Rewrite this title: لا تكن حلقة وصل أخرى في السلسلة: جودة المحتوى والعلاقات العامة هي مفتاح تحسين محركات البحث على المستوى الدولي

ستساعدك المقالة التالية: لا تكن حلقة وصل أخرى في السلسلة: جودة المحتوى والعلاقات العامة هي مفتاح تحسين محركات البحث على المستوى الدولي

يتم تصنيف تحسين محركات البحث (SEO) إلى فئتين عريضتين: التحسين خارج الصفحة والتحسين على الصفحة.

يعد On-page أكثر وضوحًا، حيث يقع التحكم الكامل على عاتق المحسن. وبعبارات أبسط، يتعين عليهم دمج عبارات البحث الرئيسية في النسخة الرئيسية لموقعهم على الويب حتى تتمكن محركات البحث من ربط الموقع بعمليات البحث التي يجريها عامة مستخدمي الويب.

ومع ذلك، يعد التحسين خارج الصفحة أكثر خطورة إلى حد ما، وذلك ببساطة لأن الأمر كله يعتمد على تعاون أطراف ثالثة، وقد لا يكون الكثير منهم حريصين على التعاون.

يُقال غالبًا أن إنشاء الروابط يمكن أن يساهم بما يصل إلى 80% من موضع البحث في موقع الويب – لذلك لا يكفي أن يكون لديك محتوى عالي الجودة على موقع الويب الخاص بك…على الرغم من أن هذا لا يزال مهمًا.

يمكن القول أن بناء الروابط يدور حول الجودة وليس الكمية بالنسبة لمحسني العصر الحديث. كان هناك وقت كان فيه تبادل الروابط أمرًا شائعًا، حيث حاول أصحاب مواقع الويب تعزيز مواقعهم في محرك البحث. لم يعد هذا كافيًا – يجب أن تشكل الروابط أساس المحتوى المفيد. ومن الأفضل أن يتم تضمينه في موقع ويب مخصص لمحركات البحث.

يعد الرابط من CNN أو BBC أو Reuters أفضل من الرابط من موقع ويب منخفض الحركة عند الطرف الأدنى من مقياس Alexa. لذا، إذا كنت تحاول تحسين موقع ويب للأسواق المحلية، فستحتاج إلى اعتماد نهج أكثر تطوراً في عام 2010 مما كنت ستفعله في عام 1998.

بناء الروابط الدولية

في الأسواق الدولية، تتشابه طرق وأسباب بناء الروابط مع الأسواق المحلية، ولكن هناك بعض العوامل الإضافية التي يجب عليك مراعاتها.

ترتبط الكلمات الرئيسية والنص الأساسي ارتباطًا وثيقًا. لذا، إذا كانت إحدى الشركات تحتل مرتبة عالية على Google، فإن Yahoo! أو Bing لكلمة رئيسية معينة، فمن المحتمل أن يكون هناك عدد من الروابط الداخلية مع تلك الكلمة الرئيسية باعتبارها النص الأساسي.

والآن، إذا أطلقت نفس الشركة موقعًا إلكترونيًا يستهدف الأسواق الفرنسية، فقد تميل إلى ترجمة كلماتها الرئيسية مباشرةً. ولكن عند ربط الكلمات الرئيسية من مواقع الويب الناطقة بلغات أجنبية، يجب أن تأخذ في الاعتبار أن المستهلكين المحليين لا يجوز لهم استخدام ترجمات القاموس المباشرة للبحث عن منتجهم أو خدمتهم – فقد يستخدمون أي شكل مختلف من المصطلح – مثل الكلمات العامية أو الاختصارات أو المرادفات أو حتى الكلمات الزائفة -الانجليزية.

على سبيل المثال، يستخدم الإيطاليون “الثانية الأخيرة” عند البحث عن عروض السفر عبر الإنترنت – وقد تفوت هذه الحقيقة إذا لم تقم بالبحث في حملاتك الدولية لبناء الروابط بشكل صحيح. إذا كنت تعمل على تحسين موقع الويب الخاص بك ليناسب شاليهات العطلات في سردينيا، فقد يكون ما تحتاجه هو عدد قليل من الروابط الداخلية مع “الثانية الأخيرة” المضمنة في النص الأساسي.

الملعب المثالي: المحتوى هو الملك

كما هو الحال مع مبادرات بناء الروابط المحلية الخاصة بك، فأنت بحاجة إلى محتوى عالي الجودة لمرافقة بناء الروابط الخاصة بك على الإنترنت باللغة الأجنبية. جديدة ومفيدة وذات صلة – ثلاث كلمات يجب أن تتذكرها مع أي محتوى تنتجه، ومع تضمين القليل من الكلمات الرئيسية الصناعية، ستتم مكافأتك من قبل محركات البحث.

الكتابة باللغة الإنجليزية قد لا تضمن لك التغطية (وبالتالي لا توجد روابط!) على أفضل المدونات والمواقع الألمانية، ولكنها قد تكون كافية لتأمين لك كاتب مقالات مستقل ألماني الأصل. يمكنك نشر إعلان بسيط باللغة الإنجليزية في بلدك الأصلي، ومن المحتمل أن تجد كاتبًا محترفًا أو حتى طالبًا يبحث عن القليل من المال الفائض – شخص يتحدث باللغة الألمانية (أو أيًا كانت اللغة التي تريدها) بلغته الأم .

وهذا هو المفتاح لبناء الروابط الدولية الخاصة بك. يتطلب عرض المحتوى الخاص بك على منشورات اللغات الأجنبية مهارات لغوية كافية ومعرفة بالأسواق المحلية. ومن ثم، فإن المواطن الأصلي سوف يعرف دائمًا الأفضل.

عند استهداف منشورات الولايات المتحدة/المملكة المتحدة، على سبيل المثال، قد تنجح اللهجة غير الرسمية. لكن في ألمانيا، يجب أن تكون الطريقة التي تتعامل بها مع محرر إحدى الصحف مختلفة. أوه، ولا تميل إلى استخدام خدمة الترجمة من Google في عروضك التقديمية… فمن المؤكد أنها لن تساعدك كثيرًا.

العلاقات العامة وبناء الروابط

بالنسبة للشركات ذات العمليات الدولية، يمكن أن تكون العلاقات العامة أفضل صديق لك من حيث الحصول على روابط عالية الجودة.

إذا حدث أي شيء يستحق النشر في شركتك، فيجب عليك الصراخ به من فوق أسطح المنازل. يمكن إرسال البيانات الصحفية مجانًا، ويمكنك استهداف جميع أهم المنشورات الإخبارية عبر الإنترنت – إذا التقطوا القصة، فمن المحتمل أنهم سيوفرون رابطًا إلى موقع الويب الخاص بك.

إذا كنت جديدًا في مجال العلاقات العامة، فسوف تتفاجأ بعدد القصص الكامنة الموجودة في شركتك. من الممكن أن يكون الأمر هو الطريقة التي تخلى بها مؤسس شركتك عن وظيفته اليومية لبدء العمل التجاري، وأنت الآن تحقق الملايين كل عام في بلد لم تكن تتوقع حقًا النجاح فيه. وقد تلقى مثل هذه القصة نجاحًا كبيرًا في أقسام الأعمال في الصحافة في الأسواق المستهدفة.

بالطبع، ربما لن يؤدي هذا إلى ربط النص الأساسي الذي تريده، ولكن حتى اسم شركتك المرتبط من موقع إخباري عبر الإنترنت مكافئ لـ BBC أو CNN في بلد معين له قيمة هائلة.

قد يكون من المفيد أيضًا تعيين خبير علاقات عامة محترف لفترة قصيرة، والذي يمكنه مساعدتك في تحديد أي قصص مخفية داخل عملك وتصميم قصصك خصيصًا للأسواق المستهدفة – كل ما هو مطلوب هو القليل من الإبداع.

يعد بناء الروابط أحد الجوانب الرئيسية لاستراتيجية تحسين محركات البحث (الدولية) كما أن جودة الروابط الخاصة بك لا تقل أهمية – إن لم تكن أكثر أهمية – عن الكمية. مع بناء الروابط باللغة الأجنبية، لن تكون استراتيجيتك الأساسية مختلفة تمامًا. فقط تذكر أن “التفكير محليًا” سوف يوصلك إلى أبعد الحدود – تعامل مع كل بلد على حدة واستفد من المعرفة والخبرة المحلية حيثما أمكن ذلك.