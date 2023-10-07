Rewrite this title: لجنة التجارة الفيدرالية تحقق في Google: جوجل تطلق حملة إعلانية للتحكم في الأضرار

ستساعدك المقالة التالية: لجنة التجارة الفيدرالية تحقق في Google: جوجل تطلق حملة إعلانية للتحكم في الأضرار

منذ أن أطلقت شركة جوجل خدمة Search Plus يوم الثلاثاء الماضي، تعرضت شركة البحث العملاقة لانتقادات علنية من قبل المدونين والمدافعين عن الخصوصية. في الثاني عشر، طلب مركز معلومات الخصوصية الإلكترونية (EPIC) من لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) التحقيق في Google. وزعمت الشكوى أن ميزة Search Plus الجديدة من Google تنتهك خصوصية المستخدمين وتظهر محاباة لمنتجات Google. يقال إن ميزة Search Plus الجديدة، والتي تقوم بتخصيص البحث من خلال دمج الصور والمشاركات من Google+ في نتائج البحث، تخضع الآن للتحقيق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية (FTC).

سيحاول تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، وهو امتداد لتحقيق مستمر لمكافحة الاحتكار، تحديد ما إذا كانت Google تتلاعب بنتائج البحث لزيادة حركة المرور إلى شبكتها الاجتماعية Google+. اشتكى خبراء الصناعة والشركات المتنافسة من أن Google تفضل شبكة Google+ وتتجاهل النتائج الأكثر صلة من Facebook و Twitter. هذه الشكاوى، التي تشبه المخاوف التي عبرت عنها مجموعات الدفاع عن المستهلك والشركات المنافسة في العام الماضي، أخضعت جوجل لأكبر تحقيق لمكافحة الاحتكار منذ أواخر التسعينيات (مايكروسوفت).

قال آدم كوفاسيفيتش، المتحدث باسم جوجل، ما يلي فيما يتعلق بتحقيق لجنة التجارة الفيدرالية:

“تم تصميم القوانين لمساعدة المستهلكين على الاستفادة من الابتكار، وليس لمساعدة المنافسين. ونحن نعتقد أن التحسينات التي أجريناها على البحث ستفيد المستهلكين من خلال عرض المحتوى الاجتماعي بشكل أفضل، والشيء العظيم في انفتاح الإنترنت هو أنه إذا لم يعجب المستخدمون بخدمتنا، فيمكنهم التبديل بسهولة إلى موقع آخر.

على الرغم من تأكيد جوجل على أن Search Plus لا ينتهك خصوصية المستخدمين ويوفر نتائج البحث الأكثر صلة، إلا أن الشركة تطلق مبادرة إعلانية ضخمة لتعزيز حماية البيانات الشخصية عبر الإنترنت. ستنفق الحملة الإعلانية، التي تسمى “من الجيد أن نعرف”، عشرات الملايين من الدولارات على إعلانات التلفزيون والصحف واللوحات الإعلانية للترويج للأمن والخصوصية عبر الإنترنت. في حين أن حملة Google الإعلانية قد يكون لها تأثيرات إيجابية على العلامة التجارية، يبدو أن الغرض الأساسي هو إرسال رسالة إيجابية إلى الجمهور فيما يتعلق بمنتجاتهم وتقليل احتمالية المزيد من التنظيم.

[Sources Include: Reuters, Washington Post, & LA Times]