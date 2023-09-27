Rewrite this title: كيف يمكن لمدير منتج تحسين محركات البحث (SEO) أن يكون هو الحل الرئيسي للمشكلات لديك

ستساعدك المقالة التالية: كيف يمكن لمدير منتج تحسين محركات البحث (SEO) أن يكون هو الحل الرئيسي للمشكلات لديك

في البحث، لا يهم ما تعرفه، بل ما تقدمه. التنفيذ هو التل الذي تموت فيه أفكار تحسين محركات البحث الرائعة.

هل هذا هو الحال لأن “المديرين التنفيذيين ببساطة لا يقدرون تحسين محركات البحث؟”

لا!

إنها مسألة الإدارة الجيدة. معظم الأفكار تفشل ببساطة لأنها غير واضحة للآخرين، وليس لديها حجم كبير من الفرص، والنجاح ليس محددًا بشكل جيد.

محترفو تحسين محركات البحث (SEO) هم خبراء في الموضوع. نحن ننغمس في العديد من الأدوار ولكن ليس لدينا ما يكفي من الوقت أو الخبرة لإدارة كل مشروع لتحسين محركات البحث من الألف إلى الياء.

وباعتبارهم مستشارين، فإن الأمر أكثر تعقيدًا لأنهم يتقاضون أجورهم مقابل تقديم التوصيات، وليس لإدارة المشاريع. هذا هو المحور!

أدخل SEO PM (إدارة المنتج، وليس إدارة المشروع)، وهو دور يقع عند تقاطع إدارة المشروع، والمواءمة، والدفاع عن العملاء.

سيقول الكثيرون، “لكن يا كيفن، هذا ما يجب على محترفي تحسين محركات البحث (SEO) فعله!”

وهم على حق – من الناحية النظرية.

ومع ذلك، من الناحية العملية، ستستفيد فرق تحسين محركات البحث (والوكالات) بشكل كبير من مدير تحسين محركات البحث.

ماذا يفعل مدير منتج SEO؟

لا يتم تمجيد مديري مشاريع تحسين محركات البحث (SEO) كمديري مشاريع. هم منتج المديرين – وهذا فرق كبير.

سيخبرك معظم مدراء المشاريع أنهم “يحلون المشكلات”. يبدو الوصف الوظيفي النموذجي لهم كالتالي: “هذا أمر سيئ؛ اذهب لإصلاحه.”

يصف البعض الدور بأنه “بواب”، لكنني أعتقد أن الوصف الأكثر دقة هو “مسؤول حل المشكلات العالمي”.

وعليهم إجراء الأبحاث، وإقناع الفرق الأخرى ذات التأثير، والعمل على روايات قوية. بطريقة ما، يعد مديرو المشاريع بمثابة الغراء لمؤسسات المنتجات لأنه يتعين عليهم التعاون مع الكثير من الفرق الوظيفية المختلفة لتحقيق النجاح.

في إطار عمل سكروم، يعد مديرو المنتجات مكافئين لمالكي المنتجات. إنهم يساعدون في تشكيل الرؤية والاستراتيجية وخريطة الطريق جنبًا إلى جنب مع متخصصي تحسين محركات البحث.

يتحدثون إلى المستخدمين (محترفي تحسين محركات البحث)، ويكتبون قصص المستخدمين، ويحددون أولويات الأعمال المتراكمة.

والأهم من ذلك، أن مدراء تحسين محركات البحث هم الجسر بين خبراء الموضوع (محترفي تحسين محركات البحث) وفرق التنفيذ (المهندسين، وكتاب المحتوى، ومصممي تجربة المستخدم، وما إلى ذلك).

مهمتهم هي إنجاز الأمور.

في إطار عمل RAPID، يعد تحسين محركات البحث (SEO) هو صاحب القرار. يقوم المهندسون أو المصممون أو الكتاب بأداء وتقديم المدخلات.

يجلس رؤساء الوزراء في المنتصف. قد يقدمون توصيات ويحصلون على موافقة من أصحاب المصلحة الآخرين، لكنهم في الأساس ينقلون العمل من القرار إلى التنفيذ.

يعد هذا الاتصال أمرًا حيويًا لأن التنقل المستمر بين الرؤية والتنفيذ يمكن أن يستغرق الكثير من الوقت. يحتاج المهندسون إلى تحديد نطاق الميزات، ويحتاج محترفو تحسين محركات البحث (SEO) إلى فهم التأثير أو التنفيذ.

إن قيام شخص ما بالإدارة بين الجانبين (أو أكثر) وتبسيط هذه العملية مع مرور الوقت يوفر الكثير من القيمة.

في بعض المؤسسات، يتولى محترفو تحسين محركات البحث (SEO) دور مدير المنتج. ولكن في كثير من الحالات، ببساطة لا يوجد ما يكفي من الوقت، والعديد من محترفي تحسين محركات البحث (SEO) ليسوا متعلمين للقيام بهذا الدور.

يجب عليهم التركيز على البحث عن الكلمات الرئيسية، والمراقبة، وتحسين محركات البحث الفنية، والتعليم الداخلي، وضمان الجودة، وتحليل المنافسين، والمزيد.

تخيل، فوق كل ذلك، إذا كان عليهم تحديد حجم الفرص، وكتابة قصص المستخدمين، وإنشاء نماذج بالحجم الطبيعي، والإجابة على أسئلة الهندسة، وما إلى ذلك.

هذا غير واقعي.

تتداخل بعض مسؤوليات محترفي تحسين محركات البحث (SEO) مع مسؤوليات مديري المشروعات، ولا بأس بذلك. يستطيع مدراء المشاريع دفع محترفي تحسين محركات البحث (SEO) لتحديد خرائط طريق أكثر وضوحًا ورؤى قوية.

يمكن لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO) مساعدة مديري المشروعات على تطوير خبراتهم في هذا الموضوع ودفع المشاريع إلى الأمام بشكل أسرع. معًا، يشكلون قوة لا يمكن إيقافها.

يمكن أن تشمل القائمة الكاملة لمسؤوليات إدارة المشاريع ما يلي:

قم بتشكيل الرؤية والاستراتيجية وخريطة الطريق لميزة أو منتج تحسين محركات البحث.

احصل على فرق دعم للتنفيذ.

إزالة حاجز الطريق.

جمع الأسئلة والأفكار والمشورة.

إنشاء المستندات الرئيسية.

تحجيم الفرصة.

مواءمة الفرق وأصحاب المصلحة.

الإبلاغ عن التقدم، وليس فقط المقاييس.

تحديد التبعيات.

ضبط التوقيتات.

ماذا نعتبر مشاريع SEO؟ القائمة طويلة:

إنشاء مركز محتوى جديد.

تحديث قائمة المقالات.

التحسين الفني.

الأدوات الداخلية.

تغييرات تجربة المستخدم.

صفحات مقصودة جديدة.

إلخ.

عندما تقوم بتحسين محركات البحث في مؤسسة صغيرة، قد تبدو هذه الأمور تافهة. لكن في المشاريع الأكبر حجمًا، يتطلب كل مشروع من هذه المشاريع الإدارة.

تخيل أن SEO كان منتجًا

إن الدافع وراء صعود SEO PM هو نتاج محرك بحث يتحسن في فهم جودة المحتوى والتغلب على التحديات التقنية.

لا تزال جوجل بحاجة إلى المساعدة وهي بعيدة كل البعد عن فك المعنى الضمني. لكن القفزات العملاقة في التعلم الآلي على مدى السنوات الخمس الماضية أعطت لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO) مساحة للتركيز على المنتجات والمحتوى الجيد.

في بحث حديث خارج السجل تدوين صوتيتحدث جون مولر عما أسميه “سيولة البحث”. وسألخص حديثه في ست نقاط:

تنظر جوجل إلى العديد من إشارات التصنيف، وهي تتغير بمرور الوقت. من الصعب، وربما من المستحيل، على البشر إجراء هندسة عكسية لجميع العوامل. نحن بحاجة إلى تجنب جعل عامل واحد مسؤولاً عن موقف الترتيب. يمكن أن يتم تصنيف العديد من الصفحات المتشابهة في الأعلى إذا كانت تلبي أغراض المستخدم المختلفة لنفس الكلمة الرئيسية (مثال). مع تغير فهم Google للاستعلامات ونوايا المستخدم، يتغير أيضًا تكوين التصنيف. يمكن أن تتقلب التصنيفات بشكل كبير، وأحيانًا بدون سبب واضح.

عندما نرى تحسين محركات البحث (SEO) كمنتج في حد ذاته، فإننا نحرر أنفسنا من الهوس بعوامل التصنيف وتحديثات الخوارزميات.

بدلا من ذلك، يمكننا أن نتبع نهجا تكراريا لتحسين محركات البحث. أسمي هذا “تحسين محركات البحث المستند إلى الصفر”، حيث لا نعتقد أننا نعرف ما يريده المستخدمون وGoogle، ونجري تجارب مستمرة، ونطابق تجربة الموقع مع أفضل النتائج.

بدلاً من اتباع تكتيكات تحسين محركات البحث العقائدية، نقوم بتطوير تكتيكات تناسب منتجنا الفريد وسوقنا ونموذج أعمالنا من الألف إلى الياء.

يعد نهج “SEO القائم على الصفر” أكثر عملية وسرعة الخطى من نموذج الشلال الكلاسيكي.

يسمح بحلقات ردود فعل أسرع. بخلاف العمل على ميزة تحسين محركات البحث (SEO) لمدة خمسة أشهر وطرحها، فإن الهدف هو شحن MVP (الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق) وتكراره بسرعة.

يجعل MVPs تحديد حجم الفرص، وهو عنق الزجاجة الشائع لإنجاز الأمور، أكثر وضوحًا.

نحن محترفو تحسين محركات البحث (SEO) نصبح أسرى حجم البحث، وهو مقياس معيب تم تطويره لبرنامج إعلانات Google. والبديل المثمر هو طرح فكرة على نطاق صغير، وقياس تأثيرها، ومن ثم استقراءها.

يلعب مدراء تحسين محركات البحث (SEO) دورًا حاسمًا في هذا النهج. إنهم ينسقون الجميع ويساعدون في تحديد الأولويات ويمكنهم العمل مع الفرق المنفذة بشأن التفاصيل.

ربما لاحظت بالفعل أن مصطلحات “Agile” و”Waterfall” وMVP هي مصطلحات من تطوير المنتج. هذه هي وجهة نظري: لماذا لا ننظر إلى تحسين محركات البحث كمنتج في حد ذاته؟

إذا قمنا بإدارته كمنتج، فيمكننا التخلص من الكثير من قيود تحسين محركات البحث (SEO) التي كنا نتعامل معها منذ زمن طويل والتركيز على إنجاز الأمور.

يعد SEO PM بمثابة محور أساسي في هذه النظرة العالمية.

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