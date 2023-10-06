Rewrite this title: كيف يمكن للمسوقين العمل بشكل أكثر فعالية مع مصمميهم

ستساعدك المقالة التالية: كيف يمكن للمسوقين العمل بشكل أكثر فعالية مع مصمميهم

يبدو أن المسوقين والمصممين كذلك دائمًا نطح الرؤوس على مشاريعهم. ولكن لماذا هذا؟ بعد كل شيء، يشترك المديرون والمصممون في نفس الهدف: إنشاء تصميم جميل ومفيد، في الوقت المناسب وبطريقة مناسبة للميزانية.

غالبًا ما يعود التعاون الجيد إلى فهم وظائف المصممين والسماح لهم بالقيام بها على أكمل وجه. لذا، وفر على نفسك عناء الحرب مع مصممك؛ اتبع هذه الإرشادات وستجد قريبًا أنك تعمل معًا كفريق سلس لأنك ستعرف متى تتدخل ومتى تبتعد.

تعرّف على الأسلوب الإبداعي لمصممك وممارسات عمله

قبل أن تفكر في المشروع المطروح، فكر في شخصية مصممك الخاص. والأفضل من ذلك، أن تجلس مع مصممك وتسأله عن نفسه. كيف يفضل الإبلاغ عن تقدمه؟ ما هي الخبرة التي يتمتع بها في نوع العمل الذي تطلبه؟

إن بناء علاقة “خارج الساعة” سيسمح لك بتعزيز مهارات الاتصال لديك، الأمر الذي سيمهد الطريق لمشاريع ناجحة في المستقبل.

قم بإلقاء نظرة على الأعمال السابقة للمصمم. هل لديه أسلوب التوضيح الفريد التي ترغب في عرضها؟ أم أنه متقلب في التصميم، مع الكثير من الخيارات المختلفة التي عليك أخذها بعين الاعتبار؟ وفي كلتا الحالتين، تأكد من أنك تعمل مع مصمم تثق في قدرته على إنتاج نوع العمل الذي تبحث عنه، لأن هذا سيعني قدرًا أقل من الإدارة التفصيلية للجماليات لاحقًا.

إذا كنت عالقًا مع مصمم لا تعتقد أنه قادر على إنتاج رؤيتك التسويقية، فأحضر أمثلة تصميمية محددة جدًا على الطاولة حتى يعرف المصمم بالضبط النمط الذي تبحث عنه.

امنح مصممك بعض الفضل

قد يتخذ مصممك أحيانًا قرارًا لن تفهمه على الفور. اسأله عن ذلك بدلاً من مجرد التذمر. بالتأكيد، في بعض الأحيان قد يعتقد مصممك أن الخط يبدو أفضل حقًا، ولكن في أحيان أخرى قد يكون لديه سبب استراتيجي للغاية لاستخدام هذا الخط. على سبيل المثال، إذا رفض مصممك خطًا تعتقد أنه يبدو جيدًا، فقد يشير إلى صعوبة قراءته أو ربما حقيقة أنه ليس كذلك آمنة على شبكة الإنترنت كسبب لاختيار الخط الذي قام به.

لا يتخذ المصممون الجيدون أبدًا قرارات بناءً على مشاعرهم أو تحيزاتهم فقط. اسأل دائمًا، لأن القفز إلى الاستنتاجات يمكن أن يفسد العلاقة ويقلل من الخبرة التي يقدمها مصممك إلى الطاولة.

شارك خبرتك الخاصة، لكن لا تبالغ

ليس كل مصمم خبيرًا في أفضل ممارسات التسويق، وسيكون ممتنًا إذا قدمت له أفكارك، مثل استخدام نص ربط غني بالكلمات الرئيسية أو التأكيد على العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء. ما لن يقدره مصممك هو إذا تركت تفضيلاتك الشخصية تؤثر على انتقاداتك لعمله.

تذكر دائمًا أن المصمم يلبي احتياجات جمهورك المستهدف، وإذا لم تكن جزءًا من هذا الجمهور، فقد لا تكون آرائك حول هذا الموضوع ذات صلة جدًا. ابذل قصارى جهدك لتطبيق النقد البناء فقط على نقاط الأداء والفهم، واترك قرارات “التصميم” البحتة لفريق التصميم.

امنح مصممك المعلومات التي يحتاجها للعمل بفعالية

إذا أعطيت تعليمات غير واضحة، فلا تتوقع أن يتمكن مصممك من توجيه عقلك الباطن. دع مصممك يعرف موقعك في عملية صنع القرار، واسمح له بمساعدتك في التوصل إلى حلول عملية. التواصل الجيد هو أهم وسيلة للحصول على نتائج جيدة.

تحقق مع المصمم الخاص بك

بعد أن تستقر على اتجاه مشروعك، من المهم التأكد من التزام المصمم بخطتك. نادرًا ما تكون التفسيرات المرئية للمفاهيم المجردة هي نفسها بالنسبة لأي شخصين، لذلك هناك مجال كبير للخطأ.

يعد التعرف على مدى تقدم مصممك أمرًا جيدًا؛ التحديق على كتفه في كل ساعة ليس كذلك. بعد التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية قيام المصمم الخاص بك بإعداد تقرير عن عمله، حاول الالتزام بهذا الترتيب.

استخدم مخيلتك

السبب وراء قيام المصممين بملء نقاط النسخ غير المشغولة بـ (نص وهمي) هو أنهم يدركون أنه من السهل تشتيت انتباههم بالأجزاء غير ذات الصلة من الشركة. تنسى أنك لا تنظر إلى المنتج النهائي، وتبدأ في تفكيك الأشياء التي لم يعمل عليها المصمم بعد.

بالطبع، سيكون من الجميل أن ترى منتجًا نهائيًا في كل مرة يقدم لك فيها المصمم الخاص بك مراجعة، ولكن هذا مضيعة لوقت المصمم وأموال الشركة. ركز على اتجاه التصميم ككل، ولا تفكر في التفاصيل حتى النهاية.

تقبل حقيقة أنه سيتعين عليك تقديم تنازلات

يتم تدريب المصممين على تحقيق أكبر عدد ممكن من أهدافك الإبداعية. لكن إذا كانت لديك أهداف مستحيلة، فلن تتمكن من إرضائك. تذكر أن تحترم أهمية التصميم. يمكن أن تؤدي صورك المرئية إلى نجاح أو فشل مشروع بأكمله. في بعض الأحيان، قد يكون من مصلحة الجميع السماح بذلك أهداف التصميم تتفوق على الأهداف التسويقية، كما هو الحال في الحالة التي يكون فيها استخدام الخطوط الآمنة على الويب أولوية.

إذا وضعت هذه المبادئ في الاعتبار أثناء التعامل مع المصمم الخاص بك، فسوف تندهش من مدى تبسيط عملية الاتصال الخاصة بك. إن التواصل الجيد وفهم دور المصمم هو كل ما يتطلبه الأمر لكي يظل الجميع على نفس الصفحة ويخرجوا بأفضل أعماله.