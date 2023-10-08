Rewrite this title: لا يوجد نقاش حول هذا الموضوع

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قبل أقل من سبع سنوات، كانت الحملات الانتخابية الرئاسية لعام 2004 تستعد لمعارك خطابية حامية ومهاترات. ولسوء الحظ بالنسبة للمرشحين، فإنهم لن يتمكنوا أبدًا من تعظيم رسائلهم من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. أجريت الانتخابات الرئاسية لعام 2004 قبل أقل من سبع سنوات، لكن الدور الذي تلعبه الإنترنت في كل دورة انتخابية تغير بشكل جذري منذ ذلك الوقت.

المرة الأولى التي تم فيها الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي والتواجد عبر الإنترنت بشكل فعال خلال الحملة الرئاسية كانت خلال الدورة الانتخابية لعام 2008. لقد قام الرئيس أوباما بعمل ممتاز في نشر المعلومات وجمع الأموال من خلال الاستخدام المباشر لـ YouTube, Facebook، و Twitter. بالإضافة إلى ذلك، شجع مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم على التدوين والنشر نيابة عنه. ولم يتمكن السيناتور ماكين، الذي لم يكن لديه استراتيجية فعالة لوسائل التواصل الاجتماعي، من تحقيق نفس مستويات الدعم المالي أو نشر المعلومات التي حققها منافسه. في نهاية المطاف، فاز الرئيس أوباما بكل من معركة وسائل التواصل الاجتماعي والانتخابات العامة بسهولة.

لكي نرى مدى تأثير المواقع الاجتماعية ووسائل الإعلام على السباق الرئاسي لعام 2012، يتعين علينا أن ننظر فقط إلى المناظرة المقبلة. وتشجع مناظرة 22 سبتمبر، والتي ستجرى في أورلاندو، المستخدمين على تقديم المرشحين YouTube مقاطع فيديو أو أسئلة نصية تتعلق بالديون أو الرعاية الصحية أو السياسة الخارجية أو القضايا البيئية أو الهجرة أو الوظائف أو الاقتصاد. بعد أن يتم طرح الأسئلة، YouTube يمكن للمستخدمين التصويت على ما إذا كانوا يريدون أن يجيب المرشحون على هذا السؤال أم لا. كما ستقدم Fox اتجاهات بحث Google لمساعدة المرشحين على فهم سياق كل سؤال بشكل أفضل.

إن المناظرات التمهيدية الرئاسية ليست سوى واحدة من الطرق العديدة التي ستؤثر بها شبكات التواصل الاجتماعي على الانتخابات. ويتعين على كل مرشح رئاسي لعام 2012 أن يتعامل مع استراتيجيته على شبكة الإنترنت وكأن حملته الرئاسية برمتها تعتمد عليها ـ بل إنها على الأرجح تعتمد عليها!

[Sources Include: FoxNews & YouTube]