Rewrite this title: لا تضع العربة أمام حصان SEO

ستساعدك المقالة التالية: لا تضع العربة أمام حصان SEO

يحب الكثير من الأشخاص التعمق في الأشياء دون أن يكون لديهم خطة واستراتيجية. لا يختلف تحسين محركات البحث (SEO) والتسويق عبر الإنترنت. هناك جوانب معينة من إستراتيجية الويب الخاصة بك يجب أن تحدث أولاً قبل أن تتمكن من المضي قدمًا في الجوانب الأخرى. اعتمادًا على ماهيته، يمكن أن يؤدي ذلك إلى نجاح أو فشل تحسين محركات البحث (SEO) وجهود التسويق الشاملة.

ابدأ في إنفاق الأموال/الموارد على تحسين محركات البحث (SEO) قبل تحديد أهدافك

ربما يكون العيب الأكثر أهمية والأساسي الذي يمكن أن تواجهه هو البدء في تحسين موقعك دون تحديد الأهداف العامة لموقعك/مدونتك. يجب أن تكون قادرًا على الإجابة على هذه الأسئلة قبل إنفاق الأموال والموارد على استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك.

من هم القراء / الزوار الأساسيين لديك؟

أين يعيش جمهورك المستهدف؟

ما هي كلماتك الرئيسية؟

من هم المنافسون الأساسيون؟

كيف سيتم تفويض الأدوار والمسؤوليات؟

كيف ستتتبع جهود تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك؟

ركز على إنشاء المحتوى قبل أن يصبح موقعك قابلاً للفهرسة

قبل أن تبدأ في إنفاق الكثير من وقتك ومواردك لإنشاء محتوى رائع، تحتاج إلى التأكد من فهرسة المحتوى بشكل صحيح بواسطة محركات البحث. بغض النظر عن مدى جودة المحتوى الخاص بك، إذا لم تقم محركات البحث بفهرسته، فإنك تقلل بشكل كبير من التغييرات التي يتم العثور عليها على المحتوى الخاص بك.

استخدم الملاحة ودية البحث

ربط مشاركاتك

قم بإرسال خريطة موقع XML بانتظام

ربط المحتوى الخاص بك بعمق

بناء الروابط قبل إنشاء محتوى جيد

إن الأساس لبناء روابط عالية الجودة هو، وسيظل دائمًا، إنشاء محتوى رائع قد يرغب الأشخاص في الارتباط به. إذا كنت تحاول الحصول على روابط لموقع ما والشيء الوحيد الذي يمكن للأشخاص العثور عليه هو “اشتر الآن”، فلماذا قد يرتبط شخص ما بموقعك. أو إذا كنت تحاول إنشاء روابط عن طريق الإرسال إلى آلاف الأدلة وإسقاط التعليقات في المنتديات، فأنت تقوم فقط ببناء روابط غير مرغوب فيها ومنخفضة القيمة.

الإعلانات قبل المرور

بدون وجود حركة مرور، لا فائدة من ازدحام مدونتك بالكثير من اللافتات والإعلانات التي من شأنها أن تقلل من قيمة مدونتك ومحتواها. عندما تبدأ مدونتك لأول مرة, يجب أن تركز على بذل كل ما في وسعك لبناء المصداقية والسلطة. هناك الكثير من الجدل حول الوقت المناسب لبدء إضافة الإعلانات إلى موقعك. أنا شخصياً أعتقد أنه سيأتي وقت خلال عمر مدونتك/موقعك حيث يتواصل معك الأشخاص للحصول على المشورة، ويسألون عن فرص الإعلان، ويطلبون منك إضافة مدونة على موقعهم. بمجرد أن تبدأ تلك الأشياء في الحدوث، ستكون قد اكتسبت مصداقيتك الأولية مع جمهورك ويمكنك البدء في جذب المعلنين.





أخبر قصص النجاح دون أن تفعلها أولاً

خاصة بالنسبة لشركات تحسين محركات البحث، إذا كنت تقوم بتأليف قصص نجاح ودراسات حالة مزيفة للفوز بالأعمال، فسوف يرى عملاؤك بسرعة الألوان الحقيقية لشركتك ويطردونك! إذا كان من المفترض أن يحل منتجك مشكلة يعاني منها شخص ما، فلن يكون لديك سوى الكثير من الأشخاص الغاضبين، إذا لم تكن متأكدًا من أنه يفعل ما تقول إنه يفعله.





الاشتراك في النشرة الإخبارية قبل إنشاء محتوى مجاني

بالطبع يمكنك أيضًا إضافة الاشتراك في النشرة الإخبارية إلى موقعك، ولكن لماذا يجب على شخص ما الاشتراك؟ إذا قمت بإنشاء جزء مجاني من المحتوى مثل ورقة عمل أو ندوة عبر الإنترنت قابلة للتنزيل والتي يمكنك تقديمها مقابل الاشتراك في النشرة الإخبارية، ستتمكن من إنشاء قائمة بشكل أسرع بكثير.





قم بترك وظيفتك اليومية قبل أن تجني مدونتك الأموال

قبل أن تترك عملك اليومي لمتابعة شغفك الحقيقي، تأكد من أنك تحقق دخلاً ثابتًا. يجب أن تكون قد حققت دخلاً ثابتًا من مصادر إيرادات متعددة. السبب الذي يجعلني أقول مصادر إيرادات متعددة هو أنه ماذا لو كنت تحصل على كل مبيعاتك من عبارة عضوية واحدة في Google؟ ثم تقرر Google سحب البساط من تحتك ولن يتم العثور عليك في أي مكان. هناك يذهب المصدر الرئيسي للدخل الخاص بك! إذا كانت لديك طرق مختلفة لكسب المال من مدونتك، فلن تضطر إلى الاعتماد على مصدر دخل واحد فقط.



