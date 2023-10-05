Rewrite this title: لا تتخلف عن الركب: 6 نصائح مدعومة من الخبراء لكي تصبح مسوقًا تقنيًا

ستساعدك المقالة التالية: لا تتخلف عن الركب: 6 نصائح مدعومة من الخبراء لكي تصبح مسوقًا تقنيًا

لقد كثر الحديث مؤخرًا عن كيفية تطور التسويق، ويحتاج المسوقون إلى مواكبة ذلك.

ما زلت غير متأكد من التعريف الدقيق لـ “هاكر النمو“، حيث يبدو أن الجميع ما زالوا يضعون أفكارهم الخاصة حول هذا المصطلح، لذا سأستخدم المصطلح “المسوق الفني“في هذا المنشور تعني شخصًا يعمل في مجال التسويق ويستخدم المهارات التقنية (مثل البرمجة) لتعزيز عمله.

في البداية، دعونا نرى ما يقوله الناس حول فكرة حصول المسوقين على التقنية وسبب أهميتها.

بدءًا من عام 2013، بعد أن أدرك مدير التسويق أنه لا يمتلك مجموعة المهارات اللازمة لكفاءة تحليل البيانات، سيكون لدى 50% من الموظفين الجدد في مجال التسويق خلفيات فنية.

هذه واحدة من التوقعات الأكثر جرأة التي صادفتها عند البحث في هذا المنشور. انها تاتي من أفضل 10 توقعات لكبار مسؤولي التسويق في IDC لعام 2013. لست متأكدًا من أن جميع المسوقين سيحتاجون بالضرورة إلى أن يأتوا من خلفية برمجية، ولكن تعلم المهارات التقنية بالإضافة إلى خبرتك التسويقية يمكن أن يكون مفيدًا بالتأكيد. في الواقع، يبدو أن الإجماع العام في عالم التسويق هو أن أولئك الذين لا يواكبون التقنيات الجديدة ويتعلمون كيفية الاستفادة منها سيتم تركها وراءها.

المسوقون الذين يعرفون لغة SQL، ويمكنهم كتابة التعليمات البرمجية، والاستفادة من واجهات برمجة التطبيقات، وإجراء التحليل الكمي، سيكونون أكثر الأفراد المرغوبين والأكثر إنتاجية في صناعتنا. وأولئك الذين لا يملكون هذه المهارات سيجدون صعوبة متزايدة في العثور على فرص وظيفية مثالية. — جيمي ستيفن، المدير التنفيذي للتسويق موز

أنا أحب الطريقة جوليان سميث الموصوفة التطور الحالي للتسويق على مدونته:

الجواب عن سبب وجوب القيام بكل شيء بشكل أصعب وأفضل وأسرع وأقوى هو أنه بخلاف ذلك، فإن منافسيك سيفعلون ذلك. الخلاصة: ليس أمامنا خيار سوى التطور.

حتى أن هناك دورات كاملة ومواقع ويب مخصصة لتعليم المهارات التقنية للمسوقين، بدءًا من كتابة الإعلانات والتسويق عبر البريد الإلكتروني ووصولاً إلى قواعد البيانات وتصميم الويب والإحصائيات.

ولكن من أين تبدأ؟ هناك ثروة من المعرفة والعديد من المهارات التي يجب تعلمها، مما قد يجعل من الصعب تحديد ما يجب فعله أولاً. لقد جمعت بعض النصائح من خبراء التسويق وأولئك الذين يسيرون في هذا الطريق (أو سبق لهم ذلك بالفعل) والذين نأمل أن يساعدونا في العثور على نقطة بداية جيدة.

1. إيفان كيريجين: جرب هذا في المنزل

شارك إيفان كيريجين مؤخرًا تجربته مع Dropbox، Facebook وشركته الناشئة الجديدة YesGraph في أ رديت AMA. كان أحد الأسئلة المطروحة على إيفان حول كيفية الانتقال من دور التسويق الرقمي إلى دور يركز على النمو، وما هي المهارات الأفضل لتعلمها. وهذا رد إيفان:

لقد شارك أيضًا بعض الأفكار الرائعة للعمل على هذا في وقت فراغك، بما في ذلك التدوين بانتظام حول المنتج الذي يعجبك، ولماذا يعجبك وما الذي تريد تحسينه بشأنه. وكانت فكرته الثانية هي التركيز على المشاريع الشخصية التي يمكن أن تساعدك في التعرف على كيفية معالجة البيانات. على سبيل المثال، اقترح تتبع خطواتك ونومك باستخدام Fitbit وتعلم كيفية استخدام واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ Fitbit لتحويل تلك البيانات إلى رسم بياني على أساس يومي، أو تحويل الإحصائيات حول عدد رسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها وتستقبلها إلى رسم بياني يومي. وكانت نصيحة إيفان الأخيرة هي: المزيد من مهارات البرمجة تجعل عملك أكثر قابلية للتسويق. سأركز على القدرة على معالجة البيانات للحصول على إجابات للأسئلة.

لا تحتاج إلى إذن أو مدرسة أو صاحب عمل لتجعل من نفسك خبيرًا، فقط العمل الجاد.

2. ميشيل صن: استلهم من نجاح الآخرين

شاركتني ميشيل، مهندسة النمو في Buffer، أفضل اقتراح لها للتعرف على الجانب الفني للتسويق: التعلم من الأشخاص الذين تعجبهم. تقترح عليك ميشيل أن تبدأ بمراقبة الخدمات والتطبيقات التي تستخدمها بالفعل وتجمع الإلهام منها. وتقول: كن طالبًا في استراتيجيات وتكتيكات النمو.

كن في حالة بحث عن الإلهام. أحدث لعبة قمت بتثبيتها، أو تطبيقك المفضل، كيف تطورت؟

من الأمثلة المفضلة لميشيل هي التغييرات الأخيرة التي أجرتها LinkedIn لزيادة النمو. وإليكم ما يبدو عليه الأمر، بفضل ساندي ماكفيرسون:

يمكنك أن ترى أن بعض هذه الملفات الشخصية (تلك الموجودة بالفعل على LinkedIn بالفعل) لديها خيار “الاتصال” بينما البعض الآخر (تلك التي تبدو مثل ملفات تعريف LinkedIn، ولكنها في الواقع مجرد أسماء أشخاص من دفتر عناوين ساندي الذين لم يفعلوا ذلك (لم تسجل بعد) لديك عبارة مختلفة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء: “أضف إلى الشبكة”. يعني هذا الاختلاف الطفيف أنه في الإجراء الذي يبدو متماثلًا، فإنك بالنسبة لبعض الأشخاص تؤدي في الواقع إلى زيادة قاعدة مستخدمي الشبكة. ماهر.

تقول ميشيل أننا بحاجة أيضًا إلى أن نسأل نجح تكتيك معين مع شخص آخر. أنا أحب هذا النهج، لأن ما يصلح لشركة واحدة قد لا يكون الخيار الأفضل بالنسبة لك، لذا فإن البحث بشكل أعمق يمكن أن يساعدك على اتخاذ قرارات ذكية.

3. فريد ويلسون: ابدأ مع Codecademy

روى فريد ويلسون قصة عظيمة على مدونته لشخص جاء بالعديد من أفكار الشركات الناشئة لدرجة أنه لم يتمكن من تنفيذها بنفسه، لدرجة أن زوجته طلبت منه في نهاية المطاف أن “يقوم بذلك فحسب”، وشرع في أن يصبح المؤسس المشارك الفني الذي يحتاجه. لقد بدأ مع Codecademy للحصول على مقدمة أساسية للبرمجة، ثم استخدم فيما بعد موارد أخرى لبناء مجموعة مهاراته. يقترح فريد هذا الطريق لأي شخص “غير تقني”:

لذا، إلى جميع الأشخاص الذين يفكرون في فكرتكم الكبيرة ولا يستطيعون معرفة كيفية بنائها، أقترح أن تقوموا ببنائها بأنفسكم. يمكن إنجازه. لقد تم ذلك. كل يوم. من قبل شخص يأخذ زمام المبادرة للقيام بذلك.

حتى أنه قام بتضمين هذه الحكاية القصيرة عن شخص طلب نصيحته بشأن هذا السؤال بالتحديد:

قبل بضع سنوات، كنت أتحدث أمام الجمهور وفي جلسة الأسئلة والأجوبة، سألني شاب عن النصيحة للمؤسسين الذين لا يتمتعون بالتقنية. قلت: “إذا لم تكن تقنيًا، أقترح عليك أن تصبح تقنيًا”

4. جيمي ستيفن: اهدف إلى العمق الواسع

جيمي ستيفن، مدير التسويق في Moz، مقتنع تمامًا بأن المسوقين بحاجة إلى تعلم المهارات التقنية حتى أنه أنشأ موقعًا كاملاً مخصصًا لهذا الغرض: TECHNICAL MKTG. إحدى نقاط جيمي الأولى حول أهمية المسوقين ذوي المهارات التقنية القوية هي أنك تحتاج إلى اتساع وعمق المهارات والمعرفة:

عليك أن تعرف ما الذي تطلبه وكيف يتم ذلك. وبدون هاتين الإمكانيتين، ستكون عرضة لأن تكون أقل كفاءة من زميلك أو منافسك الذي يفعل ذلك.

ويشير إلى أن هذا مهم للشركات الناشئة والشركات الصغيرة على وجه الخصوص، حيث تكون الميزانيات مقيدة ومعظم الأدوار أكثر عمومية مما ستكون عليه في شركة كبيرة. يوضح جيمي أن الاتساع والعمق يعنيان امتلاك معرفة المسوق التقليدي، ولكن أيضًا امتلاك المهارات التقنية اللازمة لتنفيذ أفكارك الخاصة:

هؤلاء هم الأفراد الذين لديهم المعرفة بقنوات وأساليب وتقنيات التسويق، ولكن لديهم أيضًا المعرفة التقنية المتخصصة لفهم ما هو ممكن وما هو غير ممكن، وللقيام بالعمل بأنفسهم.

5. ويل لام: القفز في النهاية العميقة (مع الأصدقاء للحصول على الدعم)

كتب ويل لام تدوينة في العام الماضي حول مصدر إلهامه لبدء رحلة أن يصبح مسوقًا تقنيًا:

على الرغم من أنه من الرائع الاستمرار في تعلم تحسين محركات البحث، إلا أن هناك عالمًا مختلفًا تمامًا خارج تحسين محركات البحث والتسويق الداخلي بشكل عام. إذا لم نتعامل مع المشكلات بطرق مختلفة تمامًا عما اعتدنا عليه عادةً، فسيتم دفعنا جانبًا وجعلنا غير ذي صلة (على المدى الطويل).

كان النهج الذي اتبعه ويل هو القفز إلى النهاية العميقة لتعلم البرمجة، بدءًا من أدوات مثل Treehouse وCodecademy، وبمساعدة أصدقائه لإبقائه مستمرًا. كانت إحدى تقنيات ويل لتعلم مهارات تقنية جديدة هي البدء في جمع الروابط المفيدة في هذه القائمة. لقد جمع مقالات ومقاطع فيديو حول التعلم بشكل عام، والبرمجة، والطريق إلى أن تصبح مهندسًا.

6. أندرو تشين: تعلم من الآخرين

أفضل نصيحة يقدمها Andrew Chen هي البحث عن أولئك الذين نجحوا بالفعل في أدوار التسويق الفني/اختراق النمو والتعلم من تجاربهم.

أفضل إجابة هي أن تتعلم من شخص جيد بالفعل في ذلك – إذا كنت تقنيًا ومبدعًا، فإن الأمر يستحق الوقت.

هو استجمع قائمة قصيرة من الخبراء المقترحين لتدوينها واقتراح استخدامها الوضوح.fm للتحدث مع الأشخاص الناجحين في هذا المجال. بالطبع، تعد مشاركة مدونة مثل هذه بداية جيدة أيضًا، حيث يمكنك مراجعة النصائح من العديد من الخبراء واختيار ما يناسبك بشكل أفضل. هل مررت بهذا الطريق من قبل؟ هل لديك أي اقتراحات أخرى للبدء؟

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اعتمادات الصورة: جيمي ستيفن

ظهرت هذه المشاركة في الأصل على متعادل، وأعيد طبعه بإذن.