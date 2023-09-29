Rewrite this title: لدى Google الآن 6 طرق لقياس مؤشرات الويب الأساسية

ستساعدك المقالة التالية: لدى Google الآن 6 طرق لقياس مؤشرات الويب الأساسية

تعمل Google بسرعة على زيادة عدد الطرق التي يمكن لمالكي المواقع من خلالها قياس مؤشرات أداء الويب الأساسية، حيث تقدم الآن 6 طرق إجمالاً.

تم طرح مؤشرات أداء الويب الأساسية منذ أسابيع فقط، وفي ذلك الوقت لم يكن من الممكن قياسها إلا باستخدام تقرير Chrome UX.

مع الإعلان عن دمج Core Web Vitals في خوارزمية التصنيف الخاصة بشركة Google، تضيف الشركة إمكانات القياس إلى العديد من أدواتها الحالية.

راجع: مؤشرات الويب الأساسية لـ Google لتصبح إشارات تصنيف

يمكن الآن قياس مؤشرات أداء الويب الأساسية باستخدام:

وحدة تحكم البحث

رؤى سرعة الصفحة

منارة

أدوات تطوير كروم

تقرير تجربة المستخدم لمتصفح Chrome

ملحق حيوية الويب

إليك المزيد حول استخدام كل من هذه الأدوات لقياس مؤشرات أداء الويب الأساسية.

وحدة تحكم البحث

يوجد تقرير جديد لمؤشرات أداء الويب الأساسية في Search Console لمساعدة مالكي المواقع على تقييم الصفحات عبر الموقع بأكمله.

يحدد التقرير مجموعات الصفحات التي تتطلب الاهتمام، بناءً على بيانات واقعية من تقرير Chrome UX.

مع هذا التقرير، انتبه إلى أنه سيتم حذف عناوين URL إذا لم تتضمن الحد الأدنى من بيانات التقارير.

رؤى سرعة الصفحة

تمت ترقية PageSpeed ​​Insights لاستخدام Lighthouse 6.0، مما يجعلها قادرة على قياس مؤشرات الويب الأساسية في كل من القسمين المختبري والميدان في التقرير.

تتم إضافة تعليقات توضيحية لمؤشرات الويب الحيوية الأساسية بشريط أزرق كما هو موضح أدناه.

منارة

تمت ترقية Lighthouse مؤخرًا إلى الإصدار 6.0، والذي يتضمن عمليات تدقيق إضافية ومقاييس جديدة ونقاط أداء تم إنشاؤها حديثًا.

اثنان من هذه المقاييس الجديدة المضافة هما أكبر طلاء محتوى (LCP) وإزاحة التخطيط التراكمي (CLS).

هذه المقاييس عبارة عن تطبيقات معملية لـ Core Web Vitals وتوفر معلومات تشخيصية لتحسين تجربة المستخدم.

يقال إن المقياس الجديد الثالث – إجمالي وقت الحظر (TBT) – يرتبط بشكل جيد مع تأخير الإدخال الأول (FID)، وهو مقياس آخر لمؤشرات أداء الويب الأساسية.

يتم تحديث جميع المنتجات التي تتمتع بقدرات Lighthouse لتعكس الإصدار الأحدث.

تقرير تجربة المستخدم لمتصفح Chrome

يُشار إلى هذا التقرير أيضًا باسم CrUX، وهو عبارة عن مجموعة بيانات عامة لبيانات تجربة المستخدم الحقيقية على ملايين مواقع الويب.

يقيس تقرير Chrome UX الإصدارات الميدانية لجميع مؤشرات الويب الأساسية، مما يعني أنه يقدم تقارير عن بيانات العالم الحقيقي بدلاً من بيانات المختبر.

قامت Google مؤخرًا بتحديث التقرير بصفحة مقصودة جديدة لـ Core Web Vitals.

يمكن الوصول إلى التقرير هنا.

أدوات تطوير كروم

تم تحديث Chrome DevTools لمساعدة مالكي المواقع في العثور على مشكلات عدم الاستقرار المرئي وإصلاحها على الصفحة التي يمكن أن تساهم في التحول التراكمي للتخطيط (CLS).

حدد Layout Shift لعرض تفاصيله في علامة التبويب Summary. لتصور مكان حدوث النقل نفسه، قم بالتمرير فوق الحقلين تم النقل من وتم النقل إلى.

يقيس Chrome DevTools أيضًا إجمالي وقت الحظر (TBT)، وهو أمر مفيد عندما يتعلق الأمر بتحسين تأخير الإدخال الأول (FID).

تظهر TBT الآن في تذييل لوحة أداء Chrome DevTools عند قياس أداء الصفحة.

تحسينات الأداء التي تعمل على تحسين مركبات ثلاثي بوتيل القصدير في المختبر يجب أن تعمل أيضًا على تحسين FID.

ملحق حيوية الويب

هناك ملحق جديد، متاح الآن للتثبيت من سوق Chrome الإلكتروني، يقيس مقاييس مؤشرات أداء الويب الأساسية الثلاثة في الوقت الفعلي.

يمكنك تنزيل الامتداد وتثبيته هنا.

مصدر: Web.dev