتبارك أن مواقع الويب تبحث دائمًا عن سمكة أكبر لقليها؛ يريدون الحصول على خبراء رفيعي المستوى أو محتوى حصري. لذا، ما لم تكن كبيرًا ومهمًا إلى هذا الحد، فمن المنطقي أن تبدأ صغيرًا، وأن تصل إلى مدونات أقل إثارةً للضجة. سبب آخر هنا هو أنك تحتاج إلى وقت لمعرفة تعريف المحتوى الحصري ضمن مجال تخصصك.

وكما أفعل دائمًا، فقد قمت بتضمين بعض النصائح التي من شأنها أن تساعدك في نشر تحفتك الفنية:

استخدم BuzzsSumo لتحليل نوع المواضيع التي تغطيها تلك العلامات التجارية/مواقع الويب (ما عليك سوى كتابة اسم المدونة ثم تنزيل قائمة المواضيع التي تم إنشاؤها). على سبيل المثال، يمكنك الحصول على الإلهام من تحديث حديث أو تغيير من نوع ما (مثل تحديثات Google الجديدة أو متطلبات صفحة الهاتف المحمول، وما إلى ذلك). مرة أخرى، في BuzzSumo، يمكنك رؤية متوسط ​​طول المنشور على موقع ويب معين. هذا شيء تحتاج إلى الاحتفاظ به على الرادار الخاص بك. وإلا فسوف تضطر إلى إعادة كتابة مقالتك أو تلقي “لا” قاسية. انتبه إلى أسلوب المقالات الموجودة على مدونتهم. تعرف على ما إذا كانوا يفضلون استخدام الترجمات المصاحبة أو التسميات التوضيحية أو الفقرات القصيرة أو الطويلة. هل تتطلب منك الالتزام بدليل الأسلوب الرسمي، أم أنها تميل إلى التصريحات الجريئة والحيوية التي يتم الإدلاء بها بشكل غير رسمي؟ تُحدث كل هذه الفروق الدقيقة فرقًا ويتم رفض معظم المشاركات بسبب جهل المؤلفين.

يتم إحتوائه

أحد أكبر المفاهيم الخاطئة في تحسين محركات البحث هو أن المحتوى عالي الجودة يولد روابط طبيعية من تلقاء نفسه. لا، لا. سوف تتفاجأ عندما تعرف أن الآلاف من مالكي المواقع ينتجون مئات المقالات عالية الجودة يوميًا. وليس لديهم رابط خلفي واحد لعرضه. لتسجيل الروابط في عالم مليء بالمحتوى، يتعين عليك الارتقاء بلعبتك إلى المستوى التالي.

في هذا المنشور، قمت بإرشادك عبر خطوات إنشاء الروابط التي يمكن لأي شركة، ويجب عليها تنفيذها، إذا أرادت إنشاء محتوى يجذب الروابط. والآن حان الوقت لوضع هذه التكتيكات موضع التنفيذ! إنني أتطلع إلى سماع قصص نجاحك في بناء الروابط.