Rewrite this title: كيف يمكن للمحتوى المبوب أن يضر بتصنيفات البحث الخاصة بك

ستساعدك المقالة التالية: كيف يمكن للمحتوى المبوب أن يضر بتصنيفات البحث الخاصة بك

يعد وضع المحتوى خلف علامات التبويب حلاً شائعًا للحفاظ على محتوى نص موقع الويب نظيفًا وموجزًا. تتيح للمستخدم إمكانية إظهار أو إخفاء المحتوى بنقرة واحدة.

ولكن هل يعد المحتوى المبوب أمرًا جيدًا لجهود تحسين محرك البحث لديك؟

أكد Gary Illyes من Google مؤخرًا أنه موافق على المحتوى المبوب.

لذا فإن السؤال ليس ما إذا كان المحتوى المبوب صديقًا لكبار المسئولين الاقتصاديين أم لا، ولكن كيفية تنفيذه بشكل صحيح.

كيف يمكن للمحتوى المبوب الذي تم تنفيذه بشكل سيء أن يضر بتصنيفاتك

كما تعلم، واجهت برامج زحف محركات البحث صعوبة في قراءة JavaScript على مر السنين.

منذ عام 2014، تعمل جوجل على فهم كيفية القيام بذلك أصبحت جافا سكريبت ضرورية في تصميم المواقع في العصر الحديث. ومع ذلك، فهي لا تزال بعيدة عن الكمال، حيث أن JavaScript شيء معقد ولكنه جميل.

لا نعرف بالضبط ما يمكن لـ Google قراءته وما لا يمكنه قراءته باستخدام JavaScript، لذا فإن أفضل ما يمكنك فعله في هذه المرحلة هو التأكد من أن ملفات JS الخاصة بك قابلة للقراءة وغير مسموح بها في ملف robots.txt.

عندما يقرأ الزاحف عبارات JS الخاصة بك، فسيكون ببساطة قادرًا على فهمها أو لا. إذا لم يتم فهمه، فلن يتم عرض أو عرض أي جزء من المحتوى ضمن هذا القطاع. وهذا يعني أن المحتوى الخاص بك جيد التنظيم قد لا يكون له أي قيمة لتطلعات البحث الخاصة بك.

من الطرق الجيدة لمعرفة ما إذا كان المحتوى الخاص بك تتم قراءته هو استخدام وظيفة الجلب مثل Google ضمن Google Search Console، والتي تعرض الإصدار المقدم لـ Googlebot وكيف سيرى الزائر الصفحة.

فكيف يرتبط هذا بالمحتوى المبوب؟

لن يكون المحتوى المبوب الذي تم إنشاؤه باستخدام JavaScript فقط مرئيًا لمحركات البحث لأنها لا تقوم بالزحف لترتيب كود JavaScript وبالتالي يعتبر النص الموجود داخل الكود جزءًا من الكود وسيتم تجاهله.

فيما يلي مثال على جزء قياسي من المحتوى المبوب – لاحظ كيف أنه لا يحتوي على ارتباط تشعبي قياسي:

لن يتمكن Googlebot من قراءة علامة التبويب الخاصة بك لأن جزء من كود JavaScript ولا يعطي Google وزنًا له. إذا كان لديك خمس علامات تبويب، تحتوي كل منها على 200 كلمة، فإنك تخسر 1000 كلمة في صفحتك.

هذه أخبار سيئة لصفحة الويب الخاصة بك لأن هذا سيؤدي إلى انخفاض جودة المحتوى الخاص بك بشكل كبير، ناهيك عن فقدان أجزاء المحتوى الغنية بالكلمات الرئيسية وذات الصلة.

ما يمكنك فعله لإصلاح هذه المشكلة

نظرًا لأن المحتوى المبوب يعتمد على نوع التعليمات البرمجية الموضحة أعلاه، فإن الطريقة الأكثر موثوقية لإصلاحه هي استخدام التقنيات المستندة إلى CSS حيث يكون لديك النص في حاويات div مختلفة ولكن مخفيًا عبر الأمر style = “display:none” ثم قم بعرضها عندما ينقر أحد على علامة التبويب.

هنا مثال واقعي لهذا التنفيذ.

عند النقر فوق صف القسم، فإنه يعرض النص الموجود خلفه. إذا كنت بحاجة إلى مثال إرشادي متعمق، يمكنك العثور على واحد هنا.

هل تتساءل عما إذا كان النص المخفي قد لا يعمل مع Google؟ هنا جون مولر تأكيد أنهم موافقون على عدم ظهور المحتوى افتراضيًا، خاصة في عصر فهرس الهاتف المحمول أولاً.

لذا، يتعين عليك اختيار صفحة جيدة التنظيم والمصممة لتمكين Googlebot من الزحف إلى موقعك على الويب بشكل فعال، وفهرسة كل جزء من المحتوى الذي يتعين عليك عرضه.

لقد أجرينا اختبارات على مدار عدة أشهر لإثبات مدى تأثير المحتوى المبوب المطبق القائم على JavaScript على التصنيف. تم تحسين جميع الصفحات في هذا المثال بمحتوى غني بالكلمات الرئيسية ولكنها لم تتلق أي روابط خارجية أثناء فترة الاختبار. لقد أنشأنا الصفحات ببساطة، ولاحظنا الصفحات التي لم يكن ترتيبها جيدًا، وقمنا بإجراء تعديل بسيط للصفحة – إزالة المحتوى المبوب الذي تم تنفيذه بشكل سيئ.

من الجدول أعلاه، يمكنك أن ترى بوضوح تأثير إزالة المحتوى المبوب على تصنيفات محرك البحث. الصفحات التي كافحت سابقًا للوصول إلى الصفحة 1 أصبحت الآن (وبقيت) في الصفحة 1 للكلمة الرئيسية المستهدفة. اكتسبت الكلمات الرئيسية المستهدفة التي كانت موجودة بالفعل في الصفحة 1 موضعًا، مما دفعها إلى الوصول إلى تلك الفتحة العليا.

الكلمة الرئيسية 8، على سبيل المثال، لم تحصل على أي موضع. بمجرد إزالة المحتوى المبوب، انخفضت الصفحة قليلاً. ومع ذلك، مع مرور الوقت، انتقلت الصفحة من الصفحة 3 إلى الصفحة 1 في غضون أشهر.

بدأت الكلمة الرئيسية 2 تدريجيًا في التقاط موضعها ولكنها قفزت على الفور إلى الصفحة 1، مما يشير إلى أنه من المرجح أن يتم الزحف إلى الصفحة بشكل طبيعي في تلك المرحلة. بمجرد أن لاحظ GoogleBot المحتوى الغني الذي لم يعد مخفيًا بعد الآن، قرر أن الصفحة تستحق حالة الصفحة 1.

الحجج ضد هذه الأيديولوجية

عند إنشاء قاعدة تحسين محركات البحث (SEO) مثل هذه، فمن الضروري أيضًا مراعاة العوامل الأخرى. هل هناك أي أسباب أخرى وراء نمو هذه الصفحات؟

فيما يلي قائمة قصيرة بالعوامل المحتملة الأخرى التي ربما أثرت على نتائج محرك البحث هذه:

عمر الصفحة: مع تقدم صفحات الويب، تنمو الثقة وستؤثر على الموقف. الصفحات المعروضة في هذا البحث لم تحتوي على أي معلومات تشير إلى تاريخ إنشاء الصفحة.

مع تقدم صفحات الويب، تنمو الثقة وستؤثر على الموقف. الصفحات المعروضة في هذا البحث لم تحتوي على أي معلومات تشير إلى تاريخ إنشاء الصفحة. روابط خارجية عضوية طبيعية: لم يتم إنشاء روابط خارجية لهذه الصفحات في الوقت الذي كنا نراقب فيه البحث.

لم يتم إنشاء روابط خارجية لهذه الصفحات في الوقت الذي كنا نراقب فيه البحث. تغييرات الخوارزمية: كان التغيير الوحيد في الخوارزمية الذي كان من شأنه أن يساعد في ذلك هو تحديثات جودة المحتوى المستمرة. وهذا يعني أن تغييرات الخوارزمية المستمرة ستفيد الصفحات التي تعرض محتوى أكثر (وذو صلة).

كان التغيير الوحيد في الخوارزمية الذي كان من شأنه أن يساعد في ذلك هو تحديثات جودة المحتوى المستمرة. وهذا يعني أن تغييرات الخوارزمية المستمرة ستفيد الصفحات التي تعرض محتوى أكثر (وذو صلة). إنشاء الصفحة: لم تكن الصفحات تكتسب أي موضع قبل 3 أشهر من إنشاء الصفحة.

لم تكن الصفحات تكتسب أي موضع قبل 3 أشهر من إنشاء الصفحة. التحسين الحالي على الصفحة: عندما تم إنشاء الصفحات، تم تطبيق تحسين محركات البحث القياسي، بما في ذلك تحسين التعريف وإنشاء المحتوى وتحسين الرأس وتحسين الصورة.

هل ستتمكن Google من قراءة المحتوى المبوب؟

لا نعرف ما إذا كان سيكون من الممكن قراءة التعليمات البرمجية المستندة إلى JavaScript بواسطة روبوتات محرك البحث. لذا فإن أي نوع من التدقيق المستقبلي لهذا النوع من تطوير الويب هو مجرد تخمين.

في الوقت الحالي، يوضح لنا البحث أنه عادةً لا تتم قراءة JavaScript القياسية، وبالتالي يجب على محترفي تحسين محركات البحث (SEO) أن يراقبوا بشدة أي JavaScript قد يضر بقدرة مواقع الويب على التصنيف.