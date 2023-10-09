Rewrite this title: لا نقلل من المبالغة في التحسين

ستساعدك المقالة التالية: لا نقلل من المبالغة في التحسين

هل هناك شيء مثل الإفراط في الأمثل؟ هل يمكن أن يكون هناك الكثير من الأشياء الجيدة في بناء الروابط؟ حسنًا، مثلما أن تناول 100 من أفضل أنواع الكانولي في العالم سوف يجعلك تشعر بالغثيان، فإن وجود الكثير من أي كلمة رئيسية جيدة يمكن أن يجعل موقعك مريضًا.

ما هذا؟

هناك الكثير من الطرق للتحسين الزائد بالموقع لمجموعة محددة من الكلمات الرئيسية. علامات العنوان المحشوة بالكلمات الرئيسية غير المرغوب فيها، والمحتوى الذي يحتوي على مستويات فاحشة من كثافة الكلمات الرئيسية والنص أو الروابط المخفية، كلها تقع ضمن هذه الفئة. مثل مات كاتس يقول نفسه، ليس هناك “عقوبة” حقيقية لهذا النوع من الأشياء، ولكنها ليست سهلة الاستخدام تمامًا أيضًا. وقد يجعل منافسيك يضحكون عليك.

هناك عدة طرق مختلفة الروابط يمكن أن يكون أكثر من الأمثل. يمكن أن يحدث ذلك من خلال ارتفاع الروابط غير الطبيعية أو الروابط غير المبررة لمحتوى غير جدير بالاهتمام. ولكن في كثير من الأحيان، يكون التحسين الزائد في المقام الأول بمثابة إشباع مفرط لعبارة معينة في ملف تعريف الرابط الخلفي. إذا كانت 75% من الروابط الخلفية الخاصة بك تستخدم نفس النص الرابط، فقد تكون قد تم تحسينها إلى نفس الصفحة. وأعني “ربما” بنفس الطريقة التي يعني بها جيف فوكسوورثي أنك “قد” تكون متخلفًا.

عندما تكون مشكلة

عندما تكون الروابط الخلفية لموقع ما “طبيعية”، فإنها تتكون من عدد من النصوص الأساسية المختلفة. من المؤكد أنه قد تكون هناك بعض الكلمات الرئيسية هناك، ولكن هناك أيضًا أسماء تجارية وذيل طويل ونصوص عشوائية وعناوين URL. لذا، عندما تحتوي جميع الروابط الخلفية لموقع ما على نفس العبارة الرئيسية أو حتى انحراف طفيف في العبارة الجذرية، فهذا ليس أمرًا طبيعيًا. سيخبرك تحليل الارتباط الخلفي القوي عندما تواجه مشكلة، وسيساعدك وقف الروابط مع النص الأساسي المخالف. لكنها قد لا تحل المشكلة الأساسية.

أعتقد أن هذا النوع من الأشياء يحدث في أغلب الأحيان لأن أحد المواقع يريد بشدة أن يتم تصنيفه لعبارة معينة لدرجة أنهم يعتقدون أن تكرارها بشكل متكرر سيؤدي إلى حدوث ذلك. يبدو الأمر منطقيًا، على ما أعتقد. ولكن على الرغم من أن أقصر مسافة بين النقطة أ والنقطة ب عادة ما تكون خطًا مستقيمًا، إلا أن الأمر ليس بهذه البساطة دائمًا مع محركات البحث. سيكون من الجميل أن نتصور أن الجميع يدركون ما هو “طبيعي” بما فيه الكفاية ليحرصوا على الخلط بينه وبين الحين والآخر. ولكن إذا كان ذلك صحيحًا، فلن يكون لمصطلحي تحسين محركات البحث (SEO) وبناء الروابط سمعة سيئة. بالطبع، حتى مع أفضل النوايا، الكثير من التنوع والإدراك الكامل لأنماطنا؛ إننا نقضي الكثير من الوقت في محاولة إنشاء صور طبق الأصل معقولة لما “يبدو” طبيعيًا، مما يجعلنا نفتقد تنمية الظروف التي ستؤدي في الواقع إلى روابط طبيعية.

خلق التنوع

في محادثة حول الإفراط في التحسين منذ وقت ليس ببعيد، سألني أحد الأشخاص: “كم مرة يجب على منشئ الروابط استخدام نص رابط لا يحتوي على كلمات رئيسية لتجنب الإفراط في التحسين؟”

حسنًا، إجابتي المختصرة هي؛ لا ينبغي عليك أن تفعل ذلك.

حسنًا، أعلم أن هذا يبدو غريبًا. ولكن اسمحوا لي أن أشرح. أرى أنني أعمل على النظرية القائلة بأن بناء الارتباط النشط، وهو النوع الذي تؤثر فيه فعليًا على نص الرابط على الرابط أو الصفحة العميقة التي يتم الارتباط بها، يجب أن يركز على الكلمات الرئيسية الرئيسية. مجموعة واسعة وذات صلة من الكلمات الرئيسية، ولكن العبارات المستهدفة مع ذلك. ولكن هذا ليس سوى جزء واحد من معادلة بناء الروابط الشاملة.

أعتقد أيضًا أن بناء الروابط يتضمن إنشاء محتوى قيم وبناء الشبكات والمشاركة في المجتمعات ووسائل التواصل الاجتماعي والمدونات وحتى المجتمعات المادية الحقيقية. هذه كلها، بطرقها الخاصة، أشكال سلبية لبناء الروابط. لأن الترويج للموقع وزيادة الوعي قد لا يؤديان إلى روابط فورية ولكنهما يخلقان ظروفًا قد يتم فيها ربط المحتوى الخاص بك بحرية في المستقبل.

عندما تأخذ الوقت الكافي لجعل موقعك مرجعًا تعليميًا، أو وجهة فريدة ضمن مجال تخصصك، يمكنك جذب الروابط التي لا يتعين عليك طلبها. وهذه الفكرة تعيدنا إلى دائرة التحسين المفرطة. النقطة المهمة هي أنه لا داعي للقلق بشأن مطالبة شخص ما باستخدام الكلمات “انقر هنا” كنص رابط لأنه إذا كنت قد استثمرت الوقت والجهد في جوانب القيمة في موقعك، فيجب أن يقوم شخص ما بالفعل بذلك دون عليك أن تسأل.

إن تجنب الإفراط في التحسين هو في الواقع مسألة إنشاء موقع يجمع الروابط بزخمه الخاص واستخدام يد متوازنة مع الروابط التي تحصل عليها بنشاط. ليس من الضروري أن يكون هذا شيئًا آخر يجب أن يخاف منه منشئو الروابط، طالما أنهم ليسوا كسالى ويختصرون الأمور. ولكن إذا كنت مهتمًا أكثر بالسرعة والكمية مع عدم الاهتمام بالتفاصيل، حسنًا، فربما عليك أن تقلق.