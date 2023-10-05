Rewrite this title: لا يتعلق الأمر بالتصنيف: فوائد الروابط الخلفية التي تتجاوز تحسين محركات البحث

ستساعدك المقالة التالية: لا يتعلق الأمر بالتصنيف: فوائد الروابط الخلفية التي تتجاوز تحسين محركات البحث

تضع خوارزمية بحث Google تركيزًا كبيرًا على تراكم الروابط الخلفية بحيث يمكن لمنشئي الروابط أن ينسوا قيمة الرابط خارج نطاق البحث. نعم، يمكن للروابط الخلفية عالية الجودة أن تحمل وزنًا هائلاً وتساعد في رفع موقعك إلى قمة نتائج البحث (SERP) التنافسية.

ومع ذلك، ليس هذا هو الغرض الوحيد من الارتباط.

على الرغم من أن غالبية العملاء في شركتي يهتمون بشكل أساسي بحركة البحث، فمن المؤكد أن بناء الروابط يمكن استخدامه لأغراض أخرى. وهنا عدد قليل من أعلى رأسي:

حركة الإحالة

العلامة التجارية

هيئة البناء

بناء العلاقات

ترقية

أدرك أن هناك بعض التردد عندما يتعلق الأمر بمتابعة الروابط في بيئة تحسين محركات البحث (SEO) الحالية. على الرغم من أن الروابط هي بلا شك إشارة تصنيف مهمة، إلا أن Google تحب المشاركة في هجوم FUD واسع النطاق بين الحين والآخر. هم حاليا في الوسط واحدة من تلك في كثير من الأحيان. إنهم يفعلون ذلك في محاولة لدرء مرسلي البريد العشوائي / مُحسنات محركات البحث ذات القبعة السوداء.

قال معلمي إريك وارد ذات مرة: “ابحث عن الروابط التي تريدها حتى لو لم يكافئها جوجل”. لقد رددت هذا منذ فترة طويلة. لن يؤدي ذلك فعليًا إلى روابط من المرجح أن تقدرها Google فحسب، بل سيوفر فوائد تسويقية أخرى أيضًا.

حركة الإحالة

وفقا للموصل، توجه محركات البحث حوالي 47٪ من حركة المرور عبر الإنترنت. من بين جميع المصادر، تمثل محركات البحث عددًا وافرًا من الزيارات الموجهة. ولكن هذا يعني أن غالبية حركة المرور مستقلة عن تصنيفات محرك البحث. وفقًا لنفس الدراسة التي أجرتها شركة Conductor، تمثل زيارات الإحالة غير الاجتماعية 15% من حركة المرور على الإنترنت. حتى باستخدام حجم عينة موصل الذي يبلغ 310 مليون نتيجة، فهذا يعني 4.7 مليون نقرة إحالة.

هذه هي طريقتي للقول إن الروابط لا تؤدي فقط إلى حركة مرور محرك البحث. يمكن للارتباط الموجود في مكان جيد على موقع السلطة أن يوجه وفرة من حركة الإحالة.

لا تقلل أبدًا من قيمة النقرة الجيدة. يجب عليك دائمًا إعطاء الأولوية لمطاردة حركة البحث على حركة الإحالة. مجرد التفكير في حركة الإحالة باعتبارها القوس الجميل في الوقت الحاضر.

العلامة التجارية

النظر في هذا. أجرت جامعة أركنساس مؤخرًا تجربة حيث جعلوا المشاركين يستمعون إلى مزيجين مختلفين من نفس المقطوعة الموسيقية، أحدهما في شكله الأصلي والآخر تم تحريره بحيث يتم تكرار جزء منه. أبلغ المشاركون عن إعجابهم بالإصدار الأخير أكثر بكثير. وأرجع الباحثون ذلك إلى مجرد تأثير التعرض، وهي ظاهرة ينمو فيها الناس ليحبوا الأشياء والمفاهيم ببساطة بسبب الألفة.

الروابط مرئية للعامة، أو ينبغي أن تكون كذلك على أي حال. إذا كنت بناء الروابط التي لا ترى بالعين المجردة، انتظر جزاءك.

نظرًا لأن الروابط قابلة للعرض للمستخدمين وليس فقط لمحركات البحث، فيمكن استخدام بناء الروابط للعلامة التجارية.

العلامة التجارية هي تسويق 101. يثق المستهلكون/القراء في العلامات التجارية الراسخة، حتى لو كانت تلك العلامات التجارية قد فعلت أشياء من شأنها أن تؤدي عادة إلى سمعة سلبية.

في عالم تحسين محركات البحث (SEO)، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تكون على دراية بتنوع النص الأساسي. لا يحب Google المواقع التي تستخدم نفس النص الغني بالكلمات الرئيسية مرارًا وتكرارًا.

لذلك، جنبًا إلى جنب مع الكلمات الرئيسية وأدوات الارتساء البيضاء، يجب أن تكون أدوات الارتساء ذات العلامات التجارية جزءًا من ملف تعريف الرابط الخاص بك.

هذا أمر جيد. إن “إجبارك” على استخدام اسم علامتك التجارية كمرساة هو ببساطة وسيلة لنشر اسمك هناك. حتى إذا لم ينقر المستخدم في المرة الأولى التي يرى فيها اسمك، فكلما رأى هذا المستخدم اسمك أكثر، كلما اضطر هذا المستخدم إلى النقر. وبمجرد النقر، يتم توجيههم إلى أكبر فرصة للعلامة التجارية لديك: موقعك.

لا يوجد تمثيل أفضل لعلامتك التجارية من موقع الويب الخاص بك، ويعد بناء الروابط طريقة قيمة لجعل الأشخاص ينظرون إلى علامتك التجارية بكل مجدها.

سلطة

إذن اسمك موجود هناك الآن. كما قلت من قبل، لا تزال الأسماء التجارية الراسخة قادرة على الازدهار حتى عندما تكون ذات سمعة سلبية. كان لدى ديني عام 2013 رائعًا. الآن ألق نظرة على ما يعتقده عملاؤهم عنهم.

بعد قولي هذا، ألن يكون من الأفضل أن تتمتع علامتك التجارية بسمعة طيبة كسلطة في مجال تخصصك؟

أنا لا أتحدث عن السلطة في شكل عددي مثل سلطة المجال؛ معظم المستهلكين لا يعرفون ما هي سلطة المجال. أنا أتحدث عن أن أكون مرتبطًا بـ “معرفة كل شيء”. من المؤكد أن الجميع يكرهون “معرفة كل شيء” في السنوات الدراسية من الروضة إلى الصف الثاني عشر، ولكننا في عام 2014: المهوسون رائعون جدًا الآن.

يعد الحصول على روابط على مواقع السلطة طريقة رائعة للحصول على بعض السلطة عليك. لا يُنظر إلى الرابط على أنه تصويت بالثقة من قبل محركات البحث فحسب، بل الأهم من ذلك، أنه يُنظر إليه على أنه تصويت بالثقة من قبل المستخدمين.

بناء العلاقات

إذا كنت تقوم ببناء روابط دون بناء علاقات، فأنت تفعل ذلك بشكل خاطئ.

لا أستطيع التأكيد بما فيه الكفاية على مدى سهولة بناء الروابط عندما يكون لديك علاقات داخل مجال تخصصك يمكنك الاعتماد عليها.

لنفترض أن إستراتيجيتك الأساسية عبر الإنترنت للحصول على الرؤية هي من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. يعد بناء متابعة شرعية على وسائل التواصل الاجتماعي أحد أكثر المهام صعوبة في السير في هذا الطريق. عندما أقول شرعي، أعني اكتساب متابعين بدون السير مثل هذا:

هل فكرت يومًا أنه يمكنك كسب متابعين خارج نطاق وسائل التواصل الاجتماعي؟ يحدث لي في كثير من الأحيان. أجذب عددًا قليلاً من المتابعين في كل مرة أحصل فيها على رابط، وفي أغلب الأحيان يكون المتابعين أشخاصًا لم أتحدث معهم مطلقًا في مجالات قنوات التواصل الاجتماعي.

بناء العلاقات يؤدي إلى الظهور، بغض النظر عن المكان الذي تريد أن ترى فيه.

غالبًا ما أدت حملات بناء الروابط لدينا إلى إنشاء علاقات جديدة للعملاء، وهي علاقات قدمت فوائد خارج نطاق تحسين محركات البحث. فكر في الشراكة أو الفرص الإعلانية. وبدون خدمات بناء الروابط لدينا، لم تكن تلك العلاقات موجودة.

ترقية

لذلك لديك محتوى رائع. ماذا الآن؟ على الرغم من روعة مخطط المعلومات البياني الخاص بك، على سبيل المثال، إلا أن الأشخاص لن يجدوه دون الإشارة إليه.

قد تقول: “وماذا عن وسائل التواصل الاجتماعي؟ ألن يكون من الأسهل مشاركتها على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا؟

لن أدافع أبدًا عن الغياب عن وسائل التواصل الاجتماعي. حتى لو كانت الإشارات الاجتماعية ليست جزءا من خوارزمية جوجل، فلها تأثيرات غير مباشرة على التصنيف.

على الرغم من أن وسائل التواصل الاجتماعي هي وسيلة فعالة للترويج، إلا أن هذا لا يعني أنه لا ينبغي عليك بناء روابط أيضًا في جهودك الترويجية.

بدون المشاركة المتكررة، تميل مشاركات وسائل التواصل الاجتماعي إلى الدفن بسرعة إلى حد ما. يمكن أن يعيش الرابط ظاهريًا إلى الأبد. مثال:

هذه لقطة شاشة لصفحة الروابط الخاصة بفيلم 1996 مكان مزدحم. نعم، الموقع لا يزال حيا.

ستلاحظ أنه تم النقر على الرابط الأول. ويشير هنا:

إنه موقع ل الرابطة الوطنية لكرة السلة، وليست نسخة مخبأة من عام 1996. ولم يكن هناك شيء اسمه السحرة في ذلك العام.

إن وجود رابط في قائمة الموارد المنسقة لديه القدرة على إرسال حركة المرور لسنوات.

إذا كان لديك إطلاق منتج مهم أو تغيير في السياسة/الموظفين تريد تقديمه إلى العالم، فما عليك سوى إرساله إلى موقع النشرات الصحفية. لن تحصل فقط على روابط من مواقع البيانات الصحفية، بل ستحصل أيضًا على المزيد من أي مواقع أخرى تلتقط البيان الصحفي.

قد لا تحمل روابط البيانات الصحفية الكثير من قيمة تحسين محركات البحث (SEO)، ولكن مرة أخرى، نحن لا نتحدث عن قيمة تحسين محركات البحث (SEO) هنا. إن تقديم البيانات الصحفية كان ولا يزال وسيلة فعالة للترويج.

خاتمة

للتلخيص، تتمتع الروابط بفوائد تتجاوز مجرد زيادة الظهور في البحث. الروابط يمكن أن:

قيادة حركة الإحالة

المساعدة في بناء علامتك التجارية

المساعدة في تأسيس السلطة

بناء العلاقات التي ستكون مفيدة في المستقبل

قم بالترويج لكل ما تريد الترويج له

بالطبع، أود أن أزعم أن بناء رؤية البحث يجب أن يكون محور التركيز الأول لأي حملة. أنا فقط أزعم أنه يجب عليك أن تضع هذه الأشياء الخمسة في الاعتبار أيضًا.