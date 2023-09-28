Rewrite this title: لا يمكنك التنبؤ بمستقبل عملاء SEO الخاص بك – ولكن يمكنك تقديره!

ستساعدك المقالة التالية: لا يمكنك التنبؤ بمستقبل عملاء SEO الخاص بك – ولكن يمكنك تقديره!

ما هو السيناريو في هذه الحالة؟

عندما يتعلق الأمر بسيناريوهات الأعمال، فهذا يعني تحديد المعيار الخاص بك قبل كل شيء آخر حتى تعرف كيفية تخصيص الميزانيات، وإنشاء الأسهم، والاستعداد للنمو في مجالات معينة.

يتضمن سيناريو العمل أهدافك وكيفية تحقيقها ضمن الحدود المتوقعة أو المحتملة.

للمساعدة في إنشاء سيناريوهات الأعمال، تتضمن سيناريوهات تحسين محركات البحث (SEO) اختيار المدخلات الصحيحة لتحديد مجالات الصيانة، أو مجالات النمو المحتمل، أو حيث قد يتحول الطلب، بناءً على حالة البحث الحالية لعميلك.

بعد ذلك، لربط سيناريوهات الأعمال وتحسين محركات البحث، يمكن أن يكون هذا “ساحة اللعب” الخاصة بك لبناء تقديرات موثوقة:

بحث متعمق عن الكلمات الرئيسية، حتى يعرف فريق تحسين محركات البحث لديك مجموعات الكلمات الرئيسية التي يجب التعامل معها وفي أي سيناريوهات.

حالة الرؤية الحالية كنقطة البداية.

التقييم المالي للأعمال – هل هناك ميل للنمو، أو الحفاظ على الوضع الراهن، أو حتى التوسع؟

حدد التوقعات الصحيحة من البداية

تحدث عن الأعمال

سواء كنت تقوم بمعايرة إستراتيجية حالية أو تتعامل مع عميل جديد، فأنت بحاجة إلى معيار موثوق لتضع سيناريوهاتك عليه. هذا هو المكان الذي يكون فيه مقياس رؤية البحث مفيدًا.

فكر في الأمر كطريقة لتحديد “حصة السوق” لعميلك ضد المنافسين عبر الإنترنت – محسوب كنسبة ظهور للكلمات الرئيسية المستهدفة مقارنة بحجم البحث، فإنها ستسلط الضوء على المنافسين الحقيقيين عند النظر إلى حركة المرور العضوية التي لا تتعلق بالعلامة التجارية وحيث يوجد مجال للنمو لعميلك.

إنه يسلط الضوء على مستقبل محتمل إذا أخذت في الاعتبار جميع العوامل التي تؤثر على الرؤية الحالية.

لنفترض أن عميلك جزء من سوق شديدة التنافسية – فأنت تعلم أن المنافس الرئيسي يتمتع برؤية تصل إلى 75%، مما يعني أن تدخلك في الكلمات الرئيسية ذات الإمكانات العالية سيكون له تأثير كبير على نتائج الأعمال. في بعض الأحيان، حتى عندما تتعامل مع سياق طلب صعب مثل عام 2020، كما كان الحال في عام 2020 بروبيليرنيت وعميل السفر الخاص بهم.

وللقيام بذلك، عليك أن تكون حذرًا جدًا بشأن كيفية تحديد قوائم الكلمات الرئيسية للموضوعات الإستراتيجية ذات المستوى الأعلى.

تطوير سيناريوهات الأعمال

أنت تريد ربط سيناريوهات تحسين محركات البحث (SEO) ونتائج الأعمال المحتملة، لذلك تحتاج إلى تحديد كيفية ارتباط الكلمات الرئيسية المحددة والتكاليف للوصول إلى أداء معين لتلك الكلمات الرئيسية.

الحفاظ على نتائج أعمال ثابتة

إذا كان عميلك يحتاج إلى تأمين مركزه التجاري الحالي، فيمكنك التركيز على الكلمات الرئيسية التي تحقق أداءً بالفعل وتأخذ في الاعتبار العوامل التي ستؤثر عليها:

ما هو حجم البحث الحالي وكيف سيبدو متأثرًا بموسمية البحث والاتجاهات السنوية.

كيف يمكن أن يبدو أدائهم بمرور الوقت على سطح المكتب مقابل الهاتف المحمول.

عدد الزيارات الإضافية التي يمكنهم جلبها إذا كان لا يزال هناك مجال للنمو من أعلى 10 إلى أعلى 3، على سبيل المثال – وبالتالي عدد الزيارات الإضافية التي يتلقونها إذا وصلوا إلى أفضل مراتبهم.

لك إدارة الكلمات الرئيسية ستلعب الإستراتيجية دورًا رئيسيًا هنا، حيث ستحتاج إلى مراقبة مجموعات الكلمات الرئيسية المحددة التي تمثل أصحاب الأداء العالي عن كثب، مصنفة حسب:

الكلمات الرئيسية للصفحة 1

فئات منتجات محددة

الصفحات المقصودة

موسمي

فرص الكلمات الرئيسية – ربما يمكنك تعيين جزء من الميزانية لبعض أهداف الكلمات الرئيسية الجديدة.

يمكنك إنشاء سيناريوهات متعددة ضمن هدف الصيانة هذا، مع إمكانيات مختلفة:

المحتمل – التركيز على الحفاظ على الأداء الأفضل كما هو، وبالتالي الحصول على رقم تقديري لحركة القصور الذاتي – يتم حسابه على أنه إجمالي عدد الزيارات المقدرة التي سيتم تلقيها خلال مدة التنبؤ، استنادًا إلى حركة المرور الحالية واتجاهات البحث ومنحه أنه سيكون هناك لن تكون هناك تغييرات في رؤية الموقع.

– التركيز على الحفاظ على الأداء الأفضل كما هو، وبالتالي الحصول على رقم تقديري لحركة القصور الذاتي – يتم حسابه على أنه إجمالي عدد الزيارات المقدرة التي سيتم تلقيها خلال مدة التنبؤ، استنادًا إلى حركة المرور الحالية واتجاهات البحث ومنحه أنه سيكون هناك لن تكون هناك تغييرات في رؤية الموقع. المفضل – استراتيجية مختلطة للتركيز على الحفاظ على أعلى 3 أداء لمجموعة من الكلمات الرئيسية وتحقيق تصنيفات أفضل لمختلف الكلمات الرئيسية بمستوى صعوبة “سهل”.

على سبيل المثال، إذا كان العميل الخاص بك في صناعة تحسين المنزل ويتم حجز عروضهم على “المجموعات” حتى نهاية العام التالي أو العامين التاليين، فأنت تريد بشكل أساسي إجراء أعمال الصيانة والاستعداد للموسمية باستخدام كلمات رئيسية إضافية عالية النية للحفاظ على استمرار الاتجاه.

تحسين مجموعات الكلمات الرئيسية المحددة لتحقيق النمو

إذا كان عميلك يريد استثمار المزيد من ميزانية التسويق في تحسين محركات البحث (SEO) في المستقبل القريب، فيمكنك التفكير في كيفية استخدامها بأفضل طريقة ممكنة – وهو السيناريو المفضل في هذه الحالة.

يمكنك استهداف الثمار القريبة، سواء كانت كلمات رئيسية أقل من قيمتها وغير مكلفة أو فرصًا يسهل تحقيقها، والتي نتجت عن تحليل منافسيك. ابحث عن حلول لإبقائك في حدود الميزانية ولديك فرصة كبيرة للإضافة إلى المستقبل المحتمل.

على سبيل المثال، باستخدام رؤى المنافسة في أداة تحسين محركات البحث الخاصة بك، يمكنك اكتشاف مجموعة من أفضل الكلمات الرئيسية ذات القيمة العالية والمنخفضة الصعوبة بالنسبة لعميلك.

ستكون قادرًا على تقدير ما يعادل تكلفة النقرة (CPC) وتوضيح سبب تحسين الصفحات المقصودة للعميل، وذلك للحصول على التأثير بطريقة فعالة من حيث التكلفة والتفوق على المنافسين.

لنأخذ مثالاً صعبًا لعميل السفر.

على الرغم من انخفاض حركة المرور في الغالب، فأنت تعلم أن “عطلة الربيع 2021” ستؤدي إلى ارتفاع طفيف. إذًا كيف يمكنك مساعدة عملائك على الاستعداد من أجل جذب معظم تلك الزيارات؟ أو ربما يكون السفر المحلي هو ما يجب عليك تحسينه والانتقال إلى منطقة “النمو المفضل”.

في وحدة التنبؤ الخاصة بـ SEOmonitor، يمكنك حساب التحويلات الإضافية التي يمكن أن تولدها قائمة كلماتك الرئيسية المحسنة، على النحو التالي:

لقد بحثنا في منحنى متوسط ​​نسبة النقر إلى الظهور لأعلى 10 مواضع في كل مجموعة فردية من ميزات وأجهزة SERP.

نحن نبني تقدير التحويلات الإضافية على الزيارات الإضافية المقدرة (إذا وصلت إلى الرتب المستهدفة) مضروبة في معدل التحويل المقابل لكل كلمة رئيسية مدرجة في التوقعات.

وبالتالي، ستتمكن من ربط كيفية تأثير تحقيق تصنيفات كلماتك الرئيسية المستهدفة بشكل مباشر على مبيعات العميل.

إدارة الاتجاه المتفجر لأعمال العميل

إذا كان عميلك جزءًا من اتجاه “متفجر”، ولديه مجالات عمل تنمو بشكل افتراضي بسبب ارتفاع الطلب، فيمكنك التفكير في كيفية جعل هذه الميزانية الإضافية تعمل على الأجزاء ذات الأداء الضعيف من العمل والاستفادة من الضجيج.

يمكنك أيضًا التشكيك في حالة هذا الاتجاه – هل هو كذلك؟ وجدت لتبقى؟ هل سيكون جزءًا من السيناريو المستقبلي المحتمل؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فستعرف متى يحين وقت الذروة وكيفية الاستعداد لها – سواء من حيث تحسين محركات البحث أو الأسهم أو توفر الأعمال.

بعد ذلك، بالانتقال إلى السيناريو المفضل للنمو في مجالات أخرى، قد يركز بحث الكلمات الرئيسية الخاصة بك على الكلمات الرئيسية ذات الصعوبة “المعتدلة” و”الصعبة” وتحسين تصنيفات الكلمات الرئيسية ذات الصلة (الكلمات الرئيسية ذات الحجم الكبير) على الصفحة 2 من Google. إن معالجة الكلمات الرئيسية الأكثر تكلفة حيث تكون المنافسة صعبة سوف تكون مفيدة لتأثير الأعمال بينما يؤدي انتقال الكلمات الرئيسية من الصفحة 2 إلى الصفحة 1 إلى تغيير التحويلات بشكل كبير.

قم بوضع نموذج لهذه التقديرات في الوقت المناسب وقدم لعملائك كيف يمكن أن تبدو حركة المرور الخاصة بهم مع هذه التحسينات وبدونها.

يمكنك أيضًا التفكير في إعداد سيناريو لتحويل الطلب مرة أخرى – مما يعني مساعدة العميل في الحفاظ على التصنيفات بعد انتهاء الزخم.

على سبيل المثال، لنفترض أن عميلك الذي يعمل في مجال المنزل والديكور يقع ضمن أعلى 3 عملاء لـ “كرسي مكتب” أو “مكتب”، ولكن هناك فرصًا جيدة لكلمات رئيسية لـ “منظم مكتب” أو “مكتب قائم” أيضًا. قم بتصميم توقعاتك بناءً على كيفية الحفاظ على ميزتها من خلال بدائل الكلمات الرئيسية الناتجة عن الكلمات الرئيسية الشائعة استعلامات البحث.

في حالة عميل صناعة السفر، قد يعني ذلك إنشاء مجموعات كلمات رئيسية موسمية ومجموعات كلمات رئيسية تهدف إلى نقلها إلى أعلى 3 فيما يتعلق بـ “السفر الداخلي” و”الرحلات الداخلية” و”الإقامة المحلية” وما إلى ذلك كنتيجة مفضلة. .

باستخدام أداة التنبؤ الخاصة بـ SEOmonitor، يمكنك إنشاء سيناريوهات متعددة لتحسين محركات البحث لنفس مجموعات الكلمات الرئيسية، متطلعًا لمعرفة كيف يمكن أن تبدو حركة المرور بالقصور الذاتي وحركة المرور الإضافية في الأشهر الستة أو التسعة أو الاثني عشر القادمة.

قدّم مبررًا لاقتراح تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك

بمجرد قيامك بإنشاء سيناريوهات وميزانيات تحسين محركات البحث (SEO) وفقًا لسيناريوهات الأعمال، ستظل بحاجة إلى تقديمها إلى عملائك. سواء كان عميلاً مكتسبًا حديثًا أو عرض جديد بالنسبة للعميل الدائم، عليك أن تشرح سبب توصيتك بإستراتيجية أو أخرى.

إنها لحظة جيدة لشرح مرة أخرى كيف يؤثر تدخلك في تحسين محركات البحث على عائد الاستثمار، من خلال تسليط الضوء على:

معرفتك العميقة بصناعتهم ومدى دقة تعاملك مع البحث عن الكلمات الرئيسية.

نظرة عامة على المنافس من حيث الرؤية وأين يمكن للعميل أن ينمو.

فرص تحسين محركات البحث (SEO) التي يمكنهم الاستفادة منها.

السيناريوهات المتعددة التي توقعتها وتقديراتك فيما يتعلق بعدد الزيارات ونسبة النقر إلى الظهور والتحويلات الإضافية.

من خلال التحدث إلى الوكالات الحائزة على جوائز من جميع أنحاء العالم، اكتشفنا أن اقتراح تحويل محركات البحث (SEO) عادةً ما يحتوي على هذه الحجج وغيرها. يمكنك الوصول إلى بعض العروض التقديمية لحالة الأعمال الخاصة بهم هنا.

شيء صغير

لقد كان عامًا مليئًا بالتحديات بالنسبة للأعمال بشكل عام.

لهذا السبب فإن تحديد التوقعات الصحيحة لعملاء تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك يمكن أن يقطع شوطًا طويلًا من وجهة نظر استراتيجية وكنتيجة لبناء الثقة:

ساعدهم على تجاوز حالة عدم اليقين وإنشاء معيار موثوق لحالة أعمالهم الحالية.

استخدم رؤية البحث كشكل من أشكال “حصة السوق” التي تسلط الضوء على عملائك مقابل منافسيهم وحيث يوجد مجال للتحسينات.

تطوير سيناريوهات تحسين محركات البحث (SEO) وفقًا لأهداف النمو وحالة الأعمال الحالية: الحفاظ على الوضع الراهن فيما يتعلق بالتصنيفات، وتنمية جزء معين من أعمالهم، ومساعدتهم على تحديد الفرص، أو إدارة اتجاه “متفجر” مع التركيز الاستراتيجي على الجديد مناطق التحسين.

أنشئ مقترح تحسين محركات البحث (SEO) الذي يسلط الضوء على عائد الاستثمار في تحسين محركات البحث (ROI) – من النظرة العامة العامة في جميع أنحاء التفاصيل الدقيقة لمجموعات الكلمات الرئيسية وإمكانية التحويل الخاصة بها.

في SEOmonitor، نعمل باستمرار على تحسين منهجية التنبؤ لدينا لتلبية احتياجات وكالات تحسين محركات البحث. باستخدام مجموعة من المدخلات المعقدة بما في ذلك حركة المرور العضوية الحالية غير المتعلقة بالعلامة التجارية، ومنحنيات نسبة النقر إلى الظهور المخصصة، وموسمية البحث، وما إلى ذلك، يمكننا تقدير الشكل الذي يمكن أن تبدو عليه الجلسات والتحويلات إذا تم الوصول إلى التصنيفات المطلوبة خلال الإطار الزمني المتوقع. بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل الشفافية، يمكنك رؤية جميع الحسابات على مستوى الكلمة الرئيسية في منصتنا.

ولتسهيل التواصل، قمنا أيضًا بتصميم أداة إنشاء الاقتراحات التي تعمل على الاستفادة من بياناتك المتوقعة من SEOmonitor وتحويلها إلى شرائح Google جيدة المظهر من خلال واجهة سحب وإسقاط بسيطة.

هذه مجرد جزء من حلولنا لمساعدة وكالات تحسين محركات البحث على اكتساب المزيد من العملاء وإدارتهم والاحتفاظ بهم.

انضم إلينا في رحلتنا لتحقيق المزيد من الشفافية في مجال تحسين محركات البحث.