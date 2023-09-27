Rewrite this title: لا تفوت أبدًا أي خدعة لتحسين محركات البحث باستخدام هذا النهج خطوة بخطوة من Cocolyze

ستساعدك المقالة التالية: لا تفوت أبدًا أي خدعة لتحسين محركات البحث باستخدام هذا النهج خطوة بخطوة من Cocolyze

إن تحسين محركات البحث (SEO) يدور حول الأولويات ومعرفة ما يجب فعله أولاً.

عندما يتعلق الأمر بالأوجه المختلفة لاستراتيجية تحسين محركات البحث الناجحة، غالبًا ما يكون لدى المستشارين والخبراء وشركات الأدوات مناهج وأولويات مختلفة.

وستعتمد توصياتهم على خبرتهم وأعمالهم.

ستخبرك شركات الأدوات الفنية أنه يجب إجراء تحسين محركات البحث الفني أولاً.

سيقول كاتبو المحتوى “المحتوى هو الملك، لذا فهو يأتي أولاً…”

لديك كل هذه الاهتمامات والأولويات المتنافسة، ولكن هناك شيء واحد مؤكد – أنت لا تريد أن تفوت أي خطوة.

إن تحسين محركات البحث الناجحة هو نتيجة للعثور على ما ينجح ثم تطبيقه، مرارًا وتكرارًا، لمواصلة تحسين التصنيف وزيادة حركة المرور عالية الجودة.

لهذا السبب قمنا بإنشاء إطار عمل MAAC في Cocolyze.

MAAC لتقف علي:

م com.arket

com.arket أ نداء

نداء أ إمكانية الوصول

إمكانية الوصول جcom.ontent

إنها طريقة منظمة يمكنك استخدامها للتأكد من أنك تستفيد من جميع فرص تحسين محركات البحث المتاحة لك، دون نسيان أي شيء.

إطار عمل SEO موثوق به ويعمل حقًا

SEO هو مزيج من التحسين الفني والتسويق الإبداعي. لا يمكنك أن تفعل واحدة فقط.

تخيل مدى الإحباط الذي يشعر به الفريق الفني عندما يرى المبدعين يكتبون محتوى على صفحات غير قابلة للفهرسة!

وبالمثل، فإنه ليس من الجيد تحسين محركات البحث ككل أن يكون لديك محتوى رقيق وغير ذي صلة يتم نشره على الموقع الأكثر كفاءة من الناحية التقنية.

سيساعدك اتباع إطار عمل تحسين محركات البحث الخاص بـ Cocolyze على الجمع بين جهودك التسويقية والتقنية، بالإضافة إلى أصولك، بحيث يعمل كل شيء معًا بانسجام.

الخطوة 1. السوق

ابدأ بالكلمات الرئيسية لتجنب تفويت فرص التصنيف.

حدد الكلمات الرئيسية التي تم تصنيفك عليها بالفعل. يؤدي استخدام أداة تحسين محركات البحث (SEO) إلى جعل هذا العمل سريعًا:

بعد ذلك، تحتاج إلى تحديد الكلمات الرئيسية التي يصنفها منافسوك.

وأخيرًا، قم بتنظيم الكلمات الرئيسية المقترحة حول موضوع ما. يسترد Cocolyze عمليات البحث ذات الصلة من Google ويصنف الكلمات الرئيسية حسب إمكاناتها وموضوعها.

حدد الكلمات الرئيسية ذات الصلة

استهداف آلاف الكلمات الرئيسية ليس ضروريًا دائمًا. أو ذكي.

الكلمة الرئيسية ذات الصلة هي الكلمة التي يمكنك إنشاء محتوى أصلي لها – أي المحتوى الذي يلبي احتياجات المستخدمين حقًا.

يبحث الباحثون عن إجابة دقيقة لكل استفسار. لا يمكنك الحصول على تصنيف على أساس كلمة رئيسية إذا كان المحتوى الخاص بك لا يوفر للمستخدم إجابة.

على سبيل المثال، لا يمكن لعلامة تجارية فاخرة أن تقوم بالترتيب للكلمة الرئيسية “ملابس رخيصة”. ولماذا يريد ذلك؟

إذا كنت تنوي الحصول على تصنيف بناءً على كلمة رئيسية معينة، فاطلع على المحتوى الذي تقترحه مواقع الويب التي تم تصنيفها بالفعل بناءً على تلك الكلمة الرئيسية. يساعدك هذا على تحديد ما يبحث عنه المستخدمون بالضبط عندما يبحثون عن تلك الكلمة الرئيسية المحددة.

حتى إذا كان لديك محتوى قد يلبي احتياجات المستخدمين، فيمكنك تجاهل الكلمات الرئيسية التي ليس لديك محتوى أصلي لاقتراحها.

حدد جميع منافسيك الحقيقيين

إن منافسيك في مجال تحسين محركات البحث (SEO) ليسوا بالضرورة منافسين تجاريين مباشرين لك.

يمكنك بسهولة اكتشاف منافسيك الرئيسيين في مجال تحسين محركات البحث (SEO) من خلال تحليل صفحات الويب التي تم تصنيفها بشكل أفضل على الكلمات الرئيسية التي استهدفتها.

الأدوات التي يجب عليك استخدامها

للعثور على الكلمات الرئيسية ذات الصلة وتحديد المنافسين الحقيقيين، يمكنك استخدام Cocolyze:

الخطوة 2. الاستئناف

قم بإنشاء “انقر فوق الاستئناف” في SERPs.

لديك فرصة واحدة لترك انطباع جيد لدى المستخدم في SERPs. يمكنك القيام بذلك من خلال توفير عنوان صفحة يستحق النقر عليه وتحسين النتائج الغنية.

يمكن أن يؤدي استخدام تقرير تتبع الترتيب المتقدم إلى الكشف عن نتائج غنية متاحة لكلماتك الرئيسية التي يستخدمها منافسوك والتي لا يتم استخدامها على موقع الويب الخاص بك.

الأمثل لتجربة المستخدم

حتى لو كنت تقدم محتوى عالي الجودة وذو صلة، فقد يغادر الزائرون موقعك على الويب بسرعة قبل أن يستهلكوه.

لماذا؟

تعد النوافذ المنبثقة أو الأذونات أو الإشعارات أو تغيير التخطيط أو معايير الراحة المرئية الأخرى من بين أكبر الأسباب.

الأدوات التي يجب عليك استخدامها

لتعزيز جاذبية SEO الخاصة بك، يمكنك استخدام Cocolyze:

الخطوة 3. إمكانية الوصول

يمكنك منع مشكلات الفهرسة والزحف على موقع الويب الخاص بك عن طريق التأكد من أنه “صديق للروبوتات”. قم بتحسين خرائط الموقع، وعمليات إعادة التوجيه www، وHTTPS، وإعداد عناوين URL الأساسية، والتحقق من الروابط الداخلية المعطلة.

تحسين سرعة الصفحة

تعد سرعة الصفحة أحد أصعب أجزاء تحسين محركات البحث.

تحتاج إلى التحقق من المشكلات من جانب الخادم التي تتسبب في وقت استجابة طويل للخادم وبطء تحميل الصفحة.

يلزم إجراء تحليل عميق لأداء صفحتك للعثور على المشكلات الأكثر أهمية.

اجعل صفحاتك متوافقة مع الجوّال

تأكد من أن كل صفحة في موقع الويب الخاص بك سريعة الاستجابة بنسبة 100%.

تحقق من وجود مشكلات في التمرير الطويل والتمرير الأفقي.

يمكنك استخدام أداة فحص/زاحف الموقع للتحقق من جميع صفحاتك مرة واحدة.

منع المحتوى المكرر

يمكن أن تكون هذه مشكلة فنية، أو مشكلة في المحتوى، أو كليهما.

إن وجود محتوى مكرر، أو حتى محتوى مكرر تقريبًا، يمكن أن يجعل من الصعب على Google معرفة الصفحة التي سيتم تصنيفها لكلمة رئيسية معينة.

لا تريد أن يقرر Google أو أي محرك بحث آخر هذا الأمر نيابةً عنك! يمكن أن تتأثر تصنيفاتك وحركة المرور والتحويلات نتيجة لذلك.

يمكن أن تؤدي المشكلات الفنية إلى إمكانية الوصول إلى الصفحة من عناوين URL متعددة.

تأكد من أن كل صفحة تحتوي على عنوان URL أساسي صالح وفريد، ثم تحقق مما إذا كانت الصفحات تحتوي على محتوى مماثل.

الأدوات التي يجب عليك استخدامها

لتحسين العناصر التقنية لموقعك على الويب، يمكنك استخدام Cocolyze:

مسح الموقع: زاحف مصمم لتحسين محركات البحث، بما في ذلك عرض JavaScript.

زاحف مصمم لتحسين محركات البحث، بما في ذلك عرض JavaScript. تحليل الصفحة: عند العمل على صفحة معينة (على سبيل المثال، صفحة منتج أو صفحة مقصودة)، يمكنك استخدام أداة تحليل الصفحة للعمل على تحسين الجوانب الموجودة على الصفحة.

الخطوة 4. المحتوى

المحتوى الأمثل هو:

مفيدة أو مفيدة لجمهورك/سوقك المستهدف.

الكلمة الرئيسية المستهدفة.

شامل.

دقيقة وموثوقة وحديثة.

إتقان جميع أساسيات تحسين محركات البحث (SEO) على الصفحة (على سبيل المثال، علامة العنوان والوصف التعريفي وعلامات العناوين).

يمكن تحديد طول المحتوى والكلمات الرئيسية المراد تحسينها من خلال تحليل الصفحات ذات التصنيف الأعلى لكلمة رئيسية معينة.

يتم تحليل أفضل 20 منافسًا لك تلقائيًا بنقرة واحدة باستخدام أداة الكتابة Cocolyze.

يتم قياس جودة المحتوى من خلال نقاط الكتابة بناءً على تكرار الكلمات الرئيسية واستخدام الكلمات الرئيسية، مما يساعد على منع ازدحام الكلمات الرئيسية.

تم استخدام علامات العناوين كعوامل تصنيف. واليوم، يستخدمها Google لفهم محتوى الصفحة.

علامات H1-H6 الخاصة بك هي هيكل منشورك. H1 الخاص بك هو فكرتك أو موضوعك الرئيسي. H2 هو موضوع فرعي.

وأي علامات عنوان تتجاوز ذلك يجب أن تكون أقسامًا فرعية تتعلق بـ H2 الخاص بك.

لذا استخدم هذه العلامات بطريقة تقود زوار موقعك (ومحركات البحث) من النقطة أ إلى ب إلى ج.

احصل على روابط خلفية

أي رابط خلفي يمكن أن يساعدك. ولكن من الأفضل بشكل عام الحصول على روابط خلفية من عدة نطاقات مرجعية بدلاً من الحصول على نطاق واحد.

هناك نوعان من الصعوبات الرئيسية في تحسين الروابط الخلفية:

الحصول على نطاقات مرجعية جديدة: إحدى الطرق السهلة للحصول على أفكار الروابط الخلفية هي مقارنة الروابط الخلفية الخاصة بمنافسيك واستخراج الروابط الخلفية المشتركة.

إحدى الطرق السهلة للحصول على أفكار الروابط الخلفية هي مقارنة الروابط الخلفية الخاصة بمنافسيك واستخراج الروابط الخلفية المشتركة. تنظيف ملف تعريف الارتباط الخلفي الخاص بك: تنصل من الروابط السامة وتحقق مما إذا كانت جميع الروابط الخلفية ذات صلة بعملك.

الأدوات التي يجب عليك استخدامها

قم بتحسين تحسين المحتوى الخاص بك والروابط الخلفية الخاصة بك باستخدام Cocolyze:

ما هو الشيء الفريد في طريقة وأدوات Cocolyze؟

Cocolyze هو حل تحسين محركات البحث (SEO) الوحيد ذو التكلفة المعقولة والذي سيمكنك من تطوير جميع مراحل إطار عمل MAAC.

تختلف Cocolyze عن أدوات تحسين محركات البحث الأخرى المتوفرة في السوق، فهي أداة عملية تركز على النتائج والعائد على الاستثمار – وكل هذا من خلال واجهة سهلة الاستخدام.

هذا عرض لفترة محدودة يتضمن الخطة الأساسية بقيمة 49 دولارًا.