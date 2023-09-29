Rewrite this title: كيف يمكن لمُحسني محركات البحث العمل مع فريق المبيعات لدفع نمو الأعمال

ستساعدك المقالة التالية: كيف يمكن لمُحسني محركات البحث العمل مع فريق المبيعات لدفع نمو الأعمال

نحن جميعًا على دراية بالحكاية القديمة حول كيفية عمل فرق التسويق والمبيعات في صوامع كاملة.

في الواقع، لا تزال العديد من المنظمات تعمل بهذه الطريقة.

لكن لماذا؟

في النهاية، لا يوجد فرق كبير بين التسويق والمبيعات.

نحن نتشارك نفس الهدف الأساسي – وهو دفع نمو الأعمال.

لذلك، من مصلحة التسويق مساعدة المبيعات ومن مصلحة المبيعات مساعدة التسويق.

كبار المسئولين الاقتصاديين وفريق المبيعات: كيفية العمل معًا بشكل أفضل

في حين أن هناك العديد من الطرق التي يمكن أن يعمل بها التسويق والمبيعات معًا بحيث يكون كلا الفريقين أفضل في وظائفهما ويحققان المزيد من الإيرادات للشركة، فإن هذا المنشور سيركز على استراتيجية تسويقية محددة واحدة – تحسين محركات البحث (SEO).

دعنا ننتقل إلى بعض الطرق التي يمكن لمتخصصي تحسين محركات البحث (SEO) من خلالها العمل مع فرق المبيعات لدفع نمو الأعمال.

سواء كنت أحد خبراء تحسين محركات البحث (SEO) وتعمل داخل الشركة أو في إحدى الوكالات، فإن هذه الأساليب البسيطة ستساعدك على تحسين استراتيجيتك.

1. الوصول إلى الجماهير المناسبة

تتطلب استراتيجية تحسين محركات البحث الجيدة أكثر من مجرد زيادة عدد زيارات موقع الويب – فهي تتطلب عرض موقع الويب الخاص بك أمام الجمهور يمين الناس.

هذا هو المكان الذي يجب أن يعمل فيه محترفو تحسين محركات البحث وفرق المبيعات معًا بشكل وثيق للمساعدة في دفع نمو الأعمال.

نعم، يعد البحث عن الكلمات الرئيسية أمرًا ضروريًا لبناء أساس متين لأي استراتيجية لتحسين محركات البحث.

يمكنك قضاء ساعات وساعات في إجراء بحث عن الكلمات الرئيسية – الكشف عن كل مصطلح بحجم البحث، وإجراء أبحاث تنافسية، والتنقيب في تقارير Search Console للحصول على استعلامات أطول، وما إلى ذلك.

ولكن الحصول على مدخلات مباشرة من فريق المبيعات هو ما سينقل استراتيجية تحسين محركات البحث الخاصة بك إلى المستوى التالي.

احصل على تعليقات من فريق المبيعات للتحقق من أولويات الكلمات الرئيسية واكتشاف الثغرات المحتملة في خريطة الطريق الخاصة بك. وافعل هذا بانتظام!

تذكر أن موظفي المبيعات يتحدثون إلى العملاء المحتملين والعملاء كل يوم.

إنهم يعرفون اللغة الفريدة المستخدمة والمعلومات التي يبحثون عنها وأكبر التحديات التي يواجهونها.

يمكن أن يساعد التركيز على الكلمات الرئيسية الأطول التي تأتي من هذه الأنواع من المناقشة في تحريك إستراتيجية تحسين محركات البحث الخاصة بك.

في حين أن الكلمات الرئيسية الأطول عادة ما يكون لها حجم بحث شهري أقل، إلا أن هناك فرصة أفضل بكثير لأن يقوم هؤلاء المستخدمون بالتحويل فعليًا.

على سبيل المثال، من المرجح أن يؤدي الشخص الذي يبحث عن “حقيبة يد جلدية سوداء” إلى إجراء تحويل أكثر من الشخص الذي يبحث عن “محفظة”.

نصيحتي؟

اختر الجودة بدلاً من الكمية لتحقيق تأثير حقيقي على الأعمال.

2. فهم العمليات وتحسينها

باعتبارك شخصًا ينصب تركيزه على تحسين محركات البحث (SEO)، فإن الحصول على فهم شامل لعملية البيع أمر حيوي.

اجلس مع فريق المبيعات وتأكد من أنك تفهم تمامًا بعض العناصر الأساسية (والتي غالبًا ما يتم تجاهلها) في عملية البيع مثل:

الجمهور المستهدف والمسميات الوظيفية.

صناع القرار الرئيسيين المشاركين.

المسؤوليات والتحديات اليومية.

المزايا التنافسية التي تفوز بالصفقات.

القضايا أو المواضيع المشتركة التي تنشأ.

الصناعات ذات الأولوية وحجم الشركة والإيرادات.

و اكثر.

لا ينبغي أن تكون هذه مجرد محادثة لمرة واحدة أيضًا.

إن سلوك العملاء الشرائيين واحتياجاتهم وتحدياتهم تتطور وتتغير باستمرار – خاصة في الوقت الذي تعمل فيه الشركات على التكيف مع بيئة الأعمال غير المعروفة اليوم.

وبالمثل، من المهم أن يكون فريق المبيعات على دراية بحملات التسويق الرقمي التي تجذب العملاء المحتملين.

سيساعد هذا في تخصيص المتابعة وتعزيز تلك التوقعات بشكل أفضل.

اقض وقتًا في جمع ومراجعة مواد المبيعات مثل إيقاعات المتابعة والعروض التقديمية وكتيبات المنتجات والعروض التوضيحية والمزيد.

قد تكون هناك فرصة للاستفادة من بعض هذه المواد لتحسين محركات البحث.

وهذا يقودني إلى نقطتي التالية …

3. تطوير محتوى مفيد للطرفين

يمكن أن تساعد المزامنة مع المبيعات في زيادة أفكار المحتوى الجديدة بناءً على:

ردود الفعل التي يسمعونها.

الأسئلة التي يطرحها العملاء المحتملون والعملاء.

المعلومات التي يبحثون عنها.

في بعض الأحيان نركز اهتمامنا على البحث عن الكلمات الرئيسية وخريطة الطريق لدرجة أننا قد نتجاهل أهداف الكلمات الرئيسية القيمة ذات حجم البحث المنخفض و حقًا نية البحث الصلبة.

قد لا يكون لدينا بعض الكلمات الرئيسية المهمة على رادارنا على الإطلاق، أو ربما يستخدم العملاء المحتملون لغة مختلفة عما نستخدمه.

يمكن أن يساعد العصف الذهني مع فريق المبيعات في تجنب هذه المخاوف المشتركة.

بمجرد تطوير محتوى مستوحى من هذه التعليقات:

سيكون لدى موظفي المبيعات أصول لمشاركتها مع العملاء المحتملين/العملاء لرعايتهم بشكل أفضل أو تعزيز العلاقة القائمة.

وسيكون لديك جزء من المحتوى تم تصميمه بعناية ليتم تصنيفه في Google.

وبهذه الطريقة نفسها، فإن بحث تحسين محركات البحث (SEO) الذي تجريه بانتظام يمكن أن يقدم لفريق المبيعات قيمة كبيرة.

شارك اتجاهات البحث الرئيسية التي تكتشفها، وسلوك المستخدم الذي تراه، والاستعلامات ذات العلامات التجارية التي يمكن أن تكشف الكثير عما يحاول العملاء المحتملون تعلمه في هذه العملية.

على سبيل المثال، طلبات البحث ذات العلامات التجارية التي تتضمن “المراجعات” و”مقابل” و”التسعير” و”مجاني” و”تجريبي”.

4. الاختبار والتتبع والضبط

يعد تتبع حركة المرور إلى موقع الويب الخاص بك أمرًا رائعًا.

ولكن هل تعرف ما إذا كان المستخدمون يقومون بالتحويل وكيف؟

يمكن أن يعني التحويل العديد من الأشياء المختلفة اعتمادًا على نموذج عملك، ولكن في هذه الحالة، أشير إلى ما إذا كان المستخدمون الذين يأتون إلى موقع الويب الخاص بك يتخذون إجراءً بالفعل.

على سبيل المثال:

يجب على مواقع البيع بالتجزئة أو مواقع التجارة الإلكترونية تتبع ما إذا كان الزائرون يقومون بعمليات شراء.

يجب أن تعرف مؤسسات B2B متى يقوم الزائرون بملء النماذج (لتنزيل أصل مسور أو إرسال طلب اتصل بنا).

يعد إعداد الأهداف في Google Analytics و/أو Google Tag Manager أمرًا ضروريًا.

تأكد من أنك تقوم بتحليل هذه البيانات بانتظام وتعديل استراتيجياتك حسب الحاجة.

إذا كنت ترى زيادة في عدد الزيارات إلى الصفحة المقصودة ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء، فاسأل نفسك ما الذي يجب تغييره.

هل تصل إلى المستخدمين المناسبين؟

هل يمكن تحسين الصفحة بشكل أكبر لزيادة التحويلات؟

هل هناك معلومات كافية في الصفحة؟

هل للمسابقات صفحة مشابهة؟ إذا كان الأمر كذلك، ما الذي يفعلونه وأنت لست كذلك؟

إلخ.

يمكن القول إن الجانب الأكثر أهمية في تحسين محركات البحث ومواءمة المبيعات هو ضمان حصولك على البيانات اللازمة للإبلاغ عن التقدم المحرز إلى فريقك، واتخاذ قرارات مستنيرة، وضبط استراتيجيتك بشكل مستمر.

قبل تخصيص ميزانية لاستراتيجيات تحسين محركات البحث الجديدة، تأكد من أنك ستتمكن من تتبع البيانات ومراقبتها بشكل صحيح وإبلاغ النتائج إلى بقية فريق التسويق وفريق المبيعات.

ماذا الآن؟

سواء كنت تعمل في وكالة أو داخل الشركة، فإن التواصل مع المبيعات بشكل منتظم سيساعد في الارتقاء بتقنيات تحسين محركات البحث وأساليب التسويق الأوسع إلى المستوى التالي.

إذا لم يكن لديك بالفعل اجتماع متكرر مع فريق المبيعات، فأنا أشجعك على الحصول على اجتماع في التقويم في أقرب وقت ممكن!

أصبح هذا الأمر أكثر أهمية من أي وقت مضى – حيث يعمل الكثير منا عن بعد ويفتقدون المحادثات غير الرسمية التي تحدث أثناء المرور في المكتب.

أدرك أنه من المحتمل أن يكون كلا الفريقين مشغولين للغاية وأن لا أحد يحب وجود اجتماع إضافي في تقويمه.

ولكن إذا تأكدت من شرح الفوائد الواضحة والأهداف الواضحة، فستكون مؤسستك على بعد خطوة واحدة من المواءمة بين التسويق والمبيعات.

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