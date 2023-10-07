Rewrite this title: لقد خفضت Google الإنفاق الإعلاني من قبل، لكن المستقبل قد يسير بشكل مختلف

ستساعدك المقالة التالية: لقد خفضت Google الإنفاق الإعلاني من قبل، لكن المستقبل قد يسير بشكل مختلف

النجاح يليق بمن يصل إليه. تخيل كيف تبدو طرق عرض Google Inc. من المحتمل أنك ستشعر براحة تامة عند النظر من الأعلى. الزمن يجب أن يتغير. التغيير غالبا ما تحتضنه الجماهير. ومع ذلك، فإن النخبة بالفعل تتمتع بمناظر البنتهاوس الدائمة.

العصر الرقمي موجود ويستمر في تطوره. إذا أرادت جوجل الاستمرار في احتلال مكانتها الرائدة في الأعلى، فسوف تحتاج إلى التحرك مع الزمن. حديثا مقالة وول ستريت جورنال يتتبع السلوكيات الأخيرة لشركة Google، ومراقبة تنفيذ G+ ومتصفحها Google Chrome، بالإضافة إلى تقسيم الأرباح على الإنفاق الإعلاني. في الواقع، جوجل على قدم المساواة تقريبًا (فيما يتعلق بالإنفاق الإعلاني) مع المنافسين Appleومايكروسوفت وياهو.

إذا تعمقت قليلاً في سلوكيات الإنفاق على جوجل، فقد يفاجأ المرء عندما يجد أن العملاق قد ضخ المزيد في الوعاء؛ في العام الماضي، أنفقت Google 213 مليون دولار على الإعلان عن خدماتها ومنتجاتها على المستوى الوطني. ربما هذا ليس مدهشًا جدًا؛ جميع الشركات الكبرى تنفق. لكن قم بالأعمال التجارية الكبيرة الإنفاق الإعلاني في سنة واحدة!؟ أنفقت شركة Google مبلغًا ضئيلًا قدره 56 مليون دولار في عام 2010. لماذا هذه المبالغ الإضافية؟ هل تسبب بعض العلامات التجارية القلق، وتدفع جوجل إلى إنفاق المزيد بسبب الخوف؟

“هذه علامة على المنافسة الجيدة القديمة. يقول ديفيد كوهين، كبير مسؤولي الإعلام في شركة Universal McCann: “في حين أن Google تتمتع ببصمة مهيمنة في مجال البحث، إلا أنه يتعين عليها القيام بعمل في مجالات أخرى للحصول على حصة في السوق”.

لا تزال الإعلانات عبر الإنترنت تحتل المرتبة الأولى فيما يتعلق بالإنفاق على إعلانات Google؛ ولكن ماذا عن الإنفاق الإعلاني خارج الإنترنت؟ استثمرت G 70 مليون دولار في الإعلانات التلفزيونية في عام 2011. ماذا عن عام 2010؟ اطرح 64 من 70. هذا فرق بسيط.

يتذكر الموظفون السابقون شركة Google مختلفة، وهي الشركة التي كانت ذات يوم تثير استغرابًا كبيرًا لفكرة الإعلان عن المنتجات والخدمات. ولكن كان ذلك حينها؛ هذا الان. كان ذلك عندما كان Google مجرد خدمة محرك بحث. الآن، أصبح Google أكثر من ذلك بكثير. هل يمكننا حتى متابعة جميع الخدمات والمنتجات المقدمة الآن؟

ترسم مقالة وول ستريت جورنال صورة مستقبلية لجوجل تبدو أشبه Apple، علامة تجارية حقيقية للإلكترونيات الاستهلاكية. تخطط Google للإعلان عن أجهزة بث الموسيقى والفيديو الخاصة بها وبيعها. وتخطط أيضًا لتوظيف منتج الأجهزة المحمولة، Motorola Mobility Holdings.

كان أول إعلان لشركة Google هو إعلانها، والذي تم عرضه خلال بطولة Super Bowl لعام 2010. ظهرت فيه رجل أمريكي يغازل امرأة فرنسية عبر الإنترنت. في العصر الحديث، يبدو أن Google تحاول جذب المستهلكين الذين ربما بدأوا في ملاحظة الخدمات والمنتجات المقدمة من رجال الحاشية الآخرين عبر الإنترنت…