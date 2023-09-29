Rewrite this title: كيف YouTube يولد ويصنف مقاطع الفيديو المقترحة

ستساعدك المقالة التالية: كيف YouTube يولد ويصنف مقاطع الفيديو المقترحة

وبالعودة إلى عام 2008، كنت من أوائل الكتاب في الصناعة الذين لاحظوا ذلك YouTube لقد مرت ياهو! ليصبح ثاني أكبر محرك بحث في العالم بعد جوجل فقط.

في ذلك الوقت، كنت أكتب لموقع Search Engine Watch وكان عنوان مقالتي، لديه YouTube هل نجحت في اجتياز Yahoo في عمليات البحث الموسعة؟

(تنبيه حرق: كانت الإجابة على السؤال البلاغي في العنوان: “نعم”.)

اليوم، أريد أن أطرح سؤالاً ذا صلة: “هل YouTube على وشك المرور Amazon كأكبر نظام توصيات صناعية على الإطلاق وأكثرها تطورًا؟

هذا السؤال ليس بلاغيًا – لأنني لا أعرف الإجابة.

لكنني أعلم أن مقاطع الفيديو المقترحة تعد بمثابة مضاعفة للقوة YouTubeخوارزمية البحث التي سترغب في فهمها.

لقد ألمح نوعًا ما إلى هذا في العام الماضي في مقال في مجلة محرك البحث، YouTube الخوارزمية: 7 نتائج رئيسية يجب أن تعرفها.

قلت: لتعظيم حضورك YouTube البحث ومقاطع الفيديو المقترحة، لا تزال بحاجة إلى التأكد من تحسين بياناتك الوصفية بشكل جيد. يتضمن ذلك عنوان الفيديو الخاص بك ووصفه وعلاماته.

الآن، أعتذر، لأنني تابعت بعد ذلك شرح كيفية تحسين عنوان الفيديو الخاص بك ووصفه وعلاماته.

لقد انزلقت تمامًا إلى ما بعد عبارة “وجودك في YouTube البحث ومقاطع الفيديو المقترحة.” ولكن، اسمحوا لي أن تصحيح هذا الخطأ الآن.

تركز معظم عمليات تحسين محركات البحث (SEO) على نتائج البحث – لأن هذا هو ما يهم في Google.

لكن معظم YouTube يعرف المسوقون أن الظهور في مقاطع الفيديو المقترحة يمكن أن يولد عددًا من المشاهدات تقريبًا مثل الظهور فيها YouTubeنتائج البحث.

لماذا؟

لأن المشاهدين يميلون إلى مشاهدة مقاطع فيديو متعددة خلال جلسات تستغرق حوالي 40 دقيقة في المتوسط.

لذلك، يمكن للمشاهد إجراء بحث واحد، ومشاهدة مقطع فيديو، ثم متابعة مشاهدة مقطع فيديو مقترح.

بمعنى آخر، قد تحصل على مقطعي فيديو أو أكثر يتم مشاهدتهما لكل عملية بحث يتم إجراؤها YouTube.

وهذا ما يجعل مقاطع الفيديو المقترحة بمثابة قوة مضاعفة YouTubeخوارزمية البحث.

وبخجل، أعترف أنني استفدت من هذه الظاهرة في عام 2008.

كان أحد عملائنا في ذلك الوقت هو شركة STACK Media، الشركة الرائدة في البلاد في إنتاج وتوزيع الأداء الرياضي والتدريب ومحتوى نمط الحياة للرياضيين في المدارس الثانوية.

قمنا بتحسين 137 مقطع فيديو لقنوات STACKVids وSTACK Football وSTACK Baseball وStack Basketball على YouTube، والتي قدمت نصائح الخبراء حول التمارين الرياضية وقصصًا داخلية من بعض أبرز الرياضيين في العالم.

على سبيل المثال، كان لدينا مقطع فيديو يظهر فيه ويل بارثولوميو، الذي تحدث عن تمرين الضغط على مقاعد البدلاء بالدمبل الذي استخدمه بيتون مانينغ في غير موسمها.

ما هي الكلمات الرئيسية التي استخدمناها في العنوان؟

حسنًا، إذا نظرت إلى عنوان الفيديو، فالإجابة واضحة جدًا: تجريب بيتون مانينغ.

ولن يترك وصف الفيديو أي شخص في حيرة بشأن مصطلحات البحث التي كنا نستهدفها:

“يتدرب بيتون مانينغ في D1 خلال فترة الركود. شاهد تمرين Manning الكامل (مع رابط تتبع لمقالة ذات صلة على موقع STACK الإلكتروني).”

لكن ما هي العلامات التي استخدمناها؟

حسنا، في ذلك الوقت، YouTube لا يزال يظهر العلامات التي يستخدمها الفيديو.

لم يعد هذا هو الحال. لكنني قمت بمشاركة دراسة الحالة هذه في SES San Jose 2008، لذلك حصلت على إذن من موكلي للإفصاح عن أننا استخدمنا العلامات التالية:

“بيتون مانينغ”

“تمرين بيتون مانينغ”

“”تمرين الوسط””

“تدريب الوسط”

“تدريب بيتون مانينغ”

“الضغط على مقاعد البدلاء”

“الضغط على مقاعد البدلاء في الوسط”

“”الضغط على مقاعد البدلاء بالدمبل””

“تمرين مانينغ”

كيف توصلنا إلى هذه العلامات؟

لقد نظرنا إلى مقطع الفيديو الأعلى تصنيفًا في ذلك الوقت بحثًا عن مصطلح “تمرين Peyton Manning”، ثم استخدمنا أكبر عدد ممكن من العلامات التي كانت ذات صلة أيضًا بالفيديو الخاص بنا.

وبهذه الطريقة، قمنا بتحسين احتمالات أن نصبح الفيديو المقترح الأعلى بعد أن شاهد أحد الأشخاص هذا الفيديو الأعلى تصنيفًا.

في هذه الأيام، من الصعب العثور على الفيديو الذي احتل المرتبة الأولى لهذا الفصل في عام 2008.

ولكن، تجدر الإشارة إلى أن فيديو STACK يحتل حاليًا المرتبة الأولى في “تمرين Peyton Manning”، والمرتبة الأولى في “تمرين Manning”، والمرتبة الخامسة في “تدريب Peyton Manning”.

كيف YouTube اكتشاف وترتيب مقاطع الفيديو المقترحة اليوم؟

كانت هذه هي الطريقة التي تعمل بها مقاطع الفيديو المقترحة عندما كان المستخدمون يقومون بتحميل 13 ساعة من محتوى الفيديو إليها YouTube كل دقيقة.

إذن كيف YouTube اكتشاف وتصنيف مقاطع الفيديو المقترحة الآن والتي تم تحميل أكثر من 500 ساعة من محتوى الفيديو عليها YouTube كل دقيقة؟

حتى وقت قريب، كانت الإجابة الوحيدة التي تمكنت من العثور عليها تأتي من مقطع فيديو على موقع الويب YouTube قناة المبدعين بعنوان كيف YouTubeتعمل مقاطع الفيديو المقترحة.

وكما يوضح وصف الفيديو المكون من 300 كلمة:

“مقاطع الفيديو المقترحة هي مجموعة مخصصة من مقاطع الفيديو التي قد يرغب المشاهد الفردي في مشاهدتها بعد ذلك، بناءً على النشاط السابق.”

لا يمكن لمنشئي المحتوى التأثير على السلوك السابق للمشاهد، ولكن هذا يعني أيضًا أن القناة الرياضية يمكنها الاستفادة من مشجعي الرياضة.

“يتم عرضها للمشاهدين على الجانب الأيمن من صفحة المشاهدة ضمن “التالي”، أسفل الفيديو على تطبيق الهاتف المحمول، وكفيديو تالي يتم تشغيله تلقائيًا.”

أكثر من 70% منها YouTube يأتي وقت المشاهدة من الأجهزة المحمولة، لذلك تحتاج إلى استراتيجية تعطي الأولوية للجوال لمقاطع الفيديو المقترحة.

” دراسات YouTube أظهر الاستهلاك أن المشاهدين يميلون إلى مشاهدة المزيد عندما يتلقون توصيات من مجموعة متنوعة من القنوات، وهذا ما تفعله مقاطع الفيديو المقترحة. يتم تصنيف مقاطع الفيديو المقترحة لتحقيق أقصى قدر من التفاعل للمشاهد.

لذلك، لا يزال تحسين البيانات الوصفية مفيدًا، ولكنك تحتاج أيضًا إلى إنشاء افتتاحية مقنعة لمقاطع الفيديو الخاصة بك، والحفاظ على الاهتمام وبناءه طوال الفيديو، بالإضافة إلى إشراك جمهورك من خلال تشجيع التعليقات والتفاعل مع المشاهدين كجزء من المحتوى الخاص بك.

وفقًا للوصف، من المرجح أن تكون مقاطع الفيديو المقترحة:

“مقاطع الفيديو… ذات الصلة بالموضوع. يمكن أن تكون مقاطع فيديو من نفس القناة، أو من قناة مختلفة. بمعنى آخر، فيديوهات رياضية لعشاق الرياضة سواء من قناتك أو من قناة رياضية مختلفة.

“مقاطع فيديو من سجل المشاهدة السابق للمشاهد.” ما لم تكن لديك آلة زمن DeLorean، فلا توجد طريقة يمكنك من خلالها التأثير على سجل المشاهدة السابق للمشاهد.

يخبر وصف الفيديو منشئي المحتوى أيضًا بما يلي:

“يمكنك معرفة مقاطع الفيديو التي تجذب المشاهدين إلى قناتك من مقاطع الفيديو المقترحة في تقرير مصادر الزيارات (في YouTube Analytics) من خلال النقر على مربع “مقاطع الفيديو المقترحة”.

أم نعم. ولكن، لا الغالبية العظمى إذا YouTube المبدعين يعرفون ذلك بالفعل؟

وأخيرًا، يتضمن الوصف النصائح التالية لمنشئي المحتوى:

قم بتضمين عبارات قوية تحث المستخدم على اتخاذ إجراء في مقاطع الفيديو الخاصة بك لمشاهدة مقطع فيديو آخر في سلسلتك.

أقنع المشاهدين لماذا يجب عليهم الذهاب ومشاهدة مقطع فيديو آخر في مسلسلك.

انتبه إلى الطريقة التي تنتهي بها مقاطع الفيديو الخاصة بك، لأن النهايات الطويلة قد تثني المشاهدين عن مشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو.

استخدم قوائم التشغيل والروابط والبطاقات وشاشات النهاية لاقتراح الفيديو التالي لمشاهدته.

قم بتطوير سلسلة من مقاطع الفيديو المرتبطة بشكل عضوي.

قم بإنشاء مقاطع فيديو مرتبطة بالتنسيقات الشائعة على YouTube مثل التحديات أو القوائم.

الآن، حصل هذا الفيديو على 394.000 مشاهدة.

لذلك، من الآمن أن نفترض أن عدة مئات الآلاف من خريجي ما كان يُعرف سابقًا باسم YouTube تعرف أكاديمية منشئي المحتوى على الأقل هذا القدر من المعلومات حول كيفية القيام بذلك YouTubeتعمل مقاطع الفيديو المقترحة.

لذا، فإن هذا لن يمنحك ميزة تنافسية كبيرة.

ومع ذلك، هناك معلومات أكثر تفصيلاً متاحة – على الرغم من أنها كانت مخفية بشكل آمن على مرأى من الجميع حتى أرسل لي مصدر مجهول، قد يكون أو لا يكون من بوثان، رابطًا حيث يمكنني العثور عليها.

أخذني الرابط إلى ورقة بحثية تم نشرها في 15 سبتمبر 2016، وهي الآن مؤرشفة في Google Research.

هذه الورقة البحثية القديمة كتبها بول كوفينجتون وجاي آدامز وإمري سارجين من جوجل. بعنوان “الشبكات العصبية العميقة ل YouTube التوصيات.

كيف YouTubeهل تقوم أنظمة التوصية بإنشاء وتصنيف مقاطع الفيديو المقترحة؟

إذا كنت تبحث عن ميزة تنافسية جادة، فسوف ترغب في تنزيل ملف PDF وقراءة هذه الورقة البحثية بنفسك.

ولكن، إذا كنت بحاجة إلى الاقتناع بأن قراءة مستند أكاديمي مكون من 8 صفحات مضى عليه أكثر من ثلاث سنوات ونصف يستحق وقتك واهتمامك، فاسمح لي بمشاركة بعض النقاط البارزة التي وجدتها مخبأة في ” الشبكات العصبية العميقة ل YouTube التوصيات.

بالنسبة للمبتدئين، يكشف كوفينجتون وآدامز وسارجين عن ذلك YouTubeيتكون نظام التوصيات الضخم الخاص بـ “من شبكتين عصبيتين: واحدة لتوليد المرشحين والأخرى للتصنيف.”

هذا مهم.

أو كما يقول مون موثما (كارولين بلاكيستون) رسميًا في حرب النجوم: الحلقة السادسة – عودة الجيداي (1983)، “مات العديد من البوتانيين ليقدموا لنا هذه المعلومات”.

تقول ورقتهم:

“تأخذ شبكة جيل المرشحين الأحداث من أحداث المستخدم YouTube سجل النشاط كمدخل ويسترد مجموعة فرعية صغيرة (مئات) من مقاطع الفيديو من مجموعة كبيرة. يهدف هؤلاء المرشحون إلى أن يكونوا ذوي صلة بالمستخدم بشكل عام وبدقة عالية.

الآن، لا يمكننا تحسين مقاطع الفيديو الخاصة بنا لتتناسب مع سجل المشاهدة السابق للمشاهد – إلا إذا كانت لدينا آلة زمنية.

ولكن يمكننا إنشاء مقاطع فيديو تستهدف الجماهير YouTube يستخدم أيضًا لاستهداف حملات إعلانات الفيديو.

بمعنى آخر، لن ينتهي الأمر بالفيديو الخاص بك ضمن مجموعة فرعية صغيرة (مئات) من مقاطع الفيديو إذا كان يدور حول موضوع مختلف تمامًا عن مقاطع الفيديو الأخرى على قناتك، أو إذا كان يستهدف مجموعة سكانية مختلفة تمامًا عما كانت عليه في الماضي.

ولا تفكر حتى في إنشاء مقطع فيديو جديد يستهدف “عشاق الموسيقى” إذا كانت جميع مقاطع الفيديو الأخرى التي شاهدها المشتركون في قناتك تستهدف “عشاق الرياضة”.

وكما أشرت في مقال بعنوان اتجاهات النظام الأساسي: كيف يزيد عمودي المحتوى من الوصول إليه YouTube و Facebook، والتي تم نشرها على Tubular Insight في سبتمبر 2018، يدرك ستة من الناشرين الرقميين الأوائل أنهم يتبعون بالفعل استراتيجية رأسية.

وهذا يتضمن: Axel Springer SE، وGroup Nine، وBuzzFeed، وUNILAD، وJungle Creations، وThe LADbible Group، و9GAG.

إليكم السؤال البلاغي الذي طرحته في هذا المقال:

“لذا، لماذا يقوم كل هؤلاء الناشرين بتقسيم ممتلكاتهم إلى عدة قطاعات بدلاً من مجرد حشو نطاق واسع من المحتوى في قطاعات عملاقة وأفقية… YouTube القنوات؟ لأنه في بيئة فيديو تنافسية متزايدة عبر الإنترنت، من المرجح أن تجذب الجماهير بمحتوى يستهدف اهتماماتهم الخاصة بشكل ضيق أكثر من تفاعلك مع مجموعة عشوائية من المحتوى الذي قد يجذب أو لا يجذب اهتماماتهم العامة. وبعبارة أخرى، من الأفضل أن تتعمق أكثر من أن تتوسع.

وهذا يقودنا إلى الشبكة العصبية الثانية للتصنيف.

يعترف كوفينجتون وآدامز وسارجين بوجود طرق عديدة لتصنيف مقاطع الفيديو المقترحة. لكنهم يكشفون:

“غالبًا ما يؤدي التصنيف حسب نسبة النقر إلى الظهور (CTR) إلى الترويج لمقاطع الفيديو الخادعة التي لا يكملها المستخدم (‘clickbait’) بينما يلتقط وقت المشاهدة التفاعل بشكل أفضل.”

لذا، تجنب استخدام العناوين والصور المصغرة المضللة أو المثيرة للنقر أو المثيرة.

نعم، لقد عملوا في الماضي.

لكنهم سلكوا طريق طائر الدودو مرة واحدة YouTube استبدلت “المشاهدات” بـ “وقت المشاهدة” في خوارزميتها في أكتوبر 2012.

حسنًا، الشبكة العصبية الثانية لا تستخدم نسبة النقر إلى الظهور (CTR) كإشارة. ما هي الإشارات الأخرى التي يستخدمها؟

ويلاحظ مؤلفو الورقة أن “أهم الإشارات” تشمل ما يلي:

ما هو تفاعل المستخدم السابق مع الفيديو نفسه ومقاطع الفيديو الأخرى المشابهة؟

كم عدد مقاطع الفيديو التي شاهدها المستخدم من هذه القناة؟

متى كانت آخر مرة شاهد فيها المستخدم مقطع فيديو حول هذا الموضوع؟

يقول كوفينجتون وآدامز وسارجين:

“تعد هذه الميزات المستمرة التي تصف إجراءات المستخدم السابقة بشأن العناصر ذات الصلة قوية بشكل خاص لأنها يتم تعميمها بشكل جيد عبر عناصر متباينة. لقد وجدنا أيضًا أنه من الضروري نشر المعلومات من جيل المرشحين إلى التصنيف في شكل ميزات، على سبيل المثال، ما هي المصادر التي رشحت مرشح الفيديو هذا؟ ما هي الدرجات التي خصصوها؟

ويضيفون:

“تعد الميزات التي تصف تكرار مرات ظهور الفيديو السابقة أيضًا أمرًا بالغ الأهمية لإدخال “التغيير” في التوصيات (الطلبات المتعاقبة لا تعرض قوائم متطابقة). إذا تمت التوصية على أحد المستخدمين مؤخرًا بمقطع فيديو لكنه لم يشاهده، فسيقوم النموذج بشكل طبيعي بتخفيض مرات الظهور هذه عند تحميل الصفحة التالية. إن تقديم انطباع يصل إلى الثانية وسجل المشاهدة يعد إنجازًا هندسيًا في حد ذاته خارج نطاق هذه الورقة، ولكنه أمر حيوي لإنتاج توصيات سريعة الاستجابة.

يكشف كوفينجتون وآدامز وسارجين:

“هدفنا هو توقع وقت المشاهدة المتوقع من خلال أمثلة التدريب التي تكون إما إيجابية (تم النقر على ظهور الفيديو) أو سلبية (لم يتم النقر على مرة الظهور). يتم شرح الأمثلة الإيجابية مع مقدار الوقت الذي يقضيه المستخدم في مشاهدة الفيديو. للتنبؤ بوقت المشاهدة المتوقع، نستخدم تقنية الانحدار اللوجستي المرجح، والتي تم تطويرها لهذا الغرض.

بمعنى آخر، إذا كنت ترغب في تحسين الفيديو الخاص بك YouTubeأنظمة التوصيات، فأنت بحاجة إلى مساعدة المشاهدين في العثور على مقاطع الفيديو التي يرغبون في مشاهدتها، ومن ثم زيادة تفاعلهم ورضاهم على المدى الطويل.

هذا صعب.

ولكن، مع تحميل أكثر من 500 ساعة من محتوى الفيديو YouTube كل دقيقة، هذا ما عليك القيام به هذه الأيام.

ماذا يعني هذا بالنسبة لك؟

ولكن انتظر هناك المزيد!

وكشف مؤلفو الورقة أيضا عن ذلك YouTube تستخدم “التعلم العميق” لتصميم وتكرار وصيانة “نظام توصيات ضخم” منذ عام 2016.

وقد رأوا “تحسينات جذرية في الأداء” مع “تأثير هائل على المستخدم” حتى في ذلك الوقت.

الآن، هذا قد لا يبقيك مستيقظًا في الليل.

ولكن، إذا قامت Google بنشر ما تعلمته، مثل Google Shopping على سبيل المثال، فأنا أراهن أنها ستخلق كوابيس للباحثين والمطورين في Amazon.

الآن، ماذا يعني هذا بالنسبة لك؟

أدرك أن تركيزك ينصب على التسويق الرقمي وتحسين محركات البحث وتسويق المحتوى والبحث المدفوع. حسنا، هذا أوصلك إلى هذا الحد.

ماذا عن السنوات الأربع المقبلة؟

حسنًا، إذا كنت أنت أو أي شخص في فريقك تفهم بالفعل TensorFlow، (المعروف سابقًا باسم Google Brain)، فأنت على استعداد لموسيقى الروك أند رول.

ولكن، إذا لم يكن لديك باحث أو مطور في فريقك يفهم كيفية استخدام النظام البيئي المرن والشامل لـ TensorFlow من الأدوات والمكتبات وموارد المجتمع لدفع أحدث ما توصلت إليه تقنية التعلم الآلي (ML) إلى قم بإنشاء ونشر تطبيقات مدعومة بالتعلم الآلي لمؤسستك أو عملائك، فأنت بحاجة إلى العثور على واحد منها… بسرعة.

لماذا؟

لأنه في المستقبل، سوف يصبح مصيرك – ومصير مؤسستك أو عملائك – في أيدي أنظمة التوصية.

ولهذا السبب فإن قراءة كتاب “الشبكات العصبية العميقة لـ.” تستحق وقتك واهتمامك YouTube التوصيات” اليوم.

تمامًا مثل إحدى ألعاب التجسس المنظار التي تتيح للأطفال “الرؤية حول الزوايا وفوق الجدران”، يمكن أن تساعدك هذه الوثيقة الأكاديمية المكونة من 8 صفحات على رؤية ما تم إخفاؤه على مرأى من الجميع لأكثر من ثلاث سنوات ونصف.

المزيد من الموارد: