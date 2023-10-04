Rewrite this title: لا تفوت الفرصة: كيفية استخدام أداة اختبار الهاتف المحمول الجديدة من Google

ستساعدك المقالة التالية: لا تفوت الفرصة: كيفية استخدام أداة اختبار الهاتف المحمول الجديدة من Google

ظهرت أداة Google الأصلية لاختبار الأجهزة المحمولة في عام 2014، وقد تكون قضاء عامين في أرض التكنولوجيا بمثابة عمر كامل. لقد حان الوقت لإصدار تحديث، ويسعدني أن أقول إن الأمر كان يستحق الانتظار. وفقًا لجوجل، “من المرجح أن يغادر الأشخاص موقعًا للجوال غير متوافق مع الجوال بخمس مرات”، و”ما يقرب من نصف جميع الزوار سيغادرون موقعًا للجوال إذا لم يتم تحميل الصفحات في غضون 3 ثوانٍ”. وبعبارة أخرى أكثر وضوحًا، من الضروري أن يقوم أصحاب الأعمال بتحسين مواقعهم للجوال.

اقرأ ما يلي لمعرفة كيفية استخدام أحدث إصدار من أداة اختبار الهاتف المحمول من Google والتأكد من أن موقعك على الويب يلبي احتياجات عملاء الهاتف المحمول لديك.

كيفية الحصول على أداة اختبار Google Mobile الجديدة

أول الأشياء أولاً: يمكنك الوصول إلى الأداة من تقرير قابلية الاستخدام على الأجهزة المحمولة لـ Search Console من Google. وفي كلتا الحالتين، بمجرد وصولك إلى الأداة، يكون الأمر بسيطًا مثل إدخال عنوان URL لموقع الويب الخاص بك في مربع البحث، والنقر فوق “اختبار الآن”، وانتظار النتائج. ستبدو الشاشة الرئيسية كما يلي:

بعد ذلك، بمجرد إدخال عنوان URL، ستبدو صفحة النتائج كما يلي:

كيفية تفسير نتائج أداة اختبار Google Mobile

والآن أنت تعرف كيفية الوصول إلى الأداة (إنها واضحة جدًا وسهلة الاستخدام، وذلك بفضل Google!). بعد ذلك، عليك أن تعرف ماذا تعني هذه النتائج. لا قيمة للاختبار إذا لم تتمكن من استخدام النتائج لإجراء تحسينات إيجابية.

فيما يتعلق بلقطة الشاشة أعلاه، توضح Google أن الموقع متوافق مع الأجهزة المحمولة. يعد التصنيف الأخضر الكبير 99/100 لملاءمة الهاتف المحمول بمثابة هدية كبيرة جدًا. إذا كنت لا تبحث عن تحليل متعمق لموقعك، فقد تكون هذه مجرد معلومات كافية لتجعلك سعيدًا وترشدك في طريقك. ومع ذلك، ستفقد بعض ميزات الأداة (غير المخفية) التي يمكن أن تساعد في تحسين موقع الجوال الخاص بك بشكل أكبر.

ستلاحظ في اللقطة أعلاه أنه بجوار تصنيف ملاءمة الهاتف المحمول توجد تقييمات لسرعة الهاتف المحمول وسطح المكتب. على الرغم من أن Express سجلت درجات عالية في التصنيف الإجمالي، إلا أنها لم تحقق أداءً جيدًا عندما يتعلق الأمر بالسرعة. وهذا مجرد مثال واحد على المعلومات المضافة التي تحصل عليها باستخدام الإصدار الأحدث من هذه الأداة.

إذا كان هذا هو موقعي وتقييماتي، فإن أول شيء سأعمل على إصلاحه هو سرعة موقعي على كل من الهاتف المحمول وسطح المكتب.

أحد الاختلافات الكبيرة بين الإصدار القديم من الأداة والإصدار المحدث هو أنه يمكنك الآن الوصول إلى هذه المعلومات المضافة؛ في الماضي، كان كل ما ذكرته الأداة هو ما إذا كان موقعك متوافقًا مع الجوّال أم لا. الآن، أصبح لدى المستخدمين معلومات أكثر تفصيلاً في شكل تصنيف بمقياس من 0 إلى 100 يناقش مدى ملاءمة الهاتف المحمول، ولكن أيضًا سرعة الهاتف المحمول وسطح المكتب.

ميزات إضافية لأداة اختبار Google للجوال

إلى جانب مقياس التصنيف الجديد وحقيقة أنه يمكنك الحصول على جميع الدرجات الثلاث على شاشة واحدة، قامت جوجل بإجراء تغيير كبير آخر؛ فهي تمنحك خيار إرسال تقرير شامل إليك يمكنك مشاركته مع فريقك. إذا قمت بالنقر فوق هذا الزر، ستظهر شاشة تبدو كالتالي:

إن Google لطيفة بما يكفي لتزويدك ببعض النصائح حول الهاتف المحمول بتنسيق سهل القراءة وسهل الفهم حتى عند تلقي تقريرك المجاني (الذي يعدون بأنه سيصل خلال 24 ساعة). إليكم التقرير الذي أرسلته لي لموقع amandadisilvestro.com:

يمكنك أن ترى أنه في المنطقة التي سجلت فيها نقاطًا ضعيفة (سرعة الهاتف المحمول)، يخبرني Google بالضبط بما يجب إصلاحه. حتى أنهم يوفرون روابط تؤدي إلى الدعم الفني في حالة احتياج الفريق إلى المساعدة في حل المشكلة. إنهم يتخلصون إلى حد كبير من التخمين في الأمر برمته، لذا فإن تحسين موقع الجوال لم يكن بهذه السهولة من قبل.

الانتقادات المحتملة لأداة اختبار Google للجوال

أعتقد أنه من المثير للاهتمام، وجدير بالملاحظة، أنه على الرغم من وجود الكثير من المعلومات حول كيفية عمل الأداة وكيفية استخدامها، إلا أنه لا يوجد الكثير من المعلومات التي تشرح الخوارزمية التي تستخدمها الأداة من أجل تحديد التقييمات الثلاثة المختلفة. كل ما تمكنت من تحديده حقًا هو أنه ينظر إلى أشياء مثل CSS وHTML والبرامج النصية والصور ثم يقيم مدى السرعة (أو البطء) التي يستغرقها تحميل موقع الويب الخاص بك.

فكيف يحددون موقع موقعك على مقياس التصنيف؟ ربما من خلال المدة التي يستغرقها تحميل موقعك بعد علامة الثلاث ثوانٍ، والتي يزعمون أنها تمثل مدى اهتمام الأشخاص بالانتظار على مواقع الهاتف المحمول. (ومن المفارقات أن الأمر يستغرق أكثر من ثلاث ثوانٍ حتى يكتمل اختبار موقع Google).

لقد أصبحت أكثر تشككًا بعد أن صادفت ذلك هذا المقال بواسطة محرك البحث ووتش. لقد أجروا بعض الاختبارات الأكثر شمولاً ووجدوا أن موقعهم، إلى جانب Forbes والعديد من المواقع الأخرى، حصلوا جميعًا على تقييمات “ضعيفة” لكل من سرعة الهاتف المحمول وسطح المكتب. وفي الواقع، كان الموقع الوحيد الذي تمكنوا من العثور عليه والذي حصل على درجات جيدة في جميع الفئات الثلاث هو Google. عندما قمت بإجراء الاختبار بنفسي، حصلت على نفس النتائج، كما ترون أدناه:

أنا أكره أن أكون متشككًا وأتجول في الترويج لنظرية المؤامرة، ولكن ما قصة جوجل تلك؟ هل جميع مواقع الهاتف المحمول الأخرى أقل جودة من موقعك، أم أنك تحاول فقط حشد الأعمال لأداتك الجديدة؟

بغض النظر عن الانتقادات أو احتمال حدوث مريب، فإن الأداة سهلة الاستخدام وهو شيء أوصي به. ففي النهاية، إنه مجاني، وإذا كنت لا تصدق حقًا ما تراه، فلن يتعين عليك إجراء أي تغييرات. إذا لم يكن هناك شيء آخر، فإنه يجعلك تفكر.

ما رأيك بأداة جوجل الجديدة؟ هل تمكن موقعك من الحصول على “جيد” في أكثر من فئة؟ قم بالتعليق في القسم أدناه وأخبرنا برأيك.