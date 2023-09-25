Rewrite this title: لماذا تتفوق مواقع التجميع على المصدر الأصلي على Google؟

ستساعدك المقالة التالية: لماذا تتفوق مواقع التجميع على المصدر الأصلي على Google؟

يأتي سؤال “طرح سؤال حول تحسين محركات البحث” لهذا الأسبوع من أبهيناف في نيودلهي، والذي كتب:

“كيف يمكن لمواقع تجميع المقالات أن تتفوق على المصدر الأصلي؟

لدى Google إرشادات مختلفة بشأن عدم أداء النسخة المجمعة بشكل جيد، ويقال الكثير عن عدم عرض محتوى مكرر عبر الويب.

ومع ذلك، تتم فهرسة عناوين URL لمواقع تجميع RSS، حتى مع العلم أنها تحتوي على محتوى مكرر بنسبة 100%.

لماذا يقوم جوجل بفهرستها، مع العلم بمحتواها المكرر وكيف يمكن أن تتفوق على المصادر الأصلية؟

إنه أمر محبط عندما يحتل موقع نعتبره “غير جدير” مرتبة أعلى من موقعنا.

أظن أن محترفي تحسين محركات البحث (SEO) يقضون ملايين الساعات كل شهر في محاولة تحديد سبب تفوق موقع المنافس عليهم في استعلام معين.

في الماضي، نصحت أنه إذا كنت تقضي وقتًا أطول في القلق بشأن ما يفعله منافسوك بدلاً من تحسين موقعك، فأنت تفعل ذلك بشكل خاطئ.

لكنني أتفهم أيضًا الإحباط الناتج عن مشاهدة موقع آخر يتفوق عليك عندما تشعر أن موقعك أفضل وأن نظام التحسين الخاص بك متفوق.

ربما ليس ما تعتقده

لقد قمت بتحليل المواقع من منظور تحسين محركات البحث (SEO) لأكثر من 23 عامًا.

يسعدني جدًا تقديم رأي مستنير حول سبب تصنيف أحد المواقع بشكل أفضل من الآخر.

ولكن في أكثر من نصف الحالات، يكون تخميني خاطئًا.

تدخل العديد من المتغيرات في تصنيف الموقع لاستعلام محدد.

وفي حين أنه في بعض الأحيان يكون من الواضح ما الذي يجعل موقعًا ما فوق موقع آخر، إلا أنه في أحيان أخرى يكون من المستحيل تحديد السبب الدقيق للتصنيف باستخدام بيانات Google أو Bing.

نعلم جميعًا أن “لا أعرف” ليست إجابة مقبولة لمعظم العملاء أو الرؤساء – على الأقل ليس لفترة طويلة.

ثق بي، أنا ملك التخمينات عندما يتعلق الأمر بالتصنيف – وأقسم أنني أعرف بالضبط سبب تصنيف الموقع حتى لو كنت أقدم تخمينًا مدروسًا في معظم الحالات.

على سبيل المثال، ما تصفه بموقع RSS قد يكون في الواقع مركزًا شائعًا في صناعة معينة.

هذا مَركَز قد يكون لديهم ملف تعريف ارتباط خلفي كبير، حتى لو كانوا يقومون فقط بتجميع المحتوى.

تذكر أن مجمعي المحتوى مشهورون لسبب ما.

يستخدم المجمعون، حسب التعريف، محتوى مكررًا – في معظم الحالات، محتوى مكررًا لم ينشأ من موقع المجمع.

جوجل يعرف هذا.

ولكن هذا لا يعني أن Google تقوم تلقائيًا بتصنيف كل المحتوى الموجود على موقع التجميع على أنه أقل جودة.

في الواقع، يمكن لمعظم خبراء تحسين محركات البحث (SEO) ذوي الخبرة أن يرووا قصصًا مرعبة عن تفوق موقعهم على موقع آخر قام ببساطة بحذف محتوى موقعهم.

من المحبط أن Google لا تعرف دائمًا مصدر المحتوى.

يمكن أن يساعد المخطط والأدوات الأخرى Google في استنتاج أن المحتوى الأصلي الخاص بك يحتاج إلى تصنيف – ولكن في بعض الأحيان، لا يكون ذلك ممكنًا.

ما يجب القيام به

أنا أؤيد أن أكون إنسانًا محترمًا عند التعامل مع مشرفي المواقع الآخرين – على الأقل حتى يعطوني سببًا لإبراز شخصيتي البديلة الأكثر عدوانية.

ابحث عن معلومات المحتوى الخاصة بالموقع باستخدام المحتوى المكرر الخاص بك وأرسل إليهم ملاحظة تطلب منهم إزالتها.

لقد أظهرت لي التجربة أنهم سيزيلون المحتوى في حوالي نصف الوقت.

قد يكون معظم الأشخاص الذين يديرون هذه المواقع يختصرون بعض الأمور، لكنهم في كثير من الأحيان لا يفكرون في التأثير الذي يمكن أن تحدثه أفعالهم على المواقع الأخرى.

وبمجرد أن يدركوا تجاوزاتهم، فإن الكثيرين سوف يقومون بتصحيح الأمور.

الطريقة الأخرى للتأكد من أن موقعك يحتل مرتبة متقدمة على المواقع المقلدة هو العمل عليه جميع كبار المسئولين الاقتصاديين جوانب من موقعك الخاص.

ببساطة كن أفضل من الموقع الذي يسرق المحتوى الخاص بك.

قد لا تعرف بالضبط السبب وراء تفوق أحد المواقع عليك، ولكن إذا واصلت إنشاء محتوى عالي الجودة، وإنشاء روابط عالية الجودة، والتأكد من تحديث مُحسنات محركات البحث الفنية الخاصة بك، وإنشاء كلمة رئيسية فعالة واستراتيجية محتوى، فقد تتفوق في النهاية على الموقع الإجمالي.

التحلي بالصبر والثقة في برنامج SEO الخاص بك.

تحسين محركات البحث هو طحن.

احتضن الطحن واستمر في المضي قدمًا.

الأشياء الجيدة سوف تأتي.

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