Rewrite this title: لماذا تحتاج إلى التوقف عن تجاهل سمات الصور البديلة

ستساعدك المقالة التالية: لماذا تحتاج إلى التوقف عن تجاهل سمات الصور البديلة

أثناء قيامك بترميز موقعك، غالبًا ما تحصل على العناصر الضرورية، ثم تقوم بمسح جميع بقايا الطعام. في كثير من الأحيان، ينسى المطورون إضافة السمة alt=”” إلى الصور لأنه ليس من الضروري أن تظهر مكتملة. نظرًا لأن الصور البديلة غير مرئية لغالبية الباحثين، فمن السهل نسيانها.

أود أن أغطي لماذا لا ينبغي عليك نسيانها، أو لماذا يجب عليك إدخالها الآن.

حركة المرور من عمليات البحث عن الصور

كيف تعتقد أن Google يصنف الصور ليتم عرضها فيها Images.google.com عندما يقوم الباحث بإدخال الكلمة الرئيسية؟ هناك عدد قليل من الخيارات تتبادر إلى الذهن. يمكنهم سحب اسم الملف (على سبيل المثال، من المحتمل أن يكون Bluecar.jpg ذا صلة عندما يبحث شخص ما عن “سيارة زرقاء”)، والنص المحيط بالصورة، والنص البديل، ويمكنهم فحص الصورة رقميًا (التكنولوجيا الخاصة بهم تتحسن بسرعة). من خلال تضمين الكلمات الرئيسية لصفحتك في النص البديل، فإنك تزيد من فرص ظهورك في عمليات البحث عن الصور، والحصول على زوار لاحقين من عمليات البحث عن الصور تلك.

المعاقين بصريا

المستخدمون المكفوفون لديهم متصفحات تقرأ نص الصفحة بصوت عالٍ. عندما يصل المتصفح إلى صورة، إذا لم يكن هناك نص بديل، فلن يتمكن المتصفح من إضافة تجربة المستخدم. من المؤكد أن المستخدمين ضعاف البصر سيكونون قادرين على الحصول على جوهر الصور مثلنا جميعًا، لذا خذ بضع دقائق واكتب بعض النصوص البديلة الوصفية.

جوجل سهولة الاستخدام الحب

ما هو هدف جوجل؟ إنهم في المقام الأول عمل تجاري، لذا فهم يريدون كسب المال. إنهم يكسبون 98٪ من أموالهم من خلال الإعلانات المدفوعة. كلما زاد عدد المستخدمين على خصائص Google، زادت فرص نقر المستخدمين على إعلاناتهم وإضافتها إلى النتيجة النهائية. كلما كانت تجربة تصفح المستخدمين للمواقع عبر Google أفضل، كلما زاد عدد مرات العودة. بالطبع من المنطقي أن تقوم Google بمكافأة المحتوى الكامل القابل للاستخدام بالكامل لتمريره بالقرب من أعلى فهارسها.

التصنيفات

يتم تصنيف استخدام الكلمات الرئيسية في النص البديل للصور على أنه ذو أهمية ضئيلة من قبل مجموعة من خبراء تحسين محركات البحث (SEO)، ولكن هذا لا يعني أنه لا قيمة له. إنها فرصة أخرى لإعلان مدى صلتك بكلمتك الرئيسية. الأشياء الصغيرة تضاف إلى الأشياء الكبيرة معًا، لذا لا تتجاهلها. شخصيًا، أشعر أن النص البديل للصورة يلعب دورًا أكبر من معظم العوامل الموجودة في الموقع نظرًا للنقطة السابقة حول سهولة الاستخدام، ولكن هذا رأي شخصي.

إذن، لا تنس النص البديل للصورة.