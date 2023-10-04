Rewrite this title: لا تنخدع بأكاذيب #SEO

ستساعدك المقالة التالية: لا تنخدع بأكاذيب #SEO

جزء مما يجعل عمل تحسين محركات البحث (SEO) محفوفًا بالمخاطر هو حقيقة أن محركات البحث تتحكم في كل شيء، وليس لدينا سوى فكرة جيدة عما يدور في عوامل التصنيف. أثناء البحث والتجربة والخطأ، و بعض القرائن من مات كاتس لقد أرشدنا على طول الطريق، فهناك الكثير من شركات تحسين محركات البحث (SEO) ذات السمعة الطيبة والتي تكذب على أصحاب الأعمال الذين ليسوا أكثر حكمة. هل تريد التأكد من عدم تعرضك للخداع؟ احترس من هؤلاء.

الكذبة الأولى: “لسنا بحاجة إلى خبرة في مجال عملك”

يمكن لوكالات تحسين محركات البحث (SEO) أن تعمل بشكل سحري في الصناعات التي تعرفها، لذا ابحث عن شركة متخصصة في مساعدة الشركات المشابهة لشركتك. يمكنك الاستعانة بوكالة ليس لديها أدنى فكرة عن نوع العمل الذي تقوم به وما يريد جمهورك سماعه، ويمكنهم القيام بعمل جيد بناءً على إرشاداتك وأبحاثك، لكنها لن تكون كافية نفس “الجاذبية” لذلك.

الكذبة الثانية: “نحن نضمن حصولنا على المرتبة الأولى في جوجل”

بالطبع، هناك قيمة في التصنيف رقم 1 والجميع يريد أن يكون هناك. بعد كل شيء، أ دراسة 2013 أظهر أن 91.5% من إجمالي الزيارات تذهب إلى الصفحة الأولى، و4.8% تذهب إلى الصفحة الثانية، و1.1% تذهب إلى الصفحة الثالثة. ولكن إذا رأيت/سمعت هذا وركضت بسرعة في الاتجاه الآخر.

لا يمكن لأي شركة تحسين محركات البحث (SEO) أن تعد بهذا لأي عميل. في الواقع، فإن الشركات الأكثر شهرة تعترف صراحةً بأنها لا تستطيع ضمان النتائج. تحذر Google من ذلك، وبما أنهم هم من يديرون العرض عمليًا، فاستمع إليهم، وليس الأشخاص الذين يحاولون أخذ أموالك.

الكذبة رقم 3: “يمكننا إصلاح SEO الخاص بك في شهر واحد”

ها! حتى لو بدأت استخدام الإنترنت لأول مرة في العام الماضي، فلا شك أنك شهدت الكثير من التغييرات التي تحدث كل يوم. يتطلب تحسين محركات البحث (SEO) مراقبة مستمرة وتعديلات على الإستراتيجية بناءً على ما تراه يحدث. تعمل Google باستمرار على تحديث خوارزمياتها لتحسين الخدمات المقدمة لعملائها بشكل أفضل، كما رأينا في الماضي مع Penguin وPanda والعديد من التحديثات الأخرى. يشارك Moz في تاريخ تغيير الخوارزمية الذي يوفر مزيدًا من التفاصيل حول جميع التغييرات التي حدثت ومتى.

الكذبة الرابعة: “التوعية هي الحل”

وهذا أمر صعب، لأنه يمكن أن يكون مفيدًا للعديد من الصناعات. ومع ذلك، بالنسبة للبعض، على سبيل المثال، شركة تصميم المطبخ والحمام التي تعمل في منطقة محلية صغيرة، فإن هذا لا معنى له. ما الفائدة من عرض نشاط تجاري لا يمكن أن يكون له وصول وطني على موقع ويب متخصص كبير مثل HGTV؟ من المؤكد أنه قد يضع هذا العمل أمام آلاف العيون، ولكن نظرًا لأن صاحب العمل هذا لا يمكنه تقديم خدماته للجميع، فمن الأفضل إنفاق ميزانية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة به على استراتيجيات أخرى.

الكذبة رقم 5: “أفضل محتوى لديك موجود على موقع الويب الخاص بك”

تريد دائمًا تقديم أفضل ما لديك، ولكن في بعض الأحيان يكون من الجيد استخدام هذا المحتوى المتميز على موقع ويب متخصص يجذب حركة المرور (ونأمل الإيرادات) إلى موقع الويب الخاص بك.

الكذبة رقم 6: “تحسين محركات البحث هو كل ما تحتاجه”

إذا سمعت هذا، فذلك لأن هذا هو كل ما يبيعونه. تحسين محركات البحث (SEO) ليس سوى قطعة واحدة من اللغز. ستتجاوز الوكالات الجيدة أساسيات الكلمات الرئيسية والأوصاف التعريفية والعلامات الصديقة لمحركات البحث (SEO) لمساعدتك في تطوير إستراتيجية كاملة يمكن أن تتضمن مزيجًا فريدًا من: إعلانات الدفع لكل نقرة (PPC)، وتسويق المحتوى، ووسائل التواصل الاجتماعي ، وغيرها من التكتيكات. لقد كتبت عن كيفية تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على تحسين محركات البحث لديك، وإذا كنت تعتقد أن مجرد التواجد الاجتماعي يكفي، فأنت مخطئ.

الكذبة رقم 7: “لا يمكنك فعل ذلك بنفسك”

نعم يمكنك ذلك. قد يستغرق الأمر وقتًا أطول قليلاً وقد لا تحصل على النتائج التي يمكن أن تقدمها وكالة الجودة، ولكن بمجرد وصولك إلى Search Engine Journal، فأنت على الطريق الصحيح لتعلم المهارات التي يمكن أن تساعدك في رحلة تحسين محركات البحث (SEO). بدءًا من الأساسيات وحتى الموضوعات الأكثر تقدمًا ودراسات الحالة، يمكنك البحث في طريقك إلى أي شيء تريد معرفته تقريبًا، بما في ذلك المعلومات التي يستخدمها الخبراء.

عند تعيين مستشار أو فريق تحسين محركات البحث (SEO) للعمل على موقع الويب الخاص بك، قم بأداء واجبك. في اللحظة التي تسمع فيها إحدى هذه الأكاذيب، يحين الوقت للانتقال إلى خيار آخر. والآن، هل هذه قائمة شاملة بالأكاذيب التي يمكن أن تسمعها؟ ليس تماما. سيتعين عليك استخدام حكمك الخاص عند إجراء التعيين النهائي. إحدى أفضل الطرق التي يمكنك من خلالها التحقق من مهارات الشركة هي معرفة مكان تصنيف مواقعها. إن تحسين محركات البحث (SEO)، مثل أي صناعة أخرى، يتمتع بقدرة تنافسية عالية. إذا لم يتمكنوا من تصنيف موقعهم بشكل جيد، فما الذي يجعلك تعتقد أنهم سيكونون قادرين على تصنيف موقعك؟