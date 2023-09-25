Rewrite this title: لماذا تتغير نتائج مؤشرات أداء الويب الأساسية دائمًا؟

ستساعدك المقالة التالية: لماذا تتغير نتائج مؤشرات أداء الويب الأساسية دائمًا؟

أجاب جون مولر على سؤال في جلسة ساعات عمل تحسين محركات البحث (SEO) حول سبب استمرار تغير نتائج مؤشرات الويب الحيوية على الرغم من عدم تغيير صفحات الويب نفسها.

هناك نوعان من نتائج مؤشرات الويب الحيوية الأساسية:

بيانات خاطئه

هذه هي النتائج الأساسية لمؤشرات الويب الحيوية التي يتم تسجيلها من الزائرين الفعليين الذين يزورون موقع الويب في العالم الحقيقي.

الغرض من البيانات الميدانية هو إظهار تجربة المستخدم الحقيقية لزوار الموقع الفعليين لموقع معين. بيانات المختبر

هذه هي نتائج مؤشرات الويب الحيوية الأساسية التي يتم إنشاؤها بواسطة زيارة تمت محاكاتها. سيقوم روبوت من Google Lighthouse يستخدم وكيل مستخدم تم تحديده باسم Chrome/94.0.4590.2 بزيارة الصفحة التي يتم اختبارها وستقوم الخوارزمية بمحاكاة أن الزيارة كانت على هاتف محمول وعلى اتصال إنترنت مقيد. يتم جمع معلومات تحميل الصفحة وإنشاء درجة حيوية مصطنعة للويب. والغرض من بيانات المختبر هو التشخيص. تساعد بيانات Lab ناشر الموقع أو مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) على استكشاف أخطاء أداء صفحة الويب وإصلاحها. توفر بيانات المختبر معلومات من شأنها أن تساعد الناشر أو مُحسّنات محرّكات البحث على فهم الأسباب التي تؤدي إلى إبطاء صفحة الويب وتقديم تلميحات لإصلاح المشكلات.

لقطة شاشة لجون مولر وهو يناقش نتائج مؤشرات أداء الويب الأساسية

يتم إنشاء بيانات المختبر باستخدام أداة Lighthouse من Google.

في الواقع، يستخدم الروبوت الذي يزور أحد المواقع عند إنشاء نتائج مؤشرات الويب الحيوية الأساسية لبيانات المختبر كلمة Lighthouse في وكيل المستخدم.

بحسب المسؤول صفحة ويب المنارة:

“Lighthouse هي أداة آلية مفتوحة المصدر لتحسين جودة صفحات الويب.

…يحتوي على عمليات تدقيق للأداء وإمكانية الوصول وتطبيقات الويب التقدمية وتحسين محركات البحث والمزيد.

يمكنك تشغيل Lighthouse في Chrome DevTools، من سطر الأوامر، أو كوحدة Node. أنت تمنح Lighthouse عنوان URL للتدقيق، ثم تقوم بإجراء سلسلة من عمليات التدقيق على الصفحة، ثم تقوم بإنشاء تقرير حول مدى جودة أداء الصفحة.

ومن هناك، استخدم عمليات التدقيق الفاشلة كمؤشرات حول كيفية تحسين الصفحة. تحتوي كل عملية تدقيق على مستند مرجعي يشرح سبب أهمية عملية التدقيق، بالإضافة إلى كيفية إصلاحها.

تستمر نتائج مؤشرات الويب الحيوية في التغير

السؤال الذي أجاب عليه جون مولر لم يحدد ما إذا كان يتعلق بالبيانات الميدانية أو بيانات المختبر.

سأل الشخص الذي يطرح السؤال ببساطة متى تتوقف نتائج مؤشرات الويب الحيوية الأساسية عن التغيير، دون تحديد البيانات الميدانية أو البيانات المعملية.

أجاب مولر على السؤال من وجهة نظر البيانات الميدانية، وهي النتائج الأساسية لمؤشرات الويب الحيوية بناءً على زوار العالم الحقيقي.

وهذا هو السؤال الذي تم طرحه:

“متى تقدم مؤشرات الويب الأساسية معلومات ثابتة وصحيحة؟

ويستمر في التغيير دون تغيير أي بيانات على الموقع.

تتأثر نتائج مؤشرات الويب الأساسية بعوامل عشوائية

ركزت الإجابة على عشوائية البيانات المستخدمة لإنشاء البيانات الميدانية الأساسية لحيوية الويب.

أجاب جون مولر:

“لذا، أعتقد أن هذا ربما يكون أحد الآثار الجانبية لكيفية معالجة عناصر الويب الحيوية الأساسية وتحديث تجربة الصفحة.

وهذا هو الشيء الذي سأحاول فيه البحث عن تلك التفاصيل لفهم المزيد حول كيفية لعب البيانات الميدانية، … البيانات التي يراها المستخدمون بالفعل، دورًا في هذا.

وهذا هو الأمر الذي إذا قام المستخدمون من مجموعة واسعة من الخلفيات والمواقع المختلفة وأنواع الأجهزة المختلفة بالوصول إلى صفحاتك، فمن المحتمل أن ترى بعض التقلبات بمرور الوقت هناك أيضًا.

تختلف سرعات الإنترنت

يعد الخادم السريع وموقع الويب السريع جزءًا واحدًا فقط من الحصول على درجة عالية من الحيوية على الويب وهو الجزء الوحيد الذي يقع تحت سيطرة مُحسّنات محرّكات البحث أو ناشر الموقع.

كما قال جون مولر، هناك مجموعة واسعة من العوامل الأخرى التي تؤثر على نتائج مؤشرات الويب الأساسية ولا يمكن دائمًا التحكم في العديد من هذه العوامل.

حتى إذا تمت استضافة موقع ويب على خادم مخصص سريع، فإن ازدحام الشبكة والهاتف الخلوي القديم الذي يستخدمه زائر الموقع واتصال بيانات الهاتف المحمول الضعيف يمكن أن يؤثر جميعها بشكل كبير على أداء مؤشرات الويب الأساسية لموقع ويب سريع، مما يساهم في تقليل من النقاط الحيوية للويب الأساسية الجيدة في البيانات الميدانية.

وقد يكون بعض زوار الموقع يستخدمون هاتفًا خلويًا من طراز أحدث يحتوي على معالج قوي يعمل على شبكة 5G أحدث. سيحصل زائر الموقع على درجات عالية في البيانات الميدانية الأساسية لحيوية الويب.

أشياء مثل زمن وصول الشبكة (مدى بطء الإنترنت بالكامل في أي لحظة) يمكن أن تؤثر أيضًا على كل من البيانات الميدانية في العالم الحقيقي وبيانات المختبر المحاكاة.

لذلك، على الرغم من أن بيانات المختبر ليست زائرًا حقيقيًا، إلا أن الروبوت الفعلي المستند إلى متصفح Chrome ينتقل عبر الإنترنت لزيارة صفحة الويب التي يتم اختبارها. وسيؤثر ذلك أيضًا على نتائج بيانات المختبر المحاكاة.

نشر موقع Web.dev التابع لشركة Google شرحًا حول سبب تغير البيانات الميدانية دائمًا وعدم تماثلها دائمًا من شهر لآخر.

Web.dev يشرحها هكذا:

“أهم شيء يجب فهمه بشأن البيانات الميدانية هو أنها ليست مجرد رقم واحد، بل هي توزيع للأرقام. أي أنه بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يزورون موقعك، قد يتم تحميله بسرعة كبيرة، بينما قد يتم تحميله ببطء شديد بالنسبة للآخرين.

إن الموقع الخاص بموقعك هو المجموعة الكاملة لجميع بيانات الأداء التي تم جمعها من المستخدمين.

على سبيل المثال، تعرض تقارير CrUX توزيعًا لمقاييس الأداء من مستخدمي Chrome الحقيقيين على مدار فترة 28 يومًا. إذا نظرت إلى أي تقرير لـ CrUX تقريبًا، يمكنك أن ترى أن بعض المستخدمين الذين يزورون أحد المواقع قد يتمتعون بتجربة جيدة جدًا بينما قد يتمتع الآخرون بتجربة سيئة للغاية.

سواء كنت تختبر موقعًا للحصول على بيانات معملية أو تراجع بيانات ميدانية حقيقية، فإن نتائج مؤشرات الويب الحيوية الأساسية ستميل إلى التقلب ومن المحتمل ألا توفر نتيجة ثابتة شهرًا بعد شهر.

الاقتباس

متى تستقر نتائج مؤشرات أداء الويب الأساسية؟

شاهد جون مولر يجيب على السؤال عند الدقيقة 19:05: