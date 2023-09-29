Rewrite this title: لا يؤثر مُقيّمو جودة بحث Google بشكل مباشر على التصنيفات

ستساعدك المقالة التالية: لا يؤثر مُقيّمو جودة بحث Google بشكل مباشر على التصنيفات

نشرت Google شرحًا تفصيليًا حول كيفية تقييم التغييرات في تصنيفات البحث داخليًا قبل نشرها للمستخدمين.

يتطرق داني سوليفان، مسؤول الاتصال العام للبحث في Google، إلى دور مقيمي جودة البحث وكيفية دمج تقييماتهم في تحديثات الخوارزمية.

يتم إجراء آلاف التغييرات على خوارزميات بحث Google كل عام، وتخضع جميعها لعملية لتحديد ما إذا كانت ستكون مفيدة للباحثين حول العالم.

فيما يلي بعض الطرق التي يتم من خلالها استخدام التعليقات الواردة من مقيمي الجودة والأشخاص العاديين في تحديثات الخوارزمية.

بحث

يتحدث فريق أبحاث Google مع الأشخاص حول العالم لفهم كيف يمكن أن يكون البحث أكثر فائدة:

“نحن ندعو الأشخاص إلى تقديم ملاحظاتهم حول الإصدارات المختلفة لمشاريعنا ونقوم بإجراء بحث ميداني لفهم كيفية وصول الأشخاص في المجتمعات المختلفة إلى المعلومات عبر الإنترنت.”

في نهاية المطاف، تتمثل مهمة Google في جعل المعلومات مفيدة ويمكن الوصول إليها عالميًا، مع الالتزام بخدمة جميع المستخدمين في السعي لتحقيق هذا الهدف.

تقييم جودة البحث

لدى Google إرشادات تصنيفية متاحة للجمهور تصف كيف تنوي خوارزمياتها عرض المحتوى.

يبلغ طول الإرشادات أكثر من 160 صفحة، ولكن إذا تم تضييقها إلى عبارة واحدة، فإن سوليفان يضعها بهذه الطريقة:

“… نود أن نقول إن البحث مصمم لعرض النتائج ذات الصلة من المصادر المتاحة الأكثر موثوقية.”

تلتقط خوارزميات Google العديد من الإشارات تلقائيًا. ولكن عندما يتعلق الأمر بإشارات مثل الملاءمة والجدارة بالثقة، فإن ذلك يتطلب حكمًا بشريًا.

لدى Google مجموعة تضم أكثر من 10000 شخص في جميع أنحاء العالم يُشار إليهم باسم “مُقيِّمو جودة البحث”.

يساعد المقيمون Google في تقييم مدى احتمالية تجربة الأشخاص لنتائج البحث.

يتم تقديم التقييمات بناءً على إرشادات Google، وتهدف إلى تمثيل المستخدمين الحقيقيين واحتياجاتهم المحتملة من المعلومات.

يدرس مقيمو جودة البحث ويخضعون للاختبار وفقًا لإرشادات تصنيف Google قبل أن يتمكنوا من البدء في تقديم التعليقات.

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كيف يعمل مُقيّمو جودة البحث

تقوم Google بتعيين مجموعة من الاستعلامات لمجموعة من المقيمين، ويتم عرض نسختين من صفحات النتائج لعمليات البحث هذه.

مجموعة واحدة من النتائج مأخوذة من الإصدار الحالي من Google، والمجموعة الأخرى مأخوذة من التحسين الذي نفكر فيه.

يتم تقييم كل صفحة تظهر في النتائج وفقًا للاستعلام، استنادًا إلى إرشادات التصنيف.

لتقييم أشياء مثل الخبرة والمرجعية والجدارة بالثقة – والتي يشار إليها أحيانًا باسم “EAT” – يُطلب من المقيمين إجراء بحث حول السمعة حول المصادر.

بمجرد أن يقوم المقيِّمون بإجراء هذا البحث، فإنهم يقدمون بعد ذلك تقييمًا للجودة لكل صفحة

التقييمات لا تستخدم مباشرة للتصنيفات

يقول سوليفان:

“من المهم ملاحظة أن هذا التقييم لا يؤثر بشكل مباشر على كيفية ترتيب هذه الصفحة أو الموقع في البحث. لا أحد يقرر أن أي مصدر معين هو “موثوق” أو “جدير بالثقة”. على وجه الخصوص، لا يتم تعيين تصنيفات للصفحات كوسيلة لتحديد مدى جودة تصنيفها.

تعد تقييمات جودة البحث بمثابة نقطة بيانات تساعد Google في قياس مدى جودة عمل أنظمتها لتقديم محتوى رائع يتماشى مع إرشاداتها.

لمزيد من المعلومات، راجع مقالة جوجل هنا.

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