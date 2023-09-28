Rewrite this title: لا تكن منشئ الروابط: 7 خطايا مميتة في بناء الروابط ترتكبها جميعًا

ستساعدك المقالة التالية: لا تكن منشئ الروابط: 7 خطايا مميتة في بناء الروابط ترتكبها جميعًا

عزيزي القارئ: لأغراض الترفيه، تركت كل الفروق الدقيقة عند الباب – لذا كن مستعدًا للنفخ في طريقك خلال هذا. أيضًا، التركيز الرئيسي هنا هو بناء الروابط، وليس الربح.

الجميع يكره بناء الروابط.

تعرف لماذا؟

سألت بعض أصدقائي فكان ردهم كالتالي:

وما إلى ذلك وهلم جرا.

لكن كل هذا يشير إلى السبب الرئيسي:

يقوم منشئو الروابط بإجراء اتصالات مع المحررين والصحفيين للحصول على شيء ما منه.

وهم يريدون القيام بذلك بأقل جهد وبأقل قدر من التفاعل.

يمكنني تشبيه الأمر بمقابلة الفتيات الجذابات في النادي، ولكن أعتقد أنك فهمت الصورة: إنها طريقة فاشلة جدًا للبدء أي محادثة.

أنا لا أقول أن هذا خطأ، ولكنه يكمن وراء الكثير من المشكلات التي نواجهها فيما يتعلق ببناء الروابط.

وجهة نظر المتلقي

الأشخاص الموجودون في الطرف المتلقي لتواصل بناء الارتباط يكرهون ذلك لأنهم يعرفون أن المرسل خرج فقط للحصول على هذا الرابط الرابط.

لا أحد “تعثر على مقالتك”.

إنهم “لم يحبوا مدونتك”.

ربما لم ينظروا حتى إلى أغراضك.

إنه شعور مخادع ومتعالي.

وجهة نظر الداعيه

وبالنسبة للمتواصلين أنفسهم، فإنهم يقعون تحت رحمة المحررين بدلاً من لعب دور المهندسين الإلهيين في فقاعة تحسين محركات البحث المريحة الموجودة في الموقع.

لذلك قاموا بتوسيع نطاق الأمر برمته وجعله آليًا، مما أدى إلى ظهور بريد عشوائي عام وغير مستهدف.

في أسوأ حالاته، يمكن أن يكون بناء الروابط بمثابة دورة لا نهاية لها من الإزعاج والازدراء.

لحسن الحظ، هذا ليس هو الحال دائما، وهناك طرق للخروج.

أولاً، عليك أن تعرف أين انحرفت عن المسار، وكيفية العودة إلى المسار الصحيح.

أود أن أشير إلى بعض الأخطاء في إنشاء الروابط التي لاحظتها بنفسي والآخرين يقعون فيها.

يؤدي تجنب هذه الأمور إلى التخلص من صعوبة حملتك القادمة، ويهيئك لرحلة ممتعة مع الروابط، والروابط، والروابط في كل مكان!

إذًا، هل أنتم مستعدون لبعض الأشياء التي ليست بمثابة صلصة سرية ولكن من الواضح أنكم بحاجة إلى التذكير بها؟

ممتاز.

ها نحن.

ربط بناء الخطيئة 1: التجول بعيدًا عن السبب

يرتبط تحسين محركات البحث (SEO) بالكثير من الأشياء التجارية الأخرى.

على سبيل المثال، تحسين البحث لا يعني شيئًا على الإطلاق عندما تكون سيئًا في CRO.

يمكنك إرسال جميع الزيارات التي تريدها مع أفضل نوايا الشراء – إذا لم ينقر هؤلاء المغفلون على زر “شراء” الخاص بك في وقت ما، فإنهم لا قيمة لهم.

وكجزء من تحسين محركات البحث، يوجد بناء الروابط ضمن السياق أيضًا.

عندما تبدأ حملة، يجب أن تضع في اعتبارك أهدافًا محددة بوضوح.

لا يمكنك أن تصرخ مثل طفل يبلغ من العمر 3 سنوات: “روابط، روابط، أريد!”

حتى لو كنت لا لديك هدف واضح، فأنت بحاجة إلى بعض عملية التفكير وراءه.

ربما يكون الأمر مجرد: “دعونا نرى ماذا سيحدث إذا قمت بإنشاء هذا النوع من الارتباط؟”

ومن ثم اتبع ذلك باستمرار.

والآن بعد أن أصبح هذا الأمر جاهزًا، يمكنك تطوير إستراتيجية واختيار تكتيكاتك والبدء في البحث عن تلك الروابط.

وبعد ذلك يحدث هذا…

بينما أنت في خضم الأمر، تنسى لماذا بدأت في المقام الأول.

على سبيل المثال، إذا قمت بتشغيل بيان صحفي فسيحصل على 400 رابط.

واوزا!

لقد أعجبك الحجم الهائل وأصبحت متعطشًا للارتباط.

وهذا أمر جيد، إذا كان هدفك هو الحصول على أكبر عدد ممكن من الروابط الخلفية.

ولكن ماذا لو كنت تريد بعض زيارات الإحالة الرائعة من جمهور بدأ للتو في مقارنة المنتجات؟

ماذا لو أردت التصنيف لكلمات رئيسية محددة؟

أنت بحاجة إلى التراجع بين الحين والآخر ومعرفة ما إذا كان ما تفعله لا يزال يتوافق مع نيتك.

على سبيل المثال – قد تتلقى ردًا من علامة تجارية كبيرة بأنها لن تربطها بك، ولكنها ستنشر عن منتجك على حسابها على Instagram مع مليون متابع نشط.

إذا كنت تقوم بإنشاء روابط لزيادة تواجدك عبر الإنترنت، فهل يجب عليك رفض هذا العرض والضغط من أجل وضع هذا الرابط؟

هدفك، اختيارك، ولكن لا تشتت انتباهك.

طريقك إلى الخلاص

قبل أن تختار إستراتيجيتك وتكتيكاتك، اختر السبب

اجعلها محددة بوضوح قدر الإمكان.

إذا أمكن، حاول تحديد شكل النجاح.

قد يتبين أن سببك خاطئ أو قد يتوقف عن خدمة عملك في مرحلة ما، ولكن اتباع بوصلة واضحة لفترة من الوقت يمكن أن يمنعك من التعرج بلا هدف.

عندما تبحث عن الروابط وتظهر لك فرصة، احتفظ بها

استمر في السؤال لماذا يخدم هذا هدفك.

أحد أكبر المزالق هو التحديق في المقاييس والتحول إلى متعجرف، حيث ترفض الفرص المثالية التي من شأنها أن تساعدك في تحديد السبب.

أو يمكنك البحث عن روابط لا قيمة لها على الإطلاق ولكنها تبدو جيدة في بطاقة التقرير.

خطيئة بناء الارتباط 2: التركيز على الآفاق السيئة

إذا كنت تقوم ببناء روابطك من خلال التواصل، فغالبًا ما تقوم بإنشاء قوائم محتملة بالمواقع التي تريد الاتصال بها.

سوف تستخدم نوعًا من المعايير المؤهلة التي تجيب على السؤال: هل أريد رابطًا من هذا الموقع أم لا؟

الجميع يفعل هذا بشكل مختلف.

يستخدم البعض قائمة من المقاييس. يركز البعض على الملاءمة والشكل والمحتوى. ينظر الآخرون إلى سلوك الارتباط الخاص بالموقع.

والبعض يفعل كل هذا وأكثر.

أحد الفخ الذي يقع فيه العديد من المنقبين هو قضاء وقت وطاقة غير متناسبين في الحكم على العملاء المحتملين غير المناسبين.

إضاعة الوقت في الأشياء الخاطئة

تخيل أنك تقوم بإنشاء قائمة تضم 100 عميل محتمل ترغب في التواصل معهم.

ربما تقوم بتجميع SERPs أو الروابط الخلفية للمنافسين في قائمة تضم 1000 موقع.

في هذه الحالة، عليك تصفية العناصر السيئة.

أو يمكنك البحث يدويًا عبر مواقع الويب عبر الإنترنت، وإضافة المواقع التي تعجبك إلى القائمة.

في هذه الحالة، أنت تقوم بإضافة مواقع إلى قائمة فارغة (مبدئيًا).

لكن في كلتا الحالتين، ستواجه عملاء محتملين لن يساهموا في تحقيق أهدافك.

وما رأيته في الكثير من المنقبين، هو أنهم يميلون إلى إعطاء المزيد من الطاقة للآفاق التي ليسوا متأكدين منها.

بالنسبة لبعض المواقع، يتنقلون ذهابًا وإيابًا لمدة خمس دقائق، ويحللونها من زوايا مختلفة، ويرمونها في هذه الأداة أو تلك.

وبدلاً من ذلك، في تلك الدقائق الخمس، كان بإمكانهم العثور على 10 مواقع عرفوا فيها على الفور أنها رائعة.

فلماذا تضيع الكثير من الوقت على مواقع الويب التي تمنحك ما يكفي من الشك لإجراء مزيد من التحقيق؟

فقط تجاهل تلك والمضي قدما.

ركز على الأشخاص الذين يصرخون على الفور بالأهمية والجودة والسلطة.

طريقك إلى الخلاص

هناك شيئان أؤكد عليهما عندما أقوم بتدريب منقب جديد عن الروابط:

اختر عملاء محتملين يمثلون شركات حقيقية بشكل واضح، أو يقدمون منتجات أو خدمات

هؤلاء يركزون بشكل أقل على تحقيق الدخل من خلال مدونتهم، وأكثر على تنمية أعمالهم.

بشكل عام، سيحافظون على معايير المحتوى العالية.

لن يتواصلوا مع كل توم وديك وهاري.

في الواقع، انتقل إلى المواقع التي تعتقد أنه من الصعب الحصول عليها.

سوف تكون مفاجأة سارة.

إذا كنت تشك لمدة أطول من دقيقة واحدة في أحد العملاء المحتملين، فقم بإزالته

هناك عدد لا يحصى من المواقع الأخرى حيث لن تضيع الكثير من الوقت في اتخاذ قرارك.

خطيئة بناء الرابط 3: يبدو وكأنه عمل تجاري أو منشئ الروابط

هذا لا ينطبق دائما.

تتطلب بعض الحملات أسلوب تواصل احترافيًا مؤسسيًا.

لكن ستتفاجأ بال ضخم الروابط التي يمكنك الحصول عليها بمجرد أن تكون أنيقًا.

كما ذكرت من قبل، يتجنب الكثير من محترفي تحسين محركات البحث (SEO) الاتصال الشخصي في عملهم.

إنهم يحبون العبث في فقاعتهم، ويشعرون وكأنهم متمردون يتلاعبون بالشرير الكبير (رجل Boogey-Google).

ولكن عندما يكون هدفك هو الحصول على روابط غير مدفوعة الأجر من المحررين ومشرفي المواقع والمؤسسين، فإنك تزيد فرصك بشكل كبير عن طريق إجراء اتصال شخصي.

هذا لا يعني أن عليك تكوين صداقات طويلة الأمد.

يعني لازم تصدر صوت أقل مثل شركة تحاول جني بعض العجين، و أكثر مثل إنسان يطلب معروفًا بسيطًا.

بطريقة مريحة للغاية وغير متطلبة وغير متسولة.

لذلك يبدو المسمار رسميًا.

المسمار السبر المهنية.

بمجرد أن يتعرف عليك أحد المحررين باعتبارك منشئ روابط يسرع في إنشاء روابط لشركة ما، فإنه يعلم أن لديك مكاسب مالية.

وهم إما يكرهون التعرض للمضايقات، أو أنهم يريدون هذا المكسب أيضًا.

ولكن هذا جزء فقط منه.

لا تكن منشئ الروابط

وهنا يمكنك أن تخطو خطوة أخرى إلى الأمام: انسَ أمر الروابط.

بجد.

العميل المحتمل لا يهتم بالارتباط الخاص بك.

ما يجب أن تقلق بشأنه هو الغرض منه هم، ويعرف أيضًا باسم عرض القيمة.

نعلم جميعًا هذا، ولكن بطريقة ما يتم فقده أثناء تشغيل الحملات.

إذا قضيت المزيد من الوقت في الحصول على عرض قيمة مذهل لا يحتاج إلى تفكير بالنسبة إلى عملاء الارتباط المحتملين لديك، فقد تم الفوز بنصف المعركة.

وهنا يأتي النصف الآخر: التواصل نفسه.

يقوم المرشدون الجيدون بإنشاء رسائل بريد إلكتروني تكون أقل إزعاجًا على الإطلاق.

بريد إلكتروني يمنع المستلمين من وضع علامة عليهم كرسائل غير مرغوب فيها، وسيشجعهم على فتحه.

يقوم المرشدون العظماء بإنشاء عرض قيمة يقنع العملاء المحتملين بالارتباط بهم.

على سبيل المثال، مادة عرض قابلة للربط من شأنها حل مشكلة معينة لدى جمهورها.

يدرك القائمون على التوعية أن التوعية في حد ذاتها هي منتج أيضًا وأنه يجب أن تكون أفضل من أي وسيلة توعية أخرى موجودة.

لا يلزم فقط أن تكون غير مزعجة ومقنعة – بل يجب أن تكون أبرز الأحداث السعيدة في يوم عميلك المحتمل!

اجعلهم يبتسمون أو يعلمونهم أو يساعدونهم.

اجعلهم يريدون الاستمرار في التحدث معك.

إذا ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك وحققت ذلك – فسوف تفوز ببعض الروابط المريضة.

لذلك لا تكن منشئ الروابط: اجلب الفرح، ليس بريدا موذيا.

طريقك إلى الخلاص

تحتاج إلى الحصول على مصدر إلهام لهذا.

وإذا لم تكن من النوع المبدع، قم بتعيين شخص من هذا النوع.

مؤلفو الإعلانات والممثلون الكوميديون مثاليون.

استلهم من كل شيء من حولك – كلمات الأغاني، والأفلام، والتورية، ونكات الأب.

للحصول على أقصى قدر من التأثير، جرب المراجع التي تعرف أنها يمكن أن تعمل بشكل جيد في المجال الذي تستهدفه للروابط.

الأمن الإلكتروني؟

جرب اقتباسات حرب النجوم.

مدونات فاخرة؟

جرب نكات رولكس.

ولكن الأهم من ذلك: قراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك بصوت عال.

تحقق منها بحثًا عن أي شيء يبدو وكأنه عرض مبيعات، أو محاضرة، أو ما هو أسوأ من ذلك، مثل عشرة آلاف منشئي الروابط الآخرين.

خطيئة بناء الارتباط 4: التنفيذ البطيء

“كيف قمت بإنشاء 489 رابطًا بدون محتوى جديد”…..انقر!

لقد عثرت على دليل رائع خطوة بخطوة للرابط التالي، وقمت بقصه إلى Evernote.

وبعد مرور يومين، يمكنك الإمساك بالقطعة مرة أخرى والبدء في العمل.

وبعد ذلك تدرك… أن هذا في الواقع يتطلب الكثير من العمل الفعلي.

لذلك ينتهي بك الأمر إلى إجراء نصف مسح ضوئي للشيء واختيار الأجزاء التي يمكنك تطبيقها الآن، بأقل جهد وقوة عقلية.

وتربح… خمس روابط.

وكلهم تافهين.

وبعد ذلك تقرر أن الطريقة كانت BS كاملة وانتظر – “9 إستراتيجيات سهلة لبناء الروابط (يمكن لأي شخص استخدامها)”

….انقر!

اشطف و كرر.

دعني أخبرك بهذا: 90% من إستراتيجيات بناء الروابط تجدها فعالة عبر الإنترنت.

ولكن هناك مشكلة:

أي استراتيجية تكون جيدة بقدر تنفيذها.

إذا كنت تريد حقًا اختبار مخطط شخص ما، فأنت بحاجة أولاً إلى اتباع كل خطوة بالضبط.

وفي وقت لاحق، يمكنك تعديله هنا وهناك، وجعله خاصًا بك.

أو أسقطه تمامًا إذا لم يكن مناسبًا لك.

لكن لا تتخطى الخطوات في المرة الأولى، ولا تتعجل في تنفيذها دون مراقبة الجودة.

أعلم أن هذا ربما يكون الأكثر خطأً من بين جميع الخطايا الموجودة هناك – ولكنك لا تريد أن تعرف كيف تمكنت من تغيير حملة كاملة، فقط من خلال التأكد من اتخاذ العناية الواجبة في مهمة فرعية صغيرة.

طريقك إلى الخلاص

لا. يتخطى. ش! ر.

ربط بناء الخطيئة 5: إعداد نفسك للرفض

هذه قضية أقل واقعية ولها علاقة بالعقلية.

ولكنه يرتبط بشكل مباشر بكيفية تقدم عملية بناء الروابط الخاصة بك.

الكثير من المشاكل التي أراها مع منشئي الروابط الذين أقوم بتدريبهم، تأتي من انعدام الأمان:

لديك شكوك حول جودة منتجك.

أنت غير متأكد من المحتوى الخاص بك.

أنت تفترض الأسوأ فيما يتعلق بنوايا عملائك المحتملين.

أنت تخشى الرفض.

عندما يكون لديك هذه التصورات السلبية، فإنه يضيء من خلال في كل خطوة تتخذها نحو الفوز برابط خلفي.

على سبيل المثال، يمكنك إبقاء انتشارك مقتصرًا على المواقع منخفضة الجودة لأنك تعتقد أن المواقع الرائعة لن تمنحك الوقت من اليوم.

أنت لا تنفق الكثير من الطاقة على جودة البريد الإلكتروني الخاص بك، لأنك تفترض أن جميع المواقع ستطلب المال بمجرد رؤية موقع الويب أو المنتج السيئ الخاص بك.

تقوم بتوسيع نطاق بريدك الإلكتروني إلى الآلاف أسبوعيًا لأنك تتوقع أن معدل التحويل الخاص بك سيكون منخفضًا.

كثيرًا ما أرى رسائل بريد إلكتروني توعوية مليئة بالتعبيرات الناتجة عن هذه الافتراضات: الإطراء المزيف، والاعتذارات، والرشاوى.

يشعر العميل المحتمل أنه عندما يقرأ بريدك الإلكتروني – ونتيجة لذلك، فإنه يشعر بالضغط أو التحدث إليه بازدراء أو الأسوأ من ذلك، أنه متفوق.

إنه يفسد توازن القوة تمامًا في محادثتك.

يجب أن تضع نفسك كنظير، كجار ودود يطلب معروفًا بسيطًا بطريقة مريحة وساحرة.

ليس كشخص يتسول أو يطالب بشيء ما.

طريقك إلى الخلاص

أصلح الأجزاء التي لا تشعر فيها بالثقة الكافية.

أصلح المحتوى الخاص بك، أصلح التنقيب، أصلح مدى انتشارك.

وهدف إلى الأعلى.

لأنه حتى لو لم تصل إلى ذلك، فسوف ينتهي بك الأمر إلى ما هو أفضل مما كنت ستحصل عليه بطريقة أخرى.

إذا كنت لا تزال غير واثق، فاعتبر ذلك بمثابة تجربة مرحة وقم بالتعديل على طول الطريق.

في النهاية، إنها لعبة أرقام ولن تتمكن من تحسين هذه الاحتمالات إلا إذا واصلت الاختبار والتعديل.

رابط بناء الخطيئة 6: الهوس بالقياس

محترفو تحسين محركات البحث (SEO) هم مجموعة مضحكة.

إنهم يحبون التمرد على الوضع الراهن، ويحبون التلاعب بأي نظام موجود.

وهذا رائع تمامًا!

اعمل بذكاء، وليس بجهد، وكل ذلك…

ولكن مع أشياء مثل الأتمتة والقياس – تبدأ أحيانًا في الخلط بين الأهداف والعملية.

إذا كان الهدف هو الحصول على روابط قوية على نطاق واسع، فإن معظم منشئي الروابط يركزون على جزء التوسع.

إنهم ينشئون عمليات يتم فيها إرسال ملايين من رسائل البريد الإلكتروني، مما قد يسبب مشاكل في إمكانية تسليم البريد الإلكتروني.

ولكنه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى خفض معدل تحويل الرابط الخاص بك.

لذا بدلاً من محاولة توسيع نطاق الأشياء دائمًا على حساب الجودة ومعدل التحويل، يمكنك محاولة تحسين معدل التحويل أولاً.

طريقك إلى الخلاص

قناص قم بتقسيم قائمة العملاء المحتملين الخاصة بك، وقم بتصميم تواصلك وفقًا لذلك.

على سبيل المثال، عندما تتواصل مع مدوني الموسيقى، قم بإنشاء قائمة منفصلة لكل نوع.

ثم قم بتخصيص القالب الخاص بك باستخدام اللغة التي يستخدمها المعجبون بهذا النوع فقط.

استخدم أي شيء فريد تمامًا في هذا المجال الصغير.

سوف يستغرق الأمر المزيد من التعمق في الموضوع، ولكن معدل التحويل الخاص بك سوف يتحسن بشكل كبير.

يمكنك أيضًا أن تخطو خطوة أخرى إلى الأمام: أرسل رسائل بريد إلكتروني مخصصة لكل عميل محتمل.

شيء من الواضح أنه كان من الممكن أن يُكتب لهم فقط.

نعم، وهذا أصعب على نطاق واسع.

ولكن إذا كان معدل تحويل الرابط لديك أكثر من 60%، فمن يهتم؟

إذا كنت لا ترغب في القيام بذلك بنفسك، فاستأجر مؤلفًا وقم بتدريبه على الأبحاث المتخصصة والتواصل.

خطيئة بناء الارتباط 7: التفكير في المحتوى الضعيف

نعم، إنه أمر واضح، أعلم.

إذًا لماذا يخطئ الكثير منكم في فهم هذا الأمر؟

سواء كان الأمر يتعلق بإنشاء أصول قابلة للربط لموقع الويب الخاص بشركتك أو الترويج لمشاركات الضيوف، يبدو أن العديد من محترفي تحسين محركات البحث (SEO) يهدفون إلى الحد الأدنى.

بالكاد.

فهمت – أنت مشغول.

ليس لديك مساحة كافية للقيام بذلك وقد أكل الهامستر واجباتك المنزلية.

من الصعب العثور على كتاب ومصممي جرافيك جيدين، أو أنك تخشى إخبار فريق التسويق بالمحتوى الذي يقدمه الأطفال.

هناك ما هو أكثر من ذلك: دروس عبر الإنترنت حول تسويق المحتوى تقول إنه يجب أن يكون مذهلاً.

لا حاجة لتفجير العقول

يتحدث الكثير من المحتوى حول المحتوى عن “المحتوى الملحمي”. كل شيء يجب أن يكون “ناطحة سحاب ملحمية” أو “رسوم بيانية ملحمية” أو “ملحمة ملحمية”.

إن استهداف الملحمة يحمل في طياته خطر الفشل الملحمي.

والتي يمكن أن تمنعك حتى من المحاولة.

لكن المحتوى الخاص بك لا يجب أن يكون ملحميًا بالضرورة.

بالطبع، “epic-y” لها مكانها، ولكن إذا لم تكن في وضع يسمح لك بإنشائها، فيجب أن يكون هذا مريحًا:

الشيء الوحيد الذي يجب أن يكون المحتوى محدثًا ومفيدًا، وأن يضيف القليل إلى المزيج أكثر من غيره.

على سبيل المثال، يمكن أن يكون الجدول البسيط الذي يمكنك من خلاله البحث عن بعض الأرقام هو الشيء الذي يحتاجه الأشخاص.

أو مجموعة من البيانات البحثية المختلفة في لمحة عامة يمكن مسحها ضوئيًا.

توقف عن كونك واضحًا جدًا

يمكن أن يكون منشئو الروابط “على دراية” جدًا عندما يقومون بإنشاء أفكار محتوى للأصول القابلة للربط ومنشورات الضيوف.

إنهم يحاولون أن يجعلوا كل قطعة تتعلق بمنتجهم أو خدمتهم، بينما بدلاً من ذلك، يجب أن تكون حول نقاط الضعف لدى جمهور الارتباط المحتمل.

وهذا يجعل حياة منشئي الروابط صعبة للغاية:

يؤدي هذا إلى عدم اهتمام عملاء الارتباط المحتملين بعرضك لأنه غير ذي صلة بجمهورهم، أو طلب المال لأن مكاسب عملك واضحة للغاية.

طريقك إلى الخلاص

توقف عن التفكير كمنشئ روابط، وابدأ بالتفكير ككاتب.

خصص ساعة واحدة لك و/أو لكاتب الإعلانات للتوصل إلى زوايا قيمة.

لأنه لا أحد يهتم بالارتباط الخاص بك.

آفاق الجودة تهتم فقط بالمحتوى عالي الجودة.

وتوقف عن التفكير في منتجك، نوعًا ما.

فكر في أهداف آفاق الارتباط الخاص بك أولاً.

هل ستساعدهم فكرتك على بيع المزيد، أو تثقيف جمهورهم، أو تنمية سلطتهم؟

ثم فكر في مكسبك ثانية.

يجب أن تكون مقالتك بالطبع ذات صلة (بشكل غير مباشر) بعملك الأساسي، ولكن يمكنك سد هذه الصلة بينك وبين هدف الارتباط المحتمل.

على سبيل المثال: تريد إنشاء روابط لصفحة حول مدلك الرقبة.

الآن لا تروج للأشياء التي تتعلق بتدليك الرقبة عندما تتواصل مع المعالجين الفيزيائيين.

قم بتجسير هذه الصلة من خلال طرح موضوعات حول العمل من المنزل بأمان.

في تلك القطعة، يمكن أن تكون هناك فقرة وثيقة الصلة بالموضوع تتحدث عن وضعية الجسم وألم الرقبة، ويمكن ربطها بصفحتك.

كيفية التوصل إلى أفكار المحتوى التي يحبها المحررون

هناك عدة طرق للبحث عن مواضيع رائعة، ولكنني سأشارك إحدى الطرق المفضلة لدي أدناه (بشكل أساسي لعرض منشورات الضيوف).

إذا كنت تستهدف قطاعًا معينًا من خلال إنشاء الروابط الخاصة بك، فاتبع الخطوات التالية:

جوجل تلك المتخصصة + الاتجاهات <العام القادم>.

ستظهر قائمة المواضيع.

اختر أحد تلك المواضيع.

اضبط نتائج البحث على الشهر الماضي.

ابحث عن هذا الموضوع.

إلقاء نظرة على العناوين التي تأتي.

اختر عنوانًا يعجبك.

ابحث عن هذا العنوان، الذي تم تعيينه على الشهر الماضي.

اصنع بنفسك بناءً على ما تراه.

بهذه الطريقة، سينتهي بك الأمر بأفكار المتخصصة العميقة ، في الطلب ، و حاضِر.

عندما تقوم بترويج عدة عناوين رئيسية، تأكد من تنويعها في:

التنسيق (القوائم، 1-2 لكمة، كيفية القيام بذلك، وما إلى ذلك).

الأسلوب (محايد، مضحك، درامي).

عنوان.

المستوى المعرفي (101، خبير).

أنت الآن تقدم بوفيهًا متخصصًا لطيفًا يحتوي على شيء يناسب أذواق الجميع.

الوجبات الجاهزة

بناء الارتباط هو كل شيء يصنع علاقات.

(يعني، كما تعلمون، رابط يكون اتصال، دوه!)

أعلم أن معظمكم يدحرج عينيه عندما يسمع عن بناء العلاقات.

لكن في الواقع، لا تحتاج إلى تكوين صداقة مدى الحياة مع المحررين (رغم أن ذلك يساعد!).

الشيء الوحيد الذي تحتاجه هو إنشاء اتصال بين ما يقدرونه (سواء كان ذلك اهتماماتهم أو جمهورهم أو أهدافهم) وما تريد منهم أن يرتبطوا به.

إذا لم تتمكن من إجراء هذا الاتصال، فأنت مخطئ في الارتباط والخلاص قاب قوسين أو أدنى.

الآن اذهب واجعل ماما بيبي فخورة، و بناء بعض الروابط!

المزيد من الموارد: