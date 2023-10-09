Rewrite this title: كيف ينبغي لجوجل أن تنشر كلمة حول جوجل؟

ستساعدك المقالة التالية: كيف ينبغي لجوجل أن تنشر كلمة حول جوجل؟

قبل أن أبدأ بالكتابة عن جوجل وبينج وياهو وغيرها، لم أكن أعلم حتى بوجود نصف خدماتهم. لم يكن هذا يعني أنني كنت شخصًا ضعيفًا لم يواكب الأمر؛ في الواقع، قمت بتدريس ندوات عبر الإنترنت، ودورات تدريبية، وكتبت وثائق حول تحسين محركات البحث (SEO) حيث أنها تتناول مختلف خصوصيات وعموميات عالم محركات البحث. ما يقوله جهلي السابق هو أن محركات البحث بها الكثير من الإضافات، وأغلبها تطير تحت الرادار.

وهذا بالتأكيد هو الحال مع جوجل، كأحد أحدثها قطعة ساعة جوجل يذكر. تشهد العديد من خطوط منتجات Google الرئيسية تحسينات كبيرة دون أن يلفت انتباه أحد. في الواقع، الموقع الوحيد الذي يلاحظ فيه عامة الناس تغييرات Google هو صفحة البحث الأساسية، حيث تتم ملاحظة التعديلات مثل Google Instant بسرعة. وحتى هناك، غالبًا ما يتم التغاضي عن التحديثات التي تتم من وراء الكواليس مثل Caffeine.

تتمتع Google بفرصة الترويج المتبادل لنفسها، وذلك بإضافة عبارة “جرّب منتجاتنا”. [awesome service]”الإعلانات في خصائصها المختلفة. وهذا ما فعلوه مع Chrome، ومن المؤكد أنه نجح بشكل جيد في النمو المبكر لهذا المتصفح. ومع ذلك، جربت Google أيضًا ذلك مع خدمات مثل Google Buzz وشهدت مستويات نجاح أقل بكثير.

إذًا، كيف يجب على Google تسويق نفسها عندما يتعلق الأمر بالأسواق المتخصصة مثل Hotpot وLatitude التي تشكل جزءًا كبيرًا من الجهود الاجتماعية والمحلية الحالية للشركة؟ إحدى الطرق التي تحاول الشركة تجربتها هي الإعلانات المحلية، مثل الدفع الكبير في بورتلاند لـ Hotpot والذي رأيناه في ديسمبر. من المؤكد أنها لفتت انتباه سكان المدينة، لكن أولئك الذين يعيشون خارج ولاية أوريغون لم ينتبهوا إليها كثيرًا.

إذًا، كيف يجب على Google الترويج لميزاتها الجديدة؟ من خلال المدونات التي يتحقق منها عدد قليل جدًا من “المستخدمين العاديين”؟ من خلال البث الغازية؟ من خلال رسائل خفية على مواقع أخرى؟ من خلال الإعلان المحلي؟ أو من خلال مزيج من ما سبق؟