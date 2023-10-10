Rewrite this title: كيف يمكن لمندوب المبيعات الجيد أن يعلمك كيف تصبح مستشارًا أفضل لتحسين محركات البحث

ستساعدك المقالة التالية: كيف يمكن لمندوب المبيعات الجيد أن يعلمك كيف تصبح مستشارًا أفضل لتحسين محركات البحث

لقد أتيحت لي الفرصة مؤخرًا لمراجعة عمل إحدى شركات تحسين محركات البحث الزميلة في شكل توصيات قدمتها لموقع الويب الخاص بالعميل. لقد كان تقريرًا جيدًا، مليئًا بالمعلومات حول عناوين الصفحات المكررة، وتدفق ترتيب الصفحات الداخلي، والإحصائيات المفيدة الأخرى حول موقعهم.

ومع ذلك، ترك العميل شركة تحسين محركات البحث تلك، ويرجع ذلك أساسًا إلى التقرير المفيد الذي رأيته. تكمن المشكلة في أنها لم تساعد العميل على فهم ما كان يشاهده، وبدون توفير هذا الوضوح، كان العميل غارقًا وغير متأثر. ومع ذلك، كان بإمكان أي مندوب مبيعات جيد أن يساعد في إنشاء مستند أكثر فائدة.

تتضمن معظم عمليات البيع التعرف على مميزات المنتج أو الخدمة والفوائد التي تقدمها. على سبيل المثال، تعتبر حقيقة أن القطعة مصنوعة من التيتانيوم المقوى ميزة، في حين أن حقيقة أنها ستوفر لك المال لأنك لن تضطر إلى استبدالها أبدًا هي ميزة. في عملية البيع، الفوائد، وليس الميزات، هي التي تساعد على بيع المنتج.

وفي مجال الاستشارة، يوجد انقسام مماثل. يمكن أن تكون حقيقة أن موقع الويب يحتوي على عدة صفحات مفهرسة تبلغ 404 صفحة معلومات قيمة، تشبه إلى حد كبير الميزة، ولكن بدون الخبرة اللازمة لمعالجة تلك المعلومات، تصبح عديمة الفائدة. ويتمثل دور المستشار في سد هذه الفجوة من خلال إظهار فوائد إصلاح المشكلات التي اكتشفها.

هل يحتاج العميل إلى إعادة كتابة علامات العنوان الخاصة به؟ أخبرهم كيف يمكن أن يفيد ذلك تصنيفاتهم ونسب النقر إلى الظهور.

عشرات الصفحات من المحتوى المكرر؟ اشرح لهم سبب عدم قيام محرك البحث بفهرسة تلك الصفحات وكيف يؤثر ذلك على تجارب المستخدمين.

بغض النظر عن مدى اتساع المعرفة أو مدى شمولية البحث، فإن المستشار الأكثر إثارة للإعجاب هو الشخص الذي يمكنه مساعدة العميل على فهم العقبات التي تعترضه وبين المزيد من الأعمال.