Rewrite this title: لا تتعامل Google مع المحتوى الذي ينشئه المستخدم بشكل مختلف عن المحتوى الرئيسي

ستساعدك المقالة التالية: لا تتعامل Google مع المحتوى الذي ينشئه المستخدم بشكل مختلف عن المحتوى الرئيسي

أوضح جون مولر من Google مؤخرًا أنه عندما يتعلق الأمر بالتصنيفات، لا يوجد فرق بين المحتوى الذي ينشئه المستخدم والمحتوى الرئيسي.

كجزء من سلسلة مقاطع الفيديو اسأل Google Webmasters على YouTubeأجاب مولر السؤال التالي أرسله مالك الموقع:

“يقوم Google بتصنيف صفحات الويب بناءً على مدى ملاءمة المحتوى وجودته (من بين عوامل أخرى). هل ينطبق هذا في حالة المحتوى الذي ينشئه المستخدم أيضًا؟

يمكن قراءة رد مولر أدناه.

رد مولر

يشير المحتوى الذي ينشئه المستخدم إلى أي شيء يضيفه المستخدمون إلى الصفحة بعد نشر الصفحة في الأصل.

يمكن أن يشمل ذلك أي شيء بدءًا من التعليقات في نهاية المقالة وحتى المناقشات المباشرة بين المستخدمين وحتى الصفحات الكاملة التي كتبها مستخدمون آخرون للموقع.

هناك العديد من الأنواع المختلفة للمحتوى الذي ينشئه المستخدمون، ويتعامل Google معه تمامًا مثل المحتوى الذي ينشره مؤلف الصفحة الأصلية.

ينصح مولر بأن المحتوى الذي ينشئه المستخدم على الموقع يجب أن يرقى إلى مستوى معايير مالك الموقع فيما يتعلق بالمحتوى الخاص به.

بمعنى آخر: لا تسمح للمستخدمين بنشر أي شيء.

وهذا هو الرد بكلمات مولر:

“بشكل عام، لا تفرق Google بين المحتوى الذي كتبته والمحتوى الذي كتبه المستخدمون لديك.

إذا قمت بنشره على موقعك، فسنراه كمحتوى تريد نشره. وهذا ما سنستخدمه في الترتيب.

بعد كل شيء – إنه موقع الويب الخاص بك، أليس كذلك؟

لذا، إذا كان لديك قدر أكبر من المحتوى الذي أنشأه المستخدمون، فتأكد من أنه يلبي معاييرك لنشر المحتوى على موقع الويب الخاص بك.

الإشراف على المحتوى الذي ينشئه المستخدم

ويواصل مولر اقتراح طرق يمكن للمواقع من خلالها قبول المحتوى الذي ينشئه المستخدم بأمان وبطريقة لا تؤثر على التصنيفات.

أولاً، يوصي مولر بحظر الصفحات التي تحتوي على محتوى أنشأه المستخدمون من فهرس Google حتى تخضع لفحص الجودة.

إليك الطريقة التي يوصي بها مولر بتعديل المحتوى الذي ينشئه المستخدمون:

“إحدى الطرق البسيطة للقيام بذلك هي منع فهرسة تلك الصفحات افتراضيًا، والسماح بفهرستها فقط إذا كنت راضيًا عن الجودة.

على سبيل المثال، يمكنك حظرهم باستخدام علامة تعريف noindex لبرامج الروبوت، والتي يمكنك إزالتها بمجرد رضاك. إن معرفة مقدار ما تحتاجه لتكون سعيدًا بالمحتوى هو أمر متروك لك.

تقوم بعض المواقع بجمع معلومات حول مدى سعادة المستخدمين الآخرين بالمحتوى، وهو ما قد يكون مفيدًا لذلك.

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سمة UGC للروابط

يختتم مولر الفيديو من خلال نصح مالكي الموقع باتخاذ الاحتياطات اللازمة عندما يتعلق الأمر بالمحتوى الذي ينشئه المستخدم والذي يحتوي على روابط.

العديد من المواقع التي تقبل المحتوى الذي ينشئه المستخدم تحظر الروابط تمامًا. بالنسبة لأولئك الذين يسمحون بالروابط في UGC، يذكرهم Mueller باستخدام سمة رابط UGC.

“أخيرًا، هناك شيء واحد يجب أخذه في الاعتبار فيما يتعلق بالمحتوى الذي ينشئه المستخدم، وهو أنه، افتراضيًا، ربما لا يمكنك ضمان الروابط التي تمت إضافتها.

بالنسبة لهذه الروابط، لدينا طريقة لإخبارنا أن هذه الروابط عبارة عن محتوى أنشأه المستخدمون باستخدام السمة rel=“ugc”.

وبدلاً من ذلك، يمكن لمالكي المواقع في النهاية إنجاز نفس الشيء باستخدام السمة rel=“nofollow”.

لا تزال Google تضغط من أجل اعتماد سمات الارتباط التي قدمتها العام الماضي.

يرى: تُجري Google تغييرًا كبيرًا على Nofollow، وتقدم سمتين جديدتين للرابط

لسماع مولر وهو يناقش كيفية تعامل Google مع المحتوى الذي ينشئه المستخدم، شاهد الفيديو الكامل أدناه: