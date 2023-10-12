Rewrite this title: لا يريدك Gmail أن تستخدم موفر بريد ويب آخر مرة أخرى

ستساعدك المقالة التالية: لا يريدك Gmail أن تستخدم موفر بريد ويب آخر مرة أخرى

تعمل Google باستمرار على تحسين ميزات Gmail. في حين أنه قبل أن تكون إعادة توجيه رسائل Gmail الخاصة بك إلى خدمات بريد الويب الأخرى أمرًا بسيطًا جدًا، فإن Google الآن تفعل العكس، من خلال تزويدك بطريقة بسيطة لترحيل جهات الاتصال الخاصة بك والبريد الإلكتروني من خدمة بريد الويب الأخرى إلى Gmail. تعمل مدونة Gmail الرسمية على طرح هذه الميزة تدريجيًا على حسابات Gmail القديمة. بينما سيتم تمكين هذه الميزة بالفعل في حسابات Gmail الجديدة.

ستعرف ما إذا كان حساب Gmail الخاص بك يحتوي على هذه الميزة إذا قمت بفحص علامة التبويب “الحسابات” ضمن علامة التبويب “الإعدادات” في حساب Gmail الخاص بك. يجب الآن تسمية علامة التبويب “الحسابات” باسم “الحسابات والاستيراد” إذا كانت الميزة ممكّنة بالفعل. إذا لم يكن الأمر كذلك بالنسبة لحساب Gmail الخاص بك، فقد تضطر إلى الانتظار لبضعة أيام أخرى حيث تقوم Google تدريجيًا بطرح الميزات على جميع حسابات Gmail القديمة.

ال مدونة جوجل الرسمية أعلنت أن هذه الميزة تعمل مع خدمات بريد الويب Yahoo! وHotmail وAOL وغيرها من خدمات بريد الويب الأخرى. لذا، إذا كنت مترددًا في الانتقال إلى Gmail نظرًا لأنك قمت بالفعل بإنشاء عدد لا بأس به من جهات اتصال البريد الإلكتروني باستخدام حساب بريد الويب الحالي الخاص بك، فقد تساعدك هذه الميزة الجديدة في اتخاذ قرار بشأن هذه الخطوة. إذا كنت تريد اختبار الميزة، فسيسمح لك Gmail بنقل جميع الرسائل الواردة الجديدة من حساب بريد الويب الخاص بك إلى حساب Gmail الخاص بك، بغض النظر عما إذا كان هذا حسابًا جديدًا أو قديمًا. يمكنك الحصول على ميزة إعادة التوجيه هذه لمدة 30 يومًا، حتى تقرر استخدام Gmail كخدمة بريد الويب الجديدة.

لقد نشر Gmail أيضًا قائمة طويلة بموفري خدمة البريد الإلكتروني الذين تدعمهم خيارات الترحيل هذه، يمكنك التحقق من ذلك قائمة لمعرفة ما إذا كان بريد الويب الخاص بك مدعومًا أم لا.