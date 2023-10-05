Rewrite this title: لا تشوه قيمة روابط الإحالة!

ستساعدك المقالة التالية: لا تشوه قيمة روابط الإحالة!

في المرة القادمة التي تقوم فيها بالبحث في حسابك في Google Analytics، قم بإلقاء نظرة على صفحة نظرة عامة على مصادر حركة المرور، وخاصة في المخطط الدائري الذي يقسم مصادر حركة المرور الخاصة بك. ما هي النسبة المئوية للزيارات التي تأتي من مصادر الإحالة؟ إذا نظرت إلى الرسم البياني أدناه، فسوف ترى أنه بالنسبة لهذا الموقع تحديدًا، فإن حوالي 20% من حركة المرور خلال فترة ستة أشهر جاءت من مواقع الإحالة بما في ذلك Wired.com، وBusinessweek.com، وblogs.wsj.com، والمزيد. على الرغم من أنها بالتأكيد نسبة أقل من حركة المرور المباشرة وحركة البحث، إلا أنه لا يمكنك تشويه قيمة حركة الإحالة هذه أو تلك الروابط المرجعية!

لماذا يجب أن يهتم أصحاب المواقع بأصغر مصدر للزيارات؟ إليك ما قاله خبير بناء الروابط إريك وارد؛

في نهاية المطاف، هناك تريليون موقع على شبكة الإنترنت. هناك مليار عبارة بحث، ومع ذلك لا يوجد سوى عشر إلى عشرين نتيجة بحث يتم التنافس عليها. هذه لعبة الحمقى. المواقع التي تزدهر وتستمر هي المواقع التي تجد طرقًا لإنشاء ملفات تعريف الارتباط التي تزودها بحركة مرور أخرى غير Google. عندما يتفاخر الناس بزيادة تصنيفاتهم في جوجل، أسألهم دائمًا ماذا يحدث إذا اختفت هذه التصنيفات؟ بالنسبة لي، ملف تعريف الارتباط المثالي هو الملف الذي لا يعتمد بشكل كبير على Google، وهو الملف الذي لا يسبب لك نوبة ذعر إذا انخفض ترتيبك من المركز الثالث إلى المركز التاسع.

ليس هناك من ينكر أنه عالم جوجل ونحن جميعا نعيش فيه. تبا، صناعة تحسين محركات البحث (SEO) موجودة إلى حد كبير فقط بسبب وجود Google! في حين أن معظم المواقع لا تستطيع تجاهل Google إذا أرادت إبقاء أبوابها مفتوحة، فإن إريك يثير نقطة مثيرة للاهتمام – هناك نقطة واحدة فقط لكل كلمة رئيسية، واعتمادًا على مجال عملك، قد يكون هناك آلاف من مواقع الويب تتنافس على تلك النقطة الأولى . إذا لم تكن من بين العشرة الأوائل في Google، فما هي الطرق الأخرى التي يستخدمها الأشخاص للعثور على موقعك؟

بنفس الطريقة التي كانوا يتبعونها قبل وجود Google، أي الروابط المرجعية! في مقابلته، يوضح إريك أن “الرابط هو الطريقة الوحيدة التي يعرف بها أي إنسان وجود موقع ما”. وكانت روابط الإحالة هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن للموقع من خلالها توليد حركة المرور، لذا فإن بناء الروابط من المصادر ذات الصلة لم يكن مجرد ممارسة أفضل، بل كان الممارسة الوحيدة.

اعتمادًا على المصدر، قد يكون الزوار من روابط الإحالة عملاء محتملين أفضل من أولئك الذين يأتون إلى موقع الويب الخاص بك بشكل طبيعي. على سبيل المثال، إذا كنت تمتلك متجرًا للحيوانات الأليفة، فقم بإحالة الزوار من أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل WhereMyDogsAt قد يتم التحويل بشكل أفضل من أولئك الذين يبحثون فقط عن “متجر الحيوانات الأليفة في بوسطن”؛ إنهم بالخارج ومستعدون للعمل. وبالمثل، قد ينفق الزائرون المُحالون من موقع الويب الخاص بالطبيب البيطري المحلي على طعام الكلاب العضوي ودروس التدريب أكثر من أي شخص وجد موقع الويب الخاص بك في Google، لأن الارتباط بموقع الويب الخاص بالطبيب البيطري يمنح بعض السلطة لموقعك على الويب ومتجرك. وبعد الحصول على رابط إحالة من مصدر موثوق به للغاية، قد لا يشعرون بالحاجة إلى “التسوق” بنفس القدر.

شيء آخر يجب أخذه في الاعتبار عندما يتعلق الأمر بروابط الإحالة هو أن كل رابط تقوم بإنشائه لديه القدرة على جذب حركة المرور المستهدفة إلى موقع الويب الخاص بك! تميل أفضل الروابط إلى أن تكون تلك التي لا تجعل ملف تعريف الارتباط الخاص بك يبدو أفضل لمحركات البحث فحسب، بل تلك التي ترسل الزوار إلى موقعك بمرور الوقت. لقد وجدت أنه عندما تنظر إلى الروابط كمصدر للزيارات وليس مجرد وسيلة للحصول على تصنيف أفضل، فإنك تميل إلى إنشاء روابط إحالة ذات جودة أعلى وأكثر صلة. محركات البحث تكافئ تلك الروابط بشكل جيد!

حتى أن القليل من الزوار يصل عددهم إلى أكثر من 6 أشهر. ضع في اعتبارك هذا: إذا كان لديك 100 رابط إحالة وكل مصدر يرسل 10 زوار فقط شهريًا، فهذا يعني 1000 زيارة إضافية شهريًا و12000 زائر سنويًا! على الرغم من أن حركة الإحالة قد تشكل نسبة مئوية أقل من إجمالي حركة المرور إلى موقعك، إلا أنها لا تزال تمثل جزءًا لا يصدق من الكعكة. يؤدي إنشاء المزيد من الروابط المرجعية إلى ملف تعريف ارتباط أقوى، وحركة مرور أكثر استهدافًا، واستقلالية عن Google.