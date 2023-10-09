Rewrite this title: لا يمكنك اختلاق الأمر: مخاطر سوء فهم قوة الإنترنت

ستساعدك المقالة التالية: لا يمكنك اختلاق الأمر: مخاطر سوء فهم قوة الإنترنت

لقد كتبت مؤخرًا منشورًا ضيفًا حول سبب أهمية الفطرة السليمة في أي حملة لتحسين محركات البحث، لأنه لسوء الحظ، يبدو أن هذا الأمر يتضاءل في الأجيال الأخيرة. لذا، متابعةً لذلك قليلًا، أريد أن أناقش كيف أثرت قوة الإنترنت بشكل كبير على الحياة في جميع أنحاء العالم؛ ببساطة عن طريق إساءة استخدام أقوى أداة اليوم.

يمكن للإنترنت أن يجعل أشخاصًا لم يكونوا بالضرورة مشهورين، ونجومًا عالميين، ويمكن لقصة إخبارية واحدة أن تصبح موضوعًا شائعًا على إحدى الوسائط الاجتماعية الأكثر شهرة في غضون ساعات، ويمكن أخذ العلاقات والوظائف والصحة العقلية على محمل الجد. بنقرة زر واحدة.

فيما يلي بعض الأمثلة المضحكة والمحزنة والغبية تمامًا عن سبب ضرورة استخدام الإنترنت بحكمة.

Facebook: قاتل العاطفة رقم واحد.

منذ وصول Facebook وانتشرت هذه الكلمة، ومنذ ذلك الحين تجاوزت Google باعتبارها الموقع الإلكتروني الأكثر زيارة في العالم. بالنسبة للجزء الأكبر، يستخدمه الأشخاص للدردشة والتطفل على الملف الشخصي من حين لآخر وبالطبع لتنظيم الأحداث الاجتماعية الحميمة في الفضاء المفتوح على نطاق واسع لشبكة الإنترنت العالمية.

لسوء الحظ، قرر بعض الأشخاص أنهم يفضلون استخدام موقع الويب لالتقاط التواريخ، وهذا أمر جيد؛ إلا عندما يكونون بالفعل “على علاقة”.

أثبتت الدراسات الحديثة أن العديد من حالات الزواج تنتهي بالطلاق بسبب Facebook خيانة. سواء كان ذلك من خلال العثور على اهتمامات حب سابقة أو ببساطة إنشاء اهتمامات جديدة عن طريق “النكز” أو “الضحك” أو “الإعجاب”، فإن الحقيقة هي أن عدد الأشخاص الذين يعتقدون أنهم متحفظون (مرة أخرى باستخدام شبكة الويب العالمية) مخطئون بوقاحة . الرسائل الخاصة والمغازلة الصريحة عبر Facebook أدى إلى انخفاض الثقة في العلاقات وزيادة الرسوم القانونية لمحامي الطلاق.

لذا، في المرة القادمة التي تريد فيها “نكز” الصبي من المدرسة الذي كان يتمتع دائمًا بعيون زرقاء جميلة واستعار منك قلم رصاص في الرياضيات، فكر في شريكك الجالس على الأريكة بجوارك، ربما يشخر أو يطلق الريح أو كليهما، وربما يزن حتى ما إذا كان حقا يستحق كل هذا العناء؟

ال YouTube النجاح: “اترك الكاميرا وحدها!!”

قد لا تعرف أسماء كريس كروكر، أو الطفل من تروا ريفيير، أو كيبيك، أو حتى هاري وتشارلي. لكنني أراهن أنني إذا ذكرت “اترك بريتني وحدها!”، أو “طفل حرب النجوم”، أو “تشارلي عض إصبعي!”. ستعرفون جميعًا بالضبط مقاطع الفيديو التي كنت أتحدث عنها.

على الرغم من أنه من المزعج معرفة من هم هؤلاء الأشخاص، إلا أنهم يثبتون بشكل صريح مدى قوة الإنترنت على مصير بعض الأشخاص في العالم. سواء كنت قد شاهدت مقاطع الفيديو هذه أم لا، فمن المؤكد أنك سمعت شخصًا يتحدث عنها؛ على الأرجح من مشاهدة RudeTube على القناة الرابعة.

الأمر المحزن هو أنهم لم يحصلوا على 15 دقيقة من الشهرة فحسب، بل إنهم موجودون على الإنترنت مدى الحياة. لذا، في المرة القادمة التي تفكر فيها في تحميل مقطع فيديو أو قيام صديقك بالتزلج مع ألعاب نارية في جيبه الخلفي، ربما عليك فقط إعادة التفكير في العواقب وتذكر التأثير العقلي الذي سيحدثه ذلك على أطفالك في المستقبل.

اتصل بالطبيب: أو احصل على تشخيص طبي عبر الإنترنت

حتى لو كنت شخصًا عقلانيًا في الحياة اليومية، فإن العثور على شيء غير طبيعي في جسمك قد يثير الذعر غير العقلاني. لسوء الحظ، هذا هو المكان الذي يجب أن يتم فيه دفن كل جهاز كمبيوتر وعدم التنقيب عنه مرة أخرى.

من المؤسف أن أول ما يفعله الأشخاص في كثير من الأحيان هو تسجيل الدخول، وكتابة الحالة غير الطبيعية والتشخيص الذاتي للطفح الجلدي أو الكتلة أو البقعة؛ في كثير من الأحيان مع عواقب مخيفة.

سواء كنت تعرف موقعًا إلكترونيًا “موثوقًا” أم لا، فإن الإنترنت هو أسوأ مكان تلجأ إليه عندما يكون الهدوء مطلوبًا؛ من المحتمل أن يثير العكس تمامًا. إذا كانت لديك شكوك فيما يتعلق بصحتك، فاذهب إلى المدرسة القديمة واتصل بالهاتف، وحدد موعدًا مع الطبيب، أو إذا كنت في حالة طوارئ حقيقية، فانتقل إلى A&E بدلاً من الاعتماد على ويكيبيديا.

البريد الإلكتروني: إلى، CC، BCC والحماقة الصريحة.

لقد فعلنا كل ذلك. أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى الشخص الخطأ ثم أرسل بريدًا إلكترونيًا للمتابعة يوضح أننا أرسلناه إلى الشخص الخطأ؛ فقط في حالة أنهم لا يعرفون.

ومع ذلك، كانت هناك أخبار مؤخرًا في المملكة المتحدة عن إيقاف رجلين عن العمل في مكان عملهما بسبب رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بإحدى زميلاتهما في السكن.

تبادل هاري وسيباستيان رسائل البريد الإلكتروني التي تناقش جيني، الصديقة السابقة وزميلة هاري الحالية في السكن. كان سيباستيان مهتمًا بمواعدة جيني وكان يعرف ما إذا كان هاري يمانع في ذلك. لسوء الحظ، وصل Harry CC’d Jenni إلى رسائل البريد الإلكتروني التي استخدم فيها لغة مسيئة لوصفها وحقيقة أنهم لم يتواصلوا.

كما هو الحال مع كل شيء عبر الإنترنت، لم يستغرق الأمر الكثير حتى ينتشر بسرعة كبيرة مما أدى بعد ذلك إلى التعليق.

تعلمت الدرس؛ إذا كنت لا تريد أن يعرف العالم كله رأيك في شخص ما – فلا تضعه باللونين الأبيض والأسود.

لذا، سواء كنت تريد الشهرة الفورية وأن تتعرض للسخرية في حلقة ساخرة من مسلسل كرتوني جديد من إنتاج شركة 20th Century Fox، أو ترغب في الشعور بالخوف من الموت بسبب ما هو في الواقع طفح حراري شائك، فإن الإنترنت هو الأداة المثالية لمواصلة الاستخدام بدون الفطرة السليمة. ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين هم في الغالب عقلاء منا، سنستمر في استخدامه للعثور على عروض رائعة للعطلات، وترتيب مشاهدات المنازل والبحث عن أحدث وصفات جيمي أوليفر.

أتمنى أن أكون قد سلطت الضوء على بعض إساءة استخدام الإنترنت وأعدكم بأنه سيكون هناك المزيد؛ فقط تأكد من أنك لست أنت الذي أقرأ عنه بعد ذلك، من فضلك.